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Инструменты системы управления контентом (CMS) упрощают процесс создания, редактирования и публикации цифрового контента. Организации используют инструменты CMS для улучшения функциональности и глубины контента в своих существующих CMS. Эти инструменты широко используются предприятиями любого размера для управления контентом на веб-сайтах, блогах и других платформах. Они дают пользователям возможность создавать веб-сайт в соответствии со своими предпочтениями, используя различные функции и типы контента. Реализация определенных функций на веб-сайте часто требует значительных усилий по разработке и инженерных часов, но инструменты CMS могут обеспечить эти функции посредством интеграции или плагинов, тем самым экономя время и деньги. Специалисты по контенту используют инструменты CMS вместе с CMS для улучшения контента веб-сайта. Это включает в себя возможность публикации различных типов контента, предложение дополнительных функций дизайна, упрощение совместной работы и проверки во время создания контента и многое другое. Некоторые инструменты интегрируются с программным обеспечением для управления веб-контентом или для создания веб-сайтов, в то время как другие функционируют как автономные продукты, удовлетворяющие конкретным потребностям, связанным с контентом. Инструменты CMS устраняют пробелы в конкретной CMS, позволяя пользователям более эффективно управлять веб-сайтами и разрабатывать их в соответствии с их точными спецификациями.
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MemberSpace
memberspace.com
MemberSpace позволяет продавать членства и цифровые продукты на сайте, управляя доступом к контенту и сообществам с полной кастомизацией.
Hexa
hexa3d.io
Подключите свою коммерческую облачную базу данных SAP, чтобы преобразовать существующие изображения и информацию о продуктах в иммерсивный контент (3D/AR/VR) вдвое дешевле и в два раза быстрее. Используйте иммерсивный контент, чтобы снизить затраты на визуализацию, повысить показатели продаж, улучшить CAC и распространять контент по всему миру. Hexa — первая в мире иммерсивная ОС. Самый мощный стек 3D-технологий для создания, управления, отображения и анализа ваших 3D-проектов. Клиенты Hexa (Macy's, Logitech, Crate & Barrel, Unity) используют свою технологию для снижения затрат на визуализацию, увеличения продаж, снижения затрат на привлечение клиентов и глобального отображения/распространения своего иммерсивного контента.
WebzFactory
webzfactory.com
Создание невероятных веб-сайтов для корпоративного мира, влиятельных лиц, частных лиц, компаний, предпринимателей и т. д. Организуйте свою лучшую работу, которая просветит вас, ваш бизнес и бренд.
SubPage
subpage.app
SubPage предлагает комплексное решение для вашего бизнес-сайта, позволяющее командам создавать и поддерживать такие страницы веб-сайта, как журнал изменений, политики, страницы карьеры, блог и другие, без поддержки разработчиков. Это идеальное дополнение к вашему конструктору веб-сайтов или платформе CMS. Каждая страница имеет уникальные функции, такие как история версий и загрузка PDF-файлов для страниц политики, встроенный редактор изображений блога, функции поиска и многое другое. SubPage также позволяет легко добавлять виджеты, чтобы дополнить ваш веб-сайт важными функциями для бизнес-операций, такими как всплывающие окна с разрешением использования файлов cookie.
Relume
relume.io
Relume - это платформа для автоматизации веб-дизайна с AI, предлагающая инструменты для создания сайтов и экспорта в Figma, Webflow и React.
ImbaChat
imbachat.com
Это бесплатный плагин чата для веб-сайта. Этот чат обеспечивает связь между пользователями сайта и идеально подходит для веб-сообщества или любого другого сайта, нуждающегося в общении пользователей. Интеграция с CMS October, Wordpress, Opencart и Livestreet CMS. Чат доступен в двух вариантах: Saas и автономная версия. Каждая версия имеет гибкий тарифный план. Также есть полезные функции: - Отправка файлов - Эмодзи - Видео и аудио чат - Автономное хранение сообщений - Английский, русский и итальянский язык интерфейса Мы открыты для общения.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja предлагает более 100 настраиваемых виджетов для улучшения функциональности веб-сайтов и онлайн-магазинов, с возможностью интеграции с различными платформами.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon – это набор анимированных икон, предлагающий разнообразные форматы файлов и простоту интеграции для улучшения цифрового контента.
Directorist
directorist.com
Плагин бизнес-каталога Directorist упрощает процесс создания масштабируемых и ориентированных на пользователя онлайн-каталогов бизнес-стандартов.
Weavy
weavy.com
Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского интерфейса для чата, файлов и каналов позволяют командам разработчиков расширять функциональность и объединять пользователей, сосредоточившись на своем основном продукте. Все функции Weavy включают интеграцию со сторонними инструментами, с которыми ваши пользователи уже знакомы: добавьте возможности для видеоконференций Zoom и Teams, совместного использования файлов Google Drive, OneDrive, Dropbox или Box, синхронизации документов и контекстного управления версиями внутри вашего приложения. Weavy позволяет разработчикам приложений быстро добавлять функции, необходимые пользователям для продуктивной и интерактивной работы, непосредственно в их приложении. С помощью наших API, SDK и наборов пользовательского интерфейса вы можете развертывать функции чата, каналов и файлов за считанные дни, а не месяцы, и за небольшую часть стоимости собственной разработки. Сосредоточьтесь на своем основном продукте, добавляя функции, которые улучшат ваш пользовательский опыт и повысят вовлеченность пользователей и их зависимость от вашего приложения.
Templately
templately.com
Templately - это плагин для WordPress, который помогает пользователям создавать и управлять предустановленными шаблонами для веб-сайтов.
echo3D
echo3d.com
echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - это платформа для создания интерактивных историй и рекламы, легко интегрируемая в мобильные и веб-платформы.
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown - это простая платформа для создания и управления информационными бюллетенями с возможностью автоматизации и интеграции форм подписки.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks - бесплатный конструктор страниц для WordPress, позволяющий создавать сайты без кода с помощью перетаскивания блоков и шаблонов.
FastPixel.io
fastpixel.io
Быстрее WordPress стало проще Все новейшие технологии ускорения вашего веб-сайта аккуратно упакованы в плагине, который можно настроить за 1 минуту.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Juicer
juicer.io
Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube и другие. Благодаря простым возможностям настройки и настройки социальные стены Juicer позволяют пользователям демонстрировать тщательно подобранный, фирменный и созданный пользователями контент на своих веб-сайтах. Инструмент предоставляет фильтры модерации для контроля контента и включает в себя расширенную аналитическую панель для получения информации о социальном взаимодействии в режиме реального времени, что делает его комплексным решением для централизации и повышения видимости бренда на разных платформах. Преимущества соковыжималки: - Установленное и надежное решение, основанное на десятилетнем опыте работы в отрасли. - Бесшовная интеграция с более чем 15 социальными сетями. - Простая настройка каналов и учетных записей, обеспечивающая интуитивное и быстрое управление. - Полный контроль над контентом посредством модерации и фильтрации. - Индивидуальный дизайн, гармонирующий с уникальной эстетикой бренда. - Выбор заранее разработанных тем, обеспечивающих единообразный и привлекательный вид ленты. - Автоматическое управление с автоматическим обновлением контента, повышающее эффективность. - Расширенные аналитические инструменты для отслеживания вовлеченности пользователей и эффективности ленты. - Универсальные планы для предприятий и частных лиц, а также модель ценообразования с оплатой по мере использования для корпоративного плана. - Настраиваемые виджеты и поддержка API для плавной интеграции с другими веб-сайтами и приложениями.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — это платформа контент-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям создавать конвейер через контент, используя органические каналы, такие как SEO и LinkedIn. Letterdrop поможет вам: 1. понять, что волнует ваших потенциальных клиентов, извлекая информацию из вопросов, возникающих в ходе телефонных переговоров, контента, потребляемого на вашем веб-сайте, и взаимодействия с LinkedIn. 2. Расставляйте приоритеты, планируйте и управляйте проектами нужного контента с помощью рабочих процессов утверждения. 3. Быстро создавайте контент с помощью искусственного интеллекта. 4. Оптимизируйте контент для различных каналов, таких как SEO и LinkedIn. 5. Максимизируйте распространение, чтобы его могло увидеть больше потенциальных клиентов. 6. Это создает органический маховик формирования спроса для привлечения большего количества клиентов.
10Web
10web.io
10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.
Smash
fromsmash.com
Smash — это новый способ отправлять большие файлы без ограничений по размеру. Безопасный, простой и быстрый Smash помогает разработчикам и предприятиям любого размера (от профессионалов до средних и крупных предприятий) и из разных секторов деятельности удовлетворить свои потребности в передаче файлов. Услуги предлагаются на основе годовой подписки, которая включает количество пользователей, функции настройки, расширенные инструменты администрирования и единый вход на основе SAML. Smash API позволяет (очень) легко автоматизировать загрузку и скачивание файлов, не беспокоясь об ограничениях размера. Начните сегодня с бесплатной пробной версии объемом 100 ГБ в течение 30 дней. Кредитная карта не требуется.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это сервис для передачи файлов через интернет, позволяющий пользователям отправлять большие файлы до 2 ГБ бесплатно и до 20 ГБ по подписке.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl — это инструмент для визуальной обратной связи, упрощающий сбор комментариев и управление изменениями на веб-сайтах и приложениях.
Pastel
usepastel.com
Пастель - инструмент для команд, позволяющий комментировать веб-дизайны и прототипы, упрощая процесс обратной связи и совместной работы.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
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