Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для распространения контента эффективно делится контентом с онлайн-аудиторией через разнообразные каналы связи, включая социальные сети, платный поиск, веб-сайты, блоги, электронную почту и другие платформы. Распространение может происходить через платные медиа-каналы, такие как собственные рекламные платформы, собственные средства массовой информации, такие как веб-сайты, блоги и социальные каналы, а также через заработанные средства массовой информации, что предполагает продвижение контента посетителями веб-сайтов на их собственных платформах. Инструменты распространения контента необходимы командам контент-маркетинга, позволяя им расширить охват аудитории и повысить видимость своего контента.
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KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотрудничества, планирования, управления и анализа контента в WeChat, Weibo, Douyin и Kuaishou; четыре основных канала социальных сетей в Китае. Ее беспрецедентный опыт работы с местными социальными сетями, знания клиентов и нормативные требования помогли более чем 500 мировым брендам добиться успеха на китайских платформах социальных сетей.
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные истории для вашего бренда и ваших клиентов — без необходимости использования дизайнера.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — это платформа контент-аналитики, которая помогает маркетологам измерять, продвигать и улучшать свой лучший контент. GetSocial работает с более чем 150 000 веб-сайтами по всему миру и имеет таких звездных клиентов, как Adobe, Sky и WWF. GetSocial разработал четыре А социальной структуры <> АКТИВИРОВАТЬ * GetSocial отслеживает 100% социальной активности вашего сайта. * GetSocial раскрывает трафик темных социальных сетей и личных сообщений. ✭ АНАЛИЗИРОВАТЬ * GetSocial анализирует каждое социальное взаимодействие на вашем сайте. * GetSocial оценивает виральность каждой вашей контент-истории. * GetSocial обнаруживает ваш самый вирусный контент. <> АВТОМАТИЗИРОВАТЬ * GetSocial предоставляет вам автоматические оповещения о вирусном контенте. * GetSocial поможет вам опубликовать нужную историю на нужном канале и в нужный момент, чтобы максимизировать охват. <> АТРИБУТ * GetSocial предоставляет вам обратную связь на основе аналитических данных, которая поможет вам продвигать ваш лучший контент.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную платформу с проверенными стратегиями выхода на рынок и услугами мирового класса, чтобы предложить лучший способ ускорить формирование спроса на основе каналов, усилить взаимодействие с партнерами и увеличить доходы от каналов.
emlen
emlen.io
emlen — это платформа поддержки покупателей №1, облегчающая обмен контентом продаж и сотрудничество между продавцом и покупателем. Emlen фокусируется на командах по продажам и доходам, используя свою уникальную технологию цифровых продаж, позволяющую повысить скорость продаж в эпоху, когда руководят покупатели.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic - плагин для интеграции социальных сетей на веб-сайтах, позволяющий добавлять настраиваемые кнопки для обмена контентом.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов взаимодействия с живым взаимодействием, основанными на первых данных, для создания доверенной, живой аудитории повсюду. Наши решения - живой чат, живой блог, арена Personas) используют самые популярные функции от социальных сетей, чтобы быстро создать глубокое участие в любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют арене, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Fotaflo
fotaflo.com
Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo позволяет вашему бизнесу извлечь выгоду из естественного желания ваших клиентов снимать и делиться фотографиями и видео своего опыта с друзьями, семьей и в Интернете. Упрощая и автоматизируя распространение собранных воспоминаний среди всех ваших клиентов через одну централизованную платформу, Fotaflo улучшает ваши внутренние процессы и помогает вам расти за счет увеличения прямых онлайн-конверсий.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World состоит из таких приложений, как опросы, викторины, опросы и дебаты, которые повышают вовлеченность и возможности получения дохода.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - это платформа для создания контента и управления маркетингом, предлагающая инструменты для графического дизайна, публикации и аналитики в социальных сетях.
Edition Digital
editiondigital.com
Приложение Edition Digital позволяет создавать, управлять и распространять цифровой контент без кодирования на различных устройствах.
InPowered
inpowered.ai
Платформа искусственного интеллекта inPowered позволяет брендам максимизировать рентабельность инвестиций в контент-маркетинг. Их решения для анализа контента и распространения контента, основанные на искусственном интеллекте и многолетнем машинном обучении, позволяют маркетологам собирать собственные данные и использовать их для достижения реальной рентабельности инвестиций – положительного изменения восприятия бренда, увеличения количества действий, предпринимаемых на месте, привлечения потенциальных клиентов и вовлечения пользователей.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - это платформа для создания интерактивных историй и рекламы, легко интегрируемая в мобильные и веб-платформы.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit — это платформа для управления брендовыми активами, включая изображения, видео и руководства, с возможностью централизованной организации и совместного использования.
Connatix
connatix.com
Connatix - платформа для создания и управления видеоконтентом, помогающая издателям увеличивать доход и привлекать аудиторию через видео.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск контента - это платформа для планирования и распространения контента, оптимизирующая управление контентом и сотрудничество в маркетинговых командах.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Scompler
scompler.com
Scompler позволяет вам определить все основные элементы контент-стратегии: от ваших собственных целей и выгод для читателя, через персоны и путь покупателя, до форматов, средств массовой информации и каналов. С помощью Scompler вы можете организовать весь свой контент с помощью стратегического тематического планирования и создавать его в команде с помощью отдельных рабочих процессов (социальные сети, сообщения в блогах, веб-сайты, рассылки, брошюры и т. д.).
Supapass
supapass.com
Все, что вам нужно для построения контент-бизнеса вокруг вашего подкаста Создайте приложение и веб-сайт мирового уровня, чтобы продвинуть свой бренд, привлечь аудиторию и заставить клиентов возвращаться, чтобы весь ваш контент был в одном месте, экономя ваше время и увеличивая ваши продажи.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — это платформа для социальных публикаций с использованием искусственного интеллекта, которой ведущие издатели доверяют автоматизацию и оптимизацию обмена контентом на платформах социальных сетей. Издатели используют True Anthem для увеличения веб-трафика, повышения ключевых показателей эффективности в социальных сетях и автоматизации рабочих процессов в социальных сетях. Платформа True Anthem обеспечивает бесперебойную работу со своевременными и последними новостями, рециркуляцией недавно опубликованного контента и постоянно обновляемым контентом. Программное обеспечение поддерживает расширенные отчеты и обмен информацией на основе искусственного интеллекта в Facebook, Twitter, Instagram (включая ссылку в биографии), LinkedIn и Pinterest. True Anthem сотрудничает с более чем 500 издателями, включая Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett и др. Штаб-квартира True Anthem находится в Сан-Франциско, Калифорния.
Waapiti
waapiti.eu
Откройте для себя идеальную платформу для быстрого и простого управления любым экраном. В любое время и из любого места. Правильно, без ограничений.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — первая в мире многоканальная платформа спроса, созданная для оптимизации поведения после клика. Zemanta полностью построена на идее помочь рекламодателям повысить вовлеченность – будь то посещения, просмотры, лиды или конверсии – и все это в рамках их программных рекламных кампаний. Мы существуем для того, чтобы радикально улучшить общий опыт онлайн-рекламы таким образом, чтобы потребители действительно захотели взаимодействовать с рекламой. Zemanta помогает рекламодателям преодолеть фундаментально ошибочные показатели охвата и частоты показов, определяя, какие места размещения и креативы приводят к тому, что нужные пользователи взаимодействуют с их рекламой и веб-сайтами. Этот уникальный подход дает рекламодателям возможность добиться реального вовлечения потребителей и окупить расходы на рекламу. Благодаря передовому искусственному интеллекту и автоматизации Zemanta One дает брендам и агентствам возможность покупать рекламу, оптимизированную для взаимодействия после клика, максимально эффективно используя каждый рекламный доллар, потраченный на медийную, видео и нативную рекламу в Интернете. pМы включаем ваши данные веб-аналитики в платформу Zemanta, ее автоматизированное управление кампаниями и систему торгов. В отличие от других DSP, мы предлагаем бесшовную интеграцию Google Analytics и Adobe. Zemanta позволяет вам назначать ставки, используя такие цели, как Стоимость минуты пребывания на сайте (Время на сайте). Zemanta изначально была построена на основе контекста и семантики, а не файлов cookie и таргетинга аудитории. Таким образом, Zemanta может ориентироваться на аудиторию и впечатления, как и другие DSP, но по мере того, как мир отходит от этих подходов, мы готовы помочь рекламодателям выжить и процветать. Уникальный опыт Zemanta в области семантического анализа и подхода к ставкам и оптимизации кампаний дает еще большее преимущество рекламодателям, использующим нашу платформу.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты для: Визуализации каждого маркетингового проекта в одном календаре. Посмотрите, как все сразу связано с единым календарем записей в реальном времени. Напишите первый черновой текст, сгенерируйте новые идеи и обновите свои маркетинговые рабочие процессы с помощью помощника по маркетинговой аналитике на базе искусственного интеллекта. Удерживайте заинтересованные стороны
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Paper.li
paper.li
Paper.li — это приложение для курирования контента, позволяющее пользователям собирать и делиться информацией из различных источников.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it — платформа для курирования и публикации контента, помогающая пользователям эффективно управлять и делиться информацией в разных форматах.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis - инструмент для удобного обмена контентом в соцсетях с помощью кнопок, устанавливаемых на веб-сайты и блоги.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.
Taboola
taboola.com
Taboola - платформа для обнаружения контента и рекламы, соединяющая издателей с аудиторией через персонализированные рекомендации и целевую рекламу.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить время, затрачиваемое на поиск контента, в среднем на 65 % и доступна как в виде отдельного приложения, так и в качестве основного источника контента и потока Hootsuite. Предложения UpContent используются маркетологами по всему миру для поддержки своих усилий в социальных сетях, маркетинга по электронной почте и конверсии веб-сайтов, а также для поддержки создания оригинального контента. Технология предлагает множество планов, которые предназначены для предложения только необходимых функций по цене, соответствующей вашему бюджету.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс, распространяя свой контент на The Juice.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Storipress
storipress.com
Storipress — это решение для рабочего процесса с длинным контентом на базе искусственного интеллекта, предназначенное для B2B-команд, занимающихся контентом, с целью создания передового контента в большом масштабе. Storipress централизует ваш рабочий процесс, объединяя все необходимые инструменты для работы с контентом на одной платформе. Storipress позволяет вам быстрее охватить большую целевую аудиторию; экономия коллегам по команде 10 часов в неделю за счет автоматизации совместной работы, распространения и измерения вашего контента для достижения 16-кратной рентабельности инвестиций в ваш контент.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении всего пути клиента и создает библиотеку историй клиентов, которая доказывает ценность вашего продукта. Компании B2B, меняющие правила игры, такие как Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai и Ramp, полагаются на UserEvidence для создания достоверных историй клиентов в большом масштабе.
Cohley
cohley.com
Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своих цифровых показателей. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Между оптимизацией цифровых объявлений, обеспечением того, чтобы они отображали отличный контент в маркетинговых кампаниях по электронной почте, а также постоянными публикациями в социальных каналах и обновлением контента на веб-сайтах, нужно идти в ногу со временем. Цель Коули — продолжать помогать лучшим мировым брендам создавать необходимый им контент через проверенных сторонних создателей, позволяя этим брендам создавать большие объемы разнообразного и полезного контента за небольшую часть затрат. Будь то фирменные фотографии или видео, снятые авторами на iPhone, или более качественные фотографии в высоком разрешении, созданные нашей сетью фотографов, Cohley — это контент-движок, который предоставляет маркетологам ресурсы, необходимые им для победы на цифровых каналах.
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