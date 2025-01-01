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Программное обеспечение для курирования контента помогает компаниям находить и делиться соответствующим контентом из внешних источников со своей аудиторией в маркетинговых целях. Этот курируемый контент может включать письменные материалы, такие как новостные статьи, сообщения в блогах и сообщения в социальных сетях, а также визуальный контент, такой как инфографика и видео. Маркетинговые команды используют программное обеспечение для курирования контента, чтобы привлечь свою аудиторию, привлечь потенциальных клиентов, завоевать доверие и продемонстрировать идейное лидерство. Программное обеспечение для курирования контента предлагает функции, которые позволяют маркетинговым командам находить отраслевой или тематический контент и распространять его среди своей целевой аудитории через различные каналы, такие как социальные сети, информационные бюллетени или веб-сайты. Для облегчения распространения эти программные решения могут интегрироваться или предоставлять функциональные возможности, аналогичные программному обеспечению для управления социальными сетями или программному обеспечению для маркетинга по электронной почте. Некоторые инструменты курирования контента также включают функции для обнаружения и сбора пользовательского контента. Помимо программного обеспечения для курирования контента, маркетинговые команды могут также использовать другие решения для контент-маркетинга, такие как программное обеспечение для создания контента и программное обеспечение для анализа контента, для улучшения своей общей маркетинговой стратегии.
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ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo — инструмент для анализа популярных контентов и влияния, позволяющий отслеживать тренды, анализировать конкурентов и находить инфлюенсеров.
Sniply
sniply.io
Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.
Blogely
blogely.com
Blogely — это приложение для эффективного создания, организации и публикации контента с функциями SEO и поддержки различных форматов.
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial - платформа для управления социальными сетями, позволяющая управлять контентом, рекламой и взаимодействием на нескольких площадках.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it — платформа для курирования и публикации контента, помогающая пользователям эффективно управлять и делиться информацией в разных форматах.
Paper.li
paper.li
Paper.li — это приложение для курирования контента, позволяющее пользователям собирать и делиться информацией из различных источников.
Quuu
quuu.co
Quuu - приложение для автоматического курирования контента в соцсетях, позволяющее находить и делиться постами без ручного вмешательства.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
Juicer
juicer.io
Juicer — это инструмент для агрегации контента в социальных сетях, который помогает бизнесу и индивидуумам легко показывать контент на своих сайтах.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
SpidWit
spidwit.com
SpidWit находит и организует контент в интернете, предоставляя новости, видео, изображения и цитаты из лучших источников в данной отрасли.
Live Center
livecenter.com
Live Center – это приложение для ведения прямых трансляций с возможностью настройки дизайна, автоматизации публикаций и интеграции с другими системами.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это облачное ПО для управления контентом цифровых вывесок, позволяющее эффективно контролировать экраны удаленно.
Walls.io
walls.io
Walls.io - это платформа для агрегации контента из соцсетей и его отображения на настраиваемых социальных стенах для мероприятий и сайтов.
The Juice
thejuicehq.com
Приложение The Juice помогает публиковать контент для профессионалов в области продаж и маркетинга, обеспечивая эффективное распространение и взаимодействие.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизирует создание и рассылку контента для B2B-компаний, интегрируется с системами автоматизации маркетинга.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver упрощает создание контента, планирование публикаций, увеличение вовлеченности и анализ отзывов клиентов о себе и конкурентах.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — платформа для контентного маркетинга, помогающая B2B-бизнесам создавать контент для SEO и LinkedIn, анализировать интересы клиентов и оптимизировать распространение.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai позволяет брендам управлять и создавать визуальный контент с использованием генеративного ИИ для рекламы и социальных медиа с экономией времени и затрат.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent - платформа для управления контентом с автоматизацией рабочих процессов, поддержкой совместной работы и инструментами SEO.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox - платформа для агрегирования и отображения сгенерированного пользователями контента из соцсетей, повышающая вовлеченность и доверие к бренду.
Practina
practina.com
Practina - это инструмент для автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает создавать контент, планировать публикации и таргетировать аудиторию.
Re4m
re4m.io
Re4m — облачная платформа для команд, позволяющая планировать, создавать и публиковать контент с возможностью обратной связи в реальном времени.
Automata
byautomata.io
Приложение Automata помогает пользователям адаптировать и перерабатывать контент для различных платформ, упрощая управление и распределение материалов.
Curatora
curatora.io
Curatora — приложение для организации, управления и курирования цифрового контента, которое помогает пользователям эффективно работать с большими объемами информации.
Vable
vable.com
Vable — платформа для управления информацией, позволяющая агрегировать, фильтровать и предоставлять кастомизированный контент пользователям.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly — это приложение для управления контентом, которое использует ИИ для персонализации и автоматизации распределения контента среди целевой аудитории.
UpContent
upcontent.com
UpContent - платформа для курирования контента, оптимизирующая поиск и распространение статей, улучшая вовлеченность и взаимодействие с аудиторией.
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