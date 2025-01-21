Программное обеспечение для контент-маркетинга - Самые популярные приложения - Сербия

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus — это универсальная творческая и маркетинговая платформа, предназначенная для оптимизации рабочего процесса и реализации масштабируемых маркетинговых стратегий для маркетинговых команд. Он предлагает полный набор функций, от курирования и совместной работы до создания, распространения, аналитики и приложений. Одной из примечательных особенностей Creatosaurus является его автор контента с использованием искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать маркетинговые копии в большом масштабе за считанные минуты. Он также предоставляет простой в использовании редактор дизайна для создания красивой графики с функцией перетаскивания и доступом к бесплатным стоковым изображениям и шаблонам. Платформа включает в себя менеджер хэштегов, который помогает пользователям находить хэштеги и управлять ими для оптимизации рабочего процесса в социальных сетях, а также средство поиска цитат, которое позволяет пользователям искать и сохранять цитаты для дальнейшего использования. Он также предлагает возможность планировать публикации в социальных сетях на разных платформах. Creatosaurus создан для компаний с распределенными командами и творческих личностей со всего мира, предоставляя централизованное рабочее пространство для создателей и маркетологов. Его цель — объединить продуктивность и креативность, предлагая целый ряд инструментов и функций в одном месте, обеспечивая эффективное сотрудничество и улучшая общий процесс рассказывания историй. Платформа поддерживается глубокой интеграцией с другими популярными приложениями, что позволяет пользователям подключать свои любимые инструменты и оставаться в курсе своей работы. Он спроектирован так, чтобы быть удобным для пользователя, предлагая прозрачный и простой интерфейс для каждого члена команды. Креатозавр используется влиятельными лицами, создателями, издателями, стартапами и брендами по всему миру в качестве мощного инструмента в своих маркетинговых стратегиях. Целью платформы является предоставление комплексного решения для всех творческих и маркетинговых потребностей, позволяющего пользователям сосредоточиться на рассказывании впечатляющих историй, в то время как платформа позаботится обо всем остальном.