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Программное обеспечение для курирования контента помогает компаниям находить и делиться соответствующим контентом из внешних источников со своей аудиторией в маркетинговых целях. Этот курируемый контент может включать письменные материалы, такие как новостные статьи, сообщения в блогах и сообщения в социальных сетях, а также визуальный контент, такой как инфографика и видео. Маркетинговые команды используют программное обеспечение для курирования контента, чтобы привлечь свою аудиторию, привлечь потенциальных клиентов, завоевать доверие и продемонстрировать идейное лидерство. Программное обеспечение для курирования контента предлагает функции, которые позволяют маркетинговым командам находить отраслевой или тематический контент и распространять его среди своей целевой аудитории через различные каналы, такие как социальные сети, информационные бюллетени или веб-сайты. Для облегчения распространения эти программные решения могут интегрироваться или предоставлять функциональные возможности, аналогичные программному обеспечению для управления социальными сетями или программному обеспечению для маркетинга по электронной почте. Некоторые инструменты курирования контента также включают функции для обнаружения и сбора пользовательского контента. Помимо программного обеспечения для курирования контента, маркетинговые команды могут также использовать другие решения для контент-маркетинга, такие как программное обеспечение для создания контента и программное обеспечение для анализа контента, для улучшения своей общей маркетинговой стратегии.
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Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и совместно использовать визуальный контент в любом масштабе. Теперь бренды могут использовать визуальный контент в платной рекламе, покупательском опыте, взаимодействии с веб-сайтами и кампаниях в социальных сетях за небольшие деньги и время.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент прямо сейчас!
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции Live Center оптимизирует рабочие процессы. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные визуальные эффекты и элементы публикаций, такие как табло, счетчики результатов выборов и т. д. Ленты новостей Live Center легко встраиваются в статьи, новостные порталы, приложения или на первые страницы. Ключевые особенности: * Полностью настраиваемый дизайн блога * Автоматизация социальных сетей для поиска и публикации контента. * Легко создавайте свои собственные визуальные эффекты и элементы для публикаций, чтобы повысить вовлеченность читателей. * Быстро создавайте интерактивные диаграммы и графики прямо в редакторе. * Интуитивно понятный интерфейс с адаптивным редактором, обеспечивающим предварительный просмотр сообщений в реальном времени. * Сторонняя интеграция со спортивными данными, рыночными данными и т. д. * Автоматическая рекомендательная пометка сообщений на основе содержания, приоритезации и категоризации сообщений. * Автоматическая сводка блога в режиме реального времени, предоставляющая читателям панель мониторинга наиболее освещаемых тем в сообщениях вашего блога в режиме реального времени в режиме панели мониторинга. * Публикация сообщений в режиме реального времени для сотен тысяч читателей через выделенные каналы. * Интеграция с существующей CMS и любой медиабиблиотекой или системой. * Поддерживает стратегии монетизации
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, расположенным в разных местах, быстро и легко создавать геотаргетинговую рекламу на Facebook. MavSocial поддерживает Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, бизнес-профили Google и Tumblr.
Curatora
curatora.io
Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.
Walls.io
walls.io
Walls.io — это универсальное решение для социальных стен, которое позволяет вам собирать, курировать и отображать контент в простой в настройке ленте. Вы можете собирать контент с нескольких платформ социальных сетей или позволить своей аудитории публиковать контент прямо на вашей стене. Вы также можете добавлять свои собственные публикации в ленту и создавать хорошее сочетание контента вашей аудитории и контента вашего бренда. Социальная стена — отличный способ использовать возможности пользовательского контента и привлечь аудиторию. Вы можете использовать его на частных и публичных мероприятиях, на своем веб-сайте или на стендах в магазинах или офисах. Возможности безграничны!
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.
Quuu
quuu.co
Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого процесса требует много времени, поэтому автоматизация этого процесса с помощью Quuu вернет вам это драгоценное время для работы над другими вещами. Quuu — единственный инструмент, который курирует контент по более чем 500 категориям интересов, а это означает, что у вас всегда будут актуальные публикации, которыми вы сможете поделиться со своей аудиторией на Facebook, LinkedIn и Twitter.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
Vable
vable.com
Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данных всех новостей и информации, которая нужна вашей организации.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные отраслевые новости, видео, изображения и цитаты, экономя время и энергию.
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и громоздкие творческие производственные процессы от первоначальной идеи до публикации и продвижения контента. В основе Re4m лежит механизм визуального сотрудничества, который позволяет компаниям, командам и отдельным лицам предоставлять интерактивную обратную связь в режиме реального времени по всем типам контента (цифровые видео, PDF-файлы, изображения, живые веб-сайты, файлы дизайна и т. д.). Как только контент станет правильным, соответствующим требованиям и одобренным, Re4m обеспечит процессы замкнутого цикла, позволяющие публиковать контент в сторонних решениях.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent — это ведущая платформа для операций с контентом, предлагающая автоматизированные рабочие процессы, совместную работу в режиме реального времени и расширенное управление контентом для эффективной оптимизации процессов обработки контента. Мы уделяем особое внимание пользовательскому опыту, обеспечивая простое и эффективное использование платформы. Настройка под конкретные нужды пользователей — один из основных аспектов, способствующих повышению вовлеченности пользователей. Мы предлагаем инструменты SEO, которые помогают пользователям улучшить видимость их контента в поисковых системах. Платформа поддерживает различные форматы контента. Кроме того, поддержка клиентов и наличие образовательных ресурсов позволяют пользователям легко решать проблемы и совершенствовать свои навыки письма. Платформа идеально подходит для команд, работающих над одним проектом, поскольку позволяет им управлять всеми этапами в одном месте.
Blogely
blogely.com
Blogely — это всесторонние исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помогает блоггерам органично увеличивать посещаемость своего веб-сайта за счет более эффективной и результативной организации контента своего блога и SEO.
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для продвижения вашего контент-маркетинга на всех социальных платформах и платформах блогов. Посетите наш сайт: https://contentstudio.io Почему стоит выбрать ContentStudio? И вот почему: Ускорьте создание контента: создавайте качественный контент до 10 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта, гарантируя, что ваши каналы в социальных сетях всегда будут заполнены интересными публикациями. Универсальная платформа: попрощайтесь с манипулированием несколькими инструментами. ContentStudio объединяет все под одной крышей: от поиска контента до публикации. Откройте для себя актуальный контент: будьте на шаг впереди. Используйте наши передовые алгоритмы, чтобы выявить актуальные темы, которые находят отклик у вашей аудитории. Бесперебойное командное сотрудничество: с легкостью планируйте и реализуйте свою контент-стратегию. Беспрепятственно сотрудничайте со своей командой или клиентами на платформе. Легкое планирование: автоматизируйте свой календарь контента. Запланируйте публикации заранее и поддерживайте постоянное присутствие в Интернете без хлопот. Глубокая аналитика: принимайте обоснованные решения с помощью отчетов White Label. Погрузитесь в содержательную аналитику, чтобы понять, что работает, и усовершенствовать свою стратегию. Единый почтовый ящик: управляйте всеми взаимодействиями в одном месте. Отвечайте на комментарии и сообщения на разных каналах, не теряя ни секунды. ContentStudio — это больше, чем просто инструмент; это ваш партнер в области цифровых технологий. Измените свою стратегию в социальных сетях и обеспечьте рост, как никогда раньше. Воспользуйтесь возможностями ContentStudio и позвольте вашему контенту говорить за вас.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу управлять 1 или 100 экранами очень просто.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
Juicer
juicer.io
Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube и другие. Благодаря простым возможностям настройки и настройки социальные стены Juicer позволяют пользователям демонстрировать тщательно подобранный, фирменный и созданный пользователями контент на своих веб-сайтах. Инструмент предоставляет фильтры модерации для контроля контента и включает в себя расширенную аналитическую панель для получения информации о социальном взаимодействии в режиме реального времени, что делает его комплексным решением для централизации и повышения видимости бренда на разных платформах. Преимущества соковыжималки: - Установленное и надежное решение, основанное на десятилетнем опыте работы в отрасли. - Бесшовная интеграция с более чем 15 социальными сетями. - Простая настройка каналов и учетных записей, обеспечивающая интуитивное и быстрое управление. - Полный контроль над контентом посредством модерации и фильтрации. - Индивидуальный дизайн, гармонирующий с уникальной эстетикой бренда. - Выбор заранее разработанных тем, обеспечивающих единообразный и привлекательный вид ленты. - Автоматическое управление с автоматическим обновлением контента, повышающее эффективность. - Расширенные аналитические инструменты для отслеживания вовлеченности пользователей и эффективности ленты. - Универсальные планы для предприятий и частных лиц, а также модель ценообразования с оплатой по мере использования для корпоративного плана. - Настраиваемые виджеты и поддержка API для плавной интеграции с другими веб-сайтами и приложениями.
EX.CO
ex.co
Ex.Co-это ведущая в мире платформа опыта контента в мире, которая позволяет издателю, бренду или малым и средним бизнесам лучше взаимодействовать с различными сегментами аудитории посредством дополнительного уровня персонализированных взаимодействий на их веб-сайте. Обновление веб-сайта-это тяжелый лифт, но использование надежной самообслуживающей платформы Ex.Co позволяет легко создавать и реализовать новые опыт работы с веб-сайтами без каких-либо разработчиков или дизайнерских ресурсов. Он предлагает полный спектр опыта от видео до поездок на сопоставление продуктов до опросов и опросов, а также сотни шаблонов, настроенных для соответствия потребностям различных отраслей промышленности.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — это платформа контент-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям создавать конвейер через контент, используя органические каналы, такие как SEO и LinkedIn. Letterdrop поможет вам: 1. понять, что волнует ваших потенциальных клиентов, извлекая информацию из вопросов, возникающих в ходе телефонных переговоров, контента, потребляемого на вашем веб-сайте, и взаимодействия с LinkedIn. 2. Расставляйте приоритеты, планируйте и управляйте проектами нужного контента с помощью рабочих процессов утверждения. 3. Быстро создавайте контент с помощью искусственного интеллекта. 4. Оптимизируйте контент для различных каналов, таких как SEO и LinkedIn. 5. Максимизируйте распространение, чтобы его могло увидеть больше потенциальных клиентов. 6. Это создает органический маховик формирования спроса для привлечения большего количества клиентов.
Automata
byautomata.io
Платформа обогащения контента Automata помогает маркетологам превращать такой контент, как сообщения в блогах, официальные документы, вебинары и тематические исследования, в несколько частей дополнительного контента для повторного использования и распространения по нескольким каналам в различных форматах.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox — лучшая платформа пользовательского контента, которая помогает маркетологам повысить вовлеченность пользователей, завоевать доверие и увеличить конверсию с помощью решений для поиска и отображения пользовательского контента во всех точках маркетингового взаимодействия. Это расширяет возможности маркетинговых стратегий с помощью пропаганды бренда и социального взаимодействия между пользователями и брендом.
Practina
practina.com
Practina — это инструмент маркетинга в социальных сетях с искусственным интеллектом, который помогает компаниям обеспечить сильное присутствие на нескольких платформах и увеличить охват. Practina охватывает все аспекты маркетинга в социальных сетях: от автоматического создания публикаций до их планирования, создания умных рекламных кампаний и ориентации на идеальную аудиторию. Practina автоматизирует социальный маркетинг для бизнеса, а также обеспечивает проверенные результаты. Practina продолжает помогать бизнесу добиться успеха, ориентируясь на нужную аудиторию и создавая реальное взаимодействие, поскольку социальные сети меняют нашу жизнь.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс, распространяя свой контент на The Juice.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратегии более 500 тысяч маркетологов, предоставляя данные о контент-маркетинге по 8 миллиардам статей, 42 миллионам веб-сайтов, 300 тысячам взаимодействий, 500 тысячам журналистов и 492 миллионам вопросов.
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить время, затрачиваемое на поиск контента, в среднем на 65 % и доступна как в виде отдельного приложения, так и в качестве основного источника контента и потока Hootsuite. Предложения UpContent используются маркетологами по всему миру для поддержки своих усилий в социальных сетях, маркетинга по электронной почте и конверсии веб-сайтов, а также для поддержки создания оригинального контента. Технология предлагает множество планов, которые предназначены для предложения только необходимых функций по цене, соответствующей вашему бюджету.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном курировании и мониторинге контента. - Scoop.it Enterprise используется тысячами компаний для управления контентом для контент-маркетинга (включая SEO, трафик и генерацию потенциальных клиентов) и бизнес-аналитики. Scoop.it Content Enterprise также помогает эффективно обмениваться контентом внутри организаций. - Служба курирования Scoop.it помогает миллионам людей и профессионалов развивать свое лидерство в Интернете. Это решение позволяет демонстрировать экспертность и генерировать трафик посредством интегрированного социального обмена. С момента запуска сервиса в 2011 году 8 миллионов пользователей опубликовали десятки миллионов фрагментов контента, ежегодно привлекая сотни миллионов читателей.
Paper.li
paper.li
С помощью персональной маркетинговой платформы Paper.li вы можете выполнять работу маркетинговой команды самостоятельно и со своего мобильного телефона за считанные минуты. Вы получите ежедневный персонализированный контент, новый веб-сайт, социальное расписание и простой инструмент для создания информационных бюллетеней.
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