Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для распространения контента эффективно делится контентом с онлайн-аудиторией через разнообразные каналы связи, включая социальные сети, платный поиск, веб-сайты, блоги, электронную почту и другие платформы. Распространение может происходить через платные медиа-каналы, такие как собственные рекламные платформы, собственные средства массовой информации, такие как веб-сайты, блоги и социальные каналы, а также через заработанные средства массовой информации, что предполагает продвижение контента посетителями веб-сайтов на их собственных платформах. Инструменты распространения контента необходимы командам контент-маркетинга, позволяя им расширить охват аудитории и повысить видимость своего контента.
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KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотрудничества, планирования, управления и анализа контента в WeChat, Weibo, Douyin и Kuaishou; четыре основных канала социальных сетей в Китае. Ее беспрецедентный опыт работы с местными социальными сетями, знания клиентов и нормативные требования помогли более чем 500 мировым брендам добиться успеха на китайских платформах социальных сетей.
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные истории для вашего бренда и ваших клиентов — без необходимости использования дизайнера.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — это платформа контент-аналитики, которая помогает маркетологам измерять, продвигать и улучшать свой лучший контент. GetSocial работает с более чем 150 000 веб-сайтами по всему миру и имеет таких звездных клиентов, как Adobe, Sky и WWF. GetSocial разработал четыре А социальной структуры <> АКТИВИРОВАТЬ * GetSocial отслеживает 100% социальной активности вашего сайта. * GetSocial раскрывает трафик темных социальных сетей и личных сообщений. ✭ АНАЛИЗИРОВАТЬ * GetSocial анализирует каждое социальное взаимодействие на вашем сайте. * GetSocial оценивает виральность каждой вашей контент-истории. * GetSocial обнаруживает ваш самый вирусный контент. <> АВТОМАТИЗИРОВАТЬ * GetSocial предоставляет вам автоматические оповещения о вирусном контенте. * GetSocial поможет вам опубликовать нужную историю на нужном канале и в нужный момент, чтобы максимизировать охват. <> АТРИБУТ * GetSocial предоставляет вам обратную связь на основе аналитических данных, которая поможет вам продвигать ваш лучший контент.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную платформу с проверенными стратегиями выхода на рынок и услугами мирового класса, чтобы предложить лучший способ ускорить формирование спроса на основе каналов, усилить взаимодействие с партнерами и увеличить доходы от каналов.
emlen
emlen.io
emlen — это платформа поддержки покупателей №1, облегчающая обмен контентом продаж и сотрудничество между продавцом и покупателем. Emlen фокусируется на командах по продажам и доходам, используя свою уникальную технологию цифровых продаж, позволяющую повысить скорость продаж в эпоху, когда руководят покупатели.
Shareaholic
shareaholic.com
Мы — глобальная команда, призванная помогать брендам и издателям привлекать свою аудиторию при каждом посещении веб-сайта. Shareaholic работает в бизнесе уже более десяти лет, любит то, что мы делаем, и живет ради удовольствия наших клиентов. Наш пакет продуктов завоевал множество престижных мировых наград (в том числе от MIT и Mozilla), и мы обладаем глубоким опытом разработки и поддержки программного обеспечения корпоративного масштаба и качества. Мы знаем, что для этого нужно — мы живем и дышим этим каждый день.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого взаимодействия на любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют Arena, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или во всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Fotaflo
fotaflo.com
Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo позволяет вашему бизнесу извлечь выгоду из естественного желания ваших клиентов снимать и делиться фотографиями и видео своего опыта с друзьями, семьей и в Интернете. Упрощая и автоматизируя распространение собранных воспоминаний среди всех ваших клиентов через одну централизованную платформу, Fotaflo улучшает ваши внутренние процессы и помогает вам расти за счет увеличения прямых онлайн-конверсий.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World состоит из таких приложений, как опросы, викторины, опросы и дебаты, которые повышают вовлеченность и возможности получения дохода.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus — это универсальная творческая и маркетинговая платформа, предназначенная для оптимизации рабочего процесса и реализации масштабируемых маркетинговых стратегий для маркетинговых команд. Он предлагает полный набор функций, от курирования и совместной работы до создания, распространения, аналитики и приложений. Одной из примечательных особенностей Creatosaurus является его автор контента с использованием искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать маркетинговые копии в большом масштабе за считанные минуты. Он также предоставляет простой в использовании редактор дизайна для создания красивой графики с функцией перетаскивания и доступом к бесплатным стоковым изображениям и шаблонам. Платформа включает в себя менеджер хэштегов, который помогает пользователям находить хэштеги и управлять ими для оптимизации рабочего процесса в социальных сетях, а также средство поиска цитат, которое позволяет пользователям искать и сохранять цитаты для дальнейшего использования. Он также предлагает возможность планировать публикации в социальных сетях на разных платформах. Creatosaurus создан для компаний с распределенными командами и творческих личностей со всего мира, предоставляя централизованное рабочее пространство для создателей и маркетологов. Его цель — объединить продуктивность и креативность, предлагая целый ряд инструментов и функций в одном месте, обеспечивая эффективное сотрудничество и улучшая общий процесс рассказывания историй. Платформа поддерживается глубокой интеграцией с другими популярными приложениями, что позволяет пользователям подключать свои любимые инструменты и оставаться в курсе своей работы. Он спроектирован так, чтобы быть удобным для пользователя, предлагая прозрачный и простой интерфейс для каждого члена команды. Креатозавр используется влиятельными лицами, создателями, издателями, стартапами и брендами по всему миру в качестве мощного инструмента в своих маркетинговых стратегиях. Целью платформы является предоставление комплексного решения для всех творческих и маркетинговых потребностей, позволяющего пользователям сосредоточиться на рассказывании впечатляющих историй, в то время как платформа позаботится обо всем остальном.
Edition Digital
editiondigital.com
Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех платформах — планшетах, мобильных устройствах и настольных компьютерах.
InPowered
inpowered.ai
Платформа искусственного интеллекта inPowered позволяет брендам максимизировать рентабельность инвестиций в контент-маркетинг. Их решения для анализа контента и распространения контента, основанные на искусственном интеллекте и многолетнем машинном обучении, позволяют маркетологам собирать собственные данные и использовать их для достижения реальной рентабельности инвестиций – положительного изменения восприятия бренда, увеличения количества действий, предпринимаемых на месте, привлечения потенциальных клиентов и вовлечения пользователей.
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты, снимки и рекламу, которые привлекают их аудиторию, увеличивают конверсию и увеличивают доход. Редактор StorifyMe прост в использовании, интуитивно понятен и предоставляет множество бесплатных и настраиваемых шаблонов, которые значительно облегчат процесс создания историй. Благодаря возможности интегрировать StorifyMe Stories на любую платформу — от мобильных устройств до Интернета, StorifyMe представляет собой универсальное решение для распространения контента в той форме, которая нравится людям!
Brandkit
brandkitapp.com
Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей своего бренда без лишних хлопот. Изображения, видео, логотипы, рекомендации, графика, аудио, PDF-файлы, презентации, публикации, пресс-релизы, идеи для историй, ссылки на медиаматериалы и многое другое. И все это в одном красиво оформленном месте. Единый источник правды для вашего бренда.
Connatix
connatix.com
Connatix — это компания, занимающаяся видеотехнологиями нового поколения, которая позволяет издателям и рекламодателям предоставлять успешные видеоуслуги масштабной аудитории. Мы верим в силу привлекательного контента и стремимся создавать первые на рынке видеотехнологии, оптимизированные для повышения производительности. От мощных видеоформатов до нашего собственного рекламного сервера и обмена — мы создали видеорешения, которые призваны обеспечить гармонию в достижении целей издателя и рекламодателя.
Content Launch
contentlaunch.com
Самый простой способ спланировать и заказать ОТЛИЧНЫЙ контент ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ АГЕНТСТВ И СМБ Content Launch — это упрощенная платформа для поиска и распространения контента.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных отчетов, клиентские порталы и глобальные инвестиционные веб-сайты. Решения в области цифровых технологий и отчетности для инвестиционных менеджеров. Мы стремимся помочь командам продаж и обслуживания клиентов предоставлять инвесторам исключительный опыт работы с документами, отчетами и цифровыми технологиями. Отчеты клиентов Digital Experiences, обеспечение продаж и маркетинга, Digital Experiences. Доставка осуществляется через единое хранилище данных и контента публикации. Локализованный контент Локализованный контент и отчетность отвечают требованиям международных нормативных требований и поддерживают процессы распространения максимально простым способом. Данные готовы к публикации. Данные готовы к публикации. Имейте единое хранилище всех ваших данных, контента и материалов, готовое к публикации в каждом канале и на каждом носителе. Соответствие новым требованиям расширенной отчетности ESG. Все управление осуществляется в облаке через пользовательские интерфейсы самообслуживания. Сделать нашу технологию подходящей для любого типа фирмы, независимо от того, насколько она мала или велика.
Scompler
scompler.com
Scompler позволяет вам определить все основные элементы контент-стратегии: от ваших собственных целей и выгод для читателя, через персоны и путь покупателя, до форматов, средств массовой информации и каналов. С помощью Scompler вы можете организовать весь свой контент с помощью стратегического тематического планирования и создавать его в команде с помощью отдельных рабочих процессов (социальные сети, сообщения в блогах, веб-сайты, рассылки, брошюры и т. д.).
Supapass
supapass.com
Все, что вам нужно для построения контент-бизнеса вокруг вашего подкаста Создайте приложение и веб-сайт мирового уровня, чтобы продвинуть свой бренд, привлечь аудиторию и заставить клиентов возвращаться, чтобы весь ваш контент был в одном месте, экономя ваше время и увеличивая ваши продажи.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — это платформа для социальных публикаций с использованием искусственного интеллекта, которой ведущие издатели доверяют автоматизацию и оптимизацию обмена контентом на платформах социальных сетей. Издатели используют True Anthem для увеличения веб-трафика, повышения ключевых показателей эффективности в социальных сетях и автоматизации рабочих процессов в социальных сетях. Платформа True Anthem обеспечивает бесперебойную работу со своевременными и последними новостями, рециркуляцией недавно опубликованного контента и постоянно обновляемым контентом. Программное обеспечение поддерживает расширенные отчеты и обмен информацией на основе искусственного интеллекта в Facebook, Twitter, Instagram (включая ссылку в биографии), LinkedIn и Pinterest. True Anthem сотрудничает с более чем 500 издателями, включая Associated Press, Reuters, Dotdash Meredith, NBC News, ABC, CBS/Paramount, McClatchy, Gannett и др. Штаб-квартира True Anthem находится в Сан-Франциско, Калифорния.
Waapiti
waapiti.eu
Откройте для себя идеальную платформу для быстрого и простого управления любым экраном. В любое время и из любого места. Правильно, без ограничений.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — первая в мире многоканальная платформа спроса, созданная для оптимизации поведения после клика. Zemanta полностью построена на идее помочь рекламодателям повысить вовлеченность – будь то посещения, просмотры, лиды или конверсии – и все это в рамках их программных рекламных кампаний. Мы существуем для того, чтобы радикально улучшить общий опыт онлайн-рекламы таким образом, чтобы потребители действительно захотели взаимодействовать с рекламой. Zemanta помогает рекламодателям преодолеть фундаментально ошибочные показатели охвата и частоты показов, определяя, какие места размещения и креативы приводят к тому, что нужные пользователи взаимодействуют с их рекламой и веб-сайтами. Этот уникальный подход дает рекламодателям возможность добиться реального вовлечения потребителей и окупить расходы на рекламу. Благодаря передовому искусственному интеллекту и автоматизации Zemanta One дает брендам и агентствам возможность покупать рекламу, оптимизированную для взаимодействия после клика, максимально эффективно используя каждый рекламный доллар, потраченный на медийную, видео и нативную рекламу в Интернете. pМы включаем ваши данные веб-аналитики в платформу Zemanta, ее автоматизированное управление кампаниями и систему торгов. В отличие от других DSP, мы предлагаем бесшовную интеграцию Google Analytics и Adobe. Zemanta позволяет вам назначать ставки, используя такие цели, как Стоимость минуты пребывания на сайте (Время на сайте). Zemanta изначально была построена на основе контекста и семантики, а не файлов cookie и таргетинга аудитории. Таким образом, Zemanta может ориентироваться на аудиторию и впечатления, как и другие DSP, но по мере того, как мир отходит от этих подходов, мы готовы помочь рекламодателям выжить и процветать. Уникальный опыт Zemanta в области семантического анализа и подхода к ставкам и оптимизации кампаний дает еще большее преимущество рекламодателям, использующим нашу платформу.
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты для: Визуализации каждого маркетингового проекта в одном календаре. Посмотрите, как все сразу связано с единым календарем записей в реальном времени. Напишите первый черновой текст, сгенерируйте новые идеи и обновите свои маркетинговые рабочие процессы с помощью помощника по маркетинговой аналитике на базе искусственного интеллекта. Удерживайте заинтересованные стороны
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем 1 миллиону пользователей по всему миру легко преобразовать часть контента один раз и поделиться им повсюду. Issuu Story Cloud превращает один документ в уникальный захватывающий опыт чтения, преобразуя статические документы в маркетинговые активы, включая флипбуки для встраивания в веб-сайты и блоги, статьи, оптимизированные для мобильных устройств, анимированные истории для социальных сетей, GIF-файлы для электронной почты и многое другое. . Каждый день на Issuu загружается более 300 000 страниц контента, что дает читателям со всего мира доступ к большему количеству того, что им нравится, от журналов и газет до портфолио и каталогов. Как корпоративные маркетологи, так и отдельные авторы выбирают Issuu из-за удобной для пользователя платформы, которая ставит их сообщения в центр внимания, не требуя ни единой строки кода. Штаб-квартира Issuu находится в Пало-Альто, Калифорния, а глобальные офисы — в Копенгагене, Берлине и Браге.
Paper.li
paper.li
С помощью персональной маркетинговой платформы Paper.li вы можете выполнять работу маркетинговой команды самостоятельно и со своего мобильного телефона за считанные минуты. Вы получите ежедневный персонализированный контент, новый веб-сайт, социальное расписание и простой инструмент для создания информационных бюллетеней.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном курировании и мониторинге контента. - Scoop.it Enterprise используется тысячами компаний для управления контентом для контент-маркетинга (включая SEO, трафик и генерацию потенциальных клиентов) и бизнес-аналитики. Scoop.it Content Enterprise также помогает эффективно обмениваться контентом внутри организаций. - Служба курирования Scoop.it помогает миллионам людей и профессионалов развивать свое лидерство в Интернете. Это решение позволяет демонстрировать экспертность и генерировать трафик посредством интегрированного социального обмена. С момента запуска сервиса в 2011 году 8 миллионов пользователей опубликовали десятки миллионов фрагментов контента, ежегодно привлекая сотни миллионов читателей.
ShareThis
sharethis.com
Инструменты, плагины и приложения веб-сайта ShareThis используются более чем тремя миллионами веб-сайтов для повышения вовлеченности потребителей и трафика, улавливая самые широкие и глубокие чувства людей в Интернете. Эти настроения и сигналы наблюдаются в режиме реального времени и ежедневно обрабатываются, чтобы лучше понимать людей, что делает социальные данные полезными для любого бизнеса, требующего целостного представления о людях или клиентах. ShareThis Share Buttons — это бесплатный, простой в установке инструмент, который позволяет одним щелчком мыши делиться информацией в более чем 40 социальных каналах. Они дают издателям возможность повысить жизнеспособность своего контента, расширить аудиторию и повысить вовлеченность. Попробуйте кнопки «Поделиться»:sharethis.com/platform/share-buttons/ Хотите узнать больше о способах улучшения вашего веб-сайта? Ознакомьтесь с нашим набором инструментов для веб-сайта, включая кнопки «Подписаться», кнопки «Реакция», платформу управления согласием и ленту социальных сетей.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному подходу лидеры маркетинга получают возможность создавать уникальный и согласованный клиентский опыт, который дифференцирует их бренды и приводит к измеримым результатам. Skyword360 предоставляет инструменты для всех основных элементов работы с контентом: стратегии, планирования, создания, сбора, активации, персонализации и оптимизации. Благодаря международному сообществу фрилансеров из более чем 46 стран и способности переводить платформу на 14 языков операции с контентом могут беспрепятственно выполняться в любом масштабе.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok и VK. 2) Поделитесь до 500 публикациями и подключите более 100 профилей с помощью всего одной учетной записи SocialPilot. 3) Управляйте своими разговорами в социальных сетях с помощью Social Inbox. 4) Добавьте до 10 членов команды в свою учетную запись SocialPilot, чтобы делегировать общий доступ и планирование с помощью функции совместной работы в команде. 5) Запланируйте одновременно 100 публикаций, загрузив CSV-файл с функцией массового планирования. 6) Создавайте индивидуальные публикации для отдельных учетных записей в социальных сетях одновременно, а также упоминайте другие профили Facebook и Twitter для большего взаимодействия. 7) Анализируйте свою маркетинговую деятельность в социальных сетях с помощью простой для понимания аналитики и отчетности в социальных сетях. 8) Посмотрите, когда и что вы запланировали, визуально с помощью календаря социальных сетей. 9) Никогда не оставайтесь в стороне от новых идей контента, курируйте предложения по контенту и сохраняйте их как черновики для дальнейшего использования. Добавьте курируемый контент и RSS-каналы для бесконечной очереди. 10) Больше не ждите учетных данных учетной записи вашего клиента в социальных сетях — просто пригласите его и легко управляйте его учетными записями в социальных сетях с помощью функции управления клиентами. 11) Создайте свои собственные фирменные домены для большей заметности и узнаваемости с помощью инструментов сокращения URL-адресов, предоставляемых SocialPilot, и избавьтесь от длинных, нежелательных и некрасивых URL-адресов. 12) Увеличьте количество публикаций в Facebook прямо тогда, когда вы их планируете.
StoryChief
storychief.io
StoryChief — это комплексное решение для контент-маркетинга для вашей команды, созданное специально для B2B-маркетинговых команд и контент-агентств, позволяющее вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса посредством контент-маркетинга. Централизуйте и распространяйте свои статьи и контент в социальных сетях, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов. С StoryChief вы получаете в 10 раз больше потенциальных клиентов за счет более эффективного освещения вашего многоканального подхода. Вы экономите 6 часов времени на совместной работе, утверждении и распространении вашего контента. И вы добьетесь на 80 % большей вовлеченности и мотивации своей команды для создания качественного контента.
Taboola
taboola.com
Taboola — самая популярная в мире платформа для поиска контента и нативной рекламы. Находите качественных потребителей в большом масштабе и развивайте их на протяжении всего пути покупателя, используя точный таргетинг и ретаргетинг. Увеличьте продажи, используя платформу, ориентированную на производительность, включая автоматическое назначение ставок, управление трафиком и многое другое.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить время, затрачиваемое на поиск контента, в среднем на 65 % и доступна как в виде отдельного приложения, так и в качестве основного источника контента и потока Hootsuite. Предложения UpContent используются маркетологами по всему миру для поддержки своих усилий в социальных сетях, маркетинга по электронной почте и конверсии веб-сайтов, а также для поддержки создания оригинального контента. Технология предлагает множество планов, которые предназначены для предложения только необходимых функций по цене, соответствующей вашему бюджету.
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для продвижения вашего контент-маркетинга на всех социальных платформах и платформах блогов. Посетите наш сайт: https://contentstudio.io Почему стоит выбрать ContentStudio? И вот почему: Ускорьте создание контента: создавайте качественный контент до 10 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта, гарантируя, что ваши каналы в социальных сетях всегда будут заполнены интересными публикациями. Универсальная платформа: попрощайтесь с манипулированием несколькими инструментами. ContentStudio объединяет все под одной крышей: от поиска контента до публикации. Откройте для себя актуальный контент: будьте на шаг впереди. Используйте наши передовые алгоритмы, чтобы выявить актуальные темы, которые находят отклик у вашей аудитории. Бесперебойное командное сотрудничество: с легкостью планируйте и реализуйте свою контент-стратегию. Беспрепятственно сотрудничайте со своей командой или клиентами на платформе. Легкое планирование: автоматизируйте свой календарь контента. Запланируйте публикации заранее и поддерживайте постоянное присутствие в Интернете без хлопот. Глубокая аналитика: принимайте обоснованные решения с помощью отчетов White Label. Погрузитесь в содержательную аналитику, чтобы понять, что работает, и усовершенствовать свою стратегию. Единый почтовый ящик: управляйте всеми взаимодействиями в одном месте. Отвечайте на комментарии и сообщения на разных каналах, не теряя ни секунды. ContentStudio — это больше, чем просто инструмент; это ваш партнер в области цифровых технологий. Измените свою стратегию в социальных сетях и обеспечьте рост, как никогда раньше. Воспользуйтесь возможностями ContentStudio и позвольте вашему контенту говорить за вас.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс, распространяя свой контент на The Juice.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуальные микросайты, целевые страницы, центры ресурсов, интерактивный опыт). С помощью Paperflite отслеживайте свой контент на протяжении всего его пути, получайте более глубокое представление о том, что работает лучше всего, и знайте, как ваши потенциальные клиенты взаимодействуют с вашим контентом по нескольким каналам, чтобы вы могли мгновенно взаимодействовать с горячими лидами и развивать холодных. Благодаря аналитике взаимодействия Paperflite в режиме реального времени вы сможете понять, как конечные пользователи взаимодействуют с контентом, когда к вашему контенту обращаются, просматривают или делятся им, чтобы вы всегда точно знали, что делать дальше.
Joomag
joomag.com
Joomag — ведущая платформа для создания и распространения высококачественного персонализированного контента в больших масштабах. Используя искусственный интеллект и автоматизацию контента, Joomag позволяет некреативным пользователям легко создавать и доставлять исключительный контент на всех устройствах и носителях. Это повышает рентабельность инвестиций, предоставляя полезную информацию, раскрывая интересы читателей и повторно привлекая аудиторию посредством целевых кампаний и индивидуальных рекомендаций. Joomag, которому доверяют более 5000 клиентов по всему миру с 2009 года, предлагает комплексное решение для оптимизации контент-стратегий и обеспечения значимого взаимодействия.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — это платформа контент-маркетинга на базе искусственного интеллекта с рынком талантов, возглавляемым экспертами. Используйте платформу для идей, создания, управления, распространения и измерения вашего контент-маркетинга под одной крышей.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
Storipress
storipress.com
Storipress — это решение для рабочего процесса с длинным контентом на базе искусственного интеллекта, предназначенное для B2B-команд, занимающихся контентом, с целью создания передового контента в большом масштабе. Storipress централизует ваш рабочий процесс, объединяя все необходимые инструменты для работы с контентом на одной платформе. Storipress позволяет вам быстрее охватить большую целевую аудиторию; экономия коллегам по команде 10 часов в неделю за счет автоматизации совместной работы, распространения и измерения вашего контента для достижения 16-кратной рентабельности инвестиций в ваш контент.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении всего пути клиента и создает библиотеку историй клиентов, которая доказывает ценность вашего продукта. Компании B2B, меняющие правила игры, такие как Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai и Ramp, полагаются на UserEvidence для создания достоверных историй клиентов в большом масштабе.
Cohley
cohley.com
Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своих цифровых показателей. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Между оптимизацией цифровых объявлений, обеспечением того, чтобы они отображали отличный контент в маркетинговых кампаниях по электронной почте, а также постоянными публикациями в социальных каналах и обновлением контента на веб-сайтах, нужно идти в ногу со временем. Цель Коули — продолжать помогать лучшим мировым брендам создавать необходимый им контент через проверенных сторонних создателей, позволяя этим брендам создавать большие объемы разнообразного и полезного контента за небольшую часть затрат. Будь то фирменные фотографии или видео, снятые авторами на iPhone, или более качественные фотографии в высоком разрешении, созданные нашей сетью фотографов, Cohley — это контент-движок, который предоставляет маркетологам ресурсы, необходимые им для победы на цифровых каналах.
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