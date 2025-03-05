Программное обеспечение для контент-маркетинга - Самые популярные приложения - Украина

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«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi-это все в одном платформе, которая помогает создателям и предпринимателям создавать успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения для превращения своих страстей, навыков и опыта в различные потоки доходов. С Каджаби любой может создать обогащающие онлайн -курсы, предлагать эксклюзивные членства, вырастить процветающее сообщество, создавать бесплатные или подписные подкасты, развивать персонализированный опыт обучения и многое другое. С Kajabi они также имеют доступ к надежной аналитике, бесшовным инструментам продаж и маркетинга, легкому оплате и непревзойденному обслуживанию клиентов, образованию и сообществу.
Patreon
patreon.com
Patreon - это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают зарплату на Patreon. Благодаря продолжающемуся финансированию они могут проводить больше времени на участие в своей базе фанатов интерактивно и продолжать заполнять Интернет прекрасными вещами, которыми нравятся миллионы людей.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые слова вашего конкурента, стратегии обратных ссылок и ключевые слова PPC - Создание ссылок: найдите самые сильные возможности обратных ссылок в вашей нише - Исследование ключевых слов: получите максимально релевантные идеи ключевых слов и узнайте, насколько сложно будет получить рейтинг. - Аудит веб-сайта: выясните, какие проблемы с SEO есть на вашем веб-сайте, и узнайте, как их исправить. - Исследование контента: найдите самый популярный контент по любой теме и найдите лучшие идеи для собственного контента. - Отслеживание рейтинга: Отслеживайте свой рейтинг в поиске вместе с рейтингом конкурентов. - Мониторинг упоминаний: получайте оповещения по электронной почте каждый раз, когда вы или ваш бренд упоминаются в Интернете. База данных Ahrefs содержит более 11 миллиардов ключевых слов и более 400 миллиардов проиндексированных страниц. Именно поэтому Ahrefs может предоставить своим пользователям максимальную точность данных.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным поиском, исследования конкурентов и многого другого. Функции White Label Web CEO дают цифровым агентствам свободу настраивать отчеты и придавать им профессиональный вид.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть информации, передаваемая в Интернете, могла связываться с ключевой аудиторией и стимулировать действия. Универсальная платформа подключений Bitly позволяет более чем 5,7 миллионам активных пользователей в месяц и более 500 000 клиентов по всему миру — людям, влиятельным лицам, брендам и предприятиям любого размера — использовать фирменные ссылки, специальные QR-коды и решения для ссылок в биографии. как надежную платформу для привлечения аудитории и предоставления важных уведомлений, информации и опыта. Bitly гордится тем, что получил сертификат Great Place to Work®, мирового авторитета в области культуры рабочего места и опыта сотрудников, который доказал свою эффективность и обеспечивает лидирующие на рынке доходы, удержание сотрудников и рост инноваций.
BL.INK
bl.ink
BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенствовать каждое взаимодействие. Каждый член вашей команды может создавать идеальные данные для точного измерения каждого элемента маркетинговой атрибуции. Каждый клиент, посещающий вашу ссылку, каждый раз получает необходимую ему информацию без каких-либо неработающих ссылок. Нужно изменить ссылку после окончания конкурса или показать страницу на родном языке пользователя? С BL.INK это легко. Ни один другой инструмент сокращения URL-адресов или создатель QR-кода не интегрируется с вашими существующими инструментами, не помогает избежать неработающих ссылок, не обеспечивает нулевое время простоя при обновлении ссылок и не имеет платформы, построенной на основе того, как работают корпоративные компании. Только БЛ.ИНК. Нам доверяют требовательные мировые бренды с 2008 года.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok и VK. 2) Поделитесь до 500 публикациями и подключите более 100 профилей с помощью всего одной учетной записи SocialPilot. 3) Управляйте своими разговорами в социальных сетях с помощью Social Inbox. 4) Добавьте до 10 членов команды в свою учетную запись SocialPilot, чтобы делегировать общий доступ и планирование с помощью функции совместной работы в команде. 5) Запланируйте одновременно 100 публикаций, загрузив CSV-файл с функцией массового планирования. 6) Создавайте индивидуальные публикации для отдельных учетных записей в социальных сетях одновременно, а также упоминайте другие профили Facebook и Twitter для большего взаимодействия. 7) Анализируйте свою маркетинговую деятельность в социальных сетях с помощью простой для понимания аналитики и отчетности в социальных сетях. 8) Посмотрите, когда и что вы запланировали, визуально с помощью календаря социальных сетей. 9) Никогда не оставайтесь в стороне от новых идей контента, курируйте предложения по контенту и сохраняйте их как черновики для дальнейшего использования. Добавьте курируемый контент и RSS-каналы для бесконечной очереди. 10) Больше не ждите учетных данных учетной записи вашего клиента в социальных сетях — просто пригласите его и легко управляйте его учетными записями в социальных сетях с помощью функции управления клиентами. 11) Создайте свои собственные фирменные домены для большей заметности и узнаваемости с помощью инструментов сокращения URL-адресов, предоставляемых SocialPilot, и избавьтесь от длинных, нежелательных и некрасивых URL-адресов. 12) Увеличьте количество публикаций в Facebook прямо тогда, когда вы их планируете.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты на своем веб-сайте. Создавайте членство для любого продукта, который вам нужен, например, для библиотек контента, сообществ, видео, онлайн-курсов и многого другого, имея при этом 100 % контроль над внешним видом. Работает любая платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion и другие.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, расположенным в разных местах, быстро и легко создавать геотаргетинговую рекламу на Facebook. MavSocial поддерживает Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, бизнес-профили Google и Tumblr.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персонализированного контента для вашей целевой аудитории. NexMind — идеальное решение не только для владельцев бизнеса, но и для маркетинговых агентств и копирайтеров, которые хотят быстро создавать и оптимизировать высококачественный контент. Наша цель — создать более умных поисковых роботов, известных как программное обеспечение для автоматизации SEO, для упрощения процессов SEO. Мы предоставляем корпоративную SEO-платформу, которая помогает брендам повысить рейтинг веб-сайтов и повысить их видимость.
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты, снимки и рекламу, которые привлекают их аудиторию, увеличивают конверсию и увеличивают доход. Редактор StorifyMe прост в использовании, интуитивно понятен и предоставляет множество бесплатных и настраиваемых шаблонов, которые значительно облегчат процесс создания историй. Благодаря возможности интегрировать StorifyMe Stories на любую платформу — от мобильных устройств до Интернета, StorifyMe представляет собой универсальное решение для распространения контента в той форме, которая нравится людям!
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — это инструмент для написания контента на базе искусственного интеллекта, который позволяет быстро и эффективно создавать высококачественный, оптимизированный для SEO контент. Он использует передовые алгоритмы машинного обучения для создания уникального и привлекательного контента для самых разных целей, таких как копирование веб-сайтов, публикации в блогах, обновления в социальных сетях и многое другое. С помощью TurboWrites вы можете оптимизировать процесс создания контента, экономя время и усилия, обеспечивая при этом максимальную отдачу для вашей аудитории. Независимо от того, являетесь ли вы копирайтером, блоггером, маркетологом или владельцем бизнеса, TurboWrites может помочь вам создать привлекательный контент, который находит отклик у вашей целевой аудитории и приводит к результатам. Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь в TurboWrites сегодня и поднимите свою игру по созданию контента на новый уровень!
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.
Quuu
quuu.co
Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого процесса требует много времени, поэтому автоматизация этого процесса с помощью Quuu вернет вам это драгоценное время для работы над другими вещами. Quuu — единственный инструмент, который курирует контент по более чем 500 категориям интересов, а это означает, что у вас всегда будут актуальные публикации, которыми вы сможете поделиться со своей аудиторией на Facebook, LinkedIn и Twitter.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу управлять 1 или 100 экранами очень просто.
Juicer
juicer.io
Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube и другие. Благодаря простым возможностям настройки и настройки социальные стены Juicer позволяют пользователям демонстрировать тщательно подобранный, фирменный и созданный пользователями контент на своих веб-сайтах. Инструмент предоставляет фильтры модерации для контроля контента и включает в себя расширенную аналитическую панель для получения информации о социальном взаимодействии в режиме реального времени, что делает его комплексным решением для централизации и повышения видимости бренда на разных платформах. Преимущества соковыжималки: - Установленное и надежное решение, основанное на десятилетнем опыте работы в отрасли. - Бесшовная интеграция с более чем 15 социальными сетями. - Простая настройка каналов и учетных записей, обеспечивающая интуитивное и быстрое управление. - Полный контроль над контентом посредством модерации и фильтрации. - Индивидуальный дизайн, гармонирующий с уникальной эстетикой бренда. - Выбор заранее разработанных тем, обеспечивающих единообразный и привлекательный вид ленты. - Автоматическое управление с автоматическим обновлением контента, повышающее эффективность. - Расширенные аналитические инструменты для отслеживания вовлеченности пользователей и эффективности ленты. - Универсальные планы для предприятий и частных лиц, а также модель ценообразования с оплатой по мере использования для корпоративного плана. - Настраиваемые виджеты и поддержка API для плавной интеграции с другими веб-сайтами и приложениями.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Усовершенствованная технология AI Wondershare Virbo позволяет пользователям создавать наиболее реалистичный и персонализированный видеоконтент Ai Avatar с разнообразными национальностями и языками. Вы можете запустить профессиональные видео представителя ИИ, просто набрав и нажав с Wondershare Virbo. 300+ реалистичных AI-аватаров Virbo могут быть вашим привлекательным представителем, разговаривающим на 120+ языках с различными акцентами для различных вариантов использования, включая продвижение маркетинга, персонализированные поля продаж, обучение и разработку, объяснения и практические видео. Более того, от маркетинговых видеороликов и продвижения продукта до учебных видеороликов, Virbo предлагает широкий спектр привлекательных шаблонов, чтобы соответствовать любой цели и предоставить ваше сообщение наиболее увлекательно и выраженно-не более дорогих и трудоемких съемочных групп, видеоализации видео , или актеры/актрисы.
Visually
visual.ly
Visually — это креативная торговая площадка, которая объединяет предприятия с проверенными творческими профессионалами для создания привлекательного контента с помощью онлайн-платформы для совместной работы и четко определенного, проверенного процесса. Контент доставляется нашим клиентам от более чем 1000 членов нашей сети талантов, которые проверяются с помощью сочетания обучения талантов (Университет Рок), нашей идентификации и алгоритмов оценки репутации. Опыт нашего кадрового резерва позволяет нам реализовывать сложные проекты для клиентов среднего и корпоративного бизнеса, таких как LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford и Oracle. Сегодня мы работаем в Северной и Южной Америке и являемся единственным игроком, способным доставлять контент для английских, испанских и португальских брендов. Мы выделяемся тем, что предлагаем масштабируемость, гибкость и качество в наших проектах.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — первая в мире многоканальная платформа спроса, созданная для оптимизации поведения после клика. Zemanta полностью построена на идее помочь рекламодателям повысить вовлеченность – будь то посещения, просмотры, лиды или конверсии – и все это в рамках их программных рекламных кампаний. Мы существуем для того, чтобы радикально улучшить общий опыт онлайн-рекламы таким образом, чтобы потребители действительно захотели взаимодействовать с рекламой. Zemanta помогает рекламодателям преодолеть фундаментально ошибочные показатели охвата и частоты показов, определяя, какие места размещения и креативы приводят к тому, что нужные пользователи взаимодействуют с их рекламой и веб-сайтами. Этот уникальный подход дает рекламодателям возможность добиться реального вовлечения потребителей и окупить расходы на рекламу. Благодаря передовому искусственному интеллекту и автоматизации Zemanta One дает брендам и агентствам возможность покупать рекламу, оптимизированную для взаимодействия после клика, максимально эффективно используя каждый рекламный доллар, потраченный на медийную, видео и нативную рекламу в Интернете. pМы включаем ваши данные веб-аналитики в платформу Zemanta, ее автоматизированное управление кампаниями и систему торгов. В отличие от других DSP, мы предлагаем бесшовную интеграцию Google Analytics и Adobe. Zemanta позволяет вам назначать ставки, используя такие цели, как Стоимость минуты пребывания на сайте (Время на сайте). Zemanta изначально была построена на основе контекста и семантики, а не файлов cookie и таргетинга аудитории. Таким образом, Zemanta может ориентироваться на аудиторию и впечатления, как и другие DSP, но по мере того, как мир отходит от этих подходов, мы готовы помочь рекламодателям выжить и процветать. Уникальный опыт Zemanta в области семантического анализа и подхода к ставкам и оптимизации кампаний дает еще большее преимущество рекламодателям, использующим нашу платформу.
Brandkit
brandkitapp.com
Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей своего бренда без лишних хлопот. Изображения, видео, логотипы, рекомендации, графика, аудио, PDF-файлы, презентации, публикации, пресс-релизы, идеи для историй, ссылки на медиаматериалы и многое другое. И все это в одном красиво оформленном месте. Единый источник правды для вашего бренда.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время и снижайте риски с помощью приоритетных действий и оповещений, а также максимизируйте ресурсы за счет автоматизации важнейших задач SEO.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных организаций для отслеживания пользователей с целью монетизации показателей вовлеченности аудитории и лояльности, чтобы они могли принимать решения о контенте для публикации и продвижения на своих веб-сайтах. . В августе 2010 года компания была выделена из Betaworks в отдельное предприятие. Chartbeat хвалили и критиковали как альтернативу Google Analytics для получения данных в реальном времени.
Foleon
foleon.com
Foleon — это платформа для создания контента, которая позволяет каждому легко создавать интерактивный контент, на 100% соответствующий бренду. Мы предоставляем компаниям B2B интуитивно понятный редактор перетаскивания и интерактивный формат Foleon Doc, который позволяет им создавать индивидуальный опыт цифрового контента, который будет интересным, интеллектуальным и масштабируемым. Большинство компаний по-прежнему тратят время, деньги и энергию на публикацию наиболее ценного контента в неэффективных устаревших форматах. PDF-файлы — это головная боль при создании, скучное чтение и полное отсутствие понимания читателя. Foleon, с другой стороны, предлагает современный формат, который легко создать, он очень увлекателен и полон интеллектуальных возможностей, которых вам не хватало. Компания Foleon, основанная в Амстердаме и имеющая филиалы в США и Европе, ставит перед собой задачу предоставить компаниям возможность создавать контент, который жаждет их аудитория.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — это ведущая на рынке платформа управления ссылками, которая позволяет пользователям брендировать и сокращать собственные URL-адреса. Ребрендинг помогает компаниям любого размера безопасно управлять и измерять взаимодействие со ссылками, повышать узнаваемость бренда, улучшать коэффициенты конверсии и отслеживать расширенную аналитику. Основана в 2015 году со штаб-квартирой в США и офисами в Риме и Дублине. Ребрендинг обслуживает миллионы пользователей и мировые бренды по всему миру, включая Versace, Toyota, PayPal и Zillow. Для опытных пользователей и индивидуальных проектов Rebrandly — это самая передовая и масштабируемая платформа управления ссылками на рынке. Ребрендинг предоставляет большой набор API и поддержку опытных инженеров для создания небольших и крупных проектов на основе ссылок (SMS, транзакционные сообщения, филиалы и влиятельные лица, единый вход, oAuth и т. д.). Другие важные функции: * UTM-строитель * Ретаргетинг ссылок * Мобильные глубокие ссылки. * Условная маршрутизация URL-адресов * Открытый графический контроль * Ребрендинг ИИ * Аналитика ссылок * Настраиваемые отчеты * Несколько рабочих мест, разрешение и управление рабочими пространствами * Управление несколькими доменными именами С помощью Rebrandly вы можете создавать фирменные ссылки и делиться ими непосредственно через расширение браузера во время работы в Интернете. Затем они сохраняют их на вашей информационной панели, где вы можете измерять результаты с помощью нашего лучшего в своем классе набора инструментов. Вы можете зарегистрировать новое доменное имя напрямую с помощью Rebrandly, выбирая среди более чем 2000 расширений — от .link до .shop и всего, что между ними. Они берут на себя всю настройку, позволяя вам начать делиться фирменными ссылками всего за несколько минут. Фирменная ссылка запоминается, легко произносится и полностью настраивается. Используя фирменную ссылку, компании повышают узнаваемость своего бренда, поскольку название бренда встроено в ссылку, даже если ею делятся другие. Они повышают доверие к ссылкам, и фактически фирменные ссылки могут помочь повысить рейтинг кликов до 39% по сравнению с обычными короткими URL-адресами.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
Walls.io
walls.io
Walls.io — это универсальное решение для социальных стен, которое позволяет вам собирать, курировать и отображать контент в простой в настройке ленте. Вы можете собирать контент с нескольких платформ социальных сетей или позволить своей аудитории публиковать контент прямо на вашей стене. Вы также можете добавлять свои собственные публикации в ленту и создавать хорошее сочетание контента вашей аудитории и контента вашего бренда. Социальная стена — отличный способ использовать возможности пользовательского контента и привлечь аудиторию. Вы можете использовать его на частных и публичных мероприятиях, на своем веб-сайте или на стендах в магазинах или офисах. Возможности безграничны!
degpeg
degpeg.com
DEGPEG-это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и улучшает онлайн-продажи и маркетинг любого продукта /услуг за счет лучшего обслуживания клиентов с помощью многопотоки как на Web, так и на мобильных устройствах, поддерживая 30+ социальных платформ одновременно. Продукты: <> Платформа живой коммуникации Платформа Live Communication помогает компаниям общаться с потенциальными клиентами в режиме реального времени через аудио и видео взаимодействия. Он эффективно преобразует лидеров в продажи, создавая персонализированные взаимодействия, которые способствуют доверию. Соединяя разрыв между автономными магазинами и онлайн -потребителями, он обеспечивает бесшовные связи и удобство. Более того, платформа повышает эффективность эксплуатации за счет видеопроводов между клиентами и сервисными центрами, оптимизации процессов и повышения удовлетворенности клиентов. Функции: * Чат в почтовых ящиках * Вызовать маршрутизацию * Расположение трека * Добавить людей по вызову * Звоните * Интеграция с Web & App * Обмен экранами <> Живой телевизор Degpeg дает возможность брендам запустить свой живой телевизор, позволяя многопоточевать на различных платформах с одной панели мониторинга. Кроме того, бренды могут плавно добавлять CTA на свой веб -сайт, в то время как в прямом эфире на нескольких социальных сетях. Функции: * Многократный * Интегрированная торговля * Организовать события * Живой чат <> Проблежимые видео Это позволяет зрителям непосредственно приобретать продукты или услуги, демонстрируемые в видео, улучшая опыт покупок. Функции: * В ходе видообъемлющих магазинов * Интерактивные ссылки продукта * Кнопки вызова к действию
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотрудничества, планирования, управления и анализа контента в WeChat, Weibo, Douyin и Kuaishou; четыре основных канала социальных сетей в Китае. Ее беспрецедентный опыт работы с местными социальными сетями, знания клиентов и нормативные требования помогли более чем 500 мировым брендам добиться успеха на китайских платформах социальных сетей.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — это платформа для социальных публикаций с использованием искусственного интеллекта, которой ведущие издатели доверяют автоматизацию и оптимизацию обмена контентом на платформах социальных сетей. Издатели используют True Anthem для увеличения веб-трафика, повышения ключевых показателей эффективности в социальных сетях и автоматизации рабочих процессов в социальных сетях. Платформа True Anthem обеспечивает бесперебойную работу со своевременными и последними новостями, рециркуляцией недавно опубликованного контента и постоянно обновляемым контентом. Программное обеспечение поддерживает расширенные отчеты и обмен информацией на основе искусственного интеллекта в Facebook, Twitter, Instagram (включая ссылку в биографии), LinkedIn и Pinterest. True Anthem сотрудничает с более чем 500 издателями, включая Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett и др. Штаб-квартира True Anthem находится в Сан-Франциско, Калифорния.
Scompler
scompler.com
Scompler позволяет вам определить все основные элементы контент-стратегии: от ваших собственных целей и выгод для читателя, через персоны и путь покупателя, до форматов, средств массовой информации и каналов. С помощью Scompler вы можете организовать весь свой контент с помощью стратегического тематического планирования и создавать его в команде с помощью отдельных рабочих процессов (социальные сети, сообщения в блогах, веб-сайты, рассылки, брошюры и т. д.).
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — это SaaS-платформа Fullstack Intelligence® для унифицированных гибридных ИТ-операций. Повысьте производительность приложений, сократите эксплуатационные расходы и модернизируйте ИТ, объединив аналитические данные на основе искусственного интеллекта и коллективный разум с интерактивным планом рабочих нагрузок приложений, инфраструктуры и сетевых взаимосвязей. Благодаря OneIQ операционные группы, доверенные консультанты и поставщики могут беспрепятственно работать вместе, одновременно создавая общий опыт, прозрачность и доверие. Используя запатентованный безопасный интерфейс, каждый может извлечь выгоду из взаимной, дальновидной информации, вдохновляющей инновации на каждом уровне стека для формирования будущего вашей организации. OneIQ сертифицирован по стандарту ISO/IEC 27001 и использует запатентованную технологию безопасной совместной работы с данными (US-11797701-B1).
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — ведущая платформа для создания захватывающего цифрового контента для Интернета. Простой редактор Shorthand позволяет любому создавать, редактировать и публиковать потрясающие материалы для чтения за считанные минуты — никаких навыков программирования или веб-дизайна не требуется. Теперь команды по СМИ, маркетингу и коммуникациям могут создавать масштабный иммерсивный контент, обеспечивая более глубокое вовлечение аудитории, лучшие показатели и более высокие результаты для своего бренда. Сокращение позволяет пользователям легко сотрудничать. Собрав свою команду в сокращенном рабочем пространстве, вы сможете улучшить совместную работу над контентом и ускорить его выпуск. Несколько пользователей могут беспрепятственно работать вместе над одним фрагментом контента без каких-либо помех. Более того, пользовательские темы означают, что весь публикуемый контент остается фирменным. А благодаря гибким возможностям публикации пользователи могут публиковать свой сокращенный контент практически где угодно — через AWS, свою CMS, хостинг сокращенного формата или встраивание непосредственно на свой веб-сайт. Мы с гордостью можем сообщить, что наши клиенты, в том числе BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджский университет и Манчестер Сити, публикуют в сети самый кинематографичный и интересный контент. Сюда входит все: от цифровых журналов и полноформатных статей до внутренних коммуникаций, историй брендов, блогов — даже виртуальная квест-комната! Shorthand обеспечивает существенную отдачу от инвестиций, а клиенты постоянно хвастаются радикальными улучшениями показателей вовлеченности. Компания Shorthand была основана в Брисбене, Австралия, и теперь является поистине глобальной компанией. Мы — группа гиков с искусством и сердцем, призванная помогать командам, занимающимся контентом, создавать самый впечатляющий и действенный цифровой контент в мире.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-сайта: привлекайте больше квалифицированных потенциальных клиентов с помощью новых потенциальных клиентов с призывом к действию, на которые они хотят нажать. - Привлекайте и обучайте потенциальных клиентов: предоставляйте потенциальным клиентам индивидуальные кампании, основанные на продуктах, с мгновенной окупаемостью. - Предоставляйте повторяемые демонстрации: дайте возможность продавцам, не разбирающимся в технических вопросах, легко настраивать и доставлять демо-версии в больших масштабах. Попробуйте Navattic сами на нашем сайте: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Консенсус ведет мир в новую эру демонстрационной автоматизации. Его платформа заставляет ваших покупателей то, что им нужно, когда им это нужно. Затем он умножает влияние вашей команды по доходам на уникальные идеи на этих покупателей. В результате вы увидите более быстрое время, более крупные сделки и более высокие показатели близких. Покупка корпоративного программного обеспечения медленная, разочаровывающая и нарушенная. Его запатентованная демонстрационная платформа автоматизации исправляет это. Он сочетает в себе лучшее из видео, взаимодействия с продуктом и автоматизации Discovery, чтобы обеспечить беспрецедентный опыт как для покупателей, так и для клиентов. От C-Suite до конечного пользователя, его демонстрации путешествуют вирусально, адаптируясь к каждому зрителю, раскрывая скрытые заинтересованные стороны и отвечая на ключевые вопросы. Затем они питают мощные данные о намерениях и нуждаются в возвращении к вашей команде с каждым кликом, умножая их влияние. Консенсус-это платформа для опыта продукта, которая помогает командам выхода на рынок автоматизировать демонстрации, сокращать потраченные впустую демонстрации с 50%до 5%и сокращать демо-времени ожидания с 14 дней до по требованию-сокращение циклов продаж до 68%. Довериваемые такими компаниями, как Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce и SAP, консенсус занимает первое место в программном обеспечении G2 Presales и признается отличным местом для работы в 2025 году. Поскольку более 50% демонстраций просмотрели в тот же день, когда они разделены, и 13% в течение нескольких часов, консенсус движет быстрое вовлечение, одновременно раскрывая новые заинтересованные стороны и их приоритеты посредством внутривирного распределения. Результат? Более быстрый доход, меньше неквалифицированных демонстраций и лучшее понимание.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это персонализированный центр контента, позволяющий вашим потенциальным клиентам найти самую важную информацию, которая им нужна, поделиться ею со своей командой и предоставить вам данные о том, что их волнует. Встраивайте или делитесь своими интерактивными демо-версиями по любому каналу и быстрее конвертируйте потенциальных клиентов, влияйте на конвейер и ускоряйте циклы сделок.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему продукту и встроить его на свой маркетинговый веб-сайт. Это поможет повысить PLG и увеличить количество потенциальных клиентов в вашей воронке продаж. (PS: Вы также можете встроить форму для потенциальных клиентов) Кампании по электронной почте. Отправляйте обзор продукта в свои почтовые кампании, чтобы показать новые функции или конкретный поток вашего продукта. Продажи: остатки демо-версии. Создайте управляемую и интерактивную демо-версию вашего продукта, адаптированную для вашего потенциального клиента, и отправьте ее им в виде оставшихся демонстрационных материалов. Это поможет вашему чемпиону-покупателю усвоить ваш продукт и ускорить сделки. Живые демонстрации — показывайте демо-версии Storylane во время ознакомительных звонков или на различных этапах POC. Ваши торговые представители могут быть обучены следовать последовательному процессу демонстрации. Предварительная продажа. Расширьте возможности своих демонстрационных версий, позволив вашей команде предпродажной подготовки запускать новые демо-версии за считанные минуты. С помощью Storylane вы сможете помочь своему отделу продаж предоставить каждому покупателю персонализированные демонстрационные возможности без традиционных сложностей, связанных с созданием нескольких демонстрационных сред.
Vev
vev.design
Vev — это платформа нового поколения для создания веб-страниц, созданная для разработчиков, дизайнеров и маркетологов. Объединив отсутствие кода и код, Vev помогает профессиональным командам публиковать в сети свои самые смелые идеи с полной творческой и технической свободой. Vev позволяет ведущим организациям совершенствовать свои материалы по цифровому маркетингу и создавать интерактивный опыт.
Joomag
joomag.com
Joomag — ведущая платформа для создания и распространения высококачественного персонализированного контента в больших масштабах. Используя искусственный интеллект и автоматизацию контента, Joomag позволяет некреативным пользователям легко создавать и доставлять исключительный контент на всех устройствах и носителях. Это повышает рентабельность инвестиций, предоставляя полезную информацию, раскрывая интересы читателей и повторно привлекая аудиторию посредством целевых кампаний и индивидуальных рекомендаций. Joomag, которому доверяют более 5000 клиентов по всему миру с 2009 года, предлагает комплексное решение для оптимизации контент-стратегий и обеспечения значимого взаимодействия.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack является создателем headless CMS и лидером категории Composable Digital Experience Platform (DXP). Знаменитые бренды по всему миру, такие как Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi и Walmart, инвестируют в Contentstack, чтобы подняться над шумом на сегодняшних переполненных и конкурентных цифровых рынках и получить свои уникальные преимущества. Contentstack и его сотрудники преданы клиентам и сообществам, которым они служат. Компания известна своей непревзойденной заботой о клиентах и традицией оказания помощи во всем мире через программу Contentstack Cares, включая гордую поддержку Pledge 1% и Girls Who Code.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, которого вы хотели бы иметь, проверяя на наличие опечаток, неработающих ссылок или искаженных изображений; Портативный виджет подписки позволяет легко расширить аудиторию, где бы вы ни размещали свой сайт. И тогда Buttondown уходит с вашего пути. Акцент в Buttondown делается на скорости и простоте использования, а не на сложных наборах функций или мощной автоматизации.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
Beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
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