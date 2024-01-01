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Программное обеспечение для контент-маркетинга - Самые популярные приложения - Босния и Герцеговина
«Программное обеспечение для контент-маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для помощи предприятиям в планировании, создании, публикации, распространении и анализе контента в маркетинговых целях. Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, релевантного и последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории, что в конечном итоге приводит к прибыльным действиям клиентов.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная платформа, которая помогает авторам и предпринимателям строить успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения, позволяющие превратить их увлечения, навыки и опыт в разнообразные источники дохода. С Kajabi каждый может создавать увлекательные онлайн-курсы, предлагать ...
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть инфор...
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые с...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимат...
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем ...
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальны...
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для п...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социа...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — это ведущая на рынке платформа управления ссылками, которая позволяет пользователям брендировать и сокращать собственные URL-адреса. Ребрендинг помогает компаниям любого размера безопасно управлять и измерять взаимодействие со ссылками, повышать узнаваемость бренда, улучшать коэффициенты...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — это генератор видео-аватаров с искусственным интеллектом, доступный на устройствах Windows, iOS и Android. Легко конвертируйте текст в профессиональные видеоролики для более чем 120+ голосов и языков за считанные минуты.
beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты ...
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Бесплатные услуги перевода видео, дубляжа, клонирования голоса и преобразования текста в речь на базе искусственного интеллекта. Масштабируйтесь вместе с нами до более чем 150 языков и без труда увеличьте размер своей аудитории в 10 раз!
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчи...
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации ко...
BL.INK
bl.ink
BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенс...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным ...
StoryChief
storychief.io
StoryChief — это комплексное решение для контент-маркетинга для вашей команды, созданное специально для B2B-маркетинговых команд и контент-агентств, позволяющее вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса посредством контент-маркетинга. Централизуйте и распространяйте свои статьи и контент в соци...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — лучший инструмент на базе искусственного интеллекта для всех ваших маркетинговых кампаний. Получите аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный таргетинг и аудиторию для достижения максимальных результатов для ваших кампаний. С помощью S...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Anyword
anyword.com
Anyword — это платформа Copy Intelligence и Gen AI на основе искусственного интеллекта, используемая более чем 1 миллионом маркетологов в таких компаниях, как Amazon, Greenhouse и IBM, которая позволяет маркетологам создавать масштабируемый фирменный контент, который конвертирует и стимулирует прода...
Taboola
taboola.com
Taboola — самая популярная в мире платформа для поиска контента и нативной рекламы. Находите качественных потребителей в большом масштабе и развивайте их на протяжении всего пути покупателя, используя точный таргетинг и ретаргетинг. Увеличьте продажи, используя платформу, ориентированную на производ...
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
WriterX
writerx.co
WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая а...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции массового анализа данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и а...
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персо...
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — это самый продвинутый ИИ-писатель, генератор постов в социальных сетях и маркетинговый инструмент. Преобразуйте свой веб-сайт, блоги и присутствие в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта.
AutoWrite
autowrite.app
ИИ, который пишет полноценный SEO-контент, который читается человеком. AutoWrite — лучший AI-помощник для SEO-писаний.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, разработанный специально для WordPress/WooCommerce, представляет собой плагин, предназначенный для автоматизации создания текста и метаописаний продуктов. Он предлагает универсальность для создания текста для отдельных продуктов или нескольких продуктов оптом. Благодаря полной интеграц...
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты на своем веб-сайте. Создавайте членство для любого продукта, который вам нужен, например, для библиотек контента, сообществ, видео, онлайн-курсов и многого другого, имея при этом 100 % контроль над внешним видом. Работает любая платформа: Squarespace, WordPres...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе...
Readable
readable.com
Readable.io — это набор инструментов для чтения и письма, помогающих улучшить качество содержимого веб-сайтов и документов.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, ...
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии...
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически вс...
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — единственная в отрасли полностью автоматизированная компонуемая платформа цифрового взаимодействия, основанная на безголовой CMS №1. Contentstack дает маркетологам и разработчикам возможность предоставлять компонуемый цифровой опыт со скоростью своего воображения. Такие компании, как ...
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном к...
KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотруднич...
ShareThis
sharethis.com
Инструменты, плагины и приложения веб-сайта ShareThis используются более чем тремя миллионами веб-сайтов для повышения вовлеченности потребителей и трафика, улавливая самые широкие и глубокие чувства людей в Интернете. Эти настроения и сигналы наблюдаются в режиме реального времени и ежедневно обраб...
Blogely
blogely.com
Blogely — это всесторонние исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помо...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему ...
Visually
visual.ly
Visually — это креативная торговая площадка, которая объединяет предприятия с проверенными творческими профессионалами для создания привлекательного контента с помощью онлайн-платформы для совместной работы и четко определенного, проверенного процесса. Контент доставляется нашим клиентам от более че...
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...