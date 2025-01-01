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Программное обеспечение для контент-аналитики
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Программное обеспечение для контент-аналитики - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для контент-аналитики дает пользователям полное представление о том, как сотрудники и посетители взаимодействуют с опубликованным контентом, включая блоги, статьи и подкасты. Эта технология, называемая контент-аналитикой, позволяет пользователям получать ценную информацию, которая может служить основой для будущих стратегий в отношении контента. Решения для контент-аналитики предлагают различные показатели, такие как просмотры страниц, репосты, исходящие клики, рейтинг в поиске, среднее время, потраченное на отдельные публикации, а также финансовое влияние контента. Эти платформы также могут предоставлять дополнительные данные, такие как распределение просмотров между настольными и мобильными устройствами, понимание конкретных отраслей или демографии зрителей, а также анализ наиболее эффективных компонентов контента. Программы контент-аналитики часто интегрируются или имеют сходство с программным обеспечением для цифровой и социальной аналитики. Используя контент-аналитику, пользователи могут принимать решения на основе данных для оптимизации своей контент-стратегии и повышения взаимодействия со своей целевой аудиторией.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — сервис для сокращения URL и управления ссылками, позволяющий пользователям создавать короткие ссылки, QR-коды и анализировать их эффективность.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Ubersuggest – приложение для автоматизации воронок продаж и последовательностей, позволяющее превращать холодных клиентов в довольных.

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly — платформа для управления ссылками, позволяющая пользователям сокращать и брендиировать URL-адреса, отслеживать взаимодействия и использовать аналитику.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Приложение IO Technologies предлагает аналитику контента в реальном времени для улучшения контента, увеличения читательской аудитории и дохода.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.

Anyword

Anyword

anyword.com

Anyword - это AI-платформа для создания эффективного маркетингового контента, которая помогает пользователям оптимизировать копию и оценивать её производительность.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Приложение Shakespeare.Ai помогает оптимизировать маркетинговые кампании с помощью инструментов на базе AI, улучшая таргетинг и производительность рекламы.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.

Readable

Readable

readable.com

Readable - инструмент для анализа и улучшения читаемости текста, поддерживающий различные форматы документов и обеспечивающий обратную связь в реальном времени.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.

Botify

Botify

botify.com

Botify помогает выявить упущенные возможности для развития бизнеса, предлагая аналитику и автоматизацию SEO задач для крупных сайтов.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.

Matomo

Matomo

matomo.org

Matomo - платформа для веб-аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей, анализировать трафик и управлять маркетинговыми кампаниями, с акцентом на защиту конфиденциальности данных.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Clearscope

Clearscope

clearscope.io

ClearScope — платформа для оптимизации контента с помощью AI, помогающая улучшать видимость и качество текста для поисковых систем.

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel — платформа аналитики контента, помогающая издателям и медиа-компаниям анализировать трафик, читателей и подписчиков для оптимизации их контента.

Contently

Contently

contently.com

Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.

Foleon

Foleon

foleon.com

Foleon - это платформа для создания интерактивного контента, позволяющая компаниям легко разрабатывать и управлять цифровыми медиаформатами.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.

Conductor

Conductor

conductor.com

Conductor — платформа для SEO и контентного маркетинга, помогающая оптимизировать сайты для поисковых систем и увеличить органический трафик.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.

Content Harmony

Content Harmony

contentharmony.com

Content Harmony помогает ускорить создание контент-брифов, анализируя намерения поиска и ключевые слова, и оптимизирует контент для SEO.

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump помогает создавать SEO-контент, показывая, какой именно материал нужно подготовить для повышения позиций в поисковых системах.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate — это программное обеспечение для отчётности, обеспечивающее интеграцию данных и поддержку бизнес-аналитики для компаний и агентств.

Momently

Momently

momently.com

Приложение Momently позволяет быстро создавать пользовательские отчёты для рекламных кампаний, используя аналитические данные и API для вовлечения читателей.

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Epilocal предлагает инструменты для соединения данных и автоматизации, позволяя компаниям масштабировать и оптимизировать операции с контентом по доступной цене.

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW – это платформа для аналитики видео и приложений, помогающая потоковым сервисам улучшать качество контента, анализировать поведение зрителей и оптимизировать рекламу.

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение писем в почте, увеличивая процент сообщений, попадающих в приоритетный ящик.

DISQO

DISQO

disqo.com

DISQO - платформа для измерения эффективности рекламы и анализа клиентского опыта, позволяющая отслеживать результаты рекламных кампаний и поведение потребителей.

Urbiquest

Urbiquest

urbiquest.com

UrbiQuest — платформа для управления вашей онлайн-присутствием, объединяющая данные о безопасности, социальных сетях, сайтах и email для анализа и отчетов.

Revuze

Revuze

revuze.it

Revuze анализирует отзывы клиентов из разных онлайн-источников, превращая их в идеи для понимания потребительских предпочтений и улучшения продуктов.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan — платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая ИИ-инструменты для поддержки представителей и оптимизации рабочих процессов.

Parse.ly

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly - аналитическая платформа для создателей контента, позволяющая отслеживать вовлеченность аудитории и оптимизировать стратегии с помощью данных.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute анализирует эффективность рекламы в вещании, сопоставляя данные рекламных кампаний с аналитикой веб-сайтов рекламодателей в реальном времени.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata - платформа атрибуции доходов для B2B, анализирующая путь клиента и оптимизирующая маркетинговые стратегии на основе данных.

QuickFrame

QuickFrame

quickframe.com

QuickFrame — платформа для создания видео-контента, которая связывает бренды с создателями и оптимизирует видео для различных каналов и форматов.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly — это приложение для управления контентом, которое использует ИИ для персонализации и автоматизации распределения контента среди целевой аудитории.

Pressboard

Pressboard

pressboardmedia.com

Pressboard — платформа для создания, управления и распространения контента с возможностью формирования отчетов и совместной работы над проектами.

Spiny.ai

Spiny.ai

spiny.ai

Spiny.ai — приложение на базе ИИ для автоматизации задач, анализа данных и оптимизации работы для издателей и создателей контента.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Event Registry — платформа для отслеживания мировых событий и их анализа с использованием ИИ, предоставляющая инсайты из новостного контента.

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