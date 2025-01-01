Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения - Перу
Программное обеспечение для распространения контента эффективно делится контентом с онлайн-аудиторией через разнообразные каналы связи, включая социальные сети, платный поиск, веб-сайты, блоги, электронную почту и другие платформы. Распространение может происходить через платные медиа-каналы, такие как собственные рекламные платформы, собственные средства массовой информации, такие как веб-сайты, блоги и социальные каналы, а также через заработанные средства массовой информации, что предполагает продвижение контента посетителями веб-сайтов на их собственных платформах. Инструменты распространения контента необходимы командам контент-маркетинга, позволяя им расширить охват аудитории и повысить видимость своего контента.
Отправить новое приложение
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем ...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социа...
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для п...
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
StoryChief
storychief.io
StoryChief — это комплексное решение для контент-маркетинга для вашей команды, созданное специально для B2B-маркетинговых команд и контент-агентств, позволяющее вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса посредством контент-маркетинга. Централизуйте и распространяйте свои статьи и контент в соци...
Taboola
taboola.com
Taboola — самая популярная в мире платформа для поиска контента и нативной рекламы. Находите качественных потребителей в большом масштабе и развивайте их на протяжении всего пути покупателя, используя точный таргетинг и ретаргетинг. Увеличьте продажи, используя платформу, ориентированную на производ...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
KAWO
kawo.com
KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотруднич...
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном к...
ShareThis
sharethis.com
Инструменты, плагины и приложения веб-сайта ShareThis используются более чем тремя миллионами веб-сайтов для повышения вовлеченности потребителей и трафика, улавливая самые широкие и глубокие чувства людей в Интернете. Эти настроения и сигналы наблюдаются в режиме реального времени и ежедневно обраб...
Paper.li
paper.li
С помощью персональной маркетинговой платформы Paper.li вы можете выполнять работу маркетинговой команды самостоятельно и со своего мобильного телефона за считанные минуты. Вы получите ежедневный персонализированный контент, новый веб-сайт, социальное расписание и простой инструмент для создания инф...
InPowered
inpowered.ai
Платформа искусственного интеллекта inPowered позволяет брендам максимизировать рентабельность инвестиций в контент-маркетинг. Их решения для анализа контента и распространения контента, основанные на искусственном интеллекте и многолетнем машинном обучении, позволяют маркетологам собирать собственн...
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Joomag
joomag.com
Joomag — ведущая платформа для создания и распространения высококачественного персонализированного контента в больших масштабах. Используя искусственный интеллект и автоматизацию контента, Joomag позволяет некреативным пользователям легко создавать и доставлять исключительный контент на всех устройс...
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — это платформа контент-аналитики, которая помогает маркетологам измерять, продвигать и улучшать свой лучший контент. GetSocial работает с более чем 150 000 веб-сайтами по всему миру и имеет таких звездных клиентов, как Adobe, Sky и WWF. GetSocial разработал четыре А социальной структуры ...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
Shareaholic
shareaholic.com
Мы — глобальная команда, призванная помогать брендам и издателям привлекать свою аудиторию при каждом посещении веб-сайта. Shareaholic работает в бизнесе уже более десяти лет, любит то, что мы делаем, и живет ради удовольствия наших клиентов. Наш пакет продуктов завоевал множество престижных мировых...
Storipress
storipress.com
Storipress — это решение для рабочего процесса с длинным контентом на базе искусственного интеллекта, предназначенное для B2B-команд, занимающихся контентом, с целью создания передового контента в большом масштабе. Storipress централизует ваш рабочий процесс, объединяя все необходимые инструменты дл...
Edition Digital
editiondigital.com
Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех ...
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Brandkit
brandkitapp.com
Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей ...
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого вз...
Content Launch
contentlaunch.com
Самый простой способ спланировать и заказать ОТЛИЧНЫЙ контент ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ АГЕНТСТВ И СМБ Content Launch — это упрощенная платформа для поиска и распространения контента.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении вс...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуал...
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному...
Connatix
connatix.com
Connatix — это компания, занимающаяся видеотехнологиями нового поколения, которая позволяет издателям и рекламодателям предоставлять успешные видеоуслуги масштабной аудитории. Мы верим в силу привлекательного контента и стремимся создавать первые на рынке видеотехнологии, оптимизированные для повыше...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus — это универсальная творческая и маркетинговая платформа, предназначенная для оптимизации рабочего процесса и реализации масштабируемых маркетинговых стратегий для маркетинговых команд. Он предлагает полный набор функций, от курирования и совместной работы до создания, распространения,...
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — это платформа для социальных публикаций с использованием искусственного интеллекта, которой ведущие издатели доверяют автоматизацию и оптимизацию обмена контентом на платформах социальных сетей. Издатели используют True Anthem для увеличения веб-трафика, повышения ключевых показателей ...
Supapass
supapass.com
Все, что вам нужно для построения контент-бизнеса вокруг вашего подкаста Создайте приложение и веб-сайт мирового уровня, чтобы продвинуть свой бренд, привлечь аудиторию и заставить клиентов возвращаться, чтобы весь ваш контент был в одном месте, экономя ваше время и увеличивая ваши продажи.
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — это платформа контент-маркетинга на базе искусственного интеллекта с рынком талантов, возглавляемым экспертами. Используйте платформу для идей, создания, управления, распространения и измерения вашего контент-маркетинга под одной крышей.
Waapiti
waapiti.eu
Откройте для себя идеальную платформу для быстрого и простого управления любым экраном. В любое время и из любого места. Правильно, без ограничений.
Scompler
scompler.com
Scompler позволяет вам определить все основные элементы контент-стратегии: от ваших собственных целей и выгод для читателя, через персоны и путь покупателя, до форматов, средств массовой информации и каналов. С помощью Scompler вы можете организовать весь свой контент с помощью стратегического темат...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta — первая в мире многоканальная платформа спроса, созданная для оптимизации поведения после клика. Zemanta полностью построена на идее помочь рекламодателям повысить вовлеченность – будь то посещения, просмотры, лиды или конверсии – и все это в рамках их программных рекламных кампаний. Мы сущ...
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить...
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World состоит из таких приложений, как опросы, викторины, опросы и дебаты, которые повышают вовлеченность и возможности получения дохода.
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кому нужны полностью автоматизированные и мощные системы инвестиционных...
Fotaflo
fotaflo.com
Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo поз...
emlen
emlen.io
emlen — это платформа поддержки покупателей №1, облегчающая обмен контентом продаж и сотрудничество между продавцом и покупателем. Emlen фокусируется на командах по продажам и доходам, используя свою уникальную технологию цифровых продаж, позволяющую повысить скорость продаж в эпоху, когда руководят...
Cohley
cohley.com
Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своих цифровых показателей. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Меж...