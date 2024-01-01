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Инструменты системы управления контентом (CMS) - Самые популярные приложения - Армения
Инструменты системы управления контентом (CMS) упрощают процесс создания, редактирования и публикации цифрового контента. Организации используют инструменты CMS для улучшения функциональности и глубины контента в своих существующих CMS. Эти инструменты широко используются предприятиями любого размера для управления контентом на веб-сайтах, блогах и других платформах. Они дают пользователям возможность создавать веб-сайт в соответствии со своими предпочтениями, используя различные функции и типы контента. Реализация определенных функций на веб-сайте часто требует значительных усилий по разработке и инженерных часов, но инструменты CMS могут обеспечить эти функции посредством интеграции или плагинов, тем самым экономя время и деньги. Специалисты по контенту используют инструменты CMS вместе с CMS для улучшения контента веб-сайта. Это включает в себя возможность публикации различных типов контента, предложение дополнительных функций дизайна, упрощение совместной работы и проверки во время создания контента и многое другое. Некоторые инструменты интегрируются с программным обеспечением для управления веб-контентом или для создания веб-сайтов, в то время как другие функционируют как автономные продукты, удовлетворяющие конкретным потребностям, связанным с контентом. Инструменты CMS устраняют пробелы в конкретной CMS, позволяя пользователям более эффективно управлять веб-сайтами и разрабатывать их в соответствии с их точными спецификациями.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем ...
10Web
10web.io
10Web — ведущий разработчик веб-сайтов и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта. В сегодняшнюю эпоху мы демократизируем доступ к онлайн-возможностям. Наши инструменты на базе искусственного интеллекта упрощают создание и управление цифровым бизнесом, преодолевая технические...
Relume
relume.io
Мы создали библиотеку Relume, чтобы помочь фрилансерам, агентствам и другим командам, создающим веб-сайты на Webflow, экономить время, не жертвуя при этом качеством. Просто выполните поиск среди более чем 650 готовых компонентов, скопируйте их одним щелчком мыши и вставьте в любой проект Webflow. По...
Smash
fromsmash.com
Smash — это новый способ отправлять большие файлы без ограничений по размеру. Безопасный, простой и быстрый Smash помогает разработчикам и предприятиям любого размера (от профессионалов до средних и крупных предприятий) и из разных секторов деятельности удовлетворить свои потребности в передаче файл...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon — это красиво оформленный и анимированный набор значков с мощной библиотекой и бесконечными возможностями интеграции. Каждая иконка поставляется в файлах Lottie, GIF, SVG, EPS и PNG. Кроме того, пользователи могут загрузить черновой формат .json без элементов управления выражениями Lordicon...
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты на своем веб-сайте. Создавайте членство для любого продукта, который вам нужен, например, для библиотек контента, сообществ, видео, онлайн-курсов и многого другого, имея при этом 100 % контроль над внешним видом. Работает любая платформа: Squarespace, WordPres...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
FastPixel.io
fastpixel.io
Быстрее WordPress стало проще Все новейшие технологии ускорения вашего веб-сайта аккуратно упакованы в плагине, который можно настроить за 1 минуту.
Templately
templately.com
Templately — популярный плагин WordPress, который помогает пользователям создавать заранее разработанные шаблоны для своих веб-сайтов и управлять ими. Templately предлагает обширную коллекцию шаблонов для различных целей, таких как блоги, бизнес-сайты, сайты электронной коммерции, портфолио и многое...
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
MaxiBlocks
maxiblocks.com
Раскройте свой творческий потенциал с помощью MaxiBlocks, бесплатного конструктора страниц WordPress! Без кодирования? Без проблем! Перетаскивайте элементы из огромной библиотеки, состоящей из более чем 2000 предварительно разработанных блоков и более 150 шаблонов страниц, чтобы создавать потрясающи...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это самый быстрый способ для групп по продуктам, маркетингу, продажам и поддержке собирать визуальные отзывы, сотрудничать и управлять идеями с помощью таких инструментов, как отзывы с веб-сайта, отслеживание ошибок, отзывы о мобильных приложениях и отзывы клиентов. В настоящее время для про...
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — это платформа контент-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям создавать конвейер через контент, используя органические каналы, такие как SEO и LinkedIn. Letterdrop поможет вам: 1. понять, что волнует ваших потенциальных клиентов, извлекая информацию из вопросов, возникающих в ходе те...
Pastel
usepastel.com
Pastel — это самый простой и быстрый способ для веб-дизайнеров, разработчиков и агентств собирать отзывы о создаваемых ими веб-сайтах.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, кото...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Juicer
juicer.io
Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, Fa...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
SubPage
subpage.app
SubPage предлагает комплексное решение для вашего бизнес-сайта, позволяющее командам создавать и поддерживать такие страницы веб-сайта, как журнал изменений, политики, страницы карьеры, блог и другие, без поддержки разработчиков. Это идеальное дополнение к вашему конструктору веб-сайтов или платформ...
ImbaChat
imbachat.com
Это бесплатный плагин чата для веб-сайта. Этот чат обеспечивает связь между пользователями сайта и идеально подходит для веб-сообщества или любого другого сайта, нуждающегося в общении пользователей. Интеграция с CMS October, Wordpress, Opencart и Livestreet CMS. Чат доступен в двух вариантах: Saas ...
WebzFactory
webzfactory.com
Создание невероятных веб-сайтов для корпоративного мира, влиятельных лиц, частных лиц, компаний, предпринимателей и т. д. Организуйте свою лучшую работу, которая просветит вас, ваш бизнес и бренд.
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja — это передовой поставщик более 100 виджетов без кода, предназначенных для улучшения качества вашего веб-сайта и интернет-магазина. Наши современные виджеты обеспечивают возможность бесшовной интеграции с любой платформой SaaS, что делает нас лучшим выбором для компаний, стремящихся рас...
Directorist
directorist.com
Плагин бизнес-каталога Directorist упрощает процесс создания масштабируемых и ориентированных на пользователя онлайн-каталогов бизнес-стандартов.
Weavy
weavy.com
Строительные блоки нового поколения для разработчиков. Weavy — это полный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять функции совместной работы, продуктивности и сообщества в веб- и мобильные приложения за небольшую часть затрат и времени. Наши API, SDK и наборы пользовательского инт...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...