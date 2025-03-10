Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для распространения контента эффективно делится контентом с онлайн-аудиторией через разнообразные каналы связи, включая социальные сети, платный поиск, веб-сайты, блоги, электронную почту и другие платформы. Распространение может происходить через платные медиа-каналы, такие как собственные рекламные платформы, собственные средства массовой информации, такие как веб-сайты, блоги и социальные каналы, а также через заработанные средства массовой информации, что предполагает продвижение контента посетителями веб-сайтов на их собственных платформах. Инструменты распространения контента необходимы командам контент-маркетинга, позволяя им расширить охват аудитории и повысить видимость своего контента.
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Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.
KAWO
kawo.com
KAWO — платформа для маркетинговых команд в Китае, помогающая управлять и анализировать контент в социальных сетях, таких как WeChat и Weibo.
Taboola
taboola.com
Taboola - платформа для обнаружения контента и рекламы, соединяющая издателей с аудиторией через персонализированные рекомендации и целевую рекламу.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.
InPowered
inpowered.ai
Приложение InPowered помогает брендам оптимизировать ROI от контентного маркетинга с помощью AI для сбора данных и улучшения вовлеченности пользователей.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it — платформа для курирования и публикации контента, помогающая пользователям эффективно управлять и делиться информацией в разных форматах.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic - плагин для интеграции социальных сетей на веб-сайтах, позволяющий добавлять настраиваемые кнопки для обмена контентом.
Paper.li
paper.li
Paper.li — это приложение для курирования контента, позволяющее пользователям собирать и делиться информацией из различных источников.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает инструменты для живого взаимодействия, включая чат и блоги, для создания вовлеченных аудиторий на любых платформах.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis - инструмент для удобного обмена контентом в соцсетях с помощью кнопок, устанавливаемых на веб-сайты и блоги.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - это платформа для создания интерактивных историй и рекламы, легко интегрируемая в мобильные и веб-платформы.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Brojure
brojure.com
Brojure - приложение для создания визуального контента, предложений и презентаций с простым интерфейсом и шаблонами для удобного использования.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit — это платформа для управления брендовыми активами, включая изображения, видео и руководства, с возможностью централизованной организации и совместного использования.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
Edition Digital
editiondigital.com
Приложение Edition Digital позволяет создавать, управлять и распространять цифровой контент без кодирования на различных устройствах.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск контента - это платформа для планирования и распространения контента, оптимизирующая управление контентом и сотрудничество в маркетинговых командах.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.
Connatix
connatix.com
Connatix - платформа для создания и управления видеоконтентом, помогающая издателям увеличивать доход и привлекать аудиторию через видео.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — платформа для автоматизации публикации контента в соцсетях, помогающая увеличивать трафик и оптимизировать рабочие процессы для издателей.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - это платформа для создания контента и управления маркетингом, предлагающая инструменты для графического дизайна, публикации и аналитики в социальных сетях.
MGID
mgid.com
MGID - нативная рекламная платформа для эффективного взаимодействия рекламодателей и издателей с целевой аудиторией через нативные объявления.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — платформа для оптимизации поведения пользователей после клика, помогает рекламодателям повышать вовлеченность через программы автоматической рекламы.
The Juice
thejuicehq.com
Приложение The Juice помогает публиковать контент для профессионалов в области продаж и маркетинга, обеспечивая эффективное распространение и взаимодействие.
Supapass
supapass.com
Supapass позволяет создателям контента управлять подкастами, публиковать материалы, взаимодействовать с аудиторией и монетизировать контент на одной платформе.
Waapiti
waapiti.eu
Waapiti — платформа для управления любым экраном быстро и легко, в любое время и из любого места, без ограничений.
Flaminjoy
flaminjoy.com
Flaminjoy - это SaaS-инструмент, который помогает инфлюенсерам, брендам и издателям генерировать продажи на основе их контента.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предлагает платформу автоматизации маркетинга для брендов, таких как IBM и Google, помогая генерировать спрос и развивать доход через каналы.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World состоит из таких приложений, как опросы, викторины, опросы и дебаты, которые повышают вовлеченность и возможности получения дохода.
Storipress
storipress.com
Storipress — это решение для работы с длинным контентом, разработанное для B2B-команд, оптимизирующее создание и распространение контента.
Scompler
scompler.com
Scompler помогает разработать стратегию контента, определяя цели, целевую аудиторию и форматы, а также организовать совместную работу по созданию контента.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly — это приложение для управления контентом, которое использует ИИ для персонализации и автоматизации распределения контента среди целевой аудитории.
UpContent
upcontent.com
UpContent - платформа для курирования контента, оптимизирующая поиск и распространение статей, улучшая вовлеченность и взаимодействие с аудиторией.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Fotaflo
fotaflo.com
Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo позволяет вашему бизнесу извлечь выгоду из естественного желания ваших клиентов снимать и делиться фотографиями и видео своего опыта с друзьями, семьей и в Интернете. Упрощая и автоматизируя распространение собранных воспоминаний среди всех ваших клиентов через одну централизованную платформу, Fotaflo улучшает ваши внутренние процессы и помогает вам расти за счет увеличения прямых онлайн-конверсий.
emlen
emlen.io
emlen — это платформа поддержки покупателей №1, облегчающая обмен контентом продаж и сотрудничество между продавцом и покупателем. Emlen фокусируется на командах по продажам и доходам, используя свою уникальную технологию цифровых продаж, позволяющую повысить скорость продаж в эпоху, когда руководят покупатели.
Cohley
cohley.com
Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своих цифровых показателей. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Между оптимизацией цифровых объявлений, обеспечением того, чтобы они отображали отличный контент в маркетинговых кампаниях по электронной почте, а также постоянными публикациями в социальных каналах и обновлением контента на веб-сайтах, нужно идти в ногу со временем. Цель Коули — продолжать помогать лучшим мировым брендам создавать необходимый им контент через проверенных сторонних создателей, позволяя этим брендам создавать большие объемы разнообразного и полезного контента за небольшую часть затрат. Будь то фирменные фотографии или видео, снятые авторами на iPhone, или более качественные фотографии в высоком разрешении, созданные нашей сетью фотографов, Cohley — это контент-движок, который предоставляет маркетологам ресурсы, необходимые им для победы на цифровых каналах.
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