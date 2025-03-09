Платформы для работы с контентом - Самые популярные приложения - Ватикан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Платформы для взаимодействия с контентом позволяют компаниям создавать персонализированный опыт, который стимулирует вовлечение аудитории. Эти инструменты начинаются с предоставления функций, которые централизуют и организуют маркетинговые активы посредством маркировки и категоризации на основе аудитории или варианта использования. После того, как контент организован, платформы взаимодействия с контентом предлагают функции персонализации, позволяющие адаптировать опыт для конкретной аудитории с целью достижения желаемых бизнес-результатов. Эти результаты могут включать в себя, среди прочего, привлечение потенциальных клиентов, их оценку или направление людям к контекстуальным призывам к действию. Помимо персонализации, платформы для работы с контентом часто включают в себя функции распространения и аналитические возможности для отслеживания эффективности контента и получения информации об аудитории. Команды контент-маркетинга используют эти инструменты, чтобы максимизировать ценность, получаемую от их контента и взаимодействия с аудиторией, поощряя активное участие. Используя платформы для взаимодействия с контентом, компании могут создавать привлекательные и индивидуальные впечатления, которые находят отклик у их целевой аудитории, что в конечном итоге приводит к значимым результатам и укреплению прочных связей.
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ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide - платформа для повышения эффективности продаж, позволяющая управлять контентом, коммуникацией и аналитикой для улучшения взаимодействия с клиентами.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — ведущая платформа для создания захватывающего цифрового контента для Интернета. Простой редактор Shorthand позволяет любому создавать, редактировать и публиковать потрясающие материалы для чтения за считанные минуты — никаких навыков программирования или веб-дизайна не требуется. Теперь команды по СМИ, маркетингу и коммуникациям могут создавать масштабный иммерсивный контент, обеспечивая более глубокое вовлечение аудитории, лучшие показатели и более высокие результаты для своего бренда. Сокращение позволяет пользователям легко сотрудничать. Собрав свою команду в сокращенном рабочем пространстве, вы сможете улучшить совместную работу над контентом и ускорить его выпуск. Несколько пользователей могут беспрепятственно работать вместе над одним фрагментом контента без каких-либо помех. Более того, пользовательские темы означают, что весь публикуемый контент остается фирменным. А благодаря гибким возможностям публикации пользователи могут публиковать свой сокращенный контент практически где угодно — через AWS, свою CMS, хостинг сокращенного формата или встраивание непосредственно на свой веб-сайт. Мы с гордостью можем сообщить, что наши клиенты, в том числе BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджский университет и Манчестер Сити, публикуют в сети самый кинематографичный и интересный контент. Сюда входит все: от цифровых журналов и полноформатных статей до внутренних коммуникаций, историй брендов, блогов — даже виртуальная квест-комната! Shorthand обеспечивает существенную отдачу от инвестиций, а клиенты постоянно хвастаются радикальными улучшениями показателей вовлеченности. Компания Shorthand была основана в Брисбене, Австралия, и теперь является поистине глобальной компанией. Мы — группа гиков с искусством и сердцем, призванная помогать командам, занимающимся контентом, создавать самый впечатляющий и действенный цифровой контент в мире.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — это SaaS-платформа Fullstack Intelligence® для унифицированных гибридных ИТ-операций. Повысьте производительность приложений, сократите эксплуатационные расходы и модернизируйте ИТ, объединив аналитические данные на основе искусственного интеллекта и коллективный разум с интерактивным планом рабочих нагрузок приложений, инфраструктуры и сетевых взаимосвязей. Благодаря OneIQ операционные группы, доверенные консультанты и поставщики могут беспрепятственно работать вместе, одновременно создавая общий опыт, прозрачность и доверие. Используя запатентованный безопасный интерфейс, каждый может извлечь выгоду из взаимной, дальновидной информации, вдохновляющей инновации на каждом уровне стека для формирования будущего вашей организации. OneIQ сертифицирован по стандарту ISO/IEC 27001 и использует запатентованную технологию безопасной совместной работы с данными (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog — цифровая платформа для создания и управления каталогами, которая упрощает представление продуктов и услуг в визуально привлекательном формате.
SundaySky
sundaysky.com
SundaySky — платформа для создания и персонализации видео с использованием ИИ, позволяющая предприятиям эффективно управлять видеоконтентом.
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные истории для вашего бренда и ваших клиентов — без необходимости использования дизайнера.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо объединиться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, демонстрирующий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в большом масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивные видеосовещания с умными повестками дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта собрания - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства
OneMob
onemob.com
OneMob — это платформа для создания, обмена и отслеживания микросайтов и видеоконтента, облегчающая работу в продажах и маркетинге.
Navattic
navattic.com
Navattic позволяет командам по продажам и маркетингу создавать интерактивные демонстрации продуктов для улучшения вовлечения клиентов и повышения конверсии.
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение новых клиентов, - Наем и восхищение кандидатов, - На любой другой должности, где вы набираете обороты и аппетит, попробуйте Flowla, чтобы выделиться из толпы и двигаться быстрее.
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции Live Center оптимизирует рабочие процессы. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные визуальные эффекты и элементы публикаций, такие как табло, счетчики результатов выборов и т. д. Ленты новостей Live Center легко встраиваются в статьи, новостные порталы, приложения или на первые страницы. Ключевые особенности: * Полностью настраиваемый дизайн блога * Автоматизация социальных сетей для поиска и публикации контента. * Легко создавайте свои собственные визуальные эффекты и элементы для публикаций, чтобы повысить вовлеченность читателей. * Быстро создавайте интерактивные диаграммы и графики прямо в редакторе. * Интуитивно понятный интерфейс с адаптивным редактором, обеспечивающим предварительный просмотр сообщений в реальном времени. * Сторонняя интеграция со спортивными данными, рыночными данными и т. д. * Автоматическая рекомендательная пометка сообщений на основе содержания, приоритезации и категоризации сообщений. * Автоматическая сводка блога в режиме реального времени, предоставляющая читателям панель мониторинга наиболее освещаемых тем в сообщениях вашего блога в режиме реального времени в режиме панели мониторинга. * Публикация сообщений в режиме реального времени для сотен тысяч читателей через выделенные каналы. * Интеграция с существующей CMS и любой медиабиблиотекой или системой. * Поддерживает стратегии монетизации
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
Edition Digital
editiondigital.com
Приложение Edition Digital позволяет создавать, управлять и распространять цифровой контент без кодирования на различных устройствах.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск контента - это платформа для планирования и распространения контента, оптимизирующая управление контентом и сотрудничество в маркетинговых командах.
ScreenSpace
screenspace.io
В мире отвлекающих факторов, перенасыщенных рынков и миллениалов… Команды маркетинга и продаж полагаются на ScreenSpace, чтобы прорваться сквозь шум → эмоционально привлечь высококачественных клиентов → и направить их на непреодолимый путь к ДА! Давайте будем честными → Ваши клиенты перегружены. Общие видеоролики • Туры, посвященные продукту Статические презентации • Демонстрации по сценариям • Сложные сайты Людей отталкивают универсальные средства массовой информации. Не так ли? Конечно, тратьте время и деньги, используя традиционную тактику. Отпугивание клиентов с высокими намерениями — то есть «доход». Привлекая при этом дорогой, некачественный «шум». Приводит к потере конвейера и ненадежным результатам. Или… Представьте, что ваш продукт и клиенты сияют! Благодаря комплексному и захватывающему веб-интерфейсу превратите свой продукт в увлекательное визуальное путешествие. Самостоятельная история, которая легко адаптируется к каждому покупателю. Обеспечение глубокого взаимодействия и понимания продукта. Покупатели взаимодействуют с богатыми медиа, динамичными повествованиями, интерактивными турами и убедительными историями клиентов, пока они не только не откроют для себя ценность, но *испытают* ее. Станьте героем с помощью ScreenSpace. Просто перетащите мышью. И вы сможете превратить существующий контент: видео • презентации • демонстрации • истории клиентов • документы в захватывающую историю продукта, которую любят ваши покупатели. Данные о намерениях покупателей передаются в вашу любимую CRM. Таким образом, вы можете оптимизировать свой опыт для достижения успеха, в то время как ваш отдел продаж может оптимизировать его для следующего звонка. Побочные эффекты включают в себя… Достижение измеримых результатов, которые меняют ситуацию. Ускорение внедрения за счет возобновления взаимодействия. Наполните свой канал перспективными клиентами. Увеличение количества успешных сделок при одновременном сокращении циклов продаж. Переориентация ресурсов на проверенные стратегии. Завоевание доверия руководителей и заинтересованных сторон. Все, не выходя из дома. Или кафе. Или офис. Почувствуйте, что значит быть счастливым и заинтересованным покупателем → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
Принесите магию телевидения на ваши вебинары, мероприятия и встречи с Brandlive, вашей платформой для создания повышенных видеороликов. Будь то ежемесячные вебинары, запуск продуктов, встречи инвесторов или самое большое событие года, мы помогаем компаниям использовать проекты любого масштаба и сложности от скучного до Bingeworthy. Brandlive предлагает уникальное сочетание программного обеспечения и услуг, которое позволяет нашим клиентам создавать невероятный контент, внимательный поставщик и сокращать расходы - все это приведет к действию своей самой важной аудитории.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth позволяет современному предприятию создавать красивые веб-сайты без кода для всего: от цифровых предложений по продажам до объявлений о приеме на работу. Какие проблемы мы помогаем вам решить? 1.) Скорость вывода на рынок. Быстро и легко создавайте сайты, удобные для мобильных устройств, с помощью функции перетаскивания. 2.) Стоимость/эффективность. Нет необходимости в дорогостоящих ресурсах, таких как веб-разработчики или дизайнеры. 3.) Персонализация. Простая настройка для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов. 4.) .) Брендинг — встроенные рекомендации по брендингу для обеспечения стабильного качества обслуживания клиентов. 5.) Безопасность — четыре уровня безопасности для обеспечения безопасности вашего контента и данных клиентов. 6.) Аналитика данных — ценная информация о том, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом.
Maglr
maglr.com
Maglr - платформа для создания интерактивного цифрового контента, включая журналы, презентации и брошюры, без необходимости в кодировании.
degpeg
degpeg.com
DEGPEG-это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и улучшает онлайн-продажи и маркетинг любого продукта /услуг за счет лучшего обслуживания клиентов с помощью многопотоки как на Web, так и на мобильных устройствах, поддерживая 30+ социальных платформ одновременно. Продукты: <> Платформа живой коммуникации Платформа Live Communication помогает компаниям общаться с потенциальными клиентами в режиме реального времени через аудио и видео взаимодействия. Он эффективно преобразует лидеров в продажи, создавая персонализированные взаимодействия, которые способствуют доверию. Соединяя разрыв между автономными магазинами и онлайн -потребителями, он обеспечивает бесшовные связи и удобство. Более того, платформа повышает эффективность эксплуатации за счет видеопроводов между клиентами и сервисными центрами, оптимизации процессов и повышения удовлетворенности клиентов. Функции: * Чат в почтовых ящиках * Вызовать маршрутизацию * Расположение трека * Добавить людей по вызову * Звоните * Интеграция с Web & App * Обмен экранами <> Живой телевизор Degpeg дает возможность брендам запустить свой живой телевизор, позволяя многопоточевать на различных платформах с одной панели мониторинга. Кроме того, бренды могут плавно добавлять CTA на свой веб -сайт, в то время как в прямом эфире на нескольких социальных сетях. Функции: * Многократный * Интегрированная торговля * Организовать события * Живой чат <> Проблежимые видео Это позволяет зрителям непосредственно приобретать продукты или услуги, демонстрируемые в видео, улучшая опыт покупок. Функции: * В ходе видообъемлющих магазинов * Интерактивные ссылки продукта * Кнопки вызова к действию
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — это платформа интерактивного контента, которая позволяет брендам создавать интерактивные материалы, которые привлекают, развлекают и обучают их аудиторию — без написания единой строки кода. Платформа Dot.vu, основанная на широком спектре надстроек и компонентов, предоставляет своим пользователям полную творческую свободу в создании уникального интерактивного контента, который отличает их бренд от конкурентов, предоставляет информацию о клиентах, привлекает потенциальных клиентов и повышает коэффициент конверсии. Платформа Dot.vu поможет вам раскрыть потенциал данных. Интерактивный контент позволяет отслеживать ваши ключевые показатели эффективности с помощью визуальных панелей мониторинга и отчетов, а также нулевых и собственных данных для получения более подробной информации о клиентах. Чем больше данных вы соберете, тем больше вы сможете персонализировать свой интерактивный контент и адаптировать его к пути вашего покупателя. Попрощайтесь с несколькими платформами и приложениями для одного проекта. С Dot.vu вы можете создавать, публиковать, управлять и отслеживать свой контент на одной платформе. Если время имеет решающее значение, наша служба агентства направляет, поддерживает и создает для вас интерактивный контент. Сэкономьте время и деньги и создавайте более качественный интерактивный контент для своих клиентов.
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам самим создавать, управлять, развертывать и анализировать данные о взаимодействии и конверсиях в ходе масштабирования программ фирменного контента; никаких агентств, разработчиков или дизайнеров не требуется. Fabl увеличивает вовлеченность страниц контент-маркетинга в среднем в 6 раз по сравнению с большинством платформ CMS. Столь же простой в использовании, как и любой конструктор целевых страниц, и надежный, как любая CMS, Fabl — это платформа контент-маркетинга, управления и публикации для эффективного создания привлекательных страниц с контентом на основе данных в большом масштабе. Помимо типичной платформы контент-маркетинга, Fabl освобождает маркетологов от финансовых, временных и технологических ограничений, одновременно экспоненциально увеличивая вовлеченность страниц и коэффициенты конверсии.
FORTVISION
fortvision.com
Увеличьте свои продажи, получите больше подписчиков по электронной почте и покажите своей аудитории динамичный, персонализированный контент с помощью платформы автоматизации маркетинга и веб-персонализации FORTVISION. FORTVISION — это самый разумный способ повысить уровень вовлеченности и конверсии в одном месте. Привлекайте внимание пользователей с помощью персонализированной автоматизации и увеличивайте продажи с помощью настраиваемых динамических элементов на сайте, электронной почты, SMS, WhatsApp, рекламы и целевых страниц. FORTVISION — это комплексное решение для улучшения всех ваших продаж и маркетинговых конверсий с использованием внутренних и внешних источников данных, включая внешнее программное обеспечение CRM. С помощью нашего плагина данные собираются, анализируются и сегментируются на основе геолокации пользователя, источника трафика, поведения в Интернете, истории покупок и многого другого. Используя автоматизацию омниканального маркетинга и веб-персонализацию, FORTVISION предлагает решения для отказа от корзин, оптимизации конверсий и интеллектуальную аналитику. Веб-персонализация: привлекайте потенциальных клиентов и повышайте конверсию с помощью программного обеспечения для веб-персонализации FORTVISION. Персонализация опыта просмотра или покупок ваших посетителей будет иметь большое значение для положительного влияния на вашу прибыль. С FORTVISION вы можете персонализировать любой элемент или контент. Добавляйте или заменяйте элементы в соответствии с профилем посетителя или взаимодействием с сайтом. Рекомендуйте продукты и контент своим посетителям на основе их предпочтений при просмотре. Данные: с FORTVISION все ваши данные связаны, управляются в одном месте и позволяют вам соответствующим образом автоматизировать. Наша платформа данных использует внутренние и внешние источники данных, что позволяет вам использовать их для получения более точной информации и принятия более разумных решений. Превратите данные в сегментацию, распределите пользователей по заранее определенным аудиториям на основе взаимодействия пользователя с сайтом и нацеливайтесь на нужную аудиторию в нужное время. Затем начните привлекать своих пользователей, показывая персонализированный контент на основе их сегмента. Автоматизация маркетинга: привлекайте свою аудиторию, стимулируйте продажи и улучшайте удержание клиентов с помощью маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и WhatsApp. Когда вы настраиваете кампании по автоматизации, FORTVISION работает на вас даже в нерабочее время. Создайте потоки автоматизации приветственной электронной почты, автоматизацию SMS-сообщений с напоминанием о брошенной корзине, индивидуальную
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Foleon
foleon.com
Foleon - это платформа для создания интерактивного контента, позволяющая компаниям легко разрабатывать и управлять цифровыми медиаформатами.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе искусственного интеллекта позволяет вам создавать персонализированный контент для ваших отдельных покупателей и целевых аккаунтов для вашей стратегии ABM. Ускорьте скорость сделок и расширьте свой канал продаж, рекомендуя следующие лучшие активы для использования на основе недавней истории посетителей, отрасли и актуальных тем. Ведущие B2B-компании корпоративного и среднего бизнеса используют PathFactory для ускорения развития, повышения показателей выигрышей и понимания эффективности контента, предоставляя интеллектуальный контент и виртуальные мероприятия, чтобы устранить трудности со стороны ваших покупателей. Недавно компания Deloitte включила PathFactory в список 500 компаний Северной Америки, входящих в список Technology Fast 500.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
Visually
visual.ly
Visually — это креативная торговая площадка, которая объединяет предприятия с проверенными творческими профессионалами для создания привлекательного контента с помощью онлайн-платформы для совместной работы и четко определенного, проверенного процесса. Контент доставляется нашим клиентам от более чем 1000 членов нашей сети талантов, которые проверяются с помощью сочетания обучения талантов (Университет Рок), нашей идентификации и алгоритмов оценки репутации. Опыт нашего кадрового резерва позволяет нам реализовывать сложные проекты для клиентов среднего и корпоративного бизнеса, таких как LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford и Oracle. Сегодня мы работаем в Северной и Южной Америке и являемся единственным игроком, способным доставлять контент для английских, испанских и португальских брендов. Мы выделяемся тем, что предлагаем масштабируемость, гибкость и качество в наших проектах.
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить время, затрачиваемое на поиск контента, в среднем на 65 % и доступна как в виде отдельного приложения, так и в качестве основного источника контента и потока Hootsuite. Предложения UpContent используются маркетологами по всему миру для поддержки своих усилий в социальных сетях, маркетинга по электронной почте и конверсии веб-сайтов, а также для поддержки создания оригинального контента. Технология предлагает множество планов, которые предназначены для предложения только необходимых функций по цене, соответствующей вашему бюджету.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс, распространяя свой контент на The Juice.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Allego
allego.com
Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.
EX.CO
ex.co
Ex.Co-это ведущая в мире платформа опыта контента в мире, которая позволяет издателю, бренду или малым и средним бизнесам лучше взаимодействовать с различными сегментами аудитории посредством дополнительного уровня персонализированных взаимодействий на их веб-сайте. Обновление веб-сайта-это тяжелый лифт, но использование надежной самообслуживающей платформы Ex.Co позволяет легко создавать и реализовать новые опыт работы с веб-сайтами без каких-либо разработчиков или дизайнерских ресурсов. Он предлагает полный спектр опыта от видео до поездок на сопоставление продуктов до опросов и опросов, а также сотни шаблонов, настроенных для соответствия потребностям различных отраслей промышленности.
Vev
vev.design
Vev — это платформа нового поколения для создания веб-страниц, созданная для разработчиков, дизайнеров и маркетологов. Объединив отсутствие кода и код, Vev помогает профессиональным командам публиковать в сети свои самые смелые идеи с полной творческой и технической свободой. Vev позволяет ведущим организациям совершенствовать свои материалы по цифровому маркетингу и создавать интерактивный опыт.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это персонализированный центр контента, позволяющий вашим потенциальным клиентам найти самую важную информацию, которая им нужна, поделиться ею со своей командой и предоставить вам данные о том, что их волнует. Встраивайте или делитесь своими интерактивными демо-версиями по любому каналу и быстрее конвертируйте потенциальных клиентов, влияйте на конвейер и ускоряйте циклы сделок.
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly - платформа для создания интерактивного контента продаж, упрощающая работу команд и улучшающая взаимодействие с клиентами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Consensus
goconsensus.com
Консенсус ведет мир в новую эру демонстрационной автоматизации. Его платформа заставляет ваших покупателей то, что им нужно, когда им это нужно. Затем он умножает влияние вашей команды по доходам на уникальные идеи на этих покупателей. В результате вы увидите более быстрое время, более крупные сделки и более высокие показатели близких. Покупка корпоративного программного обеспечения медленная, разочаровывающая и нарушенная. Его запатентованная демонстрационная платформа автоматизации исправляет это. Он сочетает в себе лучшее из видео, взаимодействия с продуктом и автоматизации Discovery, чтобы обеспечить беспрецедентный опыт как для покупателей, так и для клиентов. От C-Suite до конечного пользователя, его демонстрации путешествуют вирусально, адаптируясь к каждому зрителю, раскрывая скрытые заинтересованные стороны и отвечая на ключевые вопросы. Затем они питают мощные данные о намерениях и нуждаются в возвращении к вашей команде с каждым кликом, умножая их влияние. Консенсус-это платформа для опыта продукта, которая помогает командам выхода на рынок автоматизировать демонстрации, сокращать потраченные впустую демонстрации с 50%до 5%и сокращать демо-времени ожидания с 14 дней до по требованию-сокращение циклов продаж до 68%. Довериваемые такими компаниями, как Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce и SAP, консенсус занимает первое место в программном обеспечении G2 Presales и признается отличным местом для работы в 2025 году. Поскольку более 50% демонстраций просмотрели в тот же день, когда они разделены, и 13% в течение нескольких часов, консенсус движет быстрое вовлечение, одновременно раскрывая новые заинтересованные стороны и их приоритеты посредством внутривирного распределения. Результат? Более быстрый доход, меньше неквалифицированных демонстраций и лучшее понимание.
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