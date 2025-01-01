Программное обеспечение сети доставки контента (CDN) - Самые популярные приложения

Поставщики сети доставки контента (CDN) предлагают сеть серверов и услуг, предназначенных для повышения производительности веб-сайта за счет эффективной доставки контента. CDN используют географически распределенные точки присутствия (PoP) для оптимизации доставки цифрового контента от исходного сервера до ближайшей точки присутствия пользователя. Эта стратегия уменьшает задержку и ускоряет загрузку веб-сайтов. Организации используют службы CDN, такие как веб-кэширование, маршрутизация запросов и балансировка нагрузки на сервер, чтобы обеспечить надежную доставку контента. Примеры компаний, которые получают выгоду от CDN, включают платформы потокового онлайн-видео и веб-сайты электронной коммерции, которые полагаются на быструю и стабильную работу Интернета. CDN часто интегрируются со службами веб-хостинга для оптимизации скорости доставки контента, хотя некоторые CDN также предлагают автономные решения хостинга. Некоторые системы управления контентом обеспечивают встроенную совместимость с CDN, что позволяет пользователям легко повысить производительность своего веб-сайта.
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Vercel
vercel.com
Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.
Netlify
netlify.com
Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
BunnyCDN
bunny.net
BunnyCDN - это сеть доставки контента, обеспечивающая быструю и надежную доставку веб-контента с глобальной сетью узлов и поддержкой различных типов контента.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это приложение для оптимизации скорости сайтов, предлагающее кеширование, оптимизацию изображений и CDN без необходимости в программировании.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks - это сеть доставки контента (CDN), обеспечивающая услуги по ускорению, безопасности и управлению онлайн-контентом для пользователей по всему миру.
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine - приложение для автоматической оптимизации изображений, которое улучшает скорость загрузки страниц, подстраиваясь под устройства пользователей.
CDN77
cdn77.com
CDN77 — это сеть доставки контента, которая улучшает скорость и безопасность веб-контента для пользователей по всему миру.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix - это платформа для потокового видео и IPTV, позволяющая пользователям создавать собственные сервисы с поддержкой VOD и LIVE TV.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri - это решение для защиты веб-сайтов от угроз, фильтрующее вредоносный трафик и предоставляющее инструменты сканирования и удаления вредоносных программ.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud предоставляет облачные услуги, включая CDN, Cloud DNS, безопасность, хранение данных и потоковое видео для эффективного управления и доставки контента.
StackPath
stackpath.com
StackPath - это платформа облачных вычислений, предлагающая услуги по доставке контента и безопасности для улучшения веб-эффективности.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — это сеть доставки контента, ускоряющая загрузку веб-сайтов и приложений с глобальной инфраструктурой и аналитикой в реальном времени.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale позволяет обрабатывать изображения, видео и аудио для веб-приложений, включая CDN, хранилище и API для обработки медиа.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics — платформа, позволяющая управлять несколькими CDN для улучшения производительности сайтов и предотвращения простоев.
Medianova
medianova.com
Medianova предлагает решения CDN и облачные платформы для ускорения доставки цифрового контента с высокой производительностью и надежной безопасностью.
Filestack
filestack.com
Filestack — это сервис для разработки, обеспечивающий быструю загрузку, обработку и конверсию файлов без потери качества для веб и мобильных приложений.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Imgix
imgix.com
Imgix — платформа для оптимизации и доставки изображений и видео, позволяющая пользователям улучшать управление медиа и обеспечивать быструю доставку на любые устройства.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа для оптимизации загрузки веб-сайтов в Китае, обеспечивая быструю и надежную работу без изменения кода или оборудования.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.
echo3D
echo3d.com
echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics оптимизирует управление изображениями для веб-сайтов, обеспечивая быструю загрузку и высокое качество с помощью обработки в реальном времени.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — управляемый хостинг для WordPress, обеспечивающий производительность и безопасность сайтов с помощью CloudFlare Enterprise и других инструментов.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit — это API для загрузки и обработки файлов, позволяющее автоматически обрабатывать медиа-контент и экспортировать его в различные хранилища.
Pinata
pinata.cloud
Pinata позволяет загружать контент в IPFS и получать его с высокой скоростью, предлагая инструменты для управления децентрализованным хранением данных.
appfleet
appfleet.com
appfleet — это глобальная облачная платформа, позволяющая развертывать контейнеры и веб-приложения в нескольких местах одновременно.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket предоставляет выделенные серверы с высокоскоростными соединениями и круглосуточную поддержку для решения проблем клиентов.
Edgio
edg.io
Edgio помогает компаниям быстрее и безопаснее доставлять контент, предоставляя интегрированную платформу для веб-приложений и потокового видео.
YOTTAA
yottaa.com
Yottaa оптимизирует скорость загрузки сайтов электронной коммерции, улучшая взаимодействие пользователей и повышая конверсии за счёт управления сторонними технологиями.
CacheFly
cachefly.com
CacheFly - это CDN-сервис для быстрой и безопасной доставки контента по всему миру, оптимизированный для потокового видео и больших файлов.
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