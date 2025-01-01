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Программное обеспечение сети доставки контента (CDN)
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Программное обеспечение сети доставки контента (CDN) - Самые популярные приложения

Поставщики сети доставки контента (CDN) предлагают сеть серверов и услуг, предназначенных для повышения производительности веб-сайта за счет эффективной доставки контента. CDN используют географически распределенные точки присутствия (PoP) для оптимизации доставки цифрового контента от исходного сервера до ближайшей точки присутствия пользователя. Эта стратегия уменьшает задержку и ускоряет загрузку веб-сайтов. Организации используют службы CDN, такие как веб-кэширование, маршрутизация запросов и балансировка нагрузки на сервер, чтобы обеспечить надежную доставку контента. Примеры компаний, которые получают выгоду от CDN, включают платформы потокового онлайн-видео и веб-сайты электронной коммерции, которые полагаются на быструю и стабильную работу Интернета. CDN часто интегрируются со службами веб-хостинга для оптимизации скорости доставки контента, хотя некоторые CDN также предлагают автономные решения хостинга. Некоторые системы управления контентом обеспечивают встроенную совместимость с CDN, что позволяет пользователям легко повысить производительность своего веб-сайта.

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Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

BunnyCDN - это сеть доставки контента, обеспечивающая быструю и надежную доставку веб-контента с глобальной сетью узлов и поддержкой различных типов контента.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix - это платформа для потокового видео и IPTV, позволяющая пользователям создавать собственные сервисы с поддержкой VOD и LIVE TV.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath - это платформа облачных вычислений, предлагающая услуги по доставке контента и безопасности для улучшения веб-эффективности.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

CDNetworks - это сеть доставки контента (CDN), обеспечивающая услуги по ускорению, безопасности и управлению онлайн-контентом для пользователей по всему миру.

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud предоставляет облачные услуги, включая CDN, Cloud DNS, безопасность, хранение данных и потоковое видео для эффективного управления и доставки контента.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77 — это сеть доставки контента, которая улучшает скорость и безопасность веб-контента для пользователей по всему миру.

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

ImageEngine - приложение для автоматической оптимизации изображений, которое улучшает скорость загрузки страниц, подстраиваясь под устройства пользователей.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack — это приложение для оптимизации скорости сайтов, предлагающее кеширование, оптимизацию изображений и CDN без необходимости в программировании.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri - это решение для защиты веб-сайтов от угроз, фильтрующее вредоносный трафик и предоставляющее инструменты сканирования и удаления вредоносных программ.

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale позволяет обрабатывать изображения, видео и аудио для веб-приложений, включая CDN, хранилище и API для обработки медиа.

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN — это сеть доставки контента, ускоряющая загрузку веб-сайтов и приложений с глобальной инфраструктурой и аналитикой в реальном времени.

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova предлагает решения CDN и облачные платформы для ускорения доставки цифрового контента с высокой производительностью и надежной безопасностью.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics — платформа, позволяющая управлять несколькими CDN для улучшения производительности сайтов и предотвращения простоев.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack — это сервис для разработки, обеспечивающий быструю загрузку, обработку и конверсию файлов без потери качества для веб и мобильных приложений.

Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata позволяет загружать контент в IPFS и получать его с высокой скоростью, предлагая инструменты для управления децентрализованным хранением данных.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy — это платформа для оптимизации загрузки веб-сайтов в Китае, обеспечивая быструю и надежную работу без изменения кода или оборудования.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket предоставляет выделенные серверы с высокоскоростными соединениями и круглосуточную поддержку для решения проблем клиентов.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net — управляемый хостинг для WordPress, обеспечивающий производительность и безопасность сайтов с помощью CloudFlare Enterprise и других инструментов.

appfleet

appfleet

appfleet.com

appfleet — это глобальная облачная платформа, позволяющая развертывать контейнеры и веб-приложения в нескольких местах одновременно.

TwicPics

TwicPics

twicpics.com

TwicPics оптимизирует управление изображениями для веб-сайтов, обеспечивая быструю загрузку и высокое качество с помощью обработки в реальном времени.

YOTTAA

YOTTAA

yottaa.com

Yottaa оптимизирует скорость загрузки сайтов электронной коммерции, улучшая взаимодействие пользователей и повышая конверсии за счёт управления сторонними технологиями.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio помогает компаниям быстрее и безопаснее доставлять контент, предоставляя интегрированную платформу для веб-приложений и потокового видео.

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

CacheFly - это CDN-сервис для быстрой и безопасной доставки контента по всему миру, оптимизированный для потокового видео и больших файлов.

Transloadit

Transloadit

transloadit.com

Transloadit — это API для загрузки и обработки файлов, позволяющее автоматически обрабатывать медиа-контент и экспортировать его в различные хранилища.

Imgix

Imgix

imgix.com

Imgix — платформа для оптимизации и доставки изображений и видео, позволяющая пользователям улучшать управление медиа и обеспечивать быструю доставку на любые устройства.

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Программное обеспечение сети доставки контента (CDN) - Самые популярные приложения - WebCatalog