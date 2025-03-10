Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения

Cohley

cohley.com

Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своих цифровых показателей. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Между оптимизацией цифровых объявлений, обеспечением того, чтобы они отображали отличный контент в маркетинговых кампаниях по электронной почте, а также постоянными публикациями в социальных каналах и обновлением контента на веб-сайтах, нужно идти в ногу со временем. Цель Коули — продолжать помогать лучшим мировым брендам создавать необходимый им контент через проверенных сторонних создателей, позволяя этим брендам создавать большие объемы разнообразного и полезного контента за небольшую часть затрат. Будь то фирменные фотографии или видео, снятые авторами на iPhone, или более качественные фотографии в высоком разрешении, созданные нашей сетью фотографов, Cohley — это контент-движок, который предоставляет маркетологам ресурсы, необходимые им для победы на цифровых каналах.