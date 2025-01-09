Инструменты системы управления контентом (CMS) - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея

Juicer

juicer.io

Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube и другие. Благодаря простым возможностям настройки и настройки социальные стены Juicer позволяют пользователям демонстрировать тщательно подобранный, фирменный и созданный пользователями контент на своих веб-сайтах. Инструмент предоставляет фильтры модерации для контроля контента и включает в себя расширенную аналитическую панель для получения информации о социальном взаимодействии в режиме реального времени, что делает его комплексным решением для централизации и повышения видимости бренда на разных платформах. Преимущества соковыжималки: - Установленное и надежное решение, основанное на десятилетнем опыте работы в отрасли. - Бесшовная интеграция с более чем 15 социальными сетями. - Простая настройка каналов и учетных записей, обеспечивающая интуитивное и быстрое управление. - Полный контроль над контентом посредством модерации и фильтрации. - Индивидуальный дизайн, гармонирующий с уникальной эстетикой бренда. - Выбор заранее разработанных тем, обеспечивающих единообразный и привлекательный вид ленты. - Автоматическое управление с автоматическим обновлением контента, повышающее эффективность. - Расширенные аналитические инструменты для отслеживания вовлеченности пользователей и эффективности ленты. - Универсальные планы для предприятий и частных лиц, а также модель ценообразования с оплатой по мере использования для корпоративного плана. - Настраиваемые виджеты и поддержка API для плавной интеграции с другими веб-сайтами и приложениями.