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Платформы для работы с контентом
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Платформы для работы с контентом - Самые популярные приложения

Платформы для взаимодействия с контентом позволяют компаниям создавать персонализированный опыт, который стимулирует вовлечение аудитории. Эти инструменты начинаются с предоставления функций, которые централизуют и организуют маркетинговые активы посредством маркировки и категоризации на основе аудитории или варианта использования. После того, как контент организован, платформы взаимодействия с контентом предлагают функции персонализации, позволяющие адаптировать опыт для конкретной аудитории с целью достижения желаемых бизнес-результатов. Эти результаты могут включать в себя, среди прочего, привлечение потенциальных клиентов, их оценку или направление людям к контекстуальным призывам к действию. Помимо персонализации, платформы для работы с контентом часто включают в себя функции распространения и аналитические возможности для отслеживания эффективности контента и получения информации об аудитории. Команды контент-маркетинга используют эти инструменты, чтобы максимизировать ценность, получаемую от их контента и взаимодействия с аудиторией, поощряя активное участие. Используя платформы для взаимодействия с контентом, компании могут создавать привлекательные и индивидуальные впечатления, которые находят отклик у их целевой аудитории, что в конечном итоге приводит к значимым результатам и укреплению прочных связей.

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Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

involve.me

involve.me

involve.me

involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale позволяет создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, предлагая персонализированные презентации и оптимизированный опыт на всех устройствах.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

DCatalog — цифровая платформа для создания и управления каталогами, которая упрощает представление продуктов и услуг в визуально привлекательном формате.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

ScreenSpace помогает маркетинг-командам создавать увлекательные визуальные истории о продуктах, адаптированные под потребности покупателей.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.

Shorthand

Shorthand

shorthand.com

Shorthand — платформа для создания цифрового контента, позволяющая пользователям легко создавать, редактировать и публиковать материалы без навыков программирования.

Vev

Vev

vev.design

Vev — платформа для создания веб-сайтов, позволяющая разработчикам и дизайнерам сочетать код и безкодовые инструменты для реализации идейonline.

Spott

Spott

spott.ai

Spott позволяет добавлять интерактивные элементы к контенту, таким как изображения и видео, чтобы повысить его эффективность и измеримость.

Visually

Visually

visual.ly

Visually — это платформа, связывающая бизнес с проверенными креативными профессионалами для создания контента через онлайн-сотрудничество.

Aligned

Aligned

alignedup.com

Aligned – это платформа для совместной работы продаж, объединяющая коммуникацию, контент и процессы в одном цифровом пространстве для клиентов.

Allego

Allego

allego.com

Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — платформа автоматизации демонстраций, ускоряющая продажи и сокращающая время ожидания демонстраций, обеспечивая лучшие данные о потребностях клиентов.

OneMob

OneMob

onemob.com

OneMob — это платформа для создания, обмена и отслеживания микросайтов и видеоконтента, облегчающая работу в продажах и маркетинге.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

Brandlive – платформа для создания вебинаров, мероприятий и встреч с высококачественным видео-контентом и удобными инструментами для пользователей.

Maglr

Maglr

maglr.com

Maglr - платформа для создания интерактивного цифрового контента, включая журналы, презентации и брошюры, без необходимости в кодировании.

Youengage

Youengage

youengage.me

Youengage — приложение для создания интерактивных опросов, викторин, форм и виртуальных событий без программирования. Подходит для сбора отзывов пользователей.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.

Foleon

Foleon

foleon.com

Foleon - это платформа для создания интерактивного контента, позволяющая компаниям легко разрабатывать и управлять цифровыми медиаформатами.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

ClearSlide - платформа для повышения эффективности продаж, позволяющая управлять контентом, коммуникацией и аналитикой для улучшения взаимодействия с клиентами.

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center – это приложение для ведения прямых трансляций с возможностью настройки дизайна, автоматизации публикаций и интеграции с другими системами.

Brojure

Brojure

brojure.com

Brojure - приложение для создания визуального контента, предложений и презентаций с простым интерфейсом и шаблонами для удобного использования.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Mediafly - платформа для создания интерактивного контента продаж, упрощающая работу команд и улучшающая взаимодействие с клиентами.

SPCE

SPCE

spce.com

Приложение SP_CE предоставляет цифровые комнаты для безопасного совместного использования контента и сотрудничества в B2B, а также анализа пути покупателей.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Приложение Edition Digital позволяет создавать, управлять и распространять цифровой контент без кодирования на различных устройствах.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

Запуск контента - это платформа для планирования и распространения контента, оптимизирующая управление контентом и сотрудничество в маркетинговых командах.

SundaySky

SundaySky

sundaysky.com

SundaySky — платформа для создания и персонализации видео с использованием ИИ, позволяющая предприятиям эффективно управлять видеоконтентом.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic позволяет командам по продажам и маркетингу создавать интерактивные демонстрации продуктов для улучшения вовлечения клиентов и повышения конверсии.

Tourial

Tourial

tourial.com

Приложение Tourial позволяет командам создавать интерактивные демонстрации и центры демонстраций, упрощая обучение покупателей и ускоряя процесс продаж.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.

Fabl

Fabl

fabl.co

Fabl — это платформа для создания, управления и анализа контента, позволяющая маркетологам эффективно увеличивать вовлеченность и конверсии без агентств.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.

FORTVISION

FORTVISION

fortvision.com

FORTVISION — платформа автоматизации маркетинга и персонализации веб-контента, помогающая увеличить продажи и подписчиков через персонализированные элементы и данные.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow - платформа для создания интерактивного контента, включая тесты, опросы и калькуляторы, без необходимости в разработке и дизайне.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Приложение The Juice помогает публиковать контент для профессионалов в области продаж и маркетинга, обеспечивая эффективное распространение и взаимодействие.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory - платформа для персонализированного контент-маркетинга в B2B, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и повышающая эффективность стратегий ABM.

Flowla

Flowla

flowla.com

Flowla - цифровая платформа для индивидуализации клиентских процессов, автоматизирующая взаимодействие и упрощающая адаптацию клиентов.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg - облачная платформа для живой коммерции, поддерживающая многопотоковое вещание и взаимодействие с клиентами через видео и аудио в реальном времени.

OneIQ

OneIQ

oneiq.com

OneIQ — платформа для управления гибридной ИТ-инфраструктурой с помощью ИИ. Улучшает производительность приложений и снижает операционные затраты.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent - платформа для курирования контента, оптимизирующая поиск и распространение статей, улучшая вовлеченность и взаимодействие с аудиторией.

Dot.vu

Dot.vu

dot.vu

Dot.vu — платформа для создания интерактивного контента без написания кода, позволяющая брендам и пользователям разрабатывать уникальные опыт и анализировать данные.

Zoomforth

Zoomforth

zoomforth.com

Zoomforth позволяет предприятиям без кода создавать красивые веб-сайты для продаж и рекрутинга с помощью удобного интерфейса и встроенной аналитики.

Proof

Proof

useproof.com

Proof — это приложение, которое помогает повысить доверие посетителей, создать ощущение срочности и увеличить конверсии на страницах на 10-15%.

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