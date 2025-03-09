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«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.
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ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide - платформа для повышения эффективности продаж, позволяющая управлять контентом, коммуникацией и аналитикой для улучшения взаимодействия с клиентами.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent — это ведущая платформа для операций с контентом, предлагающая автоматизированные рабочие процессы, совместную работу в режиме реального времени и расширенное управление контентом для эффективной оптимизации процессов обработки контента. Мы уделяем особое внимание пользовательскому опыту, обеспечивая простое и эффективное использование платформы. Настройка под конкретные нужды пользователей — один из основных аспектов, способствующих повышению вовлеченности пользователей. Мы предлагаем инструменты SEO, которые помогают пользователям улучшить видимость их контента в поисковых системах. Платформа поддерживает различные форматы контента. Кроме того, поддержка клиентов и наличие образовательных ресурсов позволяют пользователям легко решать проблемы и совершенствовать свои навыки письма. Платформа идеально подходит для команд, работающих над одним проектом, поскольку позволяет им управлять всеми этапами в одном месте.
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и громоздкие творческие производственные процессы от первоначальной идеи до публикации и продвижения контента. В основе Re4m лежит механизм визуального сотрудничества, который позволяет компаниям, командам и отдельным лицам предоставлять интерактивную обратную связь в режиме реального времени по всем типам контента (цифровые видео, PDF-файлы, изображения, живые веб-сайты, файлы дизайна и т. д.). Как только контент станет правильным, соответствующим требованиям и одобренным, Re4m обеспечит процессы замкнутого цикла, позволяющие публиковать контент в сторонних решениях.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные отраслевые новости, видео, изображения и цитаты, экономя время и энергию.
Vable
vable.com
Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данных всех новостей и информации, которая нужна вашей организации.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизирует создание и рассылку контента для B2B-компаний, интегрируется с системами автоматизации маркетинга.
Quuu
quuu.co
Quuu - приложение для автоматического курирования контента в соцсетях, позволяющее находить и делиться постами без ручного вмешательства.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.
Walls.io
walls.io
Walls.io - это платформа для агрегации контента из соцсетей и его отображения на настраиваемых социальных стенах для мероприятий и сайтов.
Curatora
curatora.io
Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial - платформа для управления социальными сетями, позволяющая управлять контентом, рекламой и взаимодействием на нескольких площадках.
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции Live Center оптимизирует рабочие процессы. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные визуальные эффекты и элементы публикаций, такие как табло, счетчики результатов выборов и т. д. Ленты новостей Live Center легко встраиваются в статьи, новостные порталы, приложения или на первые страницы. Ключевые особенности: * Полностью настраиваемый дизайн блога * Автоматизация социальных сетей для поиска и публикации контента. * Легко создавайте свои собственные визуальные эффекты и элементы для публикаций, чтобы повысить вовлеченность читателей. * Быстро создавайте интерактивные диаграммы и графики прямо в редакторе. * Интуитивно понятный интерфейс с адаптивным редактором, обеспечивающим предварительный просмотр сообщений в реальном времени. * Сторонняя интеграция со спортивными данными, рыночными данными и т. д. * Автоматическая рекомендательная пометка сообщений на основе содержания, приоритезации и категоризации сообщений. * Автоматическая сводка блога в режиме реального времени, предоставляющая читателям панель мониторинга наиболее освещаемых тем в сообщениях вашего блога в режиме реального времени в режиме панели мониторинга. * Публикация сообщений в режиме реального времени для сотен тысяч читателей через выделенные каналы. * Интеграция с существующей CMS и любой медиабиблиотекой или системой. * Поддерживает стратегии монетизации
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и совместно использовать визуальный контент в любом масштабе. Теперь бренды могут использовать визуальный контент в платной рекламе, покупательском опыте, взаимодействии с веб-сайтами и кампаниях в социальных сетях за небольшие деньги и время.
Allego
allego.com
Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе искусственного интеллекта позволяет вам создавать персонализированный контент для ваших отдельных покупателей и целевых аккаунтов для вашей стратегии ABM. Ускорьте скорость сделок и расширьте свой канал продаж, рекомендуя следующие лучшие активы для использования на основе недавней истории посетителей, отрасли и актуальных тем. Ведущие B2B-компании корпоративного и среднего бизнеса используют PathFactory для ускорения развития, повышения показателей выигрышей и понимания эффективности контента, предоставляя интеллектуальный контент и виртуальные мероприятия, чтобы устранить трудности со стороны ваших покупателей. Недавно компания Deloitte включила PathFactory в список 500 компаний Северной Америки, входящих в список Technology Fast 500.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
Visually
visual.ly
Visually — это креативная торговая площадка, которая объединяет предприятия с проверенными творческими профессионалами для создания привлекательного контента с помощью онлайн-платформы для совместной работы и четко определенного, проверенного процесса. Контент доставляется нашим клиентам от более чем 1000 членов нашей сети талантов, которые проверяются с помощью сочетания обучения талантов (Университет Рок), нашей идентификации и алгоритмов оценки репутации. Опыт нашего кадрового резерва позволяет нам реализовывать сложные проекты для клиентов среднего и корпоративного бизнеса, таких как LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford и Oracle. Сегодня мы работаем в Северной и Южной Америке и являемся единственным игроком, способным доставлять контент для английских, испанских и португальских брендов. Мы выделяемся тем, что предлагаем масштабируемость, гибкость и качество в наших проектах.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.
Vev
vev.design
Vev — это платформа нового поколения для создания веб-страниц, созданная для разработчиков, дизайнеров и маркетологов. Объединив отсутствие кода и код, Vev помогает профессиональным командам публиковать в сети свои самые смелые идеи с полной творческой и технической свободой. Vev позволяет ведущим организациям совершенствовать свои материалы по цифровому маркетингу и создавать интерактивный опыт.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это персонализированный центр контента, позволяющий вашим потенциальным клиентам найти самую важную информацию, которая им нужна, поделиться ею со своей командой и предоставить вам данные о том, что их волнует. Встраивайте или делитесь своими интерактивными демо-версиями по любому каналу и быстрее конвертируйте потенциальных клиентов, влияйте на конвейер и ускоряйте циклы сделок.
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly - платформа для создания интерактивного контента продаж, упрощающая работу команд и улучшающая взаимодействие с клиентами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Consensus
goconsensus.com
Консенсус ведет мир в новую эру демонстрационной автоматизации. Его платформа заставляет ваших покупателей то, что им нужно, когда им это нужно. Затем он умножает влияние вашей команды по доходам на уникальные идеи на этих покупателей. В результате вы увидите более быстрое время, более крупные сделки и более высокие показатели близких. Покупка корпоративного программного обеспечения медленная, разочаровывающая и нарушенная. Его запатентованная демонстрационная платформа автоматизации исправляет это. Он сочетает в себе лучшее из видео, взаимодействия с продуктом и автоматизации Discovery, чтобы обеспечить беспрецедентный опыт как для покупателей, так и для клиентов. От C-Suite до конечного пользователя, его демонстрации путешествуют вирусально, адаптируясь к каждому зрителю, раскрывая скрытые заинтересованные стороны и отвечая на ключевые вопросы. Затем они питают мощные данные о намерениях и нуждаются в возвращении к вашей команде с каждым кликом, умножая их влияние. Консенсус-это платформа для опыта продукта, которая помогает командам выхода на рынок автоматизировать демонстрации, сокращать потраченные впустую демонстрации с 50%до 5%и сокращать демо-времени ожидания с 14 дней до по требованию-сокращение циклов продаж до 68%. Довериваемые такими компаниями, как Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce и SAP, консенсус занимает первое место в программном обеспечении G2 Presales и признается отличным местом для работы в 2025 году. Поскольку более 50% демонстраций просмотрели в тот же день, когда они разделены, и 13% в течение нескольких часов, консенсус движет быстрое вовлечение, одновременно раскрывая новые заинтересованные стороны и их приоритеты посредством внутривирного распределения. Результат? Более быстрый доход, меньше неквалифицированных демонстраций и лучшее понимание.
Navattic
navattic.com
Navattic позволяет командам по продажам и маркетингу создавать интерактивные демонстрации продуктов для улучшения вовлечения клиентов и повышения конверсии.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — ведущая платформа для создания захватывающего цифрового контента для Интернета. Простой редактор Shorthand позволяет любому создавать, редактировать и публиковать потрясающие материалы для чтения за считанные минуты — никаких навыков программирования или веб-дизайна не требуется. Теперь команды по СМИ, маркетингу и коммуникациям могут создавать масштабный иммерсивный контент, обеспечивая более глубокое вовлечение аудитории, лучшие показатели и более высокие результаты для своего бренда. Сокращение позволяет пользователям легко сотрудничать. Собрав свою команду в сокращенном рабочем пространстве, вы сможете улучшить совместную работу над контентом и ускорить его выпуск. Несколько пользователей могут беспрепятственно работать вместе над одним фрагментом контента без каких-либо помех. Более того, пользовательские темы означают, что весь публикуемый контент остается фирменным. А благодаря гибким возможностям публикации пользователи могут публиковать свой сокращенный контент практически где угодно — через AWS, свою CMS, хостинг сокращенного формата или встраивание непосредственно на свой веб-сайт. Мы с гордостью можем сообщить, что наши клиенты, в том числе BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджский университет и Манчестер Сити, публикуют в сети самый кинематографичный и интересный контент. Сюда входит все: от цифровых журналов и полноформатных статей до внутренних коммуникаций, историй брендов, блогов — даже виртуальная квест-комната! Shorthand обеспечивает существенную отдачу от инвестиций, а клиенты постоянно хвастаются радикальными улучшениями показателей вовлеченности. Компания Shorthand была основана в Брисбене, Австралия, и теперь является поистине глобальной компанией. Мы — группа гиков с искусством и сердцем, призванная помогать командам, занимающимся контентом, создавать самый впечатляющий и действенный цифровой контент в мире.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — это SaaS-платформа Fullstack Intelligence® для унифицированных гибридных ИТ-операций. Повысьте производительность приложений, сократите эксплуатационные расходы и модернизируйте ИТ, объединив аналитические данные на основе искусственного интеллекта и коллективный разум с интерактивным планом рабочих нагрузок приложений, инфраструктуры и сетевых взаимосвязей. Благодаря OneIQ операционные группы, доверенные консультанты и поставщики могут беспрепятственно работать вместе, одновременно создавая общий опыт, прозрачность и доверие. Используя запатентованный безопасный интерфейс, каждый может извлечь выгоду из взаимной, дальновидной информации, вдохновляющей инновации на каждом уровне стека для формирования будущего вашей организации. OneIQ сертифицирован по стандарту ISO/IEC 27001 и использует запатентованную технологию безопасной совместной работы с данными (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog — цифровая платформа для создания и управления каталогами, которая упрощает представление продуктов и услуг в визуально привлекательном формате.
SundaySky
sundaysky.com
SundaySky — платформа для создания и персонализации видео с использованием ИИ, позволяющая предприятиям эффективно управлять видеоконтентом.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо объединиться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, демонстрирующий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в большом масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивные видеосовещания с умными повестками дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта собрания - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства
OneMob
onemob.com
OneMob — это платформа для создания, обмена и отслеживания микросайтов и видеоконтента, облегчающая работу в продажах и маркетинге.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic - плагин для интеграции социальных сетей на веб-сайтах, позволяющий добавлять настраиваемые кнопки для обмена контентом.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов взаимодействия с живым взаимодействием, основанными на первых данных, для создания доверенной, живой аудитории повсюду. Наши решения - живой чат, живой блог, арена Personas) используют самые популярные функции от социальных сетей, чтобы быстро создать глубокое участие в любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют арене, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Fotaflo
fotaflo.com
Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo позволяет вашему бизнесу извлечь выгоду из естественного желания ваших клиентов снимать и делиться фотографиями и видео своего опыта с друзьями, семьей и в Интернете. Упрощая и автоматизируя распространение собранных воспоминаний среди всех ваших клиентов через одну централизованную платформу, Fotaflo улучшает ваши внутренние процессы и помогает вам расти за счет увеличения прямых онлайн-конверсий.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World состоит из таких приложений, как опросы, викторины, опросы и дебаты, которые повышают вовлеченность и возможности получения дохода.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - это платформа для создания контента и управления маркетингом, предлагающая инструменты для графического дизайна, публикации и аналитики в социальных сетях.
InPowered
inpowered.ai
Платформа искусственного интеллекта inPowered позволяет брендам максимизировать рентабельность инвестиций в контент-маркетинг. Их решения для анализа контента и распространения контента, основанные на искусственном интеллекте и многолетнем машинном обучении, позволяют маркетологам собирать собственные данные и использовать их для достижения реальной рентабельности инвестиций – положительного изменения восприятия бренда, увеличения количества действий, предпринимаемых на месте, привлечения потенциальных клиентов и вовлечения пользователей.
KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотрудничества, планирования, управления и анализа контента в WeChat, Weibo, Douyin и Kuaishou; четыре основных канала социальных сетей в Китае. Ее беспрецедентный опыт работы с местными социальными сетями, знания клиентов и нормативные требования помогли более чем 500 мировым брендам добиться успеха на китайских платформах социальных сетей.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit — это платформа для управления брендовыми активами, включая изображения, видео и руководства, с возможностью централизованной организации и совместного использования.
Connatix
connatix.com
Connatix - платформа для создания и управления видеоконтентом, помогающая издателям увеличивать доход и привлекать аудиторию через видео.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
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