Инструменты системы управления контентом (CMS) - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

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Инструменты системы управления контентом (CMS) упрощают процесс создания, редактирования и публикации цифрового контента. Организации используют инструменты CMS для улучшения функциональности и глубины контента в своих существующих CMS. Эти инструменты широко используются предприятиями любого размера для управления контентом на веб-сайтах, блогах и других платформах. Они дают пользователям возможность создавать веб-сайт в соответствии со своими предпочтениями, используя различные функции и типы контента. Реализация определенных функций на веб-сайте часто требует значительных усилий по разработке и инженерных часов, но инструменты CMS могут обеспечить эти функции посредством интеграции или плагинов, тем самым экономя время и деньги. Специалисты по контенту используют инструменты CMS вместе с CMS для улучшения контента веб-сайта. Это включает в себя возможность публикации различных типов контента, предложение дополнительных функций дизайна, упрощение совместной работы и проверки во время создания контента и многое другое. Некоторые инструменты интегрируются с программным обеспечением для управления веб-контентом или для создания веб-сайтов, в то время как другие функционируют как автономные продукты, удовлетворяющие конкретным потребностям, связанным с контентом. Инструменты CMS устраняют пробелы в конкретной CMS, позволяя пользователям более эффективно управлять веб-сайтами и разрабатывать их в соответствии с их точными спецификациями.
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WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer-это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссер, Бас Беренс и Налден. В октябре 2018 года Wetransfer возобновил свое приложение с названием «Collect By Wetransfer». В мае 2020 года Индия запретила приложение Wetransfer, сославшись на соображения безопасности.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты на своем веб-сайте. Создавайте членство для любого продукта, который вам нужен, например, для библиотек контента, сообществ, видео, онлайн-курсов и многого другого, имея при этом 100 % контроль над внешним видом. Работает любая платформа: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion и другие.
Hexa
hexa3d.io
Подключите свою коммерческую облачную базу данных SAP, чтобы преобразовать существующие изображения и информацию о продуктах в иммерсивный контент (3D/AR/VR) вдвое дешевле и в два раза быстрее. Используйте иммерсивный контент, чтобы снизить затраты на визуализацию, повысить показатели продаж, улучшить CAC и распространять контент по всему миру. Hexa — первая в мире иммерсивная ОС. Самый мощный стек 3D-технологий для создания, управления, отображения и анализа ваших 3D-проектов. Клиенты Hexa (Macy's, Logitech, Crate & Barrel, Unity) используют свою технологию для снижения затрат на визуализацию, увеличения продаж, снижения затрат на привлечение клиентов и глобального отображения/распространения своего иммерсивного контента.
WebzFactory
webzfactory.com
Создание невероятных веб-сайтов для корпоративного мира, влиятельных лиц, частных лиц, компаний, предпринимателей и т. д. Организуйте свою лучшую работу, которая просветит вас, ваш бизнес и бренд.
SubPage
subpage.app
SubPage предлагает комплексное решение для вашего бизнес-сайта, позволяющее командам создавать и поддерживать такие страницы веб-сайта, как журнал изменений, политики, страницы карьеры, блог и другие, без поддержки разработчиков. Это идеальное дополнение к вашему конструктору веб-сайтов или платформе CMS. Каждая страница имеет уникальные функции, такие как история версий и загрузка PDF-файлов для страниц политики, встроенный редактор изображений блога, функции поиска и многое другое. SubPage также позволяет легко добавлять виджеты, чтобы дополнить ваш веб-сайт важными функциями для бизнес-операций, такими как всплывающие окна с разрешением использования файлов cookie.
Relume
relume.io
Relume — это небольшая команда разработчиков, дизайнеров и креативщиков, миссия которой — помочь веб-дизайнерам победить в эпоху отсутствия программирования и генеративного искусственного интеллекта. Первоначально созданное как агентство, Relume превратилось в продуктовую компанию, предоставляющую инструменты и ресурсы, используемые тысячами дизайнеров Figma и разработчиков Webflow.
ImbaChat
imbachat.com
Это бесплатный плагин чата для веб-сайта. Этот чат обеспечивает связь между пользователями сайта и идеально подходит для веб-сообщества или любого другого сайта, нуждающегося в общении пользователей. Интеграция с CMS October, Wordpress, Opencart и Livestreet CMS. Чат доступен в двух вариантах: Saas и автономная версия. Каждая версия имеет гибкий тарифный план. Также есть полезные функции: - Отправка файлов - Эмодзи - Видео и аудио чат - Автономное хранение сообщений - Английский, русский и итальянский язык интерфейса Мы открыты для общения.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja — это передовой поставщик более 100 виджетов без кода, предназначенных для улучшения качества вашего веб-сайта и интернет-магазина. Наши современные виджеты обеспечивают возможность бесшовной интеграции с любой платформой SaaS, что делает нас лучшим выбором для компаний, стремящихся расширить свое цифровое присутствие. Common Ninja, основанный на надежной и современной платформе, которую мы тщательно создали, позволяет нам разрабатывать сложные, многофункциональные виджеты с непревзойденной скоростью. Наше уникальное преимущество заключается в нашей способности создавать индивидуальные решения, отвечающие конкретным потребностям, какими бы сложными они ни были. Наша платформа, разработанная с учетом гибкости, обслуживает разнообразную аудиторию — от процветающих предприятий и креативных агентств до динамичных малых и средних предприятий. Наше комплексное предложение делает нас идеальным выбором для пользователей всего спектра. С Common Ninja вы получаете сочетание сложности, скорости и масштабируемости, предоставляя вам необходимые инструменты для навигации в цифровом мире.
Lordicon
lordicon.com
Lordicon — это красиво оформленный и анимированный набор значков с мощной библиотекой и бесконечными возможностями интеграции. Каждая иконка поставляется в файлах Lottie, GIF, SVG, EPS и PNG. Кроме того, пользователи могут загрузить черновой формат .json без элементов управления выражениями Lordicon, а также исходный файл Adobe After Effects. Вдобавок ко всему, мы предоставляем удобную возможность встраивания HTML прямо из библиотеки Lordicon.
Directorist
directorist.com
Плагин бизнес-каталога Directorist упрощает процесс создания масштабируемых и ориентированных на пользователя онлайн-каталогов бизнес-стандартов.
Weavy
weavy.com
Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского интерфейса для чата, файлов и каналов позволяют командам разработчиков расширять функциональность и объединять пользователей, сосредоточившись на своем основном продукте. Все функции Weavy включают интеграцию со сторонними инструментами, с которыми ваши пользователи уже знакомы: добавьте возможности для видеоконференций Zoom и Teams, совместного использования файлов Google Drive, OneDrive, Dropbox или Box, синхронизации документов и контекстного управления версиями внутри вашего приложения. Weavy позволяет разработчикам приложений быстро добавлять функции, необходимые пользователям для продуктивной и интерактивной работы, непосредственно в их приложении. С помощью наших API, SDK и наборов пользовательского интерфейса вы можете развертывать функции чата, каналов и файлов за считанные дни, а не месяцы, и за небольшую часть стоимости собственной разработки. Сосредоточьтесь на своем основном продукте, добавляя функции, которые улучшат ваш пользовательский опыт и повысят вовлеченность пользователей и их зависимость от вашего приложения.
Templately
templately.com
Templately — популярный плагин WordPress, который помогает пользователям создавать заранее разработанные шаблоны для своих веб-сайтов и управлять ими. Templately предлагает обширную коллекцию шаблонов для различных целей, таких как блоги, бизнес-сайты, сайты электронной коммерции, портфолио и многое другое. Эти шаблоны можно легко настроить в соответствии с конкретными потребностями пользователя. Кроме того, Templately работает как продукт SaaS (Программное обеспечение как услуга), который предоставляет облачный сервис для создания шаблонов WordPress и управления ими. Это означает, что пользователи могут получить доступ к Templately с любого устройства с подключением к Интернету и веб-браузером, не загружая и не устанавливая какое-либо программное обеспечение. Templately также предлагает функции совместной работы и обмена, позволяя нескольким пользователям одновременно работать над одним проектом и делиться своими шаблонами с другими. Плагин удобен для пользователя и не требует знаний программирования, что делает его отличным выбором для начинающих и опытных пользователей.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты сжатия и преобразования ресурсов, а также масштабируемую инфраструктуру BaaS, которая позволяет разработчикам и организациям управлять, обрабатывать и транслировать свой 3D-контент в режиме реального времени и по всему миру. устройства. Мы обслуживаем более 100 000 пользователей, которые используют нашу платформу для создания 3D-проектов в реальном времени (для здравоохранения, развлечений, розничной торговли, игр, маркетинга, обучения и т. д.), а также для управления своим интерактивным контентом, а также для поиска, обработки и совместного использования 3D-ресурсов в своих компаниях. команды и не только.
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты, снимки и рекламу, которые привлекают их аудиторию, увеличивают конверсию и увеличивают доход. Редактор StorifyMe прост в использовании, интуитивно понятен и предоставляет множество бесплатных и настраиваемых шаблонов, которые значительно облегчат процесс создания историй. Благодаря возможности интегрировать StorifyMe Stories на любую платформу — от мобильных устройств до Интернета, StorifyMe представляет собой универсальное решение для распространения контента в той форме, которая нравится людям!
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, которого вы хотели бы иметь, проверяя на наличие опечаток, неработающих ссылок или искаженных изображений; Портативный виджет подписки позволяет легко расширить аудиторию, где бы вы ни размещали свой сайт. И тогда Buttondown уходит с вашего пути. Акцент в Buttondown делается на скорости и простоте использования, а не на сложных наборах функций или мощной автоматизации.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
Раскройте свой творческий потенциал с помощью MaxiBlocks, бесплатного конструктора страниц WordPress! Без кодирования? Без проблем! Перетаскивайте элементы из огромной библиотеки, состоящей из более чем 2000 предварительно разработанных блоков и более 150 шаблонов страниц, чтобы создавать потрясающие веб-сайты для любых целей: от целевых страниц до блогов и портфолио. Встроенная адаптивность гарантирует, что ваш шедевр будет выглядеть безупречно на любом устройстве. ✨ Глобальные стили обеспечивают единообразие вашего фирменного стиля, а интеграция OpenAI (Pro) добавляет возможности искусственного интеллекта в создание вашего контента. Бесплатный плагин с обновлением Pro для еще большей гибкости дизайна. Попрощайтесь с ограничениями, здравствуйте MaxiBlocks! #WordPress #NoCode #WebsiteBuilder #DesignFreedom
FastPixel.io
fastpixel.io
Быстрее WordPress стало проще Все новейшие технологии ускорения вашего веб-сайта аккуратно упакованы в плагине, который можно настроить за 1 минуту.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
Juicer
juicer.io
Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube и другие. Благодаря простым возможностям настройки и настройки социальные стены Juicer позволяют пользователям демонстрировать тщательно подобранный, фирменный и созданный пользователями контент на своих веб-сайтах. Инструмент предоставляет фильтры модерации для контроля контента и включает в себя расширенную аналитическую панель для получения информации о социальном взаимодействии в режиме реального времени, что делает его комплексным решением для централизации и повышения видимости бренда на разных платформах. Преимущества соковыжималки: - Установленное и надежное решение, основанное на десятилетнем опыте работы в отрасли. - Бесшовная интеграция с более чем 15 социальными сетями. - Простая настройка каналов и учетных записей, обеспечивающая интуитивное и быстрое управление. - Полный контроль над контентом посредством модерации и фильтрации. - Индивидуальный дизайн, гармонирующий с уникальной эстетикой бренда. - Выбор заранее разработанных тем, обеспечивающих единообразный и привлекательный вид ленты. - Автоматическое управление с автоматическим обновлением контента, повышающее эффективность. - Расширенные аналитические инструменты для отслеживания вовлеченности пользователей и эффективности ленты. - Универсальные планы для предприятий и частных лиц, а также модель ценообразования с оплатой по мере использования для корпоративного плана. - Настраиваемые виджеты и поддержка API для плавной интеграции с другими веб-сайтами и приложениями.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — это платформа контент-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям создавать конвейер через контент, используя органические каналы, такие как SEO и LinkedIn. Letterdrop поможет вам: 1. понять, что волнует ваших потенциальных клиентов, извлекая информацию из вопросов, возникающих в ходе телефонных переговоров, контента, потребляемого на вашем веб-сайте, и взаимодействия с LinkedIn. 2. Расставляйте приоритеты, планируйте и управляйте проектами нужного контента с помощью рабочих процессов утверждения. 3. Быстро создавайте контент с помощью искусственного интеллекта. 4. Оптимизируйте контент для различных каналов, таких как SEO и LinkedIn. 5. Максимизируйте распространение, чтобы его могло увидеть больше потенциальных клиентов. 6. Это создает органический маховик формирования спроса для привлечения большего количества клиентов.
10Web
10web.io
10Web — ведущий разработчик веб-сайтов и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта. В сегодняшнюю эпоху мы демократизируем доступ к онлайн-возможностям. Наши инструменты на базе искусственного интеллекта упрощают создание и управление цифровым бизнесом, преодолевая технические барьеры. Наш конструктор веб-сайтов с искусственным интеллектом упрощает создание, управление и масштабирование вашего присутствия в Интернете. Между тем, 10Web Hosting обеспечивает максимальную производительность, надежность и скорость вашего веб-сайта, демократизируя передовые технологии для всех. С 10Web вы можете сосредоточиться на своих увлечениях, а мы займемся техническими деталями.
Smash
fromsmash.com
Smash — это новый способ отправлять большие файлы без ограничений по размеру. Безопасный, простой и быстрый Smash помогает разработчикам и предприятиям любого размера (от профессионалов до средних и крупных предприятий) и из разных секторов деятельности удовлетворить свои потребности в передаче файлов. Услуги предлагаются на основе годовой подписки, которая включает количество пользователей, функции настройки, расширенные инструменты администрирования и единый вход на основе SAML. Smash API позволяет (очень) легко автоматизировать загрузку и скачивание файлов, не беспокоясь об ограничениях размера. Начните сегодня с бесплатной пробной версии объемом 100 ГБ в течение 30 дней. Кредитная карта не требуется.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это самый быстрый способ для групп по продуктам, маркетингу, продажам и поддержке собирать визуальные отзывы, сотрудничать и управлять идеями с помощью таких инструментов, как отзывы с веб-сайта, отслеживание ошибок, отзывы о мобильных приложениях и отзывы клиентов. В настоящее время для проверки и отслеживания ошибок на веб-сайтах и в мобильных приложениях люди часто прибегают к традиционным методам, таким как создание снимков экрана, создание длинных цепочек электронных писем или трудоемкие встречи с разработчиками. Эти методы могут разочаровывать и часто приводят к недопониманию и задержкам во всем процессе. Вот почему мы создали руттл! Благодаря его мощным функциям пользователи теперь могут легко редактировать контент, заменять изображения и вносить изменения в дизайн веб-элементов, одновременно беспрепятственно обмениваясь всеми видами изменений, которые должны быть реализованы разработчиками. Имея более 15 000+ пользователей, ruttl упростил процесс визуальной обратной связи и стал незаменимым инструментом для дизайнеров, разработчиков и агентств по всему миру.
Pastel
usepastel.com
Pastel — это инструмент общения для команд или фрилансеров, создающих веб-сайты и веб-приложения. Это устраняет необходимость в скриншотах и переписке по электронной почте, позволяя вам вести беседы непосредственно поверх того, что вы создаете, и экспортировать эти беседы в инструменты, которые вы уже используете.
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем 1 миллиону пользователей по всему миру легко преобразовать часть контента один раз и поделиться им повсюду. Issuu Story Cloud превращает один документ в уникальный захватывающий опыт чтения, преобразуя статические документы в маркетинговые активы, включая флипбуки для встраивания в веб-сайты и блоги, статьи, оптимизированные для мобильных устройств, анимированные истории для социальных сетей, GIF-файлы для электронной почты и многое другое. . Каждый день на Issuu загружается более 300 000 страниц контента, что дает читателям со всего мира доступ к большему количеству того, что им нравится, от журналов и газет до портфолио и каталогов. Как корпоративные маркетологи, так и отдельные авторы выбирают Issuu из-за удобной для пользователя платформы, которая ставит их сообщения в центр внимания, не требуя ни единой строки кода. Штаб-квартира Issuu находится в Пало-Альто, Калифорния, а глобальные офисы — в Копенгагене, Берлине и Браге.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
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