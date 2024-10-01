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Программное обеспечение для распространения контента - Самые популярные приложения - Дания

Программное обеспечение для распространения контента эффективно делится контентом с онлайн-аудиторией через разнообразные каналы связи, включая социальные сети, платный поиск, веб-сайты, блоги, электронную почту и другие платформы. Распространение может происходить через платные медиа-каналы, такие как собственные рекламные платформы, собственные средства массовой информации, такие как веб-сайты, блоги и социальные каналы, а также через заработанные средства массовой информации, что предполагает продвижение контента посетителями веб-сайтов на их собственных платформах. Инструменты распространения контента необходимы командам контент-маркетинга, позволяя им расширить охват аудитории и повысить видимость своего контента.

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Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем ...

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для п...

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социа...

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты ...

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief — это комплексное решение для контент-маркетинга для вашей команды, созданное специально для B2B-маркетинговых команд и контент-агентств, позволяющее вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса посредством контент-маркетинга. Централизуйте и распространяйте свои статьи и контент в соци...

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola — самая популярная в мире платформа для поиска контента и нативной рекламы. Находите качественных потребителей в большом масштабе и развивайте их на протяжении всего пути покупателя, используя точный таргетинг и ретаргетинг. Увеличьте продажи, используя платформу, ориентированную на производ...

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном к...

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO — один из ведущих игроков в области маркетинга SaaS в Китае, занимающийся созданием наиболее удобной для пользователя программной платформы, которая позволит китайским командам социальных сетей достичь величия. Он предоставляет маркетинговым командам центральный центр для эффективного сотруднич...

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

Инструменты, плагины и приложения веб-сайта ShareThis используются более чем тремя миллионами веб-сайтов для повышения вовлеченности потребителей и трафика, улавливая самые широкие и глубокие чувства людей в Интернете. Эти настроения и сигналы наблюдаются в режиме реального времени и ежедневно обраб...

InPowered

InPowered

inpowered.ai

Платформа искусственного интеллекта inPowered позволяет брендам максимизировать рентабельность инвестиций в контент-маркетинг. Их решения для анализа контента и распространения контента, основанные на искусственном интеллекте и многолетнем машинном обучении, позволяют маркетологам собирать собственн...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag — это платформа цифровых публикаций и контента, которая помогает компаниям легко создавать, распространять и оценивать интерактивные публикации из PDF-файлов или шаблонов. Имея более 5000 клиентов по всему миру, универсальная платформа Joomag позволяет компаниям предоставлять персонализирован...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

Paper.li

Paper.li

paper.li

С помощью персональной маркетинговой платформы Paper.li вы можете выполнять работу маркетинговой команды самостоятельно и со своего мобильного телефона за считанные минуты. Вы получите ежедневный персонализированный контент, новый веб-сайт, социальное расписание и простой инструмент для создания инф...

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial — это платформа контент-аналитики, которая помогает маркетологам измерять, продвигать и улучшать свой лучший контент. GetSocial работает с более чем 150 000 веб-сайтами по всему миру и имеет таких звездных клиентов, как Adobe, Sky и WWF. GetSocial разработал четыре А социальной структуры ...

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Мы — глобальная команда, призванная помогать брендам и издателям привлекать свою аудиторию при каждом посещении веб-сайта. Shareaholic работает в бизнесе уже более десяти лет, любит то, что мы делаем, и живет ради удовольствия наших клиентов. Наш пакет продуктов завоевал множество престижных мировых...

Storipress

Storipress

storipress.com

Storipress — это решение для рабочего процесса с длинным контентом на базе искусственного интеллекта, предназначенное для B2B-команд, занимающихся контентом, с целью создания передового контента в большом масштабе. Storipress централизует ваш рабочий процесс, объединяя все необходимые инструменты дл...

Brojure

Brojure

brojure.com

Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая доступ к вашему контенту по всему миру в любом масштабе. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь ист...

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех ...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

Самый простой способ спланировать и заказать ОТЛИЧНЫЙ контент ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ АГЕНТСТВ И СМБ Content Launch — это упрощенная платформа для поиска и распространения контента.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении вс...

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуал...

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному...

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus — это универсальная творческая и маркетинговая платформа, предназначенная для оптимизации рабочего процесса и реализации масштабируемых маркетинговых стратегий для маркетинговых команд. Он предлагает полный набор функций, от курирования и совместной работы до создания, распространения,...

Arena

Arena

arena.im

Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого вз...

MGID

MGID

mgid.com

Наше видение состоит в том, чтобы создать новый этап цифровых медиа, позволяющий потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper — это платформа контент-маркетинга на базе искусственного интеллекта с рынком талантов, возглавляемым экспертами. Используйте платформу для идей, создания, управления, распространения и измерения вашего контент-маркетинга под одной крышей.

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Откройте для себя идеальную платформу для быстрого и простого управления любым экраном. В любое время и из любого места. Правильно, без ограничений.

True Anthem

True Anthem

trueanthem.com

True Anthem — это платформа для социальных публикаций с использованием искусственного интеллекта, которой ведущие издатели доверяют автоматизацию и оптимизацию обмена контентом на платформах социальных сетей. Издатели используют True Anthem для увеличения веб-трафика, повышения ключевых показателей ...

Supapass

Supapass

supapass.com

Все, что вам нужно для построения контент-бизнеса вокруг вашего подкаста Создайте приложение и веб-сайт мирового уровня, чтобы продвинуть свой бренд, привлечь аудиторию и заставить клиентов возвращаться, чтобы весь ваш контент был в одном месте, экономя ваше время и увеличивая ваши продажи.

Scompler

Scompler

scompler.com

Scompler позволяет вам определить все основные элементы контент-стратегии: от ваших собственных целей и выгод для читателя, через персоны и путь покупателя, до форматов, средств массовой информации и каналов. С помощью Scompler вы можете организовать весь свой контент с помощью стратегического темат...

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.

Connatix

Connatix

connatix.com

Connatix — это компания, занимающаяся видеотехнологиями нового поколения, которая позволяет издателям и рекламодателям предоставлять успешные видеоуслуги масштабной аудитории. Мы верим в силу привлекательного контента и стремимся создавать первые на рынке видеотехнологии, оптимизированные для повыше...

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.

Zemanta

Zemanta

zemanta.com

Zemanta — первая в мире многоканальная платформа спроса, созданная для оптимизации поведения после клика. Zemanta полностью построена на идее помочь рекламодателям повысить вовлеченность – будь то посещения, просмотры, лиды или конверсии – и все это в рамках их программных рекламных кампаний. Мы сущ...

UpContent

UpContent

upcontent.com

Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить...

1World Online

1World Online

welcome.1worldonline.com

Платформа 1World состоит из таких приложений, как опросы, викторины, опросы и дебаты, которые повышают вовлеченность и возможности получения дохода.

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...

Kurtosys US

Kurtosys US

kurtosys.com

Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кто нуждается в полностью автоматизированных и мощных системах инвестиц...

Kurtosys UK

Kurtosys UK

kurtosys.com

Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кто нуждается в полностью автоматизированных и мощных системах инвестиц...

Kurtosys EU

Kurtosys EU

kurtosys.com

Kurtosys — это безопасная облачная платформа для цифровых технологий и отчетности, предназначенная для упрощения предоставления инвестиционных данных и аналитической информации. Наши решения обеспечивают удобство работы для тех, кто нуждается в полностью автоматизированных и мощных системах инвестиц...

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo поз...

emlen

emlen

emlen.io

emlen — это платформа поддержки покупателей №1, облегчающая обмен контентом продаж и сотрудничество между продавцом и покупателем. Emlen фокусируется на командах по продажам и доходам, используя свою уникальную технологию цифровых продаж, позволяющую повысить скорость продаж в эпоху, когда руководят...

Cohley

Cohley

cohley.com

Cohley — это программная платформа, которая помогает брендам масштабировать свои контент-стратегии — от видео на iPhone до профессиональных фотографий и текстовых обзоров — для улучшения своих цифровых показателей. В сегодняшней маркетинговой среде брендам нужно больше контента, чем когда-либо. Меж...

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