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Программное обеспечение для распространения контента
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Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для распространения контента эффективно делится контентом с онлайн-аудиторией через разнообразные каналы связи, включая социальные сети, платный поиск, веб-сайты, блоги, электронную почту и другие платформы. Распространение может происходить через платные медиа-каналы, такие как собственные рекламные платформы, собственные средства массовой информации, такие как веб-сайты, блоги и социальные каналы, а также через заработанные средства массовой информации, что предполагает продвижение контента посетителями веб-сайтов на их собственных платформах. Инструменты распространения контента необходимы командам контент-маркетинга, позволяя им расширить охват аудитории и повысить видимость своего контента.

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Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO — платформа для маркетинговых команд в Китае, помогающая управлять и анализировать контент в социальных сетях, таких как WeChat и Weibo.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola - платформа для обнаружения контента и рекламы, соединяющая издателей с аудиторией через персонализированные рекомендации и целевую рекламу.

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.

InPowered

InPowered

inpowered.ai

Приложение InPowered помогает брендам оптимизировать ROI от контентного маркетинга с помощью AI для сбора данных и улучшения вовлеченности пользователей.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it — платформа для курирования и публикации контента, помогающая пользователям эффективно управлять и делиться информацией в разных форматах.

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Shareaholic - плагин для интеграции социальных сетей на веб-сайтах, позволяющий добавлять настраиваемые кнопки для обмена контентом.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Paper.li — это приложение для курирования контента, позволяющее пользователям собирать и делиться информацией из различных источников.

Arena

Arena

arena.im

Arena разрабатывает инструменты для живого взаимодействия, включая чат и блоги, для создания вовлеченных аудиторий на любых платформах.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

ShareThis - инструмент для удобного обмена контентом в соцсетях с помощью кнопок, устанавливаемых на веб-сайты и блоги.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe - это платформа для создания интерактивных историй и рекламы, легко интегрируемая в мобильные и веб-платформы.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.

Brojure

Brojure

brojure.com

Brojure - приложение для создания визуального контента, предложений и презентаций с простым интерфейсом и шаблонами для удобного использования.

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit — это платформа для управления брендовыми активами, включая изображения, видео и руководства, с возможностью централизованной организации и совместного использования.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Приложение Edition Digital позволяет создавать, управлять и распространять цифровой контент без кодирования на различных устройствах.

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

Запуск контента - это платформа для планирования и распространения контента, оптимизирующая управление контентом и сотрудничество в маркетинговых командах.

Connatix

Connatix

connatix.com

Connatix - платформа для создания и управления видеоконтентом, помогающая издателям увеличивать доход и привлекать аудиторию через видео.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus - это платформа для создания контента и управления маркетингом, предлагающая инструменты для графического дизайна, публикации и аналитики в социальных сетях.

True Anthem

True Anthem

trueanthem.com

True Anthem — платформа для автоматизации публикации контента в соцсетях, помогающая увеличивать трафик и оптимизировать рабочие процессы для издателей.

MGID

MGID

mgid.com

MGID - нативная рекламная платформа для эффективного взаимодействия рекламодателей и издателей с целевой аудиторией через нативные объявления.

Zemanta

Zemanta

zemanta.com

Zemanta — платформа для оптимизации поведения пользователей после клика, помогает рекламодателям повышать вовлеченность через программы автоматической рекламы.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Приложение The Juice помогает публиковать контент для профессионалов в области продаж и маркетинга, обеспечивая эффективное распространение и взаимодействие.

Supapass

Supapass

supapass.com

Supapass позволяет создателям контента управлять подкастами, публиковать материалы, взаимодействовать с аудиторией и монетизировать контент на одной платформе.

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Waapiti — платформа для управления любым экраном быстро и легко, в любое время и из любого места, без ограничений.

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

Flaminjoy - это SaaS-инструмент, который помогает инфлюенсерам, брендам и издателям генерировать продажи на основе их контента.

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb предлагает платформу автоматизации маркетинга для брендов, таких как IBM и Google, помогая генерировать спрос и развивать доход через каналы.

1World Online

1World Online

welcome.1worldonline.com

Приложение 1World Online предлагает опросы, викторины, анкеты и дебаты для повышения вовлеченности и возможностей для получения дохода.

Storipress

Storipress

storipress.com

Storipress — это решение для работы с длинным контентом, разработанное для B2B-команд, оптимизирующее создание и распространение контента.

Scompler

Scompler

scompler.com

Scompler помогает разработать стратегию контента, определяя цели, целевую аудиторию и форматы, а также организовать совместную работу по созданию контента.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly — это приложение для управления контентом, которое использует ИИ для персонализации и автоматизации распределения контента среди целевой аудитории.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent - платформа для курирования контента, оптимизирующая поиск и распространение статей, улучшая вовлеченность и взаимодействие с аудиторией.

Kurtosys US

Kurtosys US

kurtosys.com

Приложение Kurtosys US помогает финансовым учреждениям управлять и распространять контент, включая автоматизацию документов и аналитику данных.

Kurtosys UK

Kurtosys UK

kurtosys.com

Kurtosys UK — облачная платформа для управления инвестиционными данными и отчетностью, упрощающая создание, распределение и локализацию финансового контента.

Kurtosys EU

Kurtosys EU

kurtosys.com

Kurtosys EU - облачная платформа для управления финансовыми данными, создания отчетов и улучшения взаимодействия с клиентами для финансовых учреждений.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo - приложение для автоматизации управления фотографиями и видео для туроператоров, упрощающее их захват и доставку клиентам.

emlen

emlen

emlen.io

emlen — платформа для поддержки покупателей, упрощающая обмен торговым контентом и сотрудничество между продавцом и покупателем.

Cohley

Cohley

cohley.com

Cohley — платформа для брендов, помогающая создавать и управлять контентом через сеть проверенных создателей, упрощая производство и управление контентом.

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