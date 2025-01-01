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Программное обеспечение для контент-аналитики дает пользователям полное представление о том, как сотрудники и посетители взаимодействуют с опубликованным контентом, включая блоги, статьи и подкасты. Эта технология, называемая контент-аналитикой, позволяет пользователям получать ценную информацию, которая может служить основой для будущих стратегий в отношении контента. Решения для контент-аналитики предлагают различные показатели, такие как просмотры страниц, репосты, исходящие клики, рейтинг в поиске, среднее время, потраченное на отдельные публикации, а также финансовое влияние контента. Эти платформы также могут предоставлять дополнительные данные, такие как распределение просмотров между настольными и мобильными устройствами, понимание конкретных отраслей или демографии зрителей, а также анализ наиболее эффективных компонентов контента. Программы контент-аналитики часто интегрируются или имеют сходство с программным обеспечением для цифровой и социальной аналитики. Используя контент-аналитику, пользователи могут принимать решения на основе данных для оптимизации своей контент-стратегии и повышения взаимодействия со своей целевой аудиторией.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Bitly
bitly.com
Bitly — сервис для сокращения URL и управления ссылками, позволяющий пользователям создавать короткие ссылки, QR-коды и анализировать их эффективность.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest – приложение для автоматизации воронок продаж и последовательностей, позволяющее превращать холодных клиентов в довольных.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — платформа для управления ссылками, позволяющая пользователям сокращать и брендиировать URL-адреса, отслеживать взаимодействия и использовать аналитику.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Приложение IO Technologies предлагает аналитику контента в реальном времени для улучшения контента, увеличения читательской аудитории и дохода.
BL.INK
bl.ink
BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.
Anyword
anyword.com
Anyword - это AI-платформа для создания эффективного маркетингового контента, которая помогает пользователям оптимизировать копию и оценивать её производительность.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
Shakespeare
shakespeare.ai
Приложение Shakespeare.Ai помогает оптимизировать маркетинговые кампании с помощью инструментов на базе AI, улучшая таргетинг и производительность рекламы.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.
Sniply
sniply.io
Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.
Readable
readable.com
Readable - инструмент для анализа и улучшения читаемости текста, поддерживающий различные форматы документов и обеспечивающий обратную связь в реальном времени.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Botify
botify.com
Botify помогает выявить упущенные возможности для развития бизнеса, предлагая аналитику и автоматизацию SEO задач для крупных сайтов.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.
Matomo
matomo.org
Matomo - платформа для веб-аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей, анализировать трафик и управлять маркетинговыми кампаниями, с акцентом на защиту конфиденциальности данных.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Clearscope
clearscope.io
ClearScope — платформа для оптимизации контента с помощью AI, помогающая улучшать видимость и качество текста для поисковых систем.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — платформа аналитики контента, помогающая издателям и медиа-компаниям анализировать трафик, читателей и подписчиков для оптимизации их контента.
Contently
contently.com
Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.
Foleon
foleon.com
Foleon - это платформа для создания интерактивного контента, позволяющая компаниям легко разрабатывать и управлять цифровыми медиаформатами.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Conductor
conductor.com
Conductor — платформа для SEO и контентного маркетинга, помогающая оптимизировать сайты для поисковых систем и увеличить органический трафик.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony помогает ускорить создание контент-брифов, анализируя намерения поиска и ключевые слова, и оптимизирует контент для SEO.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump помогает создавать SEO-контент, показывая, какой именно материал нужно подготовить для повышения позиций в поисковых системах.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate — это программное обеспечение для отчётности, обеспечивающее интеграцию данных и поддержку бизнес-аналитики для компаний и агентств.
Momently
momently.com
Приложение Momently позволяет быстро создавать пользовательские отчёты для рекламных кампаний, используя аналитические данные и API для вовлечения читателей.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal предлагает инструменты для соединения данных и автоматизации, позволяя компаниям масштабировать и оптимизировать операции с контентом по доступной цене.
NPAW
npaw.com
NPAW – это платформа для аналитики видео и приложений, помогающая потоковым сервисам улучшать качество контента, анализировать поведение зрителей и оптимизировать рекламу.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение писем в почте, увеличивая процент сообщений, попадающих в приоритетный ящик.
DISQO
disqo.com
DISQO - платформа для измерения эффективности рекламы и анализа клиентского опыта, позволяющая отслеживать результаты рекламных кампаний и поведение потребителей.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — платформа для управления вашей онлайн-присутствием, объединяющая данные о безопасности, социальных сетях, сайтах и email для анализа и отчетов.
Revuze
revuze.it
Revuze анализирует отзывы клиентов из разных онлайн-источников, превращая их в идеи для понимания потребительских предпочтений и улучшения продуктов.
Knotch
knotch.com
Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan — платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая ИИ-инструменты для поддержки представителей и оптимизации рабочих процессов.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly - аналитическая платформа для создателей контента, позволяющая отслеживать вовлеченность аудитории и оптимизировать стратегии с помощью данных.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute анализирует эффективность рекламы в вещании, сопоставляя данные рекламных кампаний с аналитикой веб-сайтов рекламодателей в реальном времени.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata - платформа атрибуции доходов для B2B, анализирующая путь клиента и оптимизирующая маркетинговые стратегии на основе данных.
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame — платформа для создания видео-контента, которая связывает бренды с создателями и оптимизирует видео для различных каналов и форматов.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly — это приложение для управления контентом, которое использует ИИ для персонализации и автоматизации распределения контента среди целевой аудитории.
Pressboard
pressboardmedia.com
Pressboard — платформа для создания, управления и распространения контента с возможностью формирования отчетов и совместной работы над проектами.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — приложение на базе ИИ для автоматизации задач, анализа данных и оптимизации работы для издателей и создателей контента.
Event Registry
eventregistry.org
Event Registry — платформа для отслеживания мировых событий и их анализа с использованием ИИ, предоставляющая инсайты из новостного контента.
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