Программное обеспечение сети доставки контента (CDN) - Самые популярные приложения - Южный Судан

Imgix

imgix.com

Изображения — самая важная соединительная ткань Интернета, определяющая решения людей о покупке, связывающая контент с людьми и людей друг с другом. Большинство компаний ошибочно рассматривают изображения как давно решенную проблему, несмотря на то, что за последние десять лет среда визуальных медиа стала более сложной и разнообразной, чем когда-либо. Неправильные изображения имеют негативные последствия, которые со временем будут усугубляться, серьезно ограничивая ваш бизнес неожиданными и громкими способами. Проблемы особенно очевидны для интерактивных веб-сайтов с частыми обновлениями и богатым мультимедийным контентом. В imgix они упрощают развитие вашего бизнеса с помощью изображений. Интегрируйте свои репозитории изображений с их платформой, и вы сможете легко создавать и доставлять оптимизированные изображения на любое устройство по всему миру за считанные минуты. Положитесь на нас в вопросах управления изображениями, рендеринга и таких передовых технологий, как AVIF, транскодирование HLS и искусственный интеллект изображений. Вместо того, чтобы управлять несколькими инструментами и идти в ногу с развивающимися технологиями, позвольте нам справиться со всем этим. Узнайте больше на www.imgix.com. imgix поддерживается дальновидными инвесторами, включая Y Combinator, RRE, AceCap и Tuesday Capital. Он был запущен через знаменитую программу-акселератор Y Combinator. В число их клиентов входят, среди прочего, Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo и Eventbrite.