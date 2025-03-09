Программное обеспечение сети доставки контента (CDN) - Самые популярные приложения - Ватикан

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Поставщики сети доставки контента (CDN) предлагают сеть серверов и услуг, предназначенных для повышения производительности веб-сайта за счет эффективной доставки контента. CDN используют географически распределенные точки присутствия (PoP) для оптимизации доставки цифрового контента от исходного сервера до ближайшей точки присутствия пользователя. Эта стратегия уменьшает задержку и ускоряет загрузку веб-сайтов. Организации используют службы CDN, такие как веб-кэширование, маршрутизация запросов и балансировка нагрузки на сервер, чтобы обеспечить надежную доставку контента. Примеры компаний, которые получают выгоду от CDN, включают платформы потокового онлайн-видео и веб-сайты электронной коммерции, которые полагаются на быструю и стабильную работу Интернета. CDN часто интегрируются со службами веб-хостинга для оптимизации скорости доставки контента, хотя некоторые CDN также предлагают автономные решения хостинга. Некоторые системы управления контентом обеспечивают встроенную совместимость с CDN, что позволяет пользователям легко повысить производительность своего веб-сайта.
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Pinata
pinata.cloud
Pinata позволяет загружать контент в IPFS и получать его с высокой скоростью, предлагая инструменты для управления децентрализованным хранением данных.
appfleet
appfleet.com
appfleet — это глобальная периферийная облачная платформа, которая позволяет предприятиям и разработчикам развертывать контейнеры и веб-приложения в нескольких местах одновременно. Платформа автоматически справляется со сложностями кластеризации, развертывания и балансировки нагрузки трафика.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit — это самый продвинутый API для загрузки и обработки файлов. Им управляют те же люди, которые создали Таса и Аппи. Их рабочие процессы позволяют обрабатывать сотни тысяч файлов во многих вариантах с помощью одного вызова API. Эти файлы можно фильтровать по типу и метаданным, а затем экспортировать в выбранное клиентом решение для хранения (например, Amazon S3, Google Drive, собственный FTP-сервер, Backblaze и т. д.). Transloadit поддерживает множество форматов файлов и возможности редактирования, предлагая передовые решения, такие как искусственный интеллект, для обработки файлов.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics упрощает управление изображениями и делает доступными все лучшие практики создания адаптивных веб-изображений с помощью всего лишь нескольких строк кода. Легко интегрируемый, TwicPics выполняет оптимизацию изображений «на лету» в соответствии с контекстом браузера. Он заботится об изменении размера с точностью до пикселя, художественном оформлении, создании заполнителей, политике кэширования и доставке из глобальной CDN. Те же функции доступны и для встроенных видео. Десятки всемирно известных брендов полагаются на TwicPics, чтобы сочетать высокую скорость загрузки страниц с высоким визуальным качеством.
Mlytics
mlytics.com
Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предоставления услуг, которая обеспечивает единое представление для мониторинга, сравнения, доступа, приобретения и управления несколькими CDN всего за несколько кликов. Пользователи получают наилучшее качество цифрового контента, поскольку наше полностью автоматизированное интеллектуальное решение по балансировке нагрузки постоянно направляет трафик на наиболее эффективную CDN.
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine - приложение для автоматической оптимизации изображений, которое улучшает скорость загрузки страниц, подстраиваясь под устройства пользователей.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA является лидером в области скорости сайта электронной коммерции и конверсии покупателей, что позволяет вам оптимизировать загрузку всех сторонних технологий, изображений и других цифровых элементов на ваш сайт, чтобы значительно увеличить скорость сайта и онлайн-доходы. YOTTAA поддерживает более 1500 сайтов электронной коммерции, поскольку медленный сайт электронной коммерции — проверенный убийца конверсий. Скорость сайта имеет значение. Когда страница загружается дольше четырех секунд, более 60% покупателей уходят. В первую очередь это вызвано тяжелыми сторонними технологиями, от которых зависят сайты электронной коммерции, обеспечивающие удобство покупок, но также вызывающими медленную загрузку страниц. С YOTTAA вам больше не придется выбирать между функциональностью и скоростью сайта — вы можете использовать и то, и другое. Представляем Cache Experience (январь 2024 г.). Эта новая возможность предугадывает намерения клиентов и предварительно загружает страницы на пути покупателя. Почти мгновенная загрузка страниц и гиперперсонализированный пользовательский интерфейс будут поддерживать высокую вовлеченность и мотивацию посетителей сайта от открытия до оформления заказа!
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — это сеть доставки контента, ускоряющая загрузку веб-сайтов и приложений с глобальной инфраструктурой и аналитикой в реальном времени.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящими каналами связи 10–200GE, расположенными в 51 центре обработки данных на шести континентах. Чтобы обеспечить низкую задержку и надежную доставку данных, они используют мощную сеть с прямым доступом к 16 ведущим транзитным провайдерам и более чем 300 частным пиринговым партнерам. Уникально то, что квалифицированные инженеры службы поддержки DataPacket на уровне L2–L3, доступные в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телефону, электронной почте, онлайн-чату или Slack, готовы помочь вам решить любую проблему напрямую. Никаких чат-ботов, никаких билетов, которые бродят по несколько дней.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.
Imgix
imgix.com
Изображения — самая важная соединительная ткань Интернета, определяющая решения людей о покупке, связывающая контент с людьми и людей друг с другом. Большинство компаний ошибочно рассматривают изображения как давно решенную проблему, несмотря на то, что за последние десять лет среда визуальных медиа стала более сложной и разнообразной, чем когда-либо. Неправильные изображения имеют негативные последствия, которые со временем будут усугубляться, серьезно ограничивая ваш бизнес неожиданными и громкими способами. Проблемы особенно очевидны для интерактивных веб-сайтов с частыми обновлениями и богатым мультимедийным контентом. В imgix они упрощают развитие вашего бизнеса с помощью изображений. Интегрируйте свои репозитории изображений с их платформой, и вы сможете легко создавать и доставлять оптимизированные изображения на любое устройство по всему миру за считанные минуты. Положитесь на нас в вопросах управления изображениями, рендеринга и таких передовых технологий, как AVIF, транскодирование HLS и искусственный интеллект изображений. Вместо того, чтобы управлять несколькими инструментами и идти в ногу с развивающимися технологиями, позвольте нам справиться со всем этим. Узнайте больше на www.imgix.com. imgix поддерживается дальновидными инвесторами, включая Y Combinator, RRE, AceCap и Tuesday Capital. Он был запущен через знаменитую программу-акселератор Y Combinator. В число их клиентов входят, среди прочего, Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo и Eventbrite.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа для оптимизации загрузки веб-сайтов в Китае, обеспечивая быструю и надежную работу без изменения кода или оборудования.
echo3D
echo3d.com
echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix - это платформа для потокового видео и IPTV, позволяющая пользователям создавать собственные сервисы с поддержкой VOD и LIVE TV.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale позволяет обрабатывать изображения, видео и аудио для веб-приложений, включая CDN, хранилище и API для обработки медиа.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это приложение для оптимизации скорости сайтов, предлагающее кеширование, оптимизацию изображений и CDN без необходимости в программировании.
Filestack
filestack.com
Filestack — это сервис для разработки, обеспечивающий быструю загрузку, обработку и конверсию файлов без потери качества для веб и мобильных приложений.
Vercel
vercel.com
Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri - это решение для защиты веб-сайтов от угроз, фильтрующее вредоносный трафик и предоставляющее инструменты сканирования и удаления вредоносных программ.
StackPath
stackpath.com
StackPath - это платформа облачных вычислений, предлагающая услуги по доставке контента и безопасности для улучшения веб-эффективности.
Netlify
netlify.com
Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.
Medianova
medianova.com
Medianova предлагает решения CDN и облачные платформы для ускорения доставки цифрового контента с высокой производительностью и надежной безопасностью.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает единую платформу для предоставления высокопроизводительных, безопасных веб-ресурсов и потоковой передачи контента. Благодаря этой полностью интегрированной платформе и комплексным периферийным услугам компании могут доставлять контент быстрее и безопаснее, увеличивая общий доход и ценность бизнеса. Все услуги работают на границе нашей частной глобальной сети с пропускной способностью 250 Тбит/с. Мы обрабатываем 5% всего веб-трафика и быстро растем. Edgio доверяют и доверяют ему TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Канадская хоккейная лига, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach и Kate Spade.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks - это сеть доставки контента (CDN), обеспечивающая услуги по ускорению, безопасности и управлению онлайн-контентом для пользователей по всему миру.
CDN77
cdn77.com
CDN77 — это сеть доставки контента, которая улучшает скорость и безопасность веб-контента для пользователей по всему миру.
CacheFly
cachefly.com
Побеждайте конкурентов за счет более быстрой доставки контента в любую точку мира! CacheFly предоставляет надежные решения CDN, полностью адаптированные к вашему бизнесу.
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN - это сеть доставки контента, обеспечивающая быструю и надежную доставку веб-контента с глобальной сетью узлов и поддержкой различных типов контента.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud предоставляет облачные услуги, включая CDN, Cloud DNS, безопасность, хранение данных и потоковое видео для эффективного управления и доставки контента.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
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