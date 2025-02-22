Программное обеспечение для анализа контрактов - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение Contract Analytics использует искусственный интеллект (ИИ) и понимание естественного языка, часть машинного обучения (ML), для извлечения ценной информации из данных контрактов. Его основная цель – обеспечить согласованность условий контрактов во всех соглашениях. Традиционно проверка и выявление рисков в контрактах является трудоемкой и трудоемкой задачей, подверженной человеческим ошибкам. Однако с помощью программного обеспечения для анализа контрактов этот процесс становится значительно более эффективным. Анализируя данные контракта, это программное обеспечение быстро выявляет потенциальные риски и несоответствия, снижая вероятность ошибок во время проверки и завершения контракта. Это позволяет компаниям собирать важную информацию о контрактах, такую как истечение срока действия, прекращение и продление, гарантируя, что эти условия точно записаны и легко доступны. Программное обеспечение Contract Analytics играет жизненно важную роль в снижении рисков и совершенствовании практики управления контрактами. Это дает компаниям возможность поддерживать последовательность условий своих контрактов, упрощает процесс проверки и сводит к минимуму вероятность дорогостоящих ошибок. Используя это программное обеспечение, организации могут повысить эффективность управления контрактами и принимать обоснованные решения на основе информации, полученной из данных о контрактах.
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Evisort
evisort.com
Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.
Linksquares
linksquares.com
Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
Lexion
lexion.ai
Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению сделок с единой централизованной информационной панели, с помощью простых приемов и рабочих процессов на основе электронной почты, которые любая команда может мгновенно использовать, интуитивно понятная автоматизация без написания кода для оптимизации процессов и рабочих процессов, а также лучший в отрасли практичный искусственный интеллект, который может читать. контракты для автоматического отслеживания ключевых условий, создания отчетов и многого другого. Мы создали Lexion в научно-исследовательском институте искусственного интеллекта (AI2) сооснователя Microsoft Пола Аллена. С помощью первоклассной и опытной команды из Microsoft, Facebook, Google и Amazon мы создали компанию, которую CB Insights два года подряд занимала в рейтинге самых многообещающих стартапов в сфере юридических технологий в сфере ИИ в мире и в которую входили ведущие инвесторы в области ИИ ( включая A16Z, Sequoia и Goldman Sachs) вошли в число 40 лучших интеллектуальных приложений, за которыми стоит следить в 2022 году. Самое главное, что фантастические бренды доверяют Lexion управление своими контрактами: Outreach, Lacework, OfferUp и многие другие.
Kira Systems
kirasystems.com
Получите доступ к репозиториям контрактов, ускорьте и повысьте точность проверки контрактов, снизьте риск ошибок, заключите новый бизнес и повысьте ценность, которую вы предоставляете своим клиентам.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — это самое простое и интуитивно понятное облачное программное обеспечение для эффективного управления вашими контрактами. Наше безопасное программное обеспечение размещено в ЕС на сертифицированных серверах ISO27001 и ISO9001 и пользуется доверием сотен клиентов. Оно предлагает автоматизированное и централизованное управление контрактами, которое превращает забытые документы в потенциальные, что позволяет вам быстро адаптироваться и высвободить ресурсы в вашей компании. ContractHero — это мощное программное обеспечение для каждого отдела вашей компании, от нашего собственного анализа контрактов с поддержкой искусственного интеллекта, отдельных полей и квалифицированной электронной подписи до возможности работы с несколькими клиентами и отмеченной наградами поддержки клиентов. Для получения дополнительной информации, включая планы и дополнительные функции, посетите нас по адресу www.contracthero.com.
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck — это платформа для ускорения заключения контрактов и анализа данных, которая проверяет контракты за считанные минуты, помогая заключать сделки быстрее.
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal — это решение для переговоров по контрактам на основе искусственного интеллекта, которое поможет вам ускорить заключение контрактов. С Superlegal вы вернете свои контракты в течение 24 часов, что обеспечит более высокую скорость закрытия и более короткий цикл сделки. Superlegal – ваш юридический партнер всего за 10% от стоимости адвоката. Позвольте нам убрать ваши контракты с вашего стола, чтобы вы могли вернуться к развитию своего бизнеса. Законно? Мы вас прикрыли. Проще, быстрее и лучше. Подписывайте свои контракты с уверенностью.
Legaliser
legaliser.com
Legaliser меняет сферу анализа контрактов с помощью своей передовой технологии на базе искусственного интеллекта. Этот инструмент, предназначенный как для предприятий, так и для отдельных специалистов, упрощает проверку контрактов, предлагая углубленное понимание сильных и слабых сторон с беспрецедентной точностью. Legaliser гарантирует, что ваши контракты будут соответствовать самым высоким стандартам ясности и соответствия, начиная с выявления потенциальных лазеек и заканчивая предоставлением практических рекомендаций. Помимо простого анализа, Legaliser использует инновации благодаря таким функциям, как создание контрактов из текстовых подсказок и постоянно расширяющаяся библиотека шаблонов контрактов. Как доступное решение в сфере юридических технологий оно выделяется тем, что сочетает в себе удобство использования и расширенные возможности. Испытайте современный, эффективный и высокотехнологичный подход к юридической оценке контрактов с Legaliser.
TermScout
termscout.com
Откройте для себя лучшее в мире программное обеспечение для проверки контрактов с использованием искусственного интеллекта и получите мгновенную информацию с помощью проверок контрактов на основе искусственного интеллекта, подкрепленных рыночными данными. Заключайте сделки быстрее с Certify. Нам доверяют ведущие организации. Загрузите свой контракт сейчас.
Catylex
catylex.com
Catylex® — это революционное решение для анализа контрактов для любого бизнеса, которому необходимо извлекать и оптимизировать данные контрактов. Наш лучший в своем классе искусственный интеллект по контрактам автоматически распознает тысячи юридических и бизнес-концепций, что позволяет легко начать работу и быстро доказать свою ценность.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka — это инструмент для автоматизации документации, переговоров и анализа, предназначенный для того, чтобы помочь юридическим фирмам, собственным юридическим командам и предприятиям (любого размера) разрабатывать документы, согласовывать их и использовать данные этого процесса для составления более качественных документов и достижения « да» быстрее. В отличие от устаревших инструментов, с Avvoka вы можете быстро создавать автоматизированные версии самых сложных документов, используя наш интуитивно понятный конструктор автоматизации. Это означает, что больше не нужно сложного кодирования в документах Word. Наши клиенты быстро достигают соглашения, совместно работая над документами с коллегами в режиме реального времени и ведя переговоры с контрагентами через онлайн-платформу «Аввока». Avvoka предлагает ряд сложных инструментов отчетности, которые позволяют компаниям отслеживать нарушения стандартных условий контракта, отслеживать ключевые коммерческие условия и сравнивать эффективность отдельных участников переговоров. Ваши документы и анкета могут быть на любом языке. Сама платформа и поддержка клиентов в настоящее время доступны на английском, китайском, испанском и португальском языках. По запросу платформа «Аввока» также может быть переведена на другие языки.
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