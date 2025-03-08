Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.
Отправить новое приложение
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.
Patreon
patreon.com
Patreon — это платформа для поддержки создателей контента через членство, позволяющая им получать доход и общаться с фанатами.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.
BL.INK
bl.ink
BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенствовать каждое взаимодействие. Каждый член вашей команды может создавать идеальные данные для точного измерения каждого элемента маркетинговой атрибуции. Каждый клиент, посещающий вашу ссылку, каждый раз получает необходимую ему информацию без каких-либо неработающих ссылок. Нужно изменить ссылку после окончания конкурса или показать страницу на родном языке пользователя? С BL.INK это легко. Ни один другой инструмент сокращения URL-адресов или создатель QR-кода не интегрируется с вашими существующими инструментами, не помогает избежать неработающих ссылок, не обеспечивает нулевое время простоя при обновлении ссылок и не имеет платформы, построенной на основе того, как работают корпоративные компании. Только БЛ.ИНК. Нам доверяют требовательные мировые бренды с 2008 года.
Edition Digital
editiondigital.com
Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех платформах — планшетах, мобильных устройствах и настольных компьютерах.
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и громоздкие творческие производственные процессы от первоначальной идеи до публикации и продвижения контента. В основе Re4m лежит механизм визуального сотрудничества, который позволяет компаниям, командам и отдельным лицам предоставлять интерактивную обратную связь в режиме реального времени по всем типам контента (цифровые видео, PDF-файлы, изображения, живые веб-сайты, файлы дизайна и т. д.). Как только контент станет правильным, соответствующим требованиям и одобренным, Re4m обеспечит процессы замкнутого цикла, позволяющие публиковать контент в сторонних решениях.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные отраслевые новости, видео, изображения и цитаты, экономя время и энергию.
Vable
vable.com
Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данных всех новостей и информации, которая нужна вашей организации.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
Quuu
quuu.co
Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого процесса требует много времени, поэтому автоматизация этого процесса с помощью Quuu вернет вам это драгоценное время для работы над другими вещами. Quuu — единственный инструмент, который курирует контент по более чем 500 категориям интересов, а это означает, что у вас всегда будут актуальные публикации, которыми вы сможете поделиться со своей аудиторией на Facebook, LinkedIn и Twitter.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.
Walls.io
walls.io
Walls.io — это универсальное решение для социальных стен, которое позволяет вам собирать, курировать и отображать контент в простой в настройке ленте. Вы можете собирать контент с нескольких платформ социальных сетей или позволить своей аудитории публиковать контент прямо на вашей стене. Вы также можете добавлять свои собственные публикации в ленту и создавать хорошее сочетание контента вашей аудитории и контента вашего бренда. Социальная стена — отличный способ использовать возможности пользовательского контента и привлечь аудиторию. Вы можете использовать его на частных и публичных мероприятиях, на своем веб-сайте или на стендах в магазинах или офисах. Возможности безграничны!
Curatora
curatora.io
Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, расположенным в разных местах, быстро и легко создавать геотаргетинговую рекламу на Facebook. MavSocial поддерживает Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, бизнес-профили Google и Tumblr.
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции Live Center оптимизирует рабочие процессы. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные визуальные эффекты и элементы публикаций, такие как табло, счетчики результатов выборов и т. д. Ленты новостей Live Center легко встраиваются в статьи, новостные порталы, приложения или на первые страницы. Ключевые особенности: * Полностью настраиваемый дизайн блога * Автоматизация социальных сетей для поиска и публикации контента. * Легко создавайте свои собственные визуальные эффекты и элементы для публикаций, чтобы повысить вовлеченность читателей. * Быстро создавайте интерактивные диаграммы и графики прямо в редакторе. * Интуитивно понятный интерфейс с адаптивным редактором, обеспечивающим предварительный просмотр сообщений в реальном времени. * Сторонняя интеграция со спортивными данными, рыночными данными и т. д. * Автоматическая рекомендательная пометка сообщений на основе содержания, приоритезации и категоризации сообщений. * Автоматическая сводка блога в режиме реального времени, предоставляющая читателям панель мониторинга наиболее освещаемых тем в сообщениях вашего блога в режиме реального времени в режиме панели мониторинга. * Публикация сообщений в режиме реального времени для сотен тысяч читателей через выделенные каналы. * Интеграция с существующей CMS и любой медиабиблиотекой или системой. * Поддерживает стратегии монетизации
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент прямо сейчас!
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и совместно использовать визуальный контент в любом масштабе. Теперь бренды могут использовать визуальный контент в платной рекламе, покупательском опыте, взаимодействии с веб-сайтами и кампаниях в социальных сетях за небольшие деньги и время.
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. Благодаря своей запатентованной технологии платформа GO позволяет командам по работе с доходами курировать правильный контент, готовить команды по продажам к уверенной победе и взаимодействовать с покупателями правильным способом и в нужное время для ускорения циклов продаж и увеличения доходов. Allego является выбором, которому доверяют четверть компаний промышленного индекса Dow Jones, 5 из 15 крупнейших банков США, 4 из 8 крупнейших страховых компаний, 4 из 5 крупнейших мировых компаний по производству медицинского оборудования, 6 из 10 крупнейших фирм по управлению активами, 5 из 5 крупнейших компаний по управлению активами и многие другие глобальные предприятия. Узнайте больше о способах получения дохода, которые приносят пользу продавцам и покупателям, на Allego.com. Будь то предоставление обратной связи друг другу посредством асинхронного видео или повышение своих навыков с помощью коучинга на базе искусственного интеллекта и однорангового сотрудничества, почти 1 миллион профессионалов используют Allego, чтобы революционизировать способы адаптации, обучения, совместной работы и продаж. Узнайте больше об Allego и движении, которое мы создаем, на allego.com.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе искусственного интеллекта позволяет вам создавать персонализированный контент для ваших отдельных покупателей и целевых аккаунтов для вашей стратегии ABM. Ускорьте скорость сделок и расширьте свой канал продаж, рекомендуя следующие лучшие активы для использования на основе недавней истории посетителей, отрасли и актуальных тем. Ведущие B2B-компании корпоративного и среднего бизнеса используют PathFactory для ускорения развития, повышения показателей выигрышей и понимания эффективности контента, предоставляя интеллектуальный контент и виртуальные мероприятия, чтобы устранить трудности со стороны ваших покупателей. Недавно компания Deloitte включила PathFactory в список 500 компаний Северной Америки, входящих в список Technology Fast 500.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad продавцы заключают больше сделок быстрее. Базовый механизм управления контентом для продаж Showpad позволяет командам по работе с доходами создать курируемый комплексный центр для поиска, управления и распространения высокоэффективного контента в больших масштабах. Для маркетологов Showpad объединяет команды вокруг новейшего фирменного контента с правильным управлением для улучшения внедрения контента и предоставляет аналитическую информацию о нижней части воронки, чтобы команды могли больше инвестировать в правильный контент. Специалисты по предоставлению возможностей используют платформу для обеспечения межфункционального согласования и создания масштабируемых целевых обучающих кампаний. Продавцы имеют доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы позиционировать себя в качестве доверенных консультантов для современных команд закупщиков. Команды закупщиков получают выгоду от продавцов, которые лучше подготовлены к пониманию их уникальных проблем и подключению их к правильному решению в своем портфолио. Сотрудничая с организациями всех размеров и уровней зрелости в более чем 50 странах, Showpad поддерживает стратегическое согласование и эффективность всех отделов продаж. От малого и среднего бизнеса до корпоративных брендов, таких как Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson и Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad — проверенный инструмент увеличения доходов. Компания Showpad, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, штат Иллинойс, и Генте, Бельгия, располагает разнообразной рабочей силой со всего мира.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному подходу лидеры маркетинга получают возможность создавать уникальный и согласованный клиентский опыт, который дифференцирует их бренды и приводит к измеримым результатам. Skyword360 предоставляет инструменты для всех основных элементов работы с контентом: стратегии, планирования, создания, сбора, активации, персонализации и оптимизации. Благодаря международному сообществу фрилансеров из более чем 46 стран и способности переводить платформу на 14 языков операции с контентом могут беспрепятственно выполняться в любом масштабе.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со своими потенциальными и реальными клиентами, вам необходимо предоставлять персонализированный опыт, предоставляя правильный контент в нужное время. Управление впечатлениями. Централизуйте и систематизируйте контент из различных источников, чтобы персонализировать направления за считанные минуты. Централизация и управление контентом являются ключом к персонализации. Uberflip — это единая платформа для централизации и организации всего вашего контента. Uberflip интегрируется со сторонними контент-платформами, поэтому вы можете легко импортировать, управлять и помечать свои ресурсы. Отсюда ваши команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами получат легкий доступ к одобренному контенту и смогут начать создавать невероятные места для каждой кампании и цифровых залов продаж с помощью перетаскивания без кода. Результат? Меньше отходов контента, более быстрый запуск кампаний и команда продаж, которая может предложить лучший контент для своих потенциальных клиентов. Основные возможности: - Интеграция контента (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегов и интеллектуальные фильтры - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (цифровые торговые залы) - SEO-оптимизация Journey Acceleration - Создание курируемых направлений контента для каждого покупателя – и вовлекать их по всем каналам. Uberflip позволяет вам стимулировать потребление контента с помощью рекомендаций по контенту, которые удерживают ваших посетителей на сайте. Благодаря надежной интеграции платформы автоматизации маркетинга (MAP) каждое взаимодействие с контентом может стать идеальным следующим шагом для ускорения пути клиента. Повысьте коэффициент конверсии и ускорьте получение дохода, предоставляя персонализированный контент, который снижает трудности на пути покупателя.
Visually
visual.ly
Visually — это креативная торговая площадка, которая объединяет предприятия с проверенными творческими профессионалами для создания привлекательного контента с помощью онлайн-платформы для совместной работы и четко определенного, проверенного процесса. Контент доставляется нашим клиентам от более чем 1000 членов нашей сети талантов, которые проверяются с помощью сочетания обучения талантов (Университет Рок), нашей идентификации и алгоритмов оценки репутации. Опыт нашего кадрового резерва позволяет нам реализовывать сложные проекты для клиентов среднего и корпоративного бизнеса, таких как LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford и Oracle. Сегодня мы работаем в Северной и Южной Америке и являемся единственным игроком, способным доставлять контент для английских, испанских и португальских брендов. Мы выделяемся тем, что предлагаем масштабируемость, гибкость и качество в наших проектах.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack является создателем headless CMS и лидером категории Composable Digital Experience Platform (DXP). Знаменитые бренды по всему миру, такие как Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi и Walmart, инвестируют в Contentstack, чтобы подняться над шумом на сегодняшних переполненных и конкурентных цифровых рынках и получить свои уникальные преимущества. Contentstack и его сотрудники преданы клиентам и сообществам, которым они служат. Компания известна своей непревзойденной заботой о клиентах и традицией оказания помощи во всем мире через программу Contentstack Cares, включая гордую поддержку Pledge 1% и Girls Who Code.
Joomag
joomag.com
Joomag — ведущая платформа для создания и распространения высококачественного персонализированного контента в больших масштабах. Используя искусственный интеллект и автоматизацию контента, Joomag позволяет некреативным пользователям легко создавать и доставлять исключительный контент на всех устройствах и носителях. Это повышает рентабельность инвестиций, предоставляя полезную информацию, раскрывая интересы читателей и повторно привлекая аудиторию посредством целевых кампаний и индивидуальных рекомендаций. Joomag, которому доверяют более 5000 клиентов по всему миру с 2009 года, предлагает комплексное решение для оптимизации контент-стратегий и обеспечения значимого взаимодействия.
Vev
vev.design
Vev — это платформа нового поколения для создания веб-страниц, созданная для разработчиков, дизайнеров и маркетологов. Объединив отсутствие кода и код, Vev помогает профессиональным командам публиковать в сети свои самые смелые идеи с полной творческой и технической свободой. Vev позволяет ведущим организациям совершенствовать свои материалы по цифровому маркетингу и создавать интерактивный опыт.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему продукту и встроить его на свой маркетинговый веб-сайт. Это поможет повысить PLG и увеличить количество потенциальных клиентов в вашей воронке продаж. (PS: Вы также можете встроить форму для потенциальных клиентов) Кампании по электронной почте. Отправляйте обзор продукта в свои почтовые кампании, чтобы показать новые функции или конкретный поток вашего продукта. Продажи: остатки демо-версии. Создайте управляемую и интерактивную демо-версию вашего продукта, адаптированную для вашего потенциального клиента, и отправьте ее им в виде оставшихся демонстрационных материалов. Это поможет вашему чемпиону-покупателю усвоить ваш продукт и ускорить сделки. Живые демонстрации — показывайте демо-версии Storylane во время ознакомительных звонков или на различных этапах POC. Ваши торговые представители могут быть обучены следовать последовательному процессу демонстрации. Предварительная продажа. Расширьте возможности своих демонстрационных версий, позволив вашей команде предпродажной подготовки запускать новые демо-версии за считанные минуты. С помощью Storylane вы сможете помочь своему отделу продаж предоставить каждому покупателю персонализированные демонстрационные возможности без традиционных сложностей, связанных с созданием нескольких демонстрационных сред.
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это персонализированный центр контента, позволяющий вашим потенциальным клиентам найти самую важную информацию, которая им нужна, поделиться ею со своей командой и предоставить вам данные о том, что их волнует. Встраивайте или делитесь своими интерактивными демо-версиями по любому каналу и быстрее конвертируйте потенциальных клиентов, влияйте на конвейер и ускоряйте циклы сделок.
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Consensus
goconsensus.com
Консенсус ведет мир в новую эру демонстрационной автоматизации. Его платформа заставляет ваших покупателей то, что им нужно, когда им это нужно. Затем он умножает влияние вашей команды по доходам на уникальные идеи на этих покупателей. В результате вы увидите более быстрое время, более крупные сделки и более высокие показатели близких. Покупка корпоративного программного обеспечения медленная, разочаровывающая и нарушенная. Его запатентованная демонстрационная платформа автоматизации исправляет это. Он сочетает в себе лучшее из видео, взаимодействия с продуктом и автоматизации Discovery, чтобы обеспечить беспрецедентный опыт как для покупателей, так и для клиентов. От C-Suite до конечного пользователя, его демонстрации путешествуют вирусально, адаптируясь к каждому зрителю, раскрывая скрытые заинтересованные стороны и отвечая на ключевые вопросы. Затем они питают мощные данные о намерениях и нуждаются в возвращении к вашей команде с каждым кликом, умножая их влияние. Консенсус-это платформа для опыта продукта, которая помогает командам выхода на рынок автоматизировать демонстрации, сокращать потраченные впустую демонстрации с 50%до 5%и сокращать демо-времени ожидания с 14 дней до по требованию-сокращение циклов продаж до 68%. Довериваемые такими компаниями, как Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce и SAP, консенсус занимает первое место в программном обеспечении G2 Presales и признается отличным местом для работы в 2025 году. Поскольку более 50% демонстраций просмотрели в тот же день, когда они разделены, и 13% в течение нескольких часов, консенсус движет быстрое вовлечение, одновременно раскрывая новые заинтересованные стороны и их приоритеты посредством внутривирного распределения. Результат? Более быстрый доход, меньше неквалифицированных демонстраций и лучшее понимание.
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-сайта: привлекайте больше квалифицированных потенциальных клиентов с помощью новых потенциальных клиентов с призывом к действию, на которые они хотят нажать. - Привлекайте и обучайте потенциальных клиентов: предоставляйте потенциальным клиентам индивидуальные кампании, основанные на продуктах, с мгновенной окупаемостью. - Предоставляйте повторяемые демонстрации: дайте возможность продавцам, не разбирающимся в технических вопросах, легко настраивать и доставлять демо-версии в больших масштабах. Попробуйте Navattic сами на нашем сайте: https://www.navattic.com/
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — ведущая платформа для создания захватывающего цифрового контента для Интернета. Простой редактор Shorthand позволяет любому создавать, редактировать и публиковать потрясающие материалы для чтения за считанные минуты — никаких навыков программирования или веб-дизайна не требуется. Теперь команды по СМИ, маркетингу и коммуникациям могут создавать масштабный иммерсивный контент, обеспечивая более глубокое вовлечение аудитории, лучшие показатели и более высокие результаты для своего бренда. Сокращение позволяет пользователям легко сотрудничать. Собрав свою команду в сокращенном рабочем пространстве, вы сможете улучшить совместную работу над контентом и ускорить его выпуск. Несколько пользователей могут беспрепятственно работать вместе над одним фрагментом контента без каких-либо помех. Более того, пользовательские темы означают, что весь публикуемый контент остается фирменным. А благодаря гибким возможностям публикации пользователи могут публиковать свой сокращенный контент практически где угодно — через AWS, свою CMS, хостинг сокращенного формата или встраивание непосредственно на свой веб-сайт. Мы с гордостью можем сообщить, что наши клиенты, в том числе BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджский университет и Манчестер Сити, публикуют в сети самый кинематографичный и интересный контент. Сюда входит все: от цифровых журналов и полноформатных статей до внутренних коммуникаций, историй брендов, блогов — даже виртуальная квест-комната! Shorthand обеспечивает существенную отдачу от инвестиций, а клиенты постоянно хвастаются радикальными улучшениями показателей вовлеченности. Компания Shorthand была основана в Брисбене, Австралия, и теперь является поистине глобальной компанией. Мы — группа гиков с искусством и сердцем, призванная помогать командам, занимающимся контентом, создавать самый впечатляющий и действенный цифровой контент в мире.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — это SaaS-платформа Fullstack Intelligence® для унифицированных гибридных ИТ-операций. Повысьте производительность приложений, сократите эксплуатационные расходы и модернизируйте ИТ, объединив аналитические данные на основе искусственного интеллекта и коллективный разум с интерактивным планом рабочих нагрузок приложений, инфраструктуры и сетевых взаимосвязей. Благодаря OneIQ операционные группы, доверенные консультанты и поставщики могут беспрепятственно работать вместе, одновременно создавая общий опыт, прозрачность и доверие. Используя запатентованный безопасный интерфейс, каждый может извлечь выгоду из взаимной, дальновидной информации, вдохновляющей инновации на каждом уровне стека для формирования будущего вашей организации. OneIQ сертифицирован по стандарту ISO/IEC 27001 и использует запатентованную технологию безопасной совместной работы с данными (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog является лидером в индустрии цифровых публикаций с 2008 года. Его платформа позволяет издателю, создателю контента, специалисту по маркетингу или эксперту в области электронной коммерции легко создавать и публиковать привлекательные цифровые материалы. Благодаря передовой технологии флип-книг HTML5 контент можно просматривать на ЛЮБОМ устройстве. Просто загрузите PDF-файл и мгновенно создайте потрясающий, захватывающий контент без необходимости писать единую строку кода. Его флипбуки HTML5, каталоги электронной коммерции и собственные приложения обеспечивают превосходное взаимодействие с пользователем. Преобразуйте PDF-файл в флипбук HTML5, чтобы повысить узнаваемость бренда, онлайн-продажи и охват.
SundaySky
sundaysky.com
Современные маркетологи знают силу видео, но признают, что традиционная производственная модель сломана. Sundaysky дает возможность предприятиям создавать, персонализировать и распространять видео в масштабе эффективно и независимо. Мы упрощаем для пользователей создание высококачественного, профессионального видео без предварительного опыта и для предприятий везде в эксплуатацию экономически эффективного видеоконтента. Видеопроизводственная платформа Sundaysky представляет собой простую в использовании и с поддержкой AI-поддержки программное обеспечение, внедряющее творческий опыт с мощными возможностями персонализации для улучшения вовлечения зрителей и повышения эффективности эксплуатации путем снижения зависимости от ресурсных моделей производства, которые несут значительные затраты, время и требуют специализированных навыки. Растущие предприятия и ведущие бренды, в том числе 1000bulbs.com, 1-800 контактов, Aetna, Bank of America, Ithink Financial, Okta, Salseintel, Staples, UnitedHealthcare и многих других, приняли Sundaysky для модернизации видеопроизводства с персонализацией для улучшения аудитории и стимулировать эффективный рост бизнеса.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо объединиться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, демонстрирующий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в большом масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивные видеосовещания с умными повестками дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта собрания - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства
OneMob
onemob.com
OneMob-это окончательная платформа для всех в одном для создания, обмена и отслеживания красивых микроситов за секунды! Независимо от того, занимаетесь ли вы продажам, маркетингу, успехам клиентов или создателю контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы поднять вашу пропаганду и привлечь больше внимания, вовлечения и ответов. Благодаря мощному микросайтеру, загрузчику контента и функциям управления OneMob, вы можете легко создать потрясающие, индивидуальные микроситы, которые демонстрируют ваш бренд и контент профессиональным и увлекательным образом. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и параметров тегов, чтобы настраивать микроситы в соответствии с вашим брендом и нацеливаться на вашу аудиторию. Но это еще не все - onemob заполнен функциями, которые помогут вам создавать, делиться и отслеживать ваш контент как профессионал. Вы можете создавать видео на Go с мобильным, веб-рекордером OneMob, а также использовать встроенный сценарий Teleprompter и инструменты для редактирования видео для усовершенствования вашего контента. Кроме того, с помощью одобрения видео и отслеживания вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом корректируют вашу стратегию. OneMob плавно интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot и многое другое, а также интеграция контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. С помощью нативного плагина для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и Insidesales вы можете легко создавать и поделиться контентом прямо из ваших любимых электронных писем и инструментов продаж. И самое приятное, что вы можете начать с OneMob бесплатно! Его бесплатный план предлагает доступ ко многим из основных функций, поэтому вы можете попробовать без риска OneMob и посмотреть, как она может преобразовать вашу контент.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus — это универсальная творческая и маркетинговая платформа, предназначенная для оптимизации рабочего процесса и реализации масштабируемых маркетинговых стратегий для маркетинговых команд. Он предлагает полный набор функций, от курирования и совместной работы до создания, распространения, аналитики и приложений. Одной из примечательных особенностей Creatosaurus является его автор контента с использованием искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать маркетинговые копии в большом масштабе за считанные минуты. Он также предоставляет простой в использовании редактор дизайна для создания красивой графики с функцией перетаскивания и доступом к бесплатным стоковым изображениям и шаблонам. Платформа включает в себя менеджер хэштегов, который помогает пользователям находить хэштеги и управлять ими для оптимизации рабочего процесса в социальных сетях, а также средство поиска цитат, которое позволяет пользователям искать и сохранять цитаты для дальнейшего использования. Он также предлагает возможность планировать публикации в социальных сетях на разных платформах. Creatosaurus создан для компаний с распределенными командами и творческих личностей со всего мира, предоставляя централизованное рабочее пространство для создателей и маркетологов. Его цель — объединить продуктивность и креативность, предлагая целый ряд инструментов и функций в одном месте, обеспечивая эффективное сотрудничество и улучшая общий процесс рассказывания историй. Платформа поддерживается глубокой интеграцией с другими популярными приложениями, что позволяет пользователям подключать свои любимые инструменты и оставаться в курсе своей работы. Он спроектирован так, чтобы быть удобным для пользователя, предлагая прозрачный и простой интерфейс для каждого члена команды. Креатозавр используется влиятельными лицами, создателями, издателями, стартапами и брендами по всему миру в качестве мощного инструмента в своих маркетинговых стратегиях. Целью платформы является предоставление комплексного решения для всех творческих и маркетинговых потребностей, позволяющего пользователям сосредоточиться на рассказывании впечатляющих историй, в то время как платформа позаботится обо всем остальном.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.
Connatix
connatix.com
Connatix - это видеотехнологическая компания, которая поддерживает истории мира с легкими, расширяющими и вдохновляющими решениями. Благодаря проприетарной платформе полного стека, Connatix помогает издателю доставлять, монетизировать, анализировать и создавать видео, предоставляя рекламодательцу с премиальным инвентаризацией видео и точным нацеливанием Deep Contextual ™. Сидя в авангарде инноваций, Connatix использует силу ИИ для оптимизации дохода и обеспечения актуальности, эффективности и масштабирования между кампаниями. В настоящее время Connatix работает с 350+ издательными группами на тысячах сайтов и ведущих брендов и агентств. В списке самых быстрорастущих компаний, поддерживаемый частным акционерным капиталом, был включен в список самых быстрорастущих компаний Inc. 5000 и назвал программного игрока Adexchanger в течение двух лет подряд. Основанная в 2014 году, штаб-квартира Connatix находится в Нью-Йорке и продолжает расширять свой глобальный участок с офисами в Лондоне, Cluj-Napoca и Tel Aviv.
Brandkit
brandkitapp.com
Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей своего бренда без лишних хлопот. Изображения, видео, логотипы, рекомендации, графика, аудио, PDF-файлы, презентации, публикации, пресс-релизы, идеи для историй, ссылки на медиаматериалы и многое другое. И все это в одном красиво оформленном месте. Единый источник правды для вашего бренда.
KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотрудничества, планирования, управления и анализа контента в WeChat, Weibo, Douyin и Kuaishou; четыре основных канала социальных сетей в Китае. Ее беспрецедентный опыт работы с местными социальными сетями, знания клиентов и нормативные требования помогли более чем 500 мировым брендам добиться успеха на китайских платформах социальных сетей.
InPowered
inpowered.ai
Платформа искусственного интеллекта inPowered позволяет брендам максимизировать рентабельность инвестиций в контент-маркетинг. Их решения для анализа контента и распространения контента, основанные на искусственном интеллекте и многолетнем машинном обучении, позволяют маркетологам собирать собственные данные и использовать их для достижения реальной рентабельности инвестиций – положительного изменения восприятия бренда, увеличения количества действий, предпринимаемых на месте, привлечения потенциальных клиентов и вовлечения пользователей.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов взаимодействия с живым взаимодействием, основанными на первых данных, для создания доверенной, живой аудитории повсюду. Наши решения - живой чат, живой блог, арена Personas) используют самые популярные функции от социальных сетей, чтобы быстро создать глубокое участие в любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют арене, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
emlen
emlen.io
emlen — это платформа поддержки покупателей №1, облегчающая обмен контентом продаж и сотрудничество между продавцом и покупателем. Emlen фокусируется на командах по продажам и доходам, используя свою уникальную технологию цифровых продаж, позволяющую повысить скорость продаж в эпоху, когда руководят покупатели.
Shareaholic
shareaholic.com
Мы — глобальная команда, призванная помогать брендам и издателям привлекать свою аудиторию при каждом посещении веб-сайта. Shareaholic работает в бизнесе уже более десяти лет, любит то, что мы делаем, и живет ради удовольствия наших клиентов. Наш пакет продуктов завоевал множество престижных мировых наград (в том числе от MIT и Mozilla), и мы обладаем глубоким опытом разработки и поддержки программного обеспечения корпоративного масштаба и качества. Мы знаем, что для этого нужно — мы живем и дышим этим каждый день.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.