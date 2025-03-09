Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения - Ватикан

Zemanta

zemanta.com

Zemanta — первая в мире многоканальная платформа спроса, созданная для оптимизации поведения после клика. Zemanta полностью построена на идее помочь рекламодателям повысить вовлеченность – будь то посещения, просмотры, лиды или конверсии – и все это в рамках их программных рекламных кампаний. Мы существуем для того, чтобы радикально улучшить общий опыт онлайн-рекламы таким образом, чтобы потребители действительно захотели взаимодействовать с рекламой. Zemanta помогает рекламодателям преодолеть фундаментально ошибочные показатели охвата и частоты показов, определяя, какие места размещения и креативы приводят к тому, что нужные пользователи взаимодействуют с их рекламой и веб-сайтами. Этот уникальный подход дает рекламодателям возможность добиться реального вовлечения потребителей и окупить расходы на рекламу. Благодаря передовому искусственному интеллекту и автоматизации Zemanta One дает брендам и агентствам возможность покупать рекламу, оптимизированную для взаимодействия после клика, максимально эффективно используя каждый рекламный доллар, потраченный на медийную, видео и нативную рекламу в Интернете. pМы включаем ваши данные веб-аналитики в платформу Zemanta, ее автоматизированное управление кампаниями и систему торгов. В отличие от других DSP, мы предлагаем бесшовную интеграцию Google Analytics и Adobe. Zemanta позволяет вам назначать ставки, используя такие цели, как Стоимость минуты пребывания на сайте (Время на сайте). Zemanta изначально была построена на основе контекста и семантики, а не файлов cookie и таргетинга аудитории. Таким образом, Zemanta может ориентироваться на аудиторию и впечатления, как и другие DSP, но по мере того, как мир отходит от этих подходов, мы готовы помочь рекламодателям выжить и процветать. Уникальный опыт Zemanta в области семантического анализа и подхода к ставкам и оптимизации кампаний дает еще большее преимущество рекламодателям, использующим нашу платформу.