Программное обеспечение для анализа контрактов - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

Lexion

lexion.ai

Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению сделок с единой централизованной информационной панели, с помощью простых приемов и рабочих процессов на основе электронной почты, которые любая команда может мгновенно использовать, интуитивно понятная автоматизация без написания кода для оптимизации процессов и рабочих процессов, а также лучший в отрасли практичный искусственный интеллект, который может читать. контракты для автоматического отслеживания ключевых условий, создания отчетов и многого другого. Мы создали Lexion в научно-исследовательском институте искусственного интеллекта (AI2) сооснователя Microsoft Пола Аллена. С помощью первоклассной и опытной команды из Microsoft, Facebook, Google и Amazon мы создали компанию, которую CB Insights два года подряд занимала в рейтинге самых многообещающих стартапов в сфере юридических технологий в сфере ИИ в мире и в которую входили ведущие инвесторы в области ИИ ( включая A16Z, Sequoia и Goldman Sachs) вошли в число 40 лучших интеллектуальных приложений, за которыми стоит следить в 2022 году. Самое главное, что фантастические бренды доверяют Lexion управление своими контрактами: Outreach, Lacework, OfferUp и многие другие.