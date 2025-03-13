Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Инструменты системы управления контентом (CMS)
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Инструменты системы управления контентом (CMS) - Самые популярные приложения

Инструменты системы управления контентом (CMS) упрощают процесс создания, редактирования и публикации цифрового контента. Организации используют инструменты CMS для улучшения функциональности и глубины контента в своих существующих CMS. Эти инструменты широко используются предприятиями любого размера для управления контентом на веб-сайтах, блогах и других платформах. Они дают пользователям возможность создавать веб-сайт в соответствии со своими предпочтениями, используя различные функции и типы контента. Реализация определенных функций на веб-сайте часто требует значительных усилий по разработке и инженерных часов, но инструменты CMS могут обеспечить эти функции посредством интеграции или плагинов, тем самым экономя время и деньги. Специалисты по контенту используют инструменты CMS вместе с CMS для улучшения контента веб-сайта. Это включает в себя возможность публикации различных типов контента, предложение дополнительных функций дизайна, упрощение совместной работы и проверки во время создания контента и многое другое. Некоторые инструменты интегрируются с программным обеспечением для управления веб-контентом или для создания веб-сайтов, в то время как другие функционируют как автономные продукты, удовлетворяющие конкретным потребностям, связанным с контентом. Инструменты CMS устраняют пробелы в конкретной CMS, позволяя пользователям более эффективно управлять веб-сайтами и разрабатывать их в соответствии с их точными спецификациями.

Отправить новое приложение


WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer — это сервис для передачи файлов через интернет, позволяющий пользователям отправлять большие файлы до 2 ГБ бесплатно и до 20 ГБ по подписке.

Relume

Relume

relume.io

Relume - это платформа для автоматизации веб-дизайна с AI, предлагающая инструменты для создания сайтов и экспорта в Figma, Webflow и React.

10Web

10Web

10web.io

10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.

Lordicon

Lordicon

lordicon.com

Lordicon – это набор анимированных икон, предлагающий разнообразные форматы файлов и простоту интеграции для улучшения цифрового контента.

Smash

Smash

fromsmash.com

Smash — приложение для отправки больших файлов без ограничений по размеру. Предоставляет безопасный, быстрый и легкий обмен файлами.

Templately

Templately

templately.com

Templately - это плагин для WordPress, который помогает пользователям создавать и управлять предустановленными шаблонами для веб-сайтов.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

MaxiBlocks

MaxiBlocks

maxiblocks.com

MaxiBlocks - бесплатный конструктор страниц для WordPress, позволяющий создавать сайты без кода с помощью перетаскивания блоков и шаблонов.

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

MemberSpace позволяет продавать членства и цифровые продукты на сайте, управляя доступом к контенту и сообществам с полной кастомизацией.

FastPixel.io

FastPixel.io

fastpixel.io

FastPixel.io — это плагин для WordPress, который позволяет быстро и просто ускорить ваш сайт за одну минуту.

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown - это простая платформа для создания и управления информационными бюллетенями с возможностью автоматизации и интеграции форм подписки.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.

Common Ninja

Common Ninja

commoninja.com

Common Ninja предлагает более 100 настраиваемых виджетов для улучшения функциональности веб-сайтов и онлайн-магазинов, с возможностью интеграции с различными платформами.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe - это платформа для создания интерактивных историй и рекламы, легко интегрируемая в мобильные и веб-платформы.

Juicer

Juicer

juicer.io

Juicer — это инструмент для агрегации контента в социальных сетях, который помогает бизнесу и индивидуумам легко показывать контент на своих сайтах.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl — это инструмент для визуальной обратной связи, упрощающий сбор комментариев и управление изменениями на веб-сайтах и приложениях.

Pastel

Pastel

usepastel.com

Пастель - инструмент для команд, позволяющий комментировать веб-дизайны и прототипы, упрощая процесс обратной связи и совместной работы.

ImbaChat

ImbaChat

imbachat.com

ImbaChat — бесплатный плагин чата для сайтов, который обеспечивает связь между пользователями и поддерживает интеграцию с различными CMS.

Hexa

Hexa

hexa3d.io

Hexa позволяет преобразовывать 2D-изображения в 3D-контент и управлять им, улучшая взаимодействие с клиентами и снижая затраты на визуализацию.

SubPage

SubPage

subpage.app

SubPage позволяет командам создавать и управлять страницами сайта (например, блоги, политика, вакансии) без поддержки разработчиков.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Letterdrop — платформа для контентного маркетинга, помогающая B2B-бизнесам создавать контент для SEO и LinkedIn, анализировать интересы клиентов и оптимизировать распространение.

Directorist

Directorist

directorist.com

Директор - это плагин для WordPress, который позволяет создавать и управлять различными онлайн-каталогами, включая бизнес-списки и классифицированные объявления.

WebzFactory

WebzFactory

webzfactory.com

WebzFactory — приложение для создания веб-сайтов для бизнеса, компаний и частных лиц, помогающее организовать работы для продвижения бренда.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy — инструмент для разработчиков, позволяющий интегрировать функции чата и сотрудничества в веб и мобильные приложения с поддержкой сторонних сервисов.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.