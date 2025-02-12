Программное обеспечение сети доставки контента (CDN) - Самые популярные приложения - Южный Судан

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Поставщики сети доставки контента (CDN) предлагают сеть серверов и услуг, предназначенных для повышения производительности веб-сайта за счет эффективной доставки контента. CDN используют географически распределенные точки присутствия (PoP) для оптимизации доставки цифрового контента от исходного сервера до ближайшей точки присутствия пользователя. Эта стратегия уменьшает задержку и ускоряет загрузку веб-сайтов. Организации используют службы CDN, такие как веб-кэширование, маршрутизация запросов и балансировка нагрузки на сервер, чтобы обеспечить надежную доставку контента. Примеры компаний, которые получают выгоду от CDN, включают платформы потокового онлайн-видео и веб-сайты электронной коммерции, которые полагаются на быструю и стабильную работу Интернета. CDN часто интегрируются со службами веб-хостинга для оптимизации скорости доставки контента, хотя некоторые CDN также предлагают автономные решения хостинга. Некоторые системы управления контентом обеспечивают встроенную совместимость с CDN, что позволяет пользователям легко повысить производительность своего веб-сайта.
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Pinata
pinata.cloud
Pinata упрощает загрузку в IPFS и получение контента из сети с невероятной скоростью благодаря выделенным шлюзам.
appfleet
appfleet.com
appfleet — это глобальная периферийная облачная платформа, которая позволяет предприятиям и разработчикам развертывать контейнеры и веб-приложения в нескольких местах одновременно. Платформа автоматически справляется со сложностями кластеризации, развертывания и балансировки нагрузки трафика.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit — это самый продвинутый API для загрузки и обработки файлов. Им управляют те же люди, которые создали Таса и Аппи. Их рабочие процессы позволяют обрабатывать сотни тысяч файлов во многих вариантах с помощью одного вызова API. Эти файлы можно фильтровать по типу и метаданным, а затем экспортировать в выбранное клиентом решение для хранения (например, Amazon S3, Google Drive, собственный FTP-сервер, Backblaze и т. д.). Transloadit поддерживает множество форматов файлов и возможности редактирования, предлагая передовые решения, такие как искусственный интеллект, для обработки файлов.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics упрощает управление изображениями и делает доступными все лучшие практики создания адаптивных веб-изображений с помощью всего лишь нескольких строк кода. Легко интегрируемый, TwicPics выполняет оптимизацию изображений «на лету» в соответствии с контекстом браузера. Он заботится об изменении размера с точностью до пикселя, художественном оформлении, создании заполнителей, политике кэширования и доставке из глобальной CDN. Те же функции доступны и для встроенных видео. Десятки всемирно известных брендов полагаются на TwicPics, чтобы сочетать высокую скорость загрузки страниц с высоким визуальным качеством.
Mlytics
mlytics.com
Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предоставления услуг, которая обеспечивает единое представление для мониторинга, сравнения, доступа, приобретения и управления несколькими CDN всего за несколько кликов. Пользователи получают наилучшее качество цифрового контента, поскольку наше полностью автоматизированное интеллектуальное решение по балансировке нагрузки постоянно направляет трафик на наиболее эффективную CDN.
ImageEngine
imageengine.io
Увеличьте скорость сайта с помощью автоматической оптимизации изображений: Уменьшите время загрузки страниц за счет оптимизации изображений, адаптированных к устройству конечного пользователя, с помощью нашей CDN изображений с учетом устройства. Начните 30-дневную бесплатную пробную версию без кредитной карты. Посмотрите, как легко интегрировать ваш веб-сайт с ImageEngine.
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA является лидером в области скорости сайта электронной коммерции и конверсии покупателей, что позволяет вам оптимизировать загрузку всех сторонних технологий, изображений и других цифровых элементов на ваш сайт, чтобы значительно увеличить скорость сайта и онлайн-доходы. YOTTAA поддерживает более 1500 сайтов электронной коммерции, поскольку медленный сайт электронной коммерции — проверенный убийца конверсий. Скорость сайта имеет значение. Когда страница загружается дольше четырех секунд, более 60% покупателей уходят. В первую очередь это вызвано тяжелыми сторонними технологиями, от которых зависят сайты электронной коммерции, обеспечивающие удобство покупок, но также вызывающими медленную загрузку страниц. С YOTTAA вам больше не придется выбирать между функциональностью и скоростью сайта — вы можете использовать и то, и другое. Представляем Cache Experience (январь 2024 г.). Эта новая возможность предугадывает намерения клиентов и предварительно загружает страницы на пути покупателя. Почти мгновенная загрузка страниц и гиперперсонализированный пользовательский интерфейс будут поддерживать высокую вовлеченность и мотивацию посетителей сайта от открытия до оформления заказа!
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — это простая, быстрая и надежная сеть доставки контента с более чем 25 точками POP, стратегически расположенными по всему миру. KeyCDN предлагает самую низкую цену — 0,04 доллара США за ГБ (каждый регион), оплату по мере использования и множество расширенных функций, таких как поддержка HTTP/2, бесплатный SSL, мгновенная очистка, RESTful API, аналитика в реальном времени, двухфакторная аутентификация. Аутентификация и интеграция с 24+ CMS (WordPress, Drupal, Joomla, Magento и т. д.).
DataPacket
datapacket.com
DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящими каналами связи 10–200GE, расположенными в 51 центре обработки данных на шести континентах. Чтобы обеспечить низкую задержку и надежную доставку данных, они используют мощную сеть с прямым доступом к 16 ведущим транзитным провайдерам и более чем 300 частным пиринговым партнерам. Уникально то, что квалифицированные инженеры службы поддержки DataPacket на уровне L2–L3, доступные в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телефону, электронной почте, онлайн-чату или Slack, готовы помочь вам решить любую проблему напрямую. Никаких чат-ботов, никаких билетов, которые бродят по несколько дней.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы. На сегодняшний день AccuWeb Hosting обслуживает более 101 025 довольных клиентов, и их количество продолжает расти. Служба онлайн-поддержки AccuWeb Hosting работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для вашего удобства вы можете либо подать заявку в службу поддержки, либо поучаствовать в онлайн-чате. На все заявки и запросы чата отвечают высококвалифицированные специалисты хостинга 3-го уровня. Большинство обращений в службу поддержки рассматриваются менее чем за 30 минут. Серверы AccuWebHosting расположены в современном центре обработки данных, расположенном в США, Австралии, Канаде, Франции, Сингапуре и Индии. Этот ультрасовременный центр обработки данных оснащен круглосуточным персоналом, множественным подключением к Интернету, круглосуточным мониторингом объекта, системой пожаротушения, резервным генератором питания, непрерывным видеонаблюдением и входами, защищенными паролем. Большинство серверов оснащены процессорами серии Dual Xeon E5 с оперативной памятью от 64 до 512 ГБ и высокоскоростными дисками корпоративного уровня с настройкой RAID10. Кроме того, все пакеты веб-хостинга поставляются с гарантией возврата денег, исключительным стандартом бесперебойной работы 99,99% и круглосуточной поддержкой.
Imgix
imgix.com
Изображения — самая важная соединительная ткань Интернета, определяющая решения людей о покупке, связывающая контент с людьми и людей друг с другом. Большинство компаний ошибочно рассматривают изображения как давно решенную проблему, несмотря на то, что за последние десять лет среда визуальных медиа стала более сложной и разнообразной, чем когда-либо. Неправильные изображения имеют негативные последствия, которые со временем будут усугубляться, серьезно ограничивая ваш бизнес неожиданными и громкими способами. Проблемы особенно очевидны для интерактивных веб-сайтов с частыми обновлениями и богатым мультимедийным контентом. В imgix они упрощают развитие вашего бизнеса с помощью изображений. Интегрируйте свои репозитории изображений с их платформой, и вы сможете легко создавать и доставлять оптимизированные изображения на любое устройство по всему миру за считанные минуты. Положитесь на нас в вопросах управления изображениями, рендеринга и таких передовых технологий, как AVIF, транскодирование HLS и искусственный интеллект изображений. Вместо того, чтобы управлять несколькими инструментами и идти в ногу с развивающимися технологиями, позвольте нам справиться со всем этим. Узнайте больше на www.imgix.com. imgix поддерживается дальновидными инвесторами, включая Y Combinator, RRE, AceCap и Tuesday Capital. Он был запущен через знаменитую программу-акселератор Y Combinator. В число их клиентов входят, среди прочего, Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo и Eventbrite.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Платформа прикрепляется к веб-сайтам, помогая им быстро, полно и безопасно загружаться в Китае. Доступны локальные варианты. Платформа Chinafy ускоряет, оптимизирует и защищает любую интернет-инфраструктуру при доставке в Китай без добавления оборудования, ручного изменения строки кода или добавления нового URL-адреса. Сочетая интеллектуальную оптимизацию ресурсов, специфичную для Китая, с инфраструктурой и веб-сайтами с балансировкой нескольких нагрузок, можно добиться значительного улучшения производительности по всем направлениям. Начиная с полной визуализации страниц и заканчивая более последовательной загрузкой всего сайта, на сайтах Chinafied наблюдается снижение показателей отказов, повышение удобства использования и увеличение количества конверсий экономически эффективным и ориентированным на результат способом. Штаб-квартира находится в Гонконге. Chinafy и ее партнеры соблюдают правила и постановления Министерства промышленности и информационных технологий правительства Китая о MIIT и не поддерживают сайты, которые в настоящее время недоступны.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты сжатия и преобразования ресурсов, а также масштабируемую инфраструктуру BaaS, которая позволяет разработчикам и организациям управлять, обрабатывать и транслировать свой 3D-контент в режиме реального времени и по всему миру. устройства. Мы обслуживаем более 100 000 пользователей, которые используют нашу платформу для создания 3D-проектов в реальном времени (для здравоохранения, развлечений, розничной торговли, игр, маркетинга, обучения и т. д.), а также для управления своим интерактивным контентом, а также для поиска, обработки и совместного использования 3D-ресурсов в своих компаниях. команды и не только.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix-это потоковая передача видео с белой маркой и платформу OTT (Over-The Rover), которая предлагает облачные решения для потребностей IPTV и VOD (видео по запросу). Это позволяет предприятиям и частным лицам легко создавать и запускать свои собственные услуги потоковой передачи видео, без необходимости строить все с нуля. Vodlix предоставляет высококачественный опыт просмотра для конечных пользователей с такими функциями, как EPG (Руководство по электронной программе) и живое телевидение, которые позволяют зрителям легко просматривать полный список того, что происходит, и смотреть их любимые шоу в эфире. Кроме того, Vodlix предлагает систему управления пучками, которая облегчает предложение зрителям настраиваемые пакеты контента, обеспечивая большую гибкость и контроль над тем, к чему могут получить доступ зрители. Благодаря прозрачным ценам, которое включает в себя кодирование видео, и никаких дополнительных затрат на мобильные и телевизионные приложения в профессиональных и корпоративных планах, Vodlix помогает предприятиям максимизировать свой доход и минимизировать затраты. Vodlix также предлагает различные функции безопасности и поддержки клиентов, чтобы гарантировать, что ваш потоковой сервис работает плавно и безопасно. В целом, Vodlix - это комплексная платформа потоковой передачи видео, которая предоставляет предприятиям и частным лицам инструменты, необходимые для создания успешного потокового сервиса.
Bytescale
bytescale.com
Байтовое масштабирование — лучший способ предоставления изображений, видео и аудио для веб-приложений. Включает: быстрый CDN, API-интерфейсы хранилища и обработки мультимедиа.
Akamai
akamai.com
Akamai - это ведущая сеть поставки контента (CDN) и поставщик облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн -опыта для пользователей и предприятий. Ключевые функции: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб -контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей во всем мире. * Решения безопасности: платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту DDOS и брандмауэры веб -приложений, для защиты от онлайн -угроз. * Edge Computing: Akamai использует Edge Computing для обработки данных ближе к пользователям, повышения производительности и снижения задержки. * Масштабируемость: предприятия могут легко масштабировать свои онлайн -операции с гибкими решениями Akamai, адаптированными к различным потребностям.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это ведущее комплексное решение для повышения скорости сайта, которое оптимизирует более 190 000 веб-сайтов по всему миру. NitroPack сочетает в себе все функции, которые могут понадобиться владельцу веб-сайта для ускорения работы сайта, передачи основных веб-показателей и увеличения конверсии: - Расширенное кэширование - Полный стек оптимизации изображений - Оптимизация кода - Встроенный глобальный CDN - Оптимизация шрифтов - И многое другое… Также , для его использования не требуются навыки программирования или технические навыки. Каждый человек может настроить его и перейти от медленной к высокой скорости сайта и не смог пройти Core Web Vitals менее чем за 5 минут. NitroPack гарантирует, что вам больше никогда не придется беспокоиться о скорости страницы, поскольку все оптимизации применяются автоматически. Но если вы хотите настроить некоторые из них, вы можете сделать это через удобную панель управления. Кроме того, наша экспертная служба поддержки готова помочь круглосуточно.
Filestack
filestack.com
Filestack — оптимальная служба обработки файлов для разработчиков. Легко загружайте файлы в свое приложение в 3,6 раза быстрее и в 100 раз надежнее. Эти загруженные файлы затем можно легко преобразовать между типами файлов без потери качества. Filestack обеспечивает оперативную, надежную и безопасную доставку, поэтому ваши файлы доставляются с беспрецедентной скоростью и контролем. Упрощайте сложные задачи с помощью Filestack Workflows — простого в управлении пользовательского интерфейса, который позволяет автоматизировать команды обработки файлов в одном вызове API. Добавьте интеллекта в свой рабочий процесс, чтобы ваш контент был помечен, безопасен для работы и не содержал вирусов еще до того, как он попадет в ваше приложение. Мы запрограммировали логику, чтобы вам не пришлось этого делать. Реализуйте все это всего несколькими строками кода.
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Vercel раскрывает потенциал разработчиков и позволяет вам перейти от идеи к глобальному приложению за считанные секунды. Предприятия, организации и отдельные разработчики, использующие Vercel, получают выгоду от полностью управляемого и высокооптимизированного интерфейса, который позволяет таким клиентам, как Under Armour, Nintendo, The Washington Post, Porsche и Zapier, создавать динамичный пользовательский интерфейс.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri — компания, основанная Дэниелом Б. Сидом (основателем проекта OSSEC) в 2010 году. Мы очищаем и защищаем веб-сайты. Получите душевное спокойствие, защитив все свои веб-сайты. Мы исправляем взломы и предотвращаем будущие атаки. Облачная платформа для каждого сайта.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал соучредителем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений компании, бессерверную обработку форм, поддержку функций AWS Lambda и полную интеграцию с Let's Encrypt. Он предоставляет как бесплатные, так и платные планы. Клиентами Netlify являются Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes. , Lodash, Smashing Magazine и Sequoia Capital.
Medianova
medianova.com
Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-защищенных CDN в Европе и на Ближнем Востоке на базе Cedexis.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает единую платформу для предоставления высокопроизводительных, безопасных веб-ресурсов и потоковой передачи контента. Благодаря этой полностью интегрированной платформе и комплексным периферийным услугам компании могут доставлять контент быстрее и безопаснее, увеличивая общий доход и ценность бизнеса. Все услуги работают на границе нашей частной глобальной сети с пропускной способностью 250 Тбит/с. Мы обрабатываем 5% всего веб-трафика и быстро растем. Edgio доверяют и доверяют ему TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Канадская хоккейная лига, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach и Kate Spade.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks, основанная в 2000 году, представляет собой сеть доставки контента (CDN) с полным спектром услуг, которая предоставляет технологии, сетевую инфраструктуру и клиентские услуги для доставки интернет-контента и приложений. Компания позиционирует себя как транснациональный поставщик услуг доставки контента, уделяя особое внимание развивающимся интернет-рынкам, включая Южную Америку, Индию и Китай. Сеть доставки контента компании состоит из 1500 точек присутствия (PoP) на пяти континентах. Услуги включают CDN, ускорение видео, защиту от DDoS, облачное хранилище, брокер безопасности доступа к облаку (CASB), брандмауэр веб-приложений (WAF) и управляемый DNS с балансировкой облачной нагрузки. Ключевые отличия включают большое количество точек доступа по всему миру, хорошее присутствие сети в Китае и России, а также таких известных клиентов, как Forbes, Samsung и Hyundai. CDNetworks имеет офисы в США, Южной Корее, Китае, Японии, Великобритании и Сингапуре. В 2018 году CDNetworks изменила цвет своего логотипа с сине-зеленого на разноцветный, добавив слоган «Ускорение, безопасность, контроль». Штаб-квартира была перенесена в Сингапур в конце 2018 года из Гонконга.
CDN77
cdn77.com
CDN77 помогает самым востребованным и широко доступным веб-сайтам и приложениям в мире предоставлять наилучшие возможности онлайн-опыта более чем миллиарду пользователей ежемесячно. Каждую секунду мы получаем более 9 000 000 HTTP-запросов. Ежедневно мы регистрируем пики трафика более 55 Тбит/с. И каждый месяц мы успешно отражаем около 30 000 DDoS-атак. Благодаря нашей сети со скоростью 180 Тбит/с (и постоянно растущей) на шести континентах мы способны обрабатывать большие объемы трафика и неожиданные пиковые нагрузки любого размера. В число наших клиентов входят платформы видео в прямом эфире и по запросу, такие как Udemy и Sport1, охранные компании, такие как ESET, или известные космические агентства, включая космический телескоп Хаббл и Европейское космическое агентство. Мы постоянно работаем бок о бок с нашими клиентами, разрабатывая дополнительные функции и индивидуальные конфигурации с учетом их конкретных потребностей. Маршрутизация на основе задержки, многоуровневые системы кэширования, защита источников, собственная защита от DDoS и клиентоориентированный подход — вот лишь несколько причин, по которым клиенты полагаются на нас.
CacheFly
cachefly.com
Побеждайте конкурентов за счет более быстрой доставки контента в любую точку мира! CacheFly предоставляет надежные решения CDN, полностью адаптированные к вашему бизнесу.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net — это простая, но мощная платформа доставки контента, предлагающая молниеносную производительность за небольшую часть стоимости с бесплатными SSL, Brotli, HTTP/2 и 100% оплатой по мере использования.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud предлагает интегрированные облачные сервисы, такие как CDN, Cloud DNS, Cloud Security, облачный центр обработки данных, облачное хранилище, VoD, потоковое вещание в реальном времени и видеорекламу.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
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