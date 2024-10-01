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Программное обеспечение для курирования контента - Самые популярные приложения - Дания
Программное обеспечение для курирования контента помогает компаниям находить и делиться соответствующим контентом из внешних источников со своей аудиторией в маркетинговых целях. Этот курируемый контент может включать письменные материалы, такие как новостные статьи, сообщения в блогах и сообщения в социальных сетях, а также визуальный контент, такой как инфографика и видео. Маркетинговые команды используют программное обеспечение для курирования контента, чтобы привлечь свою аудиторию, привлечь потенциальных клиентов, завоевать доверие и продемонстрировать идейное лидерство. Программное обеспечение для курирования контента предлагает функции, которые позволяют маркетинговым командам находить отраслевой или тематический контент и распространять его среди своей целевой аудитории через различные каналы, такие как социальные сети, информационные бюллетени или веб-сайты. Для облегчения распространения эти программные решения могут интегрироваться или предоставлять функциональные возможности, аналогичные программному обеспечению для управления социальными сетями или программному обеспечению для маркетинга по электронной почте. Некоторые инструменты курирования контента также включают функции для обнаружения и сбора пользовательского контента. Помимо программного обеспечения для курирования контента, маркетинговые команды могут также использовать другие решения для контент-маркетинга, такие как программное обеспечение для создания контента и программное обеспечение для анализа контента, для улучшения своей общей маркетинговой стратегии.
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ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для п...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it предоставляет программное обеспечение и технологии, позволяющие значительно сократить время публикации контента и повысить эффективность маркетинга и обмена знаниями внутри предприятия. Мы также помогаем миллионам профессионалов, маркетологов и сотрудников бизнес-аналитики в их ежедневном к...
Blogely
blogely.com
Blogely — это всесторонние исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помо...
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
Quuu
quuu.co
Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
Paper.li
paper.li
С помощью персональной маркетинговой платформы Paper.li вы можете выполнять работу маркетинговой команды самостоятельно и со своего мобильного телефона за считанные минуты. Вы получите ежедневный персонализированный контент, новый веб-сайт, социальное расписание и простой инструмент для создания инф...
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop — это платформа контент-маркетинга, которая помогает B2B-компаниям создавать конвейер через контент, используя органические каналы, такие как SEO и LinkedIn. Letterdrop поможет вам: 1. понять, что волнует ваших потенциальных клиентов, извлекая информацию из вопросов, возникающих в ходе те...
Walls.io
walls.io
Walls.io — это универсальное решение для социальных стен, которое позволяет вам собирать, курировать и отображать контент в простой в настройке ленте. Вы можете собирать контент с нескольких платформ социальных сетей или позволить своей аудитории публиковать контент прямо на вашей стене. Вы также мо...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные отраслевые новости, видео, изображения и цитаты, экономя время и энергию.
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Juicer
juicer.io
Juicer — это универсальный инструмент для агрегирования социальных сетей, который позволяет предприятиям и частным лицам беспрепятственно курировать и демонстрировать контент социальных сетей на своих веб-сайтах. Он без труда извлекает контент из различных социальных аккаунтов, включая Instagram, ...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...
Automata
byautomata.io
Платформа обогащения контента Automata помогает маркетологам превращать такой контент, как сообщения в блогах, официальные документы, вебинары и тематические исследования, в несколько частей дополнительного контента для повторного использования и распространения по нескольким каналам в различных фор...
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое привлекает аудиторию, вовлекает читателей и позволяет редакционным группам обеспечивать мгновенное и эффективное освещение новостей в режиме реального времени. Благодаря интеграции с другими технологиями редакции...
Curatora
curatora.io
Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.
Vable
vable.com
Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данны...
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу у...
Taggbox
taggbox.com
Taggbox — лучшая платформа пользовательского контента, которая помогает маркетологам повысить вовлеченность пользователей, завоевать доверие и увеличить конверсию с помощью решений для поиска и отображения пользовательского контента во всех точках маркетингового взаимодействия. Это расширяет возможн...
UpContent
upcontent.com
Повышайте доверие и углубляйте отношения с помощью тщательно подобранного контента. Лучший способ находить, сотрудничать и распространять соответствующий сторонний контент, который помогает превратить потенциальных клиентов в лояльных клиентов. Запатентованная технология UpContent помогает сократить...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и с...
Practina
practina.com
Practina — это инструмент маркетинга в социальных сетях с искусственным интеллектом, который помогает компаниям обеспечить сильное присутствие на нескольких платформах и увеличить охват. Practina охватывает все аспекты маркетинга в социальных сетях: от автоматического создания публикаций до их плани...