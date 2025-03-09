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Программное обеспечение для курирования контента помогает компаниям находить и делиться соответствующим контентом из внешних источников со своей аудиторией в маркетинговых целях. Этот курируемый контент может включать письменные материалы, такие как новостные статьи, сообщения в блогах и сообщения в социальных сетях, а также визуальный контент, такой как инфографика и видео. Маркетинговые команды используют программное обеспечение для курирования контента, чтобы привлечь свою аудиторию, привлечь потенциальных клиентов, завоевать доверие и продемонстрировать идейное лидерство. Программное обеспечение для курирования контента предлагает функции, которые позволяют маркетинговым командам находить отраслевой или тематический контент и распространять его среди своей целевой аудитории через различные каналы, такие как социальные сети, информационные бюллетени или веб-сайты. Для облегчения распространения эти программные решения могут интегрироваться или предоставлять функциональные возможности, аналогичные программному обеспечению для управления социальными сетями или программному обеспечению для маркетинга по электронной почте. Некоторые инструменты курирования контента также включают функции для обнаружения и сбора пользовательского контента. Помимо программного обеспечения для курирования контента, маркетинговые команды могут также использовать другие решения для контент-маркетинга, такие как программное обеспечение для создания контента и программное обеспечение для анализа контента, для улучшения своей общей маркетинговой стратегии.
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Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и совместно использовать визуальный контент в любом масштабе. Теперь бренды могут использовать визуальный контент в платной рекламе, покупательском опыте, взаимодействии с веб-сайтами и кампаниях в социальных сетях за небольшие деньги и время.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для интеграции контента, созданного пользователями, в онлайн-магазины, позволяющая делать покупки напрямую из контента и увеличивать конверсии.
Smint.io
smint.io
Smint.io — это платформа для управления цифровыми активами, интегрирующая различные системы для эффективного хранения и оптимизации медиа-контента.
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции Live Center оптимизирует рабочие процессы. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные визуальные эффекты и элементы публикаций, такие как табло, счетчики результатов выборов и т. д. Ленты новостей Live Center легко встраиваются в статьи, новостные порталы, приложения или на первые страницы. Ключевые особенности: * Полностью настраиваемый дизайн блога * Автоматизация социальных сетей для поиска и публикации контента. * Легко создавайте свои собственные визуальные эффекты и элементы для публикаций, чтобы повысить вовлеченность читателей. * Быстро создавайте интерактивные диаграммы и графики прямо в редакторе. * Интуитивно понятный интерфейс с адаптивным редактором, обеспечивающим предварительный просмотр сообщений в реальном времени. * Сторонняя интеграция со спортивными данными, рыночными данными и т. д. * Автоматическая рекомендательная пометка сообщений на основе содержания, приоритезации и категоризации сообщений. * Автоматическая сводка блога в режиме реального времени, предоставляющая читателям панель мониторинга наиболее освещаемых тем в сообщениях вашего блога в режиме реального времени в режиме панели мониторинга. * Публикация сообщений в режиме реального времени для сотен тысяч читателей через выделенные каналы. * Интеграция с существующей CMS и любой медиабиблиотекой или системой. * Поддерживает стратегии монетизации
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial - платформа для управления социальными сетями, позволяющая управлять контентом, рекламой и взаимодействием на нескольких площадках.
Curatora
curatora.io
Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.
Walls.io
walls.io
Walls.io - это платформа для агрегации контента из соцсетей и его отображения на настраиваемых социальных стенах для мероприятий и сайтов.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.
Quuu
quuu.co
Quuu - приложение для автоматического курирования контента в соцсетях, позволяющее находить и делиться постами без ручного вмешательства.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизирует создание и рассылку контента для B2B-компаний, интегрируется с системами автоматизации маркетинга.
Vable
vable.com
Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данных всех новостей и информации, которая нужна вашей организации.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные отраслевые новости, видео, изображения и цитаты, экономя время и энергию.
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и громоздкие творческие производственные процессы от первоначальной идеи до публикации и продвижения контента. В основе Re4m лежит механизм визуального сотрудничества, который позволяет компаниям, командам и отдельным лицам предоставлять интерактивную обратную связь в режиме реального времени по всем типам контента (цифровые видео, PDF-файлы, изображения, живые веб-сайты, файлы дизайна и т. д.). Как только контент станет правильным, соответствующим требованиям и одобренным, Re4m обеспечит процессы замкнутого цикла, позволяющие публиковать контент в сторонних решениях.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent — это ведущая платформа для операций с контентом, предлагающая автоматизированные рабочие процессы, совместную работу в режиме реального времени и расширенное управление контентом для эффективной оптимизации процессов обработки контента. Мы уделяем особое внимание пользовательскому опыту, обеспечивая простое и эффективное использование платформы. Настройка под конкретные нужды пользователей — один из основных аспектов, способствующих повышению вовлеченности пользователей. Мы предлагаем инструменты SEO, которые помогают пользователям улучшить видимость их контента в поисковых системах. Платформа поддерживает различные форматы контента. Кроме того, поддержка клиентов и наличие образовательных ресурсов позволяют пользователям легко решать проблемы и совершенствовать свои навыки письма. Платформа идеально подходит для команд, работающих над одним проектом, поскольку позволяет им управлять всеми этапами в одном месте.
Blogely
blogely.com
Blogely — это приложение для эффективного создания, организации и публикации контента с функциями SEO и поддержки различных форматов.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio - это платформа для управления контентом, позволяющая планировать, публиковать и анализировать посты в социальных сетях и блогах.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это облачное ПО для управления контентом цифровых вывесок, позволяющее эффективно контролировать экраны удаленно.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Juicer
juicer.io
Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube и другие. Благодаря простым возможностям настройки и настройки социальные стены Juicer позволяют пользователям демонстрировать тщательно подобранный, фирменный и созданный пользователями контент на своих веб-сайтах. Инструмент предоставляет фильтры модерации для контроля контента и включает в себя расширенную аналитическую панель для получения информации о социальном взаимодействии в режиме реального времени, что делает его комплексным решением для централизации и повышения видимости бренда на разных платформах. Преимущества соковыжималки: - Установленное и надежное решение, основанное на десятилетнем опыте работы в отрасли. - Бесшовная интеграция с более чем 15 социальными сетями. - Простая настройка каналов и учетных записей, обеспечивающая интуитивное и быстрое управление. - Полный контроль над контентом посредством модерации и фильтрации. - Индивидуальный дизайн, гармонирующий с уникальной эстетикой бренда. - Выбор заранее разработанных тем, обеспечивающих единообразный и привлекательный вид ленты. - Автоматическое управление с автоматическим обновлением контента, повышающее эффективность. - Расширенные аналитические инструменты для отслеживания вовлеченности пользователей и эффективности ленты. - Универсальные планы для предприятий и частных лиц, а также модель ценообразования с оплатой по мере использования для корпоративного плана. - Настраиваемые виджеты и поддержка API для плавной интеграции с другими веб-сайтами и приложениями.
EX.CO
ex.co
Ex.Co-это ведущая в мире платформа опыта контента в мире, которая позволяет издателю, бренду или малым и средним бизнесам лучше взаимодействовать с различными сегментами аудитории посредством дополнительного уровня персонализированных взаимодействий на их веб-сайте. Обновление веб-сайта-это тяжелый лифт, но использование надежной самообслуживающей платформы Ex.Co позволяет легко создавать и реализовать новые опыт работы с веб-сайтами без каких-либо разработчиков или дизайнерских ресурсов. Он предлагает полный спектр опыта от видео до поездок на сопоставление продуктов до опросов и опросов, а также сотни шаблонов, настроенных для соответствия потребностям различных отраслей промышленности.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — это платформа контент-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям создавать конвейер через контент, используя органические каналы, такие как SEO и LinkedIn. Letterdrop поможет вам: 1. понять, что волнует ваших потенциальных клиентов, извлекая информацию из вопросов, возникающих в ходе телефонных переговоров, контента, потребляемого на вашем веб-сайте, и взаимодействия с LinkedIn. 2. Расставляйте приоритеты, планируйте и управляйте проектами нужного контента с помощью рабочих процессов утверждения. 3. Быстро создавайте контент с помощью искусственного интеллекта. 4. Оптимизируйте контент для различных каналов, таких как SEO и LinkedIn. 5. Максимизируйте распространение, чтобы его могло увидеть больше потенциальных клиентов. 6. Это создает органический маховик формирования спроса для привлечения большего количества клиентов.
Automata
byautomata.io
Платформа обогащения контента Automata помогает маркетологам превращать такой контент, как сообщения в блогах, официальные документы, вебинары и тематические исследования, в несколько частей дополнительного контента для повторного использования и распространения по нескольким каналам в различных форматах.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox — лучшая платформа пользовательского контента, которая помогает маркетологам повысить вовлеченность пользователей, завоевать доверие и увеличить конверсию с помощью решений для поиска и отображения пользовательского контента во всех точках маркетингового взаимодействия. Это расширяет возможности маркетинговых стратегий с помощью пропаганды бренда и социального взаимодействия между пользователями и брендом.
Practina
practina.com
Practina — это инструмент маркетинга в социальных сетях с искусственным интеллектом, который помогает компаниям обеспечить сильное присутствие на нескольких платформах и увеличить охват. Practina охватывает все аспекты маркетинга в социальных сетях: от автоматического создания публикаций до их планирования, создания умных рекламных кампаний и ориентации на идеальную аудиторию. Practina автоматизирует социальный маркетинг для бизнеса, а также обеспечивает проверенные результаты. Practina продолжает помогать бизнесу добиться успеха, ориентируясь на нужную аудиторию и создавая реальное взаимодействие, поскольку социальные сети меняют нашу жизнь.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс, распространяя свой контент на The Juice.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo — инструмент для анализа популярных контентов и влияния, позволяющий отслеживать тренды, анализировать конкурентов и находить инфлюенсеров.
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить время, затрачиваемое на поиск контента, в среднем на 65 % и доступна как в виде отдельного приложения, так и в качестве основного источника контента и потока Hootsuite. Предложения UpContent используются маркетологами по всему миру для поддержки своих усилий в социальных сетях, маркетинга по электронной почте и конверсии веб-сайтов, а также для поддержки создания оригинального контента. Технология предлагает множество планов, которые предназначены для предложения только необходимых функций по цене, соответствующей вашему бюджету.
Sniply
sniply.io
Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it — платформа для курирования и публикации контента, помогающая пользователям эффективно управлять и делиться информацией в разных форматах.
Paper.li
paper.li
Paper.li — это приложение для курирования контента, позволяющее пользователям собирать и делиться информацией из различных источников.
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