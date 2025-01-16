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Платформы для работы с контентом - Самые популярные приложения - Португалия
Платформы для взаимодействия с контентом позволяют компаниям создавать персонализированный опыт, который стимулирует вовлечение аудитории. Эти инструменты начинаются с предоставления функций, которые централизуют и организуют маркетинговые активы посредством маркировки и категоризации на основе аудитории или варианта использования. После того, как контент организован, платформы взаимодействия с контентом предлагают функции персонализации, позволяющие адаптировать опыт для конкретной аудитории с целью достижения желаемых бизнес-результатов. Эти результаты могут включать в себя, среди прочего, привлечение потенциальных клиентов, их оценку или направление людям к контекстуальным призывам к действию. Помимо персонализации, платформы для работы с контентом часто включают в себя функции распространения и аналитические возможности для отслеживания эффективности контента и получения информации об аудитории. Команды контент-маркетинга используют эти инструменты, чтобы максимизировать ценность, получаемую от их контента и взаимодействия с аудиторией, поощряя активное участие. Используя платформы для взаимодействия с контентом, компании могут создавать привлекательные и индивидуальные впечатления, которые находят отклик у их целевой аудитории, что в конечном итоге приводит к значимым результатам и укреплению прочных связей.
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Joomag
joomag.com
Joomag — ведущая платформа для создания и распространения высококачественного персонализированного контента в больших масштабах. Используя искусственный интеллект и автоматизацию контента, Joomag позволяет некреативным пользователям легко создавать и доставлять исключительный контент на всех устройствах и носителях. Это повышает рентабельность инвестиций, предоставляя полезную информацию, раскрывая интересы читателей и повторно привлекая аудиторию посредством целевых кампаний и индивидуальных рекомендаций. Joomag, которому доверяют более 5000 клиентов по всему миру с 2009 года, предлагает комплексное решение для оптимизации контент-стратегий и обеспечения значимого взаимодействия.
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимания, вовлеченности и ответов. Благодаря мощному конструктору микросайтов, загрузке контента и функциям управления OneMob вы можете легко создавать потрясающие, настраиваемые микросайты, которые профессионально и увлекательно демонстрируют ваш бренд и контент. У вас будет доступ к широкому спектру шаблонов и вариантов тегов, позволяющих настроить микросайты в соответствии с вашим брендом и целевой аудиторией. Но это еще не все: OneMob оснащен множеством функций, которые помогут вам создавать, публиковать и отслеживать свой контент на профессиональном уровне. Вы можете создавать видео на ходу с помощью мобильного, веб-устройства и устройства записи экрана OneMob, а также использовать встроенный телесуфлер сценариев и инструменты для редактирования видео, чтобы усовершенствовать свой контент. Кроме того, благодаря одобрению видео и отслеживанию вовлеченности вы можете точно увидеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом, и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. OneMob легко интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая интеграцию CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot и других, а также интеграцию контента с Zoom, Google Drive, Box и Dropbox. Благодаря встроенному плагину для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce и InsideSales вы можете легко создавать контент и делиться им прямо из ваших любимых инструментов электронной почты и продаж. И самое приятное то, что вы можете начать работу с OneMob бесплатно! Наш бесплатный план предлагает доступ ко многим нашим основным функциям, поэтому вы можете без риска попробовать OneMob и посмотреть, как он может изменить вашу контентную игру. Просто посетите onemob.com, зарегистрируйтесь и начните уже сегодня!
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаимодействовать с вашим веб-сайтом, что способствует повышению эффективности бизнеса. . Ускорьте свою воронку продаж и доходы с помощью персонализации на основе атрибуции: - Предоставляйте каждому посетителю веб-сайта нужные сообщения и ресурсы, помогая им быстрее стать вашими клиентами. - Поймите, как ваши маркетинговые усилия влияют на бизнес-цели, и составьте карту пути вашего клиента от первого контакта до заключенных сделок. - Превращайте посетителей в клиентов, а не только в потенциальных клиентов!
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — ведущая платформа для создания захватывающего цифрового контента для Интернета. Простой редактор Shorthand позволяет любому создавать, редактировать и публиковать потрясающие материалы для чтения за считанные минуты — никаких навыков программирования или веб-дизайна не требуется. Теперь команды по СМИ, маркетингу и коммуникациям могут создавать масштабный иммерсивный контент, обеспечивая более глубокое вовлечение аудитории, лучшие показатели и более высокие результаты для своего бренда. Сокращение позволяет пользователям легко сотрудничать. Собрав свою команду в сокращенном рабочем пространстве, вы сможете улучшить совместную работу над контентом и ускорить его выпуск. Несколько пользователей могут беспрепятственно работать вместе над одним фрагментом контента без каких-либо помех. Более того, пользовательские темы означают, что весь публикуемый контент остается фирменным. А благодаря гибким возможностям публикации пользователи могут публиковать свой сокращенный контент практически где угодно — через AWS, свою CMS, хостинг сокращенного формата или встраивание непосредственно на свой веб-сайт. Мы с гордостью можем сообщить, что наши клиенты, в том числе BBC, Salesforce, Unicef, Кембриджский университет и Манчестер Сити, публикуют в сети самый кинематографичный и интересный контент. Сюда входит все: от цифровых журналов и полноформатных статей до внутренних коммуникаций, историй брендов, блогов — даже виртуальная квест-комната! Shorthand обеспечивает существенную отдачу от инвестиций, а клиенты постоянно хвастаются радикальными улучшениями показателей вовлеченности. Компания Shorthand была основана в Брисбене, Австралия, и теперь является поистине глобальной компанией. Мы — группа гиков с искусством и сердцем, призванная помогать командам, занимающимся контентом, создавать самый впечатляющий и действенный цифровой контент в мире.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ — это SaaS-платформа Fullstack Intelligence® для унифицированных гибридных ИТ-операций. Повысьте производительность приложений, сократите эксплуатационные расходы и модернизируйте ИТ, объединив аналитические данные на основе искусственного интеллекта и коллективный разум с интерактивным планом рабочих нагрузок приложений, инфраструктуры и сетевых взаимосвязей. Благодаря OneIQ операционные группы, доверенные консультанты и поставщики могут беспрепятственно работать вместе, одновременно создавая общий опыт, прозрачность и доверие. Используя запатентованный безопасный интерфейс, каждый может извлечь выгоду из взаимной, дальновидной информации, вдохновляющей инновации на каждом уровне стека для формирования будущего вашей организации. OneIQ сертифицирован по стандарту ISO/IEC 27001 и использует запатентованную технологию безопасной совместной работы с данными (US-11797701-B1).
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog является лидером в индустрии цифровых публикаций с 2008 года. Его платформа позволяет издателю, создателю контента, специалисту по маркетингу или эксперту в области электронной коммерции легко создавать и публиковать привлекательные цифровые материалы. Благодаря передовой технологии флип-книг HTML5 контент можно просматривать на ЛЮБОМ устройстве. Просто загрузите PDF-файл и мгновенно создайте потрясающий, захватывающий контент без необходимости писать единую строку кода. Его флипбуки HTML5, каталоги электронной коммерции и собственные приложения обеспечивают превосходное взаимодействие с пользователем. Преобразуйте PDF-файл в флипбук HTML5, чтобы повысить узнаваемость бренда, онлайн-продажи и охват.
SundaySky
sundaysky.com
Современные маркетологи знают силу видео, но признают, что традиционная модель производства не работает. SundaySky дает компаниям возможность эффективно и независимо создавать, персонализировать и распространять видео в больших масштабах. Мы упрощаем пользователям создание высококачественного профессионально выглядящего видео без предварительного опыта, а предприятиям — внедрение экономичного механизма видеоконтента. Видеоплатформа SundaySky — это простое в использовании авторское программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта, объединяющее творческий опыт с мощными возможностями персонализации для улучшения взаимодействия со зрителями и повышения операционной эффективности за счет снижения зависимости от ресурсоемких производственных моделей, которые влекут за собой значительные затраты, время и требуют специализированных услуг. навыки. Растущие компании и ведущие бренды, в том числе 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare и многие другие, используют SundaySky для модернизации видеопроизводства с помощью персонализации и улучшения взаимодействия с аудиторией. и стимулировать эффективный рост бизнеса.
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные истории для вашего бренда и ваших клиентов — без необходимости использования дизайнера.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, множество заинтересованных сторон как внутри компании, так и со стороны покупателей, которым необходимо объединиться. 3. Много контента, которым можно поделиться в процессе продаж. SP_CE обычно используется компаниями B2B для маркетинга, продаж и успеха клиентов. С помощью платформы вы можете: – Создавать ЦИФРОВЫЕ КОМНАТЫ между вашей организацией и другими организациями – Безопасно ДЕЛИТЬСЯ КОНТЕНТОМ и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, сохраняя при этом соответствие требованиям – Получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ для отслеживания и принятия решений на основе данных. В SP_CE вы управляете всем путешествием покупателя в B2B. . Создайте специальные места для своих продуктов или клиентов и отслеживайте процесс от первой точки контакта до подписания сделки и далее. Воспользуйтесь такими функциями, как: - Демонстрационный зал продуктов, демонстрирующий силу вашего предложения. - Простые строительные блоки, позволяющие легко создавать красивые демонстрационные залы в большом масштабе. - Панель управления и уведомления для взаимодействия с клиентами. - Совместные задачи между вами и клиентом. - Общие документы из таблиц продуктов и контрактов. - Интерактивные видеосовещания с умными повестками дня - Умная временная шкала - Записанные, расшифрованные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта собрания - Обмен видеосообщениями - Шаблоны процессов продаж, которые помогут вашим торговым представителям работать в кратчайшие сроки - Высокий уровень безопасности и конфиденциальности - CRM, Zoom и Teams интеграция - Управление уровнем доступа - Общественные, зарегистрированные или частные пространства
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-сайта: привлекайте больше квалифицированных потенциальных клиентов с помощью новых потенциальных клиентов с призывом к действию, на которые они хотят нажать. - Привлекайте и обучайте потенциальных клиентов: предоставляйте потенциальным клиентам индивидуальные кампании, основанные на продуктах, с мгновенной окупаемостью. - Предоставляйте повторяемые демонстрации: дайте возможность продавцам, не разбирающимся в технических вопросах, легко настраивать и доставлять демо-версии в больших масштабах. Попробуйте Navattic сами на нашем сайте: https://www.navattic.com/
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные коммуникации, аналитику взаимодействия и управляемые продажи для обеспечения динамического взаимодействия с покупателями и максимизации существующих инвестиций в CRM. Клиенты ClearSlide достигают более высокой производительности продавцов, повышения эффективности управления продажами и более эффективного обмена сообщениями с клиентами. Клиенты ClearSlide сообщают: Увеличение количества закрытых сделок на 10–20 % Сокращение времени на привлечение новых представителей на 25 % Снижение затрат на продажу на 50–80 % Продуктивность продаж Интуитивно понятная интегрированная платформа для взаимодействия с клиентами – с контентом, коммуникациями и аналитикой у вас под рукой, чтобы направлять дальнейшие действия. Эффективность лидера Мощные информационные панели квадранта взаимодействия в ClearSlide и CRM улучшают видимость сделок, коучинг, а также более четкое прогнозирование и бизнес-результаты. Влияние контента Рекомендуйте и продвигайте контент, предоставляя представителям нужный контент и инструменты на каждом этапе цикла продаж. Уточняйте и оптимизируйте обмен сообщениями на основе прямого взаимодействия с клиентами и обратной связи.
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение новых клиентов, - Наем и восхищение кандидатов, - На любой другой должности, где вы набираете обороты и аппетит, попробуйте Flowla, чтобы выделиться из толпы и двигаться быстрее.
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции Live Center оптимизирует рабочие процессы. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные визуальные эффекты и элементы публикаций, такие как табло, счетчики результатов выборов и т. д. Ленты новостей Live Center легко встраиваются в статьи, новостные порталы, приложения или на первые страницы. Ключевые особенности: * Полностью настраиваемый дизайн блога * Автоматизация социальных сетей для поиска и публикации контента. * Легко создавайте свои собственные визуальные эффекты и элементы для публикаций, чтобы повысить вовлеченность читателей. * Быстро создавайте интерактивные диаграммы и графики прямо в редакторе. * Интуитивно понятный интерфейс с адаптивным редактором, обеспечивающим предварительный просмотр сообщений в реальном времени. * Сторонняя интеграция со спортивными данными, рыночными данными и т. д. * Автоматическая рекомендательная пометка сообщений на основе содержания, приоритезации и категоризации сообщений. * Автоматическая сводка блога в режиме реального времени, предоставляющая читателям панель мониторинга наиболее освещаемых тем в сообщениях вашего блога в режиме реального времени в режиме панели мониторинга. * Публикация сообщений в режиме реального времени для сотен тысяч читателей через выделенные каналы. * Интеграция с существующей CMS и любой медиабиблиотекой или системой. * Поддерживает стратегии монетизации
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент прямо сейчас!
Edition Digital
editiondigital.com
Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех платформах — планшетах, мобильных устройствах и настольных компьютерах.
Content Launch
contentlaunch.com
Самый простой способ спланировать и заказать ОТЛИЧНЫЙ контент ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ АГЕНТСТВ И СМБ Content Launch — это упрощенная платформа для поиска и распространения контента.
ScreenSpace
screenspace.io
В мире отвлекающих факторов, перенасыщенных рынков и миллениалов… Команды маркетинга и продаж полагаются на ScreenSpace, чтобы прорваться сквозь шум → эмоционально привлечь высококачественных клиентов → и направить их на непреодолимый путь к ДА! Давайте будем честными → Ваши клиенты перегружены. Общие видеоролики • Туры, посвященные продукту Статические презентации • Демонстрации по сценариям • Сложные сайты Людей отталкивают универсальные средства массовой информации. Не так ли? Конечно, тратьте время и деньги, используя традиционную тактику. Отпугивание клиентов с высокими намерениями — то есть «доход». Привлекая при этом дорогой, некачественный «шум». Приводит к потере конвейера и ненадежным результатам. Или… Представьте, что ваш продукт и клиенты сияют! Благодаря комплексному и захватывающему веб-интерфейсу превратите свой продукт в увлекательное визуальное путешествие. Самостоятельная история, которая легко адаптируется к каждому покупателю. Обеспечение глубокого взаимодействия и понимания продукта. Покупатели взаимодействуют с богатыми медиа, динамичными повествованиями, интерактивными турами и убедительными историями клиентов, пока они не только не откроют для себя ценность, но *испытают* ее. Станьте героем с помощью ScreenSpace. Просто перетащите мышью. И вы сможете превратить существующий контент: видео • презентации • демонстрации • истории клиентов • документы в захватывающую историю продукта, которую любят ваши покупатели. Данные о намерениях покупателей передаются в вашу любимую CRM. Таким образом, вы можете оптимизировать свой опыт для достижения успеха, в то время как ваш отдел продаж может оптимизировать его для следующего звонка. Побочные эффекты включают в себя… Достижение измеримых результатов, которые меняют ситуацию. Ускорение внедрения за счет возобновления взаимодействия. Наполните свой канал перспективными клиентами. Увеличение количества успешных сделок при одновременном сокращении циклов продаж. Переориентация ресурсов на проверенные стратегии. Завоевание доверия руководителей и заинтересованных сторон. Все, не выходя из дома. Или кафе. Или офис. Почувствуйте, что значит быть счастливым и заинтересованным покупателем → www.screenspace.io
Brandlive
brandlive.com
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты любого масштаба и сложности — от скучных до утомительных. Brandlive предлагает уникальное сочетание программного обеспечения и услуг, которое позволяет нашим клиентам создавать невероятный контент, проявлять заботу о поставщиках и сокращать расходы, одновременно побуждая к действию свою самую важную аудиторию. Посетите Brandlive.com, чтобы узнать больше.
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth позволяет современному предприятию создавать красивые веб-сайты без кода для всего: от цифровых предложений по продажам до объявлений о приеме на работу. Какие проблемы мы помогаем вам решить? 1.) Скорость вывода на рынок. Быстро и легко создавайте сайты, удобные для мобильных устройств, с помощью функции перетаскивания. 2.) Стоимость/эффективность. Нет необходимости в дорогостоящих ресурсах, таких как веб-разработчики или дизайнеры. 3.) Персонализация. Простая настройка для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов. 4.) .) Брендинг — встроенные рекомендации по брендингу для обеспечения стабильного качества обслуживания клиентов. 5.) Безопасность — четыре уровня безопасности для обеспечения безопасности вашего контента и данных клиентов. 6.) Аналитика данных — ценная информация о том, как ваша аудитория взаимодействует с вашим контентом.
Maglr
maglr.com
Maglr — это платформа для создания контента, которая позволяет компаниям создавать визуальный и интерактивный контент для продаж и маркетинговых коммуникаций. Платформа позволяет маркетологам и дизайнерам легко создавать онлайн-публикации, презентации и микроконтент без кода. Присоединяйтесь к их миссии, заменяя статический контент более качественным контентом. У маркетологов и дизайнеров теперь есть инструмент для создания цифровых публикаций, которые измеримы и адаптивны по дизайну. Облачная платформа позволяет пользователям публиковать и делиться всеми типами цифрового контента: * цифровые журналы * торговые презентации * официальные документы * годовые отчеты * целевые страницы * микросайты кампаний * брошюры о продуктах * встроенный контент ... и многое другое Два редактора, безграничные возможности Maglr имеет два типа редакторов контента: редактор блоков с возможностью перетаскивания и редактор Pro для холста произвольной формы. Оба редактора поставляются с набором готовых к использованию адаптивных шаблонов. Создавайте потрясающий контент без необходимости писать ни строчки кода. Редактор блоков создан для скорости и эффективности и предназначен для маркетологов, которые хотят выпустить своего внутреннего создателя контента. Настройте корпоративные цвета и шрифты, выберите шаблон и начните добавлять и настраивать предопределенные блоки для создания контента. Редактор Pro предназначен для дизайнеров, которые хотят создавать контент без границ. Начните с чистого холста произвольной формы и добавьте слои и интерактивные элементы, такие как анимация, встроенные медиафайлы и эффекты прокрутки. Редактор Pro удобен для пользователя и содержит функции, аналогичные любому другому инструменту дизайна.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных платформ. Продукты: Платформа живого общения Платформа живого общения помогает предприятиям связываться с потенциальными клиентами в режиме реального времени посредством аудио- и видео-взаимодействия. Он эффективно конвертирует потенциальных клиентов в продажи, создавая персонализированное взаимодействие, способствующее доверию. Сокращая разрыв между офлайн-магазинами и онлайн-потребителями, он обеспечивает бесперебойную связь и удобство. Более того, платформа повышает эффективность работы за счет видеозвонков между клиентами и сервисными центрами, оптимизируя процессы и повышая удовлетворенность клиентов. Функции: Чат Входящие вызовы Маршрутизация Отслеживание местоположения Добавление людей по вызову Запись вызовов Интеграция с совместным использованием экрана в Интернете и приложениях Live Tv Degpeg дает брендам возможность запускать свои прямые телепередачи, обеспечивая многопотоковую трансляцию на различных платформах с единой панели управления. Кроме того, бренды могут легко добавлять призывы к действию на свой веб-сайт во время прямых трансляций на нескольких платформах социальных сетей. Особенности: Многопотоковая передача Интегрированная коммерция Организация мероприятий Живой чат Видео с возможностью покупки Это позволяет зрителям напрямую приобретать продукты или услуги, представленные в видео, улучшая впечатления от покупок. Особенности: Покупки в видео. Интерактивные ссылки на продукты. Кнопки призыва к действию.
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu — это платформа интерактивного контента, которая позволяет брендам создавать интерактивные материалы, которые привлекают, развлекают и обучают их аудиторию — без написания единой строки кода. Платформа Dot.vu, основанная на широком спектре надстроек и компонентов, предоставляет своим пользователям полную творческую свободу в создании уникального интерактивного контента, который отличает их бренд от конкурентов, предоставляет информацию о клиентах, привлекает потенциальных клиентов и повышает коэффициент конверсии. Платформа Dot.vu поможет вам раскрыть потенциал данных. Интерактивный контент позволяет отслеживать ваши ключевые показатели эффективности с помощью визуальных панелей мониторинга и отчетов, а также нулевых и собственных данных для получения более подробной информации о клиентах. Чем больше данных вы соберете, тем больше вы сможете персонализировать свой интерактивный контент и адаптировать его к пути вашего покупателя. Попрощайтесь с несколькими платформами и приложениями для одного проекта. С Dot.vu вы можете создавать, публиковать, управлять и отслеживать свой контент на одной платформе. Если время имеет решающее значение, наша служба агентства направляет, поддерживает и создает для вас интерактивный контент. Сэкономьте время и деньги и создавайте более качественный интерактивный контент для своих клиентов.
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам самим создавать, управлять, развертывать и анализировать данные о взаимодействии и конверсиях в ходе масштабирования программ фирменного контента; никаких агентств, разработчиков или дизайнеров не требуется. Fabl увеличивает вовлеченность страниц контент-маркетинга в среднем в 6 раз по сравнению с большинством платформ CMS. Столь же простой в использовании, как и любой конструктор целевых страниц, и надежный, как любая CMS, Fabl — это платформа контент-маркетинга, управления и публикации для эффективного создания привлекательных страниц с контентом на основе данных в большом масштабе. Помимо типичной платформы контент-маркетинга, Fabl освобождает маркетологов от финансовых, временных и технологических ограничений, одновременно экспоненциально увеличивая вовлеченность страниц и коэффициенты конверсии.
FORTVISION
fortvision.com
Увеличьте свои продажи, получите больше подписчиков по электронной почте и покажите своей аудитории динамичный, персонализированный контент с помощью платформы автоматизации маркетинга и веб-персонализации FORTVISION. FORTVISION — это самый разумный способ повысить уровень вовлеченности и конверсии в одном месте. Привлекайте внимание пользователей с помощью персонализированной автоматизации и увеличивайте продажи с помощью настраиваемых динамических элементов на сайте, электронной почты, SMS, WhatsApp, рекламы и целевых страниц. FORTVISION — это комплексное решение для улучшения всех ваших продаж и маркетинговых конверсий с использованием внутренних и внешних источников данных, включая внешнее программное обеспечение CRM. С помощью нашего плагина данные собираются, анализируются и сегментируются на основе геолокации пользователя, источника трафика, поведения в Интернете, истории покупок и многого другого. Используя автоматизацию омниканального маркетинга и веб-персонализацию, FORTVISION предлагает решения для отказа от корзин, оптимизации конверсий и интеллектуальную аналитику. Веб-персонализация: привлекайте потенциальных клиентов и повышайте конверсию с помощью программного обеспечения для веб-персонализации FORTVISION. Персонализация опыта просмотра или покупок ваших посетителей будет иметь большое значение для положительного влияния на вашу прибыль. С FORTVISION вы можете персонализировать любой элемент или контент. Добавляйте или заменяйте элементы в соответствии с профилем посетителя или взаимодействием с сайтом. Рекомендуйте продукты и контент своим посетителям на основе их предпочтений при просмотре. Данные: с FORTVISION все ваши данные связаны, управляются в одном месте и позволяют вам соответствующим образом автоматизировать. Наша платформа данных использует внутренние и внешние источники данных, что позволяет вам использовать их для получения более точной информации и принятия более разумных решений. Превратите данные в сегментацию, распределите пользователей по заранее определенным аудиториям на основе взаимодействия пользователя с сайтом и нацеливайтесь на нужную аудиторию в нужное время. Затем начните привлекать своих пользователей, показывая персонализированный контент на основе их сегмента. Автоматизация маркетинга: привлекайте свою аудиторию, стимулируйте продажи и улучшайте удержание клиентов с помощью маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и WhatsApp. Когда вы настраиваете кампании по автоматизации, FORTVISION работает на вас даже в нерабочее время. Создайте потоки автоматизации приветственной электронной почты, автоматизацию SMS-сообщений с напоминанием о брошенной корзине, индивидуальную
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Foleon
foleon.com
Foleon — это платформа для создания контента, которая позволяет каждому легко создавать интерактивный контент, на 100% соответствующий бренду. Мы предоставляем компаниям B2B интуитивно понятный редактор перетаскивания и интерактивный формат Foleon Doc, который позволяет им создавать индивидуальный опыт цифрового контента, который будет интересным, интеллектуальным и масштабируемым. Большинство компаний по-прежнему тратят время, деньги и энергию на публикацию наиболее ценного контента в неэффективных устаревших форматах. PDF-файлы — это головная боль при создании, скучное чтение и полное отсутствие понимания читателя. Foleon, с другой стороны, предлагает современный формат, который легко создать, он очень увлекателен и полон интеллектуальных возможностей, которых вам не хватало. Компания Foleon, основанная в Амстердаме и имеющая филиалы в США и Европе, ставит перед собой задачу предоставить компаниям возможность создавать контент, который жаждет их аудитория.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем 1 миллиону пользователей по всему миру легко преобразовать часть контента один раз и поделиться им повсюду. Issuu Story Cloud превращает один документ в уникальный захватывающий опыт чтения, преобразуя статические документы в маркетинговые активы, включая флипбуки для встраивания в веб-сайты и блоги, статьи, оптимизированные для мобильных устройств, анимированные истории для социальных сетей, GIF-файлы для электронной почты и многое другое. . Каждый день на Issuu загружается более 300 000 страниц контента, что дает читателям со всего мира доступ к большему количеству того, что им нравится, от журналов и газет до портфолио и каталогов. Как корпоративные маркетологи, так и отдельные авторы выбирают Issuu из-за удобной для пользователя платформы, которая ставит их сообщения в центр внимания, не требуя ни единой строки кода. Штаб-квартира Issuu находится в Пало-Альто, Калифорния, а глобальные офисы — в Копенгагене, Берлине и Браге.
Narrator
narrator.ai
Narrato — это платформа искусственного интеллекта для создания контента, совместной работы и управления рабочими процессами, созданная, чтобы помочь маркетологам/авторам-одиночкам, командам по эффективному контенту или даже крупномасштабным командам по производству контента создавать и отправлять контент в несколько раз быстрее и с меньшими затратами, чем это было возможно когда-либо прежде. Ключевые особенности платформы: - Более 100+ инструментов искусственного интеллекта для создания, выработки идей, оптимизации и SEO-инструментов для очень быстрого создания ориентированного на результат контента (описаны примеры использования — блог, социальные сети, электронная почта, видео, пресс-релизы, копирайтинг, реклама, подведение итогов). и многое другое). Создайте свой собственный вариант шаблона AI и фирменные голоса. - Полное управление контент-проектами и поддержка автоматизации рабочих процессов, включая назначение задач, управление календарем контента, автоматические уведомления, публикации, управление фрилансерами и многое другое. - Мощные SEO-брифы, а также ключевые слова и идеи тем с помощью искусственного интеллекта. - Пользовательские шаблоны контента и мощные функции совместной работы в документах и рабочих пространствах. - Изображения AI, изображения и графика, не требующие лицензионных отчислений. - Массовое создание контента с помощью AI (например, массовое создание описаний контента). Другие функции: рекомендации и репозиторий брендовых активов, многоязычная поддержка, проверка на плагиат и грамматику, пользовательские отчеты, AI голоса бренда. и многое другое.
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе искусственного интеллекта позволяет вам создавать персонализированный контент для ваших отдельных покупателей и целевых аккаунтов для вашей стратегии ABM. Ускорьте скорость сделок и расширьте свой канал продаж, рекомендуя следующие лучшие активы для использования на основе недавней истории посетителей, отрасли и актуальных тем. Ведущие B2B-компании корпоративного и среднего бизнеса используют PathFactory для ускорения развития, повышения показателей выигрышей и понимания эффективности контента, предоставляя интеллектуальный контент и виртуальные мероприятия, чтобы устранить трудности со стороны ваших покупателей. Недавно компания Deloitte включила PathFactory в список 500 компаний Северной Америки, входящих в список Technology Fast 500.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad продавцы заключают больше сделок быстрее. Базовый механизм управления контентом для продаж Showpad позволяет командам по работе с доходами создать курируемый комплексный центр для поиска, управления и распространения высокоэффективного контента в больших масштабах. Для маркетологов Showpad объединяет команды вокруг новейшего фирменного контента с правильным управлением для улучшения внедрения контента и предоставляет аналитическую информацию о нижней части воронки, чтобы команды могли больше инвестировать в правильный контент. Специалисты по предоставлению возможностей используют платформу для обеспечения межфункционального согласования и создания масштабируемых целевых обучающих кампаний. Продавцы имеют доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы позиционировать себя в качестве доверенных консультантов для современных команд закупщиков. Команды закупщиков получают выгоду от продавцов, которые лучше подготовлены к пониманию их уникальных проблем и подключению их к правильному решению в своем портфолио. Сотрудничая с организациями всех размеров и уровней зрелости в более чем 50 странах, Showpad поддерживает стратегическое согласование и эффективность всех отделов продаж. От малого и среднего бизнеса до корпоративных брендов, таких как Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson и Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad — проверенный инструмент увеличения доходов. Компания Showpad, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, штат Иллинойс, и Генте, Бельгия, располагает разнообразной рабочей силой со всего мира.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному подходу лидеры маркетинга получают возможность создавать уникальный и согласованный клиентский опыт, который дифференцирует их бренды и приводит к измеримым результатам. Skyword360 предоставляет инструменты для всех основных элементов работы с контентом: стратегии, планирования, создания, сбора, активации, персонализации и оптимизации. Благодаря международному сообществу фрилансеров из более чем 46 стран и способности переводить платформу на 14 языков операции с контентом могут беспрепятственно выполняться в любом масштабе.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со своими потенциальными и реальными клиентами, вам необходимо предоставлять персонализированный опыт, предоставляя правильный контент в нужное время. Управление впечатлениями. Централизуйте и систематизируйте контент из различных источников, чтобы персонализировать направления за считанные минуты. Централизация и управление контентом являются ключом к персонализации. Uberflip — это единая платформа для централизации и организации всего вашего контента. Uberflip интегрируется со сторонними контент-платформами, поэтому вы можете легко импортировать, управлять и помечать свои ресурсы. Отсюда ваши команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами получат легкий доступ к одобренному контенту и смогут начать создавать невероятные места для каждой кампании и цифровых залов продаж с помощью перетаскивания без кода. Результат? Меньше отходов контента, более быстрый запуск кампаний и команда продаж, которая может предложить лучший контент для своих потенциальных клиентов. Основные возможности: - Интеграция контента (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегов и интеллектуальные фильтры - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (цифровые торговые залы) - SEO-оптимизация Journey Acceleration - Создание курируемых направлений контента для каждого покупателя – и вовлекать их по всем каналам. Uberflip позволяет вам стимулировать потребление контента с помощью рекомендаций по контенту, которые удерживают ваших посетителей на сайте. Благодаря надежной интеграции платформы автоматизации маркетинга (MAP) каждое взаимодействие с контентом может стать идеальным следующим шагом для ускорения пути клиента. Повысьте коэффициент конверсии и ускорьте получение дохода, предоставляя персонализированный контент, который снижает трудности на пути покупателя.
Visually
visual.ly
Visually — это креативная торговая площадка, которая объединяет предприятия с проверенными творческими профессионалами для создания привлекательного контента с помощью онлайн-платформы для совместной работы и четко определенного, проверенного процесса. Контент доставляется нашим клиентам от более чем 1000 членов нашей сети талантов, которые проверяются с помощью сочетания обучения талантов (Университет Рок), нашей идентификации и алгоритмов оценки репутации. Опыт нашего кадрового резерва позволяет нам реализовывать сложные проекты для клиентов среднего и корпоративного бизнеса, таких как LinkedIn, Salesforce, Citizens Bank, Nike, Ford и Oracle. Сегодня мы работаем в Северной и Южной Америке и являемся единственным игроком, способным доставлять контент для английских, испанских и португальских брендов. Мы выделяемся тем, что предлагаем масштабируемость, гибкость и качество в наших проектах.
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить время, затрачиваемое на поиск контента, в среднем на 65 % и доступна как в виде отдельного приложения, так и в качестве основного источника контента и потока Hootsuite. Предложения UpContent используются маркетологами по всему миру для поддержки своих усилий в социальных сетях, маркетинга по электронной почте и конверсии веб-сайтов, а также для поддержки создания оригинального контента. Технология предлагает множество планов, которые предназначены для предложения только необходимых функций по цене, соответствующей вашему бюджету.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс, распространяя свой контент на The Juice.
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. Благодаря своей запатентованной технологии платформа GO позволяет командам по работе с доходами курировать правильный контент, готовить команды по продажам к уверенной победе и взаимодействовать с покупателями правильным способом и в нужное время для ускорения циклов продаж и увеличения доходов. Allego является выбором, которому доверяют четверть компаний промышленного индекса Dow Jones, 5 из 15 крупнейших банков США, 4 из 8 крупнейших страховых компаний, 4 из 5 крупнейших мировых компаний по производству медицинского оборудования, 6 из 10 крупнейших фирм по управлению активами, 5 из 5 крупнейших компаний по управлению активами и многие другие глобальные предприятия. Узнайте больше о способах получения дохода, которые приносят пользу продавцам и покупателям, на Allego.com. Будь то предоставление обратной связи друг другу посредством асинхронного видео или повышение своих навыков с помощью коучинга на базе искусственного интеллекта и однорангового сотрудничества, почти 1 миллион профессионалов используют Allego, чтобы революционизировать способы адаптации, обучения, совместной работы и продаж. Узнайте больше об Allego и движении, которое мы создаем, на allego.com.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуальные микросайты, целевые страницы, центры ресурсов, интерактивный опыт). С помощью Paperflite отслеживайте свой контент на протяжении всего его пути, получайте более глубокое представление о том, что работает лучше всего, и знайте, как ваши потенциальные клиенты взаимодействуют с вашим контентом по нескольким каналам, чтобы вы могли мгновенно взаимодействовать с горячими лидами и развивать холодных. Благодаря аналитике взаимодействия Paperflite в режиме реального времени вы сможете понять, как конечные пользователи взаимодействуют с контентом, когда к вашему контенту обращаются, просматривают или делятся им, чтобы вы всегда точно знали, что делать дальше.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack является создателем headless CMS и лидером категории Composable Digital Experience Platform (DXP). Знаменитые бренды по всему миру, такие как Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi и Walmart, инвестируют в Contentstack, чтобы подняться над шумом на сегодняшних переполненных и конкурентных цифровых рынках и получить свои уникальные преимущества. Contentstack и его сотрудники преданы клиентам и сообществам, которым они служат. Компания известна своей непревзойденной заботой о клиентах и традицией оказания помощи во всем мире через программу Contentstack Cares, включая гордую поддержку Pledge 1% и Girls Who Code.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
Vev
vev.design
Vev — это новое поколение веб-разработчиков, которое дает командам возможность реализовать свои самые захватывающие веб-концепции с полной творческой и технической свободой.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему продукту и встроить его на свой маркетинговый веб-сайт. Это поможет повысить PLG и увеличить количество потенциальных клиентов в вашей воронке продаж. (PS: Вы также можете встроить форму для потенциальных клиентов) Кампании по электронной почте. Отправляйте обзор продукта в свои почтовые кампании, чтобы показать новые функции или конкретный поток вашего продукта. Продажи: остатки демо-версии. Создайте управляемую и интерактивную демо-версию вашего продукта, адаптированную для вашего потенциального клиента, и отправьте ее им в виде оставшихся демонстрационных материалов. Это поможет вашему чемпиону-покупателю усвоить ваш продукт и ускорить сделки. Живые демонстрации — показывайте демо-версии Storylane во время ознакомительных звонков или на различных этапах POC. Ваши торговые представители могут быть обучены следовать последовательному процессу демонстрации. Предварительная продажа. Расширьте возможности своих демонстрационных версий, позволив вашей команде предпродажной подготовки запускать новые демо-версии за считанные минуты. С помощью Storylane вы сможете помочь своему отделу продаж предоставить каждому покупателю персонализированные демонстрационные возможности без традиционных сложностей, связанных с созданием нескольких демонстрационных сред.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это персонализированный центр контента, позволяющий вашим потенциальным клиентам найти самую важную информацию, которая им нужна, поделиться ею со своей командой и предоставить вам данные о том, что их волнует. Встраивайте или делитесь своими интерактивными демо-версиями по любому каналу и быстрее конвертируйте потенциальных клиентов, влияйте на конвейер и ускоряйте циклы сделок.
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизируют повторяющиеся демонстрации продуктов, что позволяет им перераспределить это время на более ценные виды деятельности. Покупатели получают лучший опыт — тот, который помогает им с помощью цифровых, интерактивных и видеодемонстраций по запросу, адаптированных к тому, что они хотят видеть. Это автоматически выявляет заинтересованные стороны и исключает неквалифицированные демонстрации, что, в свою очередь, значительно сокращает циклы продаж на 29–68 % и повышает показатели закрытия до 44 %. Вот как это работает: - Представители отправляют клиентам ссылку на демонстрацию - Клиенты выбирают наиболее важные для них темы - Консенсус создает индивидуальную демонстрацию на основе этих выбранных тем и включает вспомогательный контент для каждой темы (предварительно выбранный представителями) - Клиенты делятся демонстрационная связь с другими заинтересованными сторонами. - Представители получают отчеты о каждом просмотре, каждой публикации и приоритетах каждой заинтересованной стороны. - И теперь представитель знает всех, кто участвует в принятии решения о покупке. Покупатели становятся более образованными и более уверенными в себе, что значительно упрощает продвижение и продажу. представитель.