Программное обеспечение для контент-аналитики - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для контент-аналитики дает пользователям полное представление о том, как сотрудники и посетители взаимодействуют с опубликованным контентом, включая блоги, статьи и подкасты. Эта технология, называемая контент-аналитикой, позволяет пользователям получать ценную информацию, которая может служить основой для будущих стратегий в отношении контента. Решения для контент-аналитики предлагают различные показатели, такие как просмотры страниц, репосты, исходящие клики, рейтинг в поиске, среднее время, потраченное на отдельные публикации, а также финансовое влияние контента. Эти платформы также могут предоставлять дополнительные данные, такие как распределение просмотров между настольными и мобильными устройствами, понимание конкретных отраслей или демографии зрителей, а также анализ наиболее эффективных компонентов контента. Программы контент-аналитики часто интегрируются или имеют сходство с программным обеспечением для цифровой и социальной аналитики. Используя контент-аналитику, пользователи могут принимать решения на основе данных для оптимизации своей контент-стратегии и повышения взаимодействия со своей целевой аудиторией.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Bitly
bitly.com
Bitly — сервис для сокращения URL и управления ссылками, позволяющий пользователям создавать короткие ссылки, QR-коды и анализировать их эффективность.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest – приложение для автоматизации воронок продаж и последовательностей, позволяющее превращать холодных клиентов в довольных.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — платформа для управления ссылками, позволяющая пользователям сокращать и брендиировать URL-адреса, отслеживать взаимодействия и использовать аналитику.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Приложение IO Technologies предлагает аналитику контента в реальном времени для улучшения контента, увеличения читательской аудитории и дохода.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.
BL.INK
bl.ink
BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.
Anyword
anyword.com
Anyword - это AI-платформа для создания эффективного маркетингового контента, которая помогает пользователям оптимизировать копию и оценивать её производительность.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Shakespeare
shakespeare.ai
Приложение Shakespeare.Ai помогает оптимизировать маркетинговые кампании с помощью инструментов на базе AI, улучшая таргетинг и производительность рекламы.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.
Readable
readable.com
Readable - инструмент для анализа и улучшения читаемости текста, поддерживающий различные форматы документов и обеспечивающий обратную связь в реальном времени.
Sniply
sniply.io
Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.
Botify
botify.com
Botify помогает выявить упущенные возможности для развития бизнеса, предлагая аналитику и автоматизацию SEO задач для крупных сайтов.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — платформа аналитики контента, помогающая маркетологам измерять и продвигать лучший контент, анализируя социальную активность и автоматизируя публикации.
Matomo
matomo.org
Matomo - платформа для веб-аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей, анализировать трафик и управлять маркетинговыми кампаниями, с акцентом на защиту конфиденциальности данных.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Clearscope
clearscope.io
ClearScope — платформа для оптимизации контента с помощью AI, помогающая улучшать видимость и качество текста для поисковых систем.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — платформа аналитики контента, помогающая издателям и медиа-компаниям анализировать трафик, читателей и подписчиков для оптимизации их контента.
Contently
contently.com
Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.
Foleon
foleon.com
Foleon - это платформа для создания интерактивного контента, позволяющая компаниям легко разрабатывать и управлять цифровыми медиаформатами.
Conductor
conductor.com
Conductor — платформа для SEO и контентного маркетинга, помогающая оптимизировать сайты для поисковых систем и увеличить органический трафик.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony помогает ускорить создание контент-брифов, анализируя намерения поиска и ключевые слова, и оптимизирует контент для SEO.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump помогает создавать SEO-контент, показывая, какой именно материал нужно подготовить для повышения позиций в поисковых системах.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate — это программное обеспечение для отчётности, обеспечивающее интеграцию данных и поддержку бизнес-аналитики для компаний и агентств.
Momently
momently.com
Приложение Momently позволяет быстро создавать пользовательские отчёты для рекламных кампаний, используя аналитические данные и API для вовлечения читателей.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal предлагает инструменты для соединения данных и автоматизации, позволяя компаниям масштабировать и оптимизировать операции с контентом по доступной цене.
NPAW
npaw.com
NPAW – это платформа для аналитики видео и приложений, помогающая потоковым сервисам улучшать качество контента, анализировать поведение зрителей и оптимизировать рекламу.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
DISQO
disqo.com
DISQO — это платформа CX для понимания каждого опыта клиента. Компании доверяют DISQO в принятии более эффективных решений для каждого клиента, точки взаимодействия и результата. Измерения рекламы, отзывы клиентов и доступ к аудитории DISQO обеспечиваются миллионами потребителей на крупнейшей в отрасли платформе потребительских данных с возможностью подписки. DISQO включен в рейтинги Fast 500 по версии Deloitte и в список лучших мест для работы по версии Ad Age, а также получил награды за оценку рекламы от Digiday и Cynopsis media.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — это платформа, которая поможет вам контролировать каждый аспект вашего присутствия в Интернете. Благодаря удобной платформе, которая не позволит вам запутаться среди 15 различных инструментов управления, мы упрощаем ваши задачи. Чтобы дать вам полную картину вашей работы, UrbiQuest объединяет всю необходимую информацию. Все анализируется и объясняется, будь то безопасность, социальные сети, управление сайтом или электронная почта. Кроме того, мы отправим вам подробный отчет о вашей еженедельной активности. Кроме того, мы также проводим индивидуальные тренировки, если вы хотите прогрессировать.
Revuze
revuze.it
Revuze — лидер в области генеративного ИИ-анализа онлайн-обзоров, производящий революцию в сфере потребительского анализа. Благодаря многолетнему опыту обучения LLM Revuze раскрывает весь потенциал информации от проверенных покупателей из нескольких источников электронной коммерции. Его передовые решения позволяют предприятиям беспрепятственно интегрировать аналитику обзоров в свои маркетинговые и продуктовые процессы, что позволяет принимать стратегические решения. Благодаря высококачественным данным, точным прогнозам и возможностям масштабирования по источникам и регионам он предлагает анализ в реальном времени с интуитивно понятными функциями, динамическими панелями мониторинга и подробными отчетами. Комплексные решения Revuze, от сбора данных до окончательной визуализации, гарантируют, что вы сможете ориентироваться в быстро меняющемся ландшафте ваших категорий и уверенно принимать ежедневные решения на основе данных. Откройте для себя возможности Revuze, GPT индустрии потребительского анализа, и получите более глубокое понимание своих клиентов и конкурентов.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan помогает ведущим мировым брендам облегчить процесс покупок в будущем. Все, что мы предлагаем, продумано, гибко и легко адаптируется к уникальным бизнес-процессам с высоко персонализированным опытом, который нравится людям и брендам. Наша миссия — помогать компаниям предоставлять фирменный опыт покупок, который будет интересным, персонализированным, ценным и поможет людям с уверенностью принимать лучшие решения. Инновационные компании, такие как Nike, Guess, Prudential и Starwood Hotels, доверяют Bigtincan, чтобы дать возможность командам, работающим с клиентами, разумно готовить, вовлекать, измерять и постоянно улучшать опыт покупок для своих клиентов.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша аудитория, через данные. Благодаря 30 уникальным показателям внимания, отслеживанию подписчиков и сегментации аудитории создатели контента, аналитики, редакторы, маркетологи и специалисты по коммуникациям могут использовать Parse.ly, чтобы: - Развивать свой бизнес и улучшать ключевые показатели, такие как вовлеченность читателей, конверсии и удержание с помощью данных. -управляемые идеи. - Действуйте на основе немедленного понимания аудитории в режиме реального времени или анализируйте исторические данные, чтобы получить четкое представление о прошлом и планировать будущее. Благодаря встроенной платформе персонализации команды разработчиков могут использовать Parse.ly для создания динамического контента, основанного на данных и персонализированного пользователями на своем веб-сайте, а также в своих CMS или WCM. Благодаря нашей платформе конвейера данных ученые и инженеры, работающие с данными, могут использовать наши расширенные данные о посещениях, чтобы тратить меньше времени на инфраструктуру данных и больше времени на анализ данных и аналитику. Parse.ly работает с более чем 300 корпоративными компаниями, используя их надежную инфраструктуру данных: - Четвертая по распространенности веб-технология премиум-класса на сайтах с высоким трафиком (по данным BuildingWith). - Parse.ly используют ведущие медиа- и развлекательные компании, бренды DTC, компании из списка Fortune 500, компании B2B, а также все, кто верит, что контент может продвинуть их бизнес вперед.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly — это приложение для управления контентом, которое использует ИИ для персонализации и автоматизации распределения контента среди целевой аудитории.
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame от MNTN позволяет каждой организации конкурировать в нашем мире видео, изменяя способ создания оригинального видео. Наша платформа Global Video Hub™ максимизирует рентабельность инвестиций в видеоконтент, открывая доступ к видео на основе данных, которое эффективно создается для каждой платформы, цели кампании и стиля. В Global Video Hub было создано более 65 000 видеороликов для ведущих брендов, включая Colgate-Palmolive, Hasbro, Self и Ben Bridge Jewellers. QuickFrame является официальным партнером Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN и Roku.
Pressboard
pressboardmedia.com
Отмеченные наградами инструменты для создателей контента. Вы создаете невероятный контент, все остальное сделают наши инструменты. Pressboard предоставляет вам репортажи, которые не менее эффективны, чем ваш контент. Переходите от запуска контента к обмену отчетами в режиме реального времени за считанные минуты, а не дни. Pressboard Studio объединяет ваши самые важные данные в красивые, настраиваемые и доступные для совместного использования интерактивные отчеты. -Объедините все свои данные -Удивите своих клиентов отчетами, которыми можно поделиться -Управляйте сотнями кампаний одновременно, которым доверяют тысячи ведущих мировых издателей и влиятельных лиц, включая NBCUniversal, USA TODAY и The New York Times.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — это не просто искусственный интеллект. Наши специализированные решения для издателей объединяют опыт и технологии для предоставления продуктов, которые оптимизируют бизнес-данные, предоставляют ценную информацию и оптимизируют доходы. Наш основной продукт сочетает в себе инновационные методы бизнес-аналитики, генерации естественного языка и опыт медиаиндустрии, чтобы предоставить передовое аналитическое решение для создателей контента. Spiny Trends — это медиа-подразделение Spiny.ai, предоставляющее новости и анализ в удобном для восприятия формате без предвзятости и мнений.
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная аналитическая платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.
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