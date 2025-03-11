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Программное обеспечение для контент-маркетинга
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Программное обеспечение для контент-маркетинга - Самые популярные приложения

«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.

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Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — это платформа для поддержки создателей контента через членство, позволяющая им получать доход и общаться с фанатами.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — сервис для сокращения URL и управления ссылками, позволяющий пользователям создавать короткие ссылки, QR-коды и анализировать их эффективность.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex - это AI-помощник для создания и улучшения контента, адаптирующийся к стилю пользователя, с поддержкой различных текстовых задач и интеграцией в почтовые сервисы.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Ubersuggest – приложение для автоматизации воронок продаж и последовательностей, позволяющее превращать холодных клиентов в довольных.

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

Wondershare Virbo – это приложение для создания видео с AI-аватарами на разных языках, упрощающее процесс производства профессионального контента.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly — платформа для управления ссылками, позволяющая пользователям сокращать и брендиировать URL-адреса, отслеживать взаимодействия и использовать аналитику.

VideoDubber.ai

VideoDubber.ai

videodubber.ai

VideoDubber.ai — это приложение для перевода и дубирования видео с использованием ИИ, поддерживающее более 150 языков и обеспечивающее синхронизацию звука.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.

Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv - платформа для управления и развития информационных бюллетеней, предлагающая инструменты для создания контента, аналитики и монетизации.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.

WriteTextAI

WriteTextAI

writetext.ai

WriteText.ai — плагин для WordPress/WooCommerce для автоматизации создания текстов и мета-описаний товаров. Поддерживает массовое создание контента и индивидуальную настройку.

WriterX

WriterX

writerx.co

WriterX - это инструмент, поддерживаемый ИИ, помогающий пользователям в создании и улучшении текстов для различных задач, от блогов до рекламы.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Приложение IO Technologies предлагает аналитику контента в реальном времени для улучшения контента, увеличения читательской аудитории и дохода.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

BuzzSumo — инструмент для анализа популярных контентов и влияния, позволяющий отслеживать тренды, анализировать конкурентов и находить инфлюенсеров.

Addlly AI

Addlly AI

addlly.ai

Addlly AI - это платформа для генерации контента и оптимизации, которая помогает создавать SEO-ориентированные материалы для веб-сайтов и социальных сетей.

Anyword

Anyword

anyword.com

Anyword - это AI-платформа для создания эффективного маркетингового контента, которая помогает пользователям оптимизировать копию и оценивать её производительность.

NexMind

NexMind

nexmind.ai

NexMind — это платформа на основе ИИ для генерации контента и автоматизации SEO, позволяющая быстро создавать и оптимизировать тексты на 17 языках.

Podia

Podia

podia.com

Podia - платформа для продажи онлайн-курсов, цифровых продуктов и членства с инструментами для веб-сайтов и электронной почты.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Приложение Shakespeare.Ai помогает оптимизировать маркетинговые кампании с помощью инструментов на базе AI, улучшая таргетинг и производительность рекламы.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.

Readable

Readable

readable.com

Readable - инструмент для анализа и улучшения читаемости текста, поддерживающий различные форматы документов и обеспечивающий обратную связь в реальном времени.

involve.me

involve.me

involve.me

involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

MemberSpace позволяет продавать членства и цифровые продукты на сайте, управляя доступом к контенту и сообществам с полной кастомизацией.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely — это приложение для эффективного создания, организации и публикации контента с функциями SEO и поддержки различных форматов.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale позволяет создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, предлагая персонализированные презентации и оптимизированный опыт на всех устройствах.

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO — платформа для маркетинговых команд в Китае, помогающая управлять и анализировать контент в социальных сетях, таких как WeChat и Weibo.

Botify

Botify

botify.com

Botify помогает выявить упущенные возможности для развития бизнеса, предлагая аналитику и автоматизацию SEO задач для крупных сайтов.

AutoWrite

AutoWrite

autowrite.app

Autowrite – это AI-инструмент для создания SEO-контента, оптимизированного для поисковых систем, легко работающий для профессиональных писателей и блоггеров.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

DCatalog — цифровая платформа для создания и управления каталогами, которая упрощает представление продуктов и услуг в визуально привлекательном формате.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola - платформа для обнаружения контента и рекламы, соединяющая издателей с аудиторией через персонализированные рекомендации и целевую рекламу.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

ScreenSpace помогает маркетинг-командам создавать увлекательные визуальные истории о продуктах, адаптированные под потребности покупателей.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial - платформа для управления социальными сетями, позволяющая управлять контентом, рекламой и взаимодействием на нескольких площадках.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.

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