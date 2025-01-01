Инструменты системы управления контентом (CMS) - Самые популярные приложения

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Инструменты системы управления контентом (CMS) упрощают процесс создания, редактирования и публикации цифрового контента. Организации используют инструменты CMS для улучшения функциональности и глубины контента в своих существующих CMS. Эти инструменты широко используются предприятиями любого размера для управления контентом на веб-сайтах, блогах и других платформах. Они дают пользователям возможность создавать веб-сайт в соответствии со своими предпочтениями, используя различные функции и типы контента. Реализация определенных функций на веб-сайте часто требует значительных усилий по разработке и инженерных часов, но инструменты CMS могут обеспечить эти функции посредством интеграции или плагинов, тем самым экономя время и деньги. Специалисты по контенту используют инструменты CMS вместе с CMS для улучшения контента веб-сайта. Это включает в себя возможность публикации различных типов контента, предложение дополнительных функций дизайна, упрощение совместной работы и проверки во время создания контента и многое другое. Некоторые инструменты интегрируются с программным обеспечением для управления веб-контентом или для создания веб-сайтов, в то время как другие функционируют как автономные продукты, удовлетворяющие конкретным потребностям, связанным с контентом. Инструменты CMS устраняют пробелы в конкретной CMS, позволяя пользователям более эффективно управлять веб-сайтами и разрабатывать их в соответствии с их точными спецификациями.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это сервис для передачи файлов через интернет, позволяющий пользователям отправлять большие файлы до 2 ГБ бесплатно и до 20 ГБ по подписке.
Relume
relume.io
Relume - это платформа для автоматизации веб-дизайна с AI, предлагающая инструменты для создания сайтов и экспорта в Figma, Webflow и React.
10Web
10web.io
10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon – это набор анимированных икон, предлагающий разнообразные форматы файлов и простоту интеграции для улучшения цифрового контента.
Smash
fromsmash.com
Smash — приложение для отправки больших файлов без ограничений по размеру. Предоставляет безопасный, быстрый и легкий обмен файлами.
Templately
templately.com
Templately - это плагин для WordPress, который помогает пользователям создавать и управлять предустановленными шаблонами для веб-сайтов.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks - бесплатный конструктор страниц для WordPress, позволяющий создавать сайты без кода с помощью перетаскивания блоков и шаблонов.
MemberSpace
memberspace.com
MemberSpace позволяет продавать членства и цифровые продукты на сайте, управляя доступом к контенту и сообществам с полной кастомизацией.
FastPixel.io
fastpixel.io
FastPixel.io — это плагин для WordPress, который позволяет быстро и просто ускорить ваш сайт за одну минуту.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown - это простая платформа для создания и управления информационными бюллетенями с возможностью автоматизации и интеграции форм подписки.
echo3D
echo3d.com
echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja предлагает более 100 настраиваемых виджетов для улучшения функциональности веб-сайтов и онлайн-магазинов, с возможностью интеграции с различными платформами.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - это платформа для создания интерактивных историй и рекламы, легко интегрируемая в мобильные и веб-платформы.
Juicer
juicer.io
Juicer — это инструмент для агрегации контента в социальных сетях, который помогает бизнесу и индивидуумам легко показывать контент на своих сайтах.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl — это инструмент для визуальной обратной связи, упрощающий сбор комментариев и управление изменениями на веб-сайтах и приложениях.
Pastel
usepastel.com
Пастель - инструмент для команд, позволяющий комментировать веб-дизайны и прототипы, упрощая процесс обратной связи и совместной работы.
ImbaChat
imbachat.com
ImbaChat — бесплатный плагин чата для сайтов, который обеспечивает связь между пользователями и поддерживает интеграцию с различными CMS.
Hexa
hexa3d.io
Hexa позволяет преобразовывать 2D-изображения в 3D-контент и управлять им, улучшая взаимодействие с клиентами и снижая затраты на визуализацию.
SubPage
subpage.app
SubPage позволяет командам создавать и управлять страницами сайта (например, блоги, политика, вакансии) без поддержки разработчиков.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — платформа для контентного маркетинга, помогающая B2B-бизнесам создавать контент для SEO и LinkedIn, анализировать интересы клиентов и оптимизировать распространение.
Directorist
directorist.com
Директор - это плагин для WordPress, который позволяет создавать и управлять различными онлайн-каталогами, включая бизнес-списки и классифицированные объявления.
WebzFactory
webzfactory.com
WebzFactory — приложение для создания веб-сайтов для бизнеса, компаний и частных лиц, помогающее организовать работы для продвижения бренда.
Weavy
weavy.com
Weavy — инструмент для разработчиков, позволяющий интегрировать функции чата и сотрудничества в веб и мобильные приложения с поддержкой сторонних сервисов.
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