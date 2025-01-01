Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для распространения контента эффективно делится контентом с онлайн-аудиторией через разнообразные каналы связи, включая социальные сети, платный поиск, веб-сайты, блоги, электронную почту и другие платформы. Распространение может происходить через платные медиа-каналы, такие как собственные рекламные платформы, собственные средства массовой информации, такие как веб-сайты, блоги и социальные каналы, а также через заработанные средства массовой информации, что предполагает продвижение контента посетителями веб-сайтов на их собственных платформах. Инструменты распространения контента необходимы командам контент-маркетинга, позволяя им расширить охват аудитории и повысить видимость своего контента.
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Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - инструмент для автоматизации маркетинга в соцсетях, позволяющий планировать, анализировать и управлять контентом на нескольких платформах.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
KAWO
kawo.com
KAWO — платформа для маркетинговых команд в Китае, помогающая управлять и анализировать контент в социальных сетях, таких как WeChat и Weibo.
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic - плагин для интеграции социальных сетей на веб-сайтах, позволяющий добавлять настраиваемые кнопки для обмена контентом.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.
InPowered
inpowered.ai
Приложение InPowered помогает брендам оптимизировать ROI от контентного маркетинга с помощью AI для сбора данных и улучшения вовлеченности пользователей.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis - инструмент для удобного обмена контентом в соцсетях с помощью кнопок, устанавливаемых на веб-сайты и блоги.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it — платформа для курирования и публикации контента, помогающая пользователям эффективно управлять и делиться информацией в разных форматах.
Taboola
taboola.com
Taboola - платформа для обнаружения контента и рекламы, соединяющая издателей с аудиторией через персонализированные рекомендации и целевую рекламу.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - это платформа для создания интерактивных историй и рекламы, легко интегрируемая в мобильные и веб-платформы.
Joomag
joomag.com
Joomag - платформа для создания и распространения цифрового контента, включая журналы и каталоги, с аналитикой и интеграцией для повышения взаимодействия с аудиторией.
Connatix
connatix.com
Connatix - платформа для создания и управления видеоконтентом, помогающая издателям увеличивать доход и привлекать аудиторию через видео.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает инструменты для живого взаимодействия, включая чат и блоги, для создания вовлеченных аудиторий на любых платформах.
Content Launch
contentlaunch.com
Запуск контента - это платформа для планирования и распространения контента, оптимизирующая управление контентом и сотрудничество в маркетинговых командах.
Edition Digital
editiondigital.com
Приложение Edition Digital позволяет создавать, управлять и распространять цифровой контент без кодирования на различных устройствах.
Brojure
brojure.com
Brojure - приложение для создания визуального контента, предложений и презентаций с простым интерфейсом и шаблонами для удобного использования.
Paper.li
paper.li
Paper.li — это приложение для курирования контента, позволяющее пользователям собирать и делиться информацией из различных источников.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
MGID
mgid.com
MGID - нативная рекламная платформа для эффективного взаимодействия рекламодателей и издателей с целевой аудиторией через нативные объявления.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — платформа для оптимизации поведения пользователей после клика, помогает рекламодателям повышать вовлеченность через программы автоматической рекламы.
Storipress
storipress.com
Storipress — это решение для работы с длинным контентом, разработанное для B2B-команд, оптимизирующее создание и распространение контента.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit — это платформа для управления брендовыми активами, включая изображения, видео и руководства, с возможностью централизованной организации и совместного использования.
The Juice
thejuicehq.com
Приложение The Juice помогает публиковать контент для профессионалов в области продаж и маркетинга, обеспечивая эффективное распространение и взаимодействие.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - это платформа для создания контента и управления маркетингом, предлагающая инструменты для графического дизайна, публикации и аналитики в социальных сетях.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — платформа для автоматизации публикации контента в соцсетях, помогающая увеличивать трафик и оптимизировать рабочие процессы для издателей.
Supapass
supapass.com
Supapass позволяет создателям контента управлять подкастами, публиковать материалы, взаимодействовать с аудиторией и монетизировать контент на одной платформе.
Scompler
scompler.com
Scompler помогает разработать стратегию контента, определяя цели, целевую аудиторию и форматы, а также организовать совместную работу по созданию контента.
Waapiti
waapiti.eu
Waapiti — платформа для управления любым экраном быстро и легко, в любое время и из любого места, без ограничений.
Flaminjoy
flaminjoy.com
Flaminjoy - это SaaS-инструмент, который помогает инфлюенсерам, брендам и издателям генерировать продажи на основе их контента.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предлагает платформу автоматизации маркетинга для брендов, таких как IBM и Google, помогая генерировать спрос и развивать доход через каналы.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly — это приложение для управления контентом, которое использует ИИ для персонализации и автоматизации распределения контента среди целевой аудитории.
UpContent
upcontent.com
UpContent - платформа для курирования контента, оптимизирующая поиск и распространение статей, улучшая вовлеченность и взаимодействие с аудиторией.
1World Online
welcome.1worldonline.com
Приложение 1World Online предлагает опросы, викторины, анкеты и дебаты для повышения вовлеченности и возможностей для получения дохода.
Cohley
cohley.com
Cohley — платформа для брендов, помогающая создавать и управлять контентом через сеть проверенных создателей, упрощая производство и управление контентом.
Kurtosys US
kurtosys.com
Приложение Kurtosys US помогает финансовым учреждениям управлять и распространять контент, включая автоматизацию документов и аналитику данных.
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys UK — облачная платформа для управления инвестиционными данными и отчетностью, упрощающая создание, распределение и локализацию финансового контента.
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys EU - облачная платформа для управления финансовыми данными, создания отчетов и улучшения взаимодействия с клиентами для финансовых учреждений.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo - приложение для автоматизации управления фотографиями и видео для туроператоров, упрощающее их захват и доставку клиентам.
emlen
emlen.io
emlen — платформа для поддержки покупателей, упрощающая обмен торговым контентом и сотрудничество между продавцом и покупателем.
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