Платформы для работы с контентом - Самые популярные приложения

Dot.vu

dot.vu

Dot.vu — это платформа интерактивного контента, которая позволяет брендам создавать интерактивные материалы, которые привлекают, развлекают и обучают их аудиторию — без написания единой строки кода. Платформа Dot.vu, основанная на широком спектре надстроек и компонентов, предоставляет своим пользователям полную творческую свободу в создании уникального интерактивного контента, который отличает их бренд от конкурентов, предоставляет информацию о клиентах, привлекает потенциальных клиентов и повышает коэффициент конверсии. Платформа Dot.vu поможет вам раскрыть потенциал данных. Интерактивный контент позволяет отслеживать ваши ключевые показатели эффективности с помощью визуальных панелей мониторинга и отчетов, а также нулевых и собственных данных для получения более подробной информации о клиентах. Чем больше данных вы соберете, тем больше вы сможете персонализировать свой интерактивный контент и адаптировать его к пути вашего покупателя. Попрощайтесь с несколькими платформами и приложениями для одного проекта. С Dot.vu вы можете создавать, публиковать, управлять и отслеживать свой контент на одной платформе. Если время имеет решающее значение, наша служба агентства направляет, поддерживает и создает для вас интерактивный контент. Сэкономьте время и деньги и создавайте более качественный интерактивный контент для своих клиентов.