Инструменты системы управления контентом (CMS) - Самые популярные приложения - Россия

Issuu

issuu.com

Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем 1 миллиону пользователей по всему миру легко преобразовать часть контента один раз и поделиться им повсюду. Issuu Story Cloud превращает один документ в уникальный захватывающий опыт чтения, преобразуя статические документы в маркетинговые активы, включая флипбуки для встраивания в веб-сайты и блоги, статьи, оптимизированные для мобильных устройств, анимированные истории для социальных сетей, GIF-файлы для электронной почты и многое другое. . Каждый день на Issuu загружается более 300 000 страниц контента, что дает читателям со всего мира доступ к большему количеству того, что им нравится, от журналов и газет до портфолио и каталогов. Как корпоративные маркетологи, так и отдельные авторы выбирают Issuu из-за удобной для пользователя платформы, которая ставит их сообщения в центр внимания, не требуя ни единой строки кода. Штаб-квартира Issuu находится в Пало-Альто, Калифорния, а глобальные офисы — в Копенгагене, Берлине и Браге.