Платформы для работы с контентом - Самые популярные приложения - Сомали

FORTVISION

fortvision.com

Увеличьте свои продажи, получите больше подписчиков по электронной почте и покажите своей аудитории динамичный, персонализированный контент с помощью платформы автоматизации маркетинга и веб-персонализации FORTVISION. FORTVISION — это самый разумный способ повысить уровень вовлеченности и конверсии в одном месте. Привлекайте внимание пользователей с помощью персонализированной автоматизации и увеличивайте продажи с помощью настраиваемых динамических элементов на сайте, электронной почты, SMS, WhatsApp, рекламы и целевых страниц. FORTVISION — это комплексное решение для улучшения всех ваших продаж и маркетинговых конверсий с использованием внутренних и внешних источников данных, включая внешнее программное обеспечение CRM. С помощью нашего плагина данные собираются, анализируются и сегментируются на основе геолокации пользователя, источника трафика, поведения в Интернете, истории покупок и многого другого. Используя автоматизацию омниканального маркетинга и веб-персонализацию, FORTVISION предлагает решения для отказа от корзин, оптимизации конверсий и интеллектуальную аналитику. Веб-персонализация: привлекайте потенциальных клиентов и повышайте конверсию с помощью программного обеспечения для веб-персонализации FORTVISION. Персонализация опыта просмотра или покупок ваших посетителей будет иметь большое значение для положительного влияния на вашу прибыль. С FORTVISION вы можете персонализировать любой элемент или контент. Добавляйте или заменяйте элементы в соответствии с профилем посетителя или взаимодействием с сайтом. Рекомендуйте продукты и контент своим посетителям на основе их предпочтений при просмотре. Данные: с FORTVISION все ваши данные связаны, управляются в одном месте и позволяют вам соответствующим образом автоматизировать. Наша платформа данных использует внутренние и внешние источники данных, что позволяет вам использовать их для получения более точной информации и принятия более разумных решений. Превратите данные в сегментацию, распределите пользователей по заранее определенным аудиториям на основе взаимодействия пользователя с сайтом и нацеливайтесь на нужную аудиторию в нужное время. Затем начните привлекать своих пользователей, показывая персонализированный контент на основе их сегмента. Автоматизация маркетинга: привлекайте свою аудиторию, стимулируйте продажи и улучшайте удержание клиентов с помощью маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и WhatsApp. Когда вы настраиваете кампании по автоматизации, FORTVISION работает на вас даже в нерабочее время. Создайте потоки автоматизации приветственной электронной почты, автоматизацию SMS-сообщений с напоминанием о брошенной корзине, индивидуальную