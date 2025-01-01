Платформы для работы с контентом - Самые популярные приложения

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Платформы для взаимодействия с контентом позволяют компаниям создавать персонализированный опыт, который стимулирует вовлечение аудитории. Эти инструменты начинаются с предоставления функций, которые централизуют и организуют маркетинговые активы посредством маркировки и категоризации на основе аудитории или варианта использования. После того, как контент организован, платформы взаимодействия с контентом предлагают функции персонализации, позволяющие адаптировать опыт для конкретной аудитории с целью достижения желаемых бизнес-результатов. Эти результаты могут включать в себя, среди прочего, привлечение потенциальных клиентов, их оценку или направление людям к контекстуальным призывам к действию. Помимо персонализации, платформы для работы с контентом часто включают в себя функции распространения и аналитические возможности для отслеживания эффективности контента и получения информации об аудитории. Команды контент-маркетинга используют эти инструменты, чтобы максимизировать ценность, получаемую от их контента и взаимодействия с аудиторией, поощряя активное участие. Используя платформы для взаимодействия с контентом, компании могут создавать привлекательные и индивидуальные впечатления, которые находят отклик у их целевой аудитории, что в конечном итоге приводит к значимым результатам и укреплению прочных связей.
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Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale позволяет создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, предлагая персонализированные презентации и оптимизированный опыт на всех устройствах.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog — цифровая платформа для создания и управления каталогами, которая упрощает представление продуктов и услуг в визуально привлекательном формате.
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace помогает маркетинг-командам создавать увлекательные визуальные истории о продуктах, адаптированные под потребности покупателей.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — платформа для создания цифрового контента, позволяющая пользователям легко создавать, редактировать и публиковать материалы без навыков программирования.
Vev
vev.design
Vev — платформа для создания веб-сайтов, позволяющая разработчикам и дизайнерам сочетать код и безкодовые инструменты для реализации идейonline.
Spott
spott.ai
Spott позволяет добавлять интерактивные элементы к контенту, таким как изображения и видео, чтобы повысить его эффективность и измеримость.
Visually
visual.ly
Visually — это платформа, связывающая бизнес с проверенными креативными профессионалами для создания контента через онлайн-сотрудничество.
Aligned
alignedup.com
Aligned – это платформа для совместной работы продаж, объединяющая коммуникацию, контент и процессы в одном цифровом пространстве для клиентов.
Allego
allego.com
Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — платформа автоматизации демонстраций, ускоряющая продажи и сокращающая время ожидания демонстраций, обеспечивая лучшие данные о потребностях клиентов.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
OneMob
onemob.com
OneMob — это платформа для создания, обмена и отслеживания микросайтов и видеоконтента, облегчающая работу в продажах и маркетинге.
Maglr
maglr.com
Maglr - платформа для создания интерактивного цифрового контента, включая журналы, презентации и брошюры, без необходимости в кодировании.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive – платформа для создания вебинаров, мероприятий и встреч с высококачественным видео-контентом и удобными инструментами для пользователей.
Youengage
youengage.me
Youengage — приложение для создания интерактивных опросов, викторин, форм и виртуальных событий без программирования. Подходит для сбора отзывов пользователей.
Foleon
foleon.com
Foleon - это платформа для создания интерактивного контента, позволяющая компаниям легко разрабатывать и управлять цифровыми медиаформатами.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide - платформа для повышения эффективности продаж, позволяющая управлять контентом, коммуникацией и аналитикой для улучшения взаимодействия с клиентами.
Live Center
livecenter.com
Live Center – это приложение для ведения прямых трансляций с возможностью настройки дизайна, автоматизации публикаций и интеграции с другими системами.
Brojure
brojure.com
Brojure - приложение для создания визуального контента, предложений и презентаций с простым интерфейсом и шаблонами для удобного использования.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly - платформа для создания интерактивного контента продаж, упрощающая работу команд и улучшающая взаимодействие с клиентами.
SPCE
spce.com
Приложение SP_CE предоставляет цифровые комнаты для безопасного совместного использования контента и сотрудничества в B2B, а также анализа пути покупателей.
Narrator
narrator.ai
Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
Edition Digital
editiondigital.com
Приложение Edition Digital позволяет создавать, управлять и распространять цифровой контент без кодирования на различных устройствах.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск контента - это платформа для планирования и распространения контента, оптимизирующая управление контентом и сотрудничество в маркетинговых командах.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.
SundaySky
sundaysky.com
SundaySky — платформа для создания и персонализации видео с использованием ИИ, позволяющая предприятиям эффективно управлять видеоконтентом.
Navattic
navattic.com
Navattic позволяет командам по продажам и маркетингу создавать интерактивные демонстрации продуктов для улучшения вовлечения клиентов и повышения конверсии.
Tourial
tourial.com
Приложение Tourial позволяет командам создавать интерактивные демонстрации и центры демонстраций, упрощая обучение покупателей и ускоряя процесс продаж.
Fabl
fabl.co
Fabl — это платформа для создания, управления и анализа контента, позволяющая маркетологам эффективно увеличивать вовлеченность и конверсии без агентств.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION — платформа автоматизации маркетинга и персонализации веб-контента, помогающая увеличить продажи и подписчиков через персонализированные элементы и данные.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow - платформа для создания интерактивного контента, включая тесты, опросы и калькуляторы, без необходимости в разработке и дизайне.
InEvent
inevent.com
InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.
The Juice
thejuicehq.com
Приложение The Juice помогает публиковать контент для профессионалов в области продаж и маркетинга, обеспечивая эффективное распространение и взаимодействие.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для персонализированного контент-маркетинга в B2B, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и повышающая эффективность стратегий ABM.
Flowla
flowla.com
Flowla - цифровая платформа для индивидуализации клиентских процессов, автоматизирующая взаимодействие и упрощающая адаптацию клиентов.
Knotch
knotch.com
Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.
degpeg
degpeg.com
Degpeg - облачная платформа для живой коммерции, поддерживающая многопотоковое вещание и взаимодействие с клиентами через видео и аудио в реальном времени.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — платформа для управления гибридной ИТ-инфраструктурой с помощью ИИ. Улучшает производительность приложений и снижает операционные затраты.
UpContent
upcontent.com
UpContent - платформа для курирования контента, оптимизирующая поиск и распространение статей, улучшая вовлеченность и взаимодействие с аудиторией.
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — платформа для создания интерактивного контента без написания кода, позволяющая брендам и пользователям разрабатывать уникальные опыт и анализировать данные.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth позволяет предприятиям без кода создавать красивые веб-сайты для продаж и рекрутинга с помощью удобного интерфейса и встроенной аналитики.
Proof
useproof.com
Proof — это приложение, которое помогает повысить доверие посетителей, создать ощущение срочности и увеличить конверсии на страницах на 10-15%.
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