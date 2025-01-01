Программное обеспечение для контент-маркетинга - Самые популярные приложения

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«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.
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Patreon
patreon.com
Patreon — это платформа для поддержки создателей контента через членство, позволяющая им получать доход и общаться с фанатами.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Bitly
bitly.com
Bitly — сервис для сокращения URL и управления ссылками, позволяющий пользователям создавать короткие ссылки, QR-коды и анализировать их эффективность.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex - это AI-помощник для создания и улучшения контента, адаптирующийся к стилю пользователя, с поддержкой различных текстовых задач и интеграцией в почтовые сервисы.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest – приложение для автоматизации воронок продаж и последовательностей, позволяющее превращать холодных клиентов в довольных.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo – это приложение для создания видео с AI-аватарами на разных языках, упрощающее процесс производства профессионального контента.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — платформа для управления ссылками, позволяющая пользователям сокращать и брендиировать URL-адреса, отслеживать взаимодействия и использовать аналитику.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
VideoDubber.ai — это приложение для перевода и дубирования видео с использованием ИИ, поддерживающее более 150 языков и обеспечивающее синхронизацию звука.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv - платформа для управления и развития информационных бюллетеней, предлагающая инструменты для создания контента, аналитики и монетизации.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai — плагин для WordPress/WooCommerce для автоматизации создания текстов и мета-описаний товаров. Поддерживает массовое создание контента и индивидуальную настройку.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
WriterX
writerx.co
WriterX - это инструмент, поддерживаемый ИИ, помогающий пользователям в создании и улучшении текстов для различных задач, от блогов до рекламы.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Приложение IO Technologies предлагает аналитику контента в реальном времени для улучшения контента, увеличения читательской аудитории и дохода.
BL.INK
bl.ink
BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo — инструмент для анализа популярных контентов и влияния, позволяющий отслеживать тренды, анализировать конкурентов и находить инфлюенсеров.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI - это платформа для генерации контента и оптимизации, которая помогает создавать SEO-ориентированные материалы для веб-сайтов и социальных сетей.
Anyword
anyword.com
Anyword - это AI-платформа для создания эффективного маркетингового контента, которая помогает пользователям оптимизировать копию и оценивать её производительность.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это платформа на основе ИИ для генерации контента и автоматизации SEO, позволяющая быстро создавать и оптимизировать тексты на 17 языках.
Podia
podia.com
Podia - платформа для продажи онлайн-курсов, цифровых продуктов и членства с инструментами для веб-сайтов и электронной почты.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
Shakespeare
shakespeare.ai
Приложение Shakespeare.Ai помогает оптимизировать маркетинговые кампании с помощью инструментов на базе AI, улучшая таргетинг и производительность рекламы.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.
Sniply
sniply.io
Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.
Readable
readable.com
Readable - инструмент для анализа и улучшения читаемости текста, поддерживающий различные форматы документов и обеспечивающий обратную связь в реальном времени.
MemberSpace
memberspace.com
MemberSpace позволяет продавать членства и цифровые продукты на сайте, управляя доступом к контенту и сообществам с полной кастомизацией.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.
Blogely
blogely.com
Blogely — это приложение для эффективного создания, организации и публикации контента с функциями SEO и поддержки различных форматов.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale позволяет создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, предлагая персонализированные презентации и оптимизированный опыт на всех устройствах.
KAWO
kawo.com
KAWO — платформа для маркетинговых команд в Китае, помогающая управлять и анализировать контент в социальных сетях, таких как WeChat и Weibo.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Botify
botify.com
Botify помогает выявить упущенные возможности для развития бизнеса, предлагая аналитику и автоматизацию SEO задач для крупных сайтов.
AutoWrite
autowrite.app
Autowrite – это AI-инструмент для создания SEO-контента, оптимизированного для поисковых систем, легко работающий для профессиональных писателей и блоггеров.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog — цифровая платформа для создания и управления каталогами, которая упрощает представление продуктов и услуг в визуально привлекательном формате.
Taboola
taboola.com
Taboola - платформа для обнаружения контента и рекламы, соединяющая издателей с аудиторией через персонализированные рекомендации и целевую рекламу.
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace помогает маркетинг-командам создавать увлекательные визуальные истории о продуктах, адаптированные под потребности покупателей.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial - платформа для управления социальными сетями, позволяющая управлять контентом, рекламой и взаимодействием на нескольких площадках.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.
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