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Программное обеспечение для создания контента - Самые популярные приложения - Кот-д’Ивуар
Программное обеспечение для создания контента позволяет частным лицам и предприятиям создавать и распространять контент, адаптированный для конкретной аудитории. Эти инструменты облегчают создание различных типов контента, включая письменные статьи, графический дизайн, видео, брошюры и многое другое. Они также помогают в управлении рабочим процессом и сотрудничестве между внутренними и внешними заинтересованными сторонами, участвующими в разработке контента. Продукты для создания контента бывают разных форм, отвечающие конкретным потребностям или предлагающие комплексные возможности. Например, есть платформы, специализирующиеся на создании рекламы или видеороликов для Instagram, в то время как другие преуспевают в создании крупномасштабных интерактивных брошюр. Эти программные решения могут быть ориентированы на копирайтинг, графический дизайн или производство видео, позволяя командам или отдельным лицам создавать фирменные материалы в соответствии со своими требованиями. Некоторые инструменты удовлетворяют потребности в создании нишевого контента, например создание викторин и интерактивных презентаций. Кроме того, некоторые компании предоставляют программное обеспечение с базовыми функциями создания контента, даже если создание контента не является их основной функцией.
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WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, разработанный специально для WordPress/WooCommerce, представляет собой плагин, предназначенный для автоматизации создания текста и метаописаний продуктов. Он предлагает универсальность для создания текста для отдельных продуктов или нескольких продуктов оптом. Благодаря полной интеграц...
AutoWrite
autowrite.app
ИИ, который пишет полноценный SEO-контент, который читается человеком. AutoWrite — лучший AI-помощник для SEO-писаний.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимат...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo — это генератор видео-аватаров с искусственным интеллектом, доступный на устройствах Windows, iOS и Android. Легко конвертируйте текст в профессиональные видеоролики для более чем 120+ голосов и языков за считанные минуты.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Бесплатные услуги перевода видео, дубляжа, клонирования голоса и преобразования текста в речь на базе искусственного интеллекта. Масштабируйтесь вместе с нами до более чем 150 языков и без труда увеличьте размер своей аудитории в 10 раз!
WriterX
writerx.co
WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая а...
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — это самый продвинутый ИИ-писатель, генератор постов в социальных сетях и маркетинговый инструмент. Преобразуйте свой веб-сайт, блоги и присутствие в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта.
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персо...
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — это инструмент для написания контента на базе искусственного интеллекта, который позволяет быстро и эффективно создавать высококачественный, оптимизированный для SEO контент. Он использует передовые алгоритмы машинного обучения для создания уникального и привлекательного контента для с...
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...
Blog Cutter
blogcutter.com
Улучшите свой SEO с помощью статей об искусственном интеллекте Blog Cutter и инструментов для ведения блогов. Повысьте видимость вашего сайта. Начните сегодня!
Contentoo
contentoo.com
Создавайте высококачественный контент вместе с 10% лучших создателей контента-фрилансеров в сочетании с непревзойденными технологиями и оперативной поддержкой мирового класса. Contentoo стартовал в 2017 году как платформа, которая связывает 10% лучших создателей контента с маркетинговыми отделами (м...
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Раскройте возможности искусственного интеллекта с помощью решений для контент-маркетинга от The Happy Beavers. Создавайте, редактируйте и переводите высококачественный контент. Улучшите свою контент-стратегию и более эффективно взаимодействуйте со своей аудиторией. Попробуйте наши инструменты искусс...
Contentware
contentware.com
Contentware — это ускоритель на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать эффективные маркетинговые кампании за считанные минуты. Это практически исключает утомительный и трудоемкий процесс создания кампании. Что отличает Contentware, так это то, что оно создает целые кампании (...
Quickblog
quickblog.co
Quickblog помогает блоггерам и контент-агентствам создавать блоги без раздувания, которые имеют приоритетный рейтинг в Google, не тратя часы и деньги на кодирование, редактирование или дизайн тем.
Apester
apester.com
Наполните свой маркетинг и воронку продаж интерактивным контентом, который генерирует больше потенциальных клиентов, привлекает и конвертирует пользователей, а также повышает удержание.
Abun
abun.com
Попрощайтесь с ручным созданием контента и SEO-оптимизацией. С Abun вы можете автоматизировать свой рабочий процесс и создавать высококачественный, оптимизированный для SEO контент, который привлекает органический трафик на ваш сайт. Зарегистрируйтесь для раннего доступа прямо сейчас.
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy — это инструмент для написания ИИ, который помогает маркетологам, блоггерам, менеджерам социальных сетей и стартапам создавать тексты, описания продуктов и многое другое!