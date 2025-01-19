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Программное обеспечение для создания контента - Самые популярные приложения - Реюньон
Программное обеспечение для создания контента позволяет частным лицам и предприятиям создавать и распространять контент, адаптированный для конкретной аудитории. Эти инструменты облегчают создание различных типов контента, включая письменные статьи, графический дизайн, видео, брошюры и многое другое. Они также помогают в управлении рабочим процессом и сотрудничестве между внутренними и внешними заинтересованными сторонами, участвующими в разработке контента. Продукты для создания контента бывают разных форм, отвечающие конкретным потребностям или предлагающие комплексные возможности. Например, есть платформы, специализирующиеся на создании рекламы или видеороликов для Instagram, в то время как другие преуспевают в создании крупномасштабных интерактивных брошюр. Эти программные решения могут быть ориентированы на копирайтинг, графический дизайн или производство видео, позволяя командам или отдельным лицам создавать фирменные материалы в соответствии со своими требованиями. Некоторые инструменты удовлетворяют потребности в создании нишевого контента, например создание викторин и интерактивных презентаций. Кроме того, некоторые компании предоставляют программное обеспечение с базовыми функциями создания контента, даже если создание контента не является их основной функцией.
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Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные истории для вашего бренда и ваших клиентов — без необходимости использования дизайнера.
Apester
apester.com
Наполните свой маркетинг и воронку продаж интерактивным контентом, который генерирует больше потенциальных клиентов, привлекает и конвертирует пользователей, а также повышает удержание.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — это самый продвинутый ИИ-писатель, генератор постов в социальных сетях и маркетинговый инструмент. Преобразуйте свой веб-сайт, блоги и присутствие в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, разработанный специально для WordPress/WooCommerce, представляет собой плагин, предназначенный для автоматизации создания текста и метаописаний продуктов. Он предлагает универсальность для создания текста для отдельных продуктов или нескольких продуктов оптом. Благодаря полной интеграции с WordPress/WooCommerce он обеспечивает удобство использования, особенно для новичков. WriteText.ai специализируется на создании первоклассных, SEO-оптимизированных мета-заголовков, метаописаний, описаний продуктов и текстов Open Graph. Он предоставляет режимы «WriteText.ai Single» и «WriteText.ai Bulk» для повышения эффективности создания контента. Более того, каждая учетная запись может вместить неограниченное количество пользователей и установок интернет-магазина, что подходит для предприятий любого размера. WriteText.ai Single предлагает авторам широкие возможности для создания контента. Помимо установки тона, стиля и целевого рынка, авторы могут провести углубленный анализ ключевых слов, выбрать семантические ключевые слова и выбрать, какие атрибуты следует включить в текст непосредственно из WooCommerce, прежде чем создавать сам контент. После ознакомления с продуктом и анализа ключевых слов WriteText.ai Single генерирует текст примерно за 50 секунд. Затем автор может просмотреть результат перед публикацией его в WooCommerce. Следовательно, эта функция обеспечивает согласованность тона, стиля и включение ключевых слов для улучшения SEO. Кроме того, он обеспечивает гибкость настройки контента каждого продукта в соответствии с конкретными потребностями целевой аудитории. С другой стороны, WriteText.ai Bulk специально разработан для одновременного создания текста для нескольких продуктов. Хотя в этой функции отсутствуют такие специфические аспекты, как анализ ключевых слов, выбор семантических ключевых слов и индивидуальный выбор атрибутов для каждого продукта, она позволяет автору поддерживать единый тон, стиль и атрибуты для всех выбранных продуктов. WriteText.ai Bulk демонстрирует высокую эффективность, генерируя текст для каждого продукта примерно в течение 30 секунд после установки окончательного выбора продукта и атрибутов целевого стиля. Это особенно полезно, когда необходимо создать большой объем текста о продукте за короткий промежуток времени, минуя необходимость детального анализа ключевых слов. Таким образом, WriteText.ai Bulk служит надежным и экономичным решением для задач быстрой и массовой генерации контента. В целом, WriteText.ai — это многофункциональный плагин, который позволяет подключаться к неограниченному количеству сайтов электронной коммерции и поддерживает неограниченное количество пользователей. Он обеспечивает прямую передачу или публикацию текста в WooCommerce, а также позволяет выбирать атрибуты продукта, тона и стили для включения в текст. Пользователи также могут выбирать целевую аудиторию и длину текста, а также настраивать роли пользователей, чтобы указать, кто может создавать, просматривать и публиковать контент. Ключевые функции включают журнал истории отзывов, массовую передачу/публикацию текста, добавление пользовательских сведений о продукте и определение собственного тона и стиля. Пользователи могут использовать эталонный продукт для генерации текста, получения целевых рынков, предложенных ИИ, определения собственных целевых рынков и переписывания текста. Плагин также поддерживает анализ ключевых слов, семантические ключевые слова, отслеживание ключевых слов и плотность семантических ключевых слов, а также поддержку нескольких магазинов. Отказ от ответственности: WriteText.ai — это независимый инструмент, разработанный для работы с WordPress/WooCommerce. Он не связан и не одобрен WordPress/WooCommerce.
Abun
abun.com
Попрощайтесь с ручным созданием контента и SEO-оптимизацией. С Abun вы можете автоматизировать свой рабочий процесс и создавать высококачественный, оптимизированный для SEO контент, который привлекает органический трафик на ваш сайт. Зарегистрируйтесь для раннего доступа прямо сейчас.
Blog Cutter
blogcutter.com
Улучшите свой SEO с помощью статей об искусственном интеллекте Blog Cutter и инструментов для ведения блогов. Повысьте видимость вашего сайта. Начните сегодня!
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — это генератор видео-аватаров с искусственным интеллектом, доступный на устройствах Windows, iOS и Android. Легко конвертируйте текст в профессиональные видеоролики для более чем 120+ голосов и языков за считанные минуты.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Раскройте возможности искусственного интеллекта с помощью решений для контент-маркетинга от The Happy Beavers. Создавайте, редактируйте и переводите высококачественный контент. Улучшите свою контент-стратегию и более эффективно взаимодействуйте со своей аудиторией. Попробуйте наши инструменты искусственного интеллекта сегодня для более быстрого создания высококачественного контента! * Использует самую свежую информацию из Интернета, чтобы сделать ваши статьи информативными и помочь вам превзойти конкурентов. * Легко создает несколько статей, полностью охватывающих одну тему, что помогает вам повысить авторитет темы в 10 раз быстрее. * Пишет статьи в человеческой манере, с лучшим качеством, чем у большинства материалов, созданных искусственным интеллектом. * Выступает в роли контент-стратега, сканируя существующий контент на веб-сайте, чтобы найти темы, соответствующие вашему бизнесу.
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy — это инструмент для написания ИИ, который помогает маркетологам, блоггерам, менеджерам социальных сетей и стартапам создавать тексты, описания продуктов и многое другое!
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Бесплатные услуги перевода видео, дубляжа, клонирования голоса и преобразования текста в речь на базе искусственного интеллекта. Масштабируйтесь вместе с нами до более чем 150 языков и без труда увеличьте размер своей аудитории в 10 раз!
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
WriterX
writerx.co
WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая автоматическое составление контента, безошибочное написание, варианты языкового перевода и персонализацию для конкретной аудитории для достижения убедительных результатов. WriterX гордится тем, что помогает справиться с писательским кризисом, обеспечивая мгновенное и увлекательное создание контента. Он может решать задачи: от написания сообщений в блогах и контента для социальных сетей до копирайтинга для рекламных кампаний. Еще одной ключевой особенностью WriterX является его способность перепрофилировать существующий контент или генерировать новый материал в большом масштабе, отвечая потребности в больших объемах контента в современную цифровую эпоху. Для начала пользователи выбирают шаблон и предоставляют краткое описание темы или продукта, а ИИ будет генерировать разнообразный контент. Инструмент используется разнообразной клиентской базой, включая студентов, копирайтеров, блоггеров, менеджеров по продуктам, маркетинговые команды и медиа-агентства. Он предлагает обширные решения для SEO, повышая видимость в Интернете за счет создания запоминающихся заголовков, описаний продуктов и индивидуальных обзоров. Наконец, несмотря на широкий набор функций, WriterX имеет простой в использовании интерфейс, который упрощает процесс создания контента.
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — это инструмент для написания контента на базе искусственного интеллекта, который позволяет быстро и эффективно создавать высококачественный, оптимизированный для SEO контент. Он использует передовые алгоритмы машинного обучения для создания уникального и привлекательного контента для самых разных целей, таких как копирование веб-сайтов, публикации в блогах, обновления в социальных сетях и многое другое. С помощью TurboWrites вы можете оптимизировать процесс создания контента, экономя время и усилия, обеспечивая при этом максимальную отдачу для вашей аудитории. Независимо от того, являетесь ли вы копирайтером, блоггером, маркетологом или владельцем бизнеса, TurboWrites может помочь вам создать привлекательный контент, который находит отклик у вашей целевой аудитории и приводит к результатам. Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь в TurboWrites сегодня и поднимите свою игру по созданию контента на новый уровень!
Contentware
contentware.com
Contentware — это ускоритель на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать эффективные маркетинговые кампании за считанные минуты. Это практически исключает утомительный и трудоемкий процесс создания кампании. Что отличает Contentware, так это то, что оно создает целые кампании (а не только копии), что высвобождает огромное количество времени для вас и вашей команды. Используя генеративный искусственный интеллект и ссылку на вашу веб-страницу, Contentware генерирует полную кампанию электронных писем и публикаций в социальных сетях для продвижения ваших мероприятий, вебинаров, публикаций, сообщений в блогах, статей, официальных документов и многого другого. Фактически, кампанию можно создать для всего, что нуждается в продвижении. Копия, которую пишет Contentware, настроена специально для маркетинговых кампаний. Но качественный текст — это только один элемент кампании. Contentware также создает электронные письма кампании и публикации в социальных сетях; добавляет их в календарь лучших практик маркетинга; предоставляет бесплатные, полностью лицензированные изображения для кампаний; и распространяет контент посредством интеграции с популярными платформами электронной почты и управления социальными сетями. Contentware также включает в себя модуль генерации текста для создания сообщений в блогах, одноразовых электронных писем и тем электронных писем, содержимого целевой страницы и многого другого. Вы и ваша команда сэкономите часы на каждой кампании. И по цене, которую может себе позволить практически любая организация, зачем создавать кампании с нуля, если это можно автоматизировать с помощью Contentware?
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты, снимки и рекламу, которые привлекают их аудиторию, увеличивают конверсию и увеличивают доход. Редактор StorifyMe прост в использовании, интуитивно понятен и предоставляет множество бесплатных и настраиваемых шаблонов, которые значительно облегчат процесс создания историй. Благодаря возможности интегрировать StorifyMe Stories на любую платформу — от мобильных устройств до Интернета, StorifyMe представляет собой универсальное решение для распространения контента в той форме, которая нравится людям!
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персонализированного контента для вашей целевой аудитории. NexMind — идеальное решение не только для владельцев бизнеса, но и для маркетинговых агентств и копирайтеров, которые хотят быстро создавать и оптимизировать высококачественный контент. Наша цель — создать более умных поисковых роботов, известных как программное обеспечение для автоматизации SEO, для упрощения процессов SEO. Мы предоставляем корпоративную SEO-платформу, которая помогает брендам повысить рейтинг веб-сайтов и повысить их видимость.
Contentoo
contentoo.com
Создавайте высококачественный контент вместе с 10% лучших создателей контента-фрилансеров в сочетании с непревзойденными технологиями и оперативной поддержкой мирового класса. Contentoo стартовал в 2017 году как платформа, которая связывает 10% лучших создателей контента с маркетинговыми отделами (международных) компаний. Сегодня в наше сообщество фрилансеров входят стратеги контент-маркетинга, специалисты по SEO, маркетологи роста и другие фрилансеры, которые могут помочь вам в контент-маркетинге через нашу платформу.
Quickblog
quickblog.co
Quickblog помогает блоггерам и контент-агентствам создавать блоги без раздувания, которые имеют приоритетный рейтинг в Google, не тратя часы и деньги на кодирование, редактирование или дизайн тем.
AutoWrite
autowrite.app
ИИ, который пишет полноценный SEO-контент, который читается человеком. AutoWrite — лучший AI-помощник для SEO-писаний.