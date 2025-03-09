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Программное обеспечение для контент-аналитики дает пользователям полное представление о том, как сотрудники и посетители взаимодействуют с опубликованным контентом, включая блоги, статьи и подкасты. Эта технология, называемая контент-аналитикой, позволяет пользователям получать ценную информацию, которая может служить основой для будущих стратегий в отношении контента. Решения для контент-аналитики предлагают различные показатели, такие как просмотры страниц, репосты, исходящие клики, рейтинг в поиске, среднее время, потраченное на отдельные публикации, а также финансовое влияние контента. Эти платформы также могут предоставлять дополнительные данные, такие как распределение просмотров между настольными и мобильными устройствами, понимание конкретных отраслей или демографии зрителей, а также анализ наиболее эффективных компонентов контента. Программы контент-аналитики часто интегрируются или имеют сходство с программным обеспечением для цифровой и социальной аналитики. Используя контент-аналитику, пользователи могут принимать решения на основе данных для оптимизации своей контент-стратегии и повышения взаимодействия со своей целевой аудиторией.
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Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — это платформа, которая поможет вам контролировать каждый аспект вашего присутствия в Интернете. Благодаря удобной платформе, которая не позволит вам запутаться среди 15 различных инструментов управления, мы упрощаем ваши задачи. Чтобы дать вам полную картину вашей работы, UrbiQuest объединяет всю необходимую информацию. Все анализируется и объясняется, будь то безопасность, социальные сети, управление сайтом или электронная почта. Кроме того, мы отправим вам подробный отчет о вашей еженедельной активности. Кроме того, мы также проводим индивидуальные тренировки, если вы хотите прогрессировать.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — платформа аналитики контента, помогающая издателям и медиа-компаниям анализировать трафик, читателей и подписчиков для оптимизации их контента.
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — это комплексная аналитическая платформа, призванная помочь компаниям получить максимальную отдачу от инвестиций в цифровой маркетинг. Наша платформа позволяет компаниям любого размера видеть всю информацию о своей социальной, поисковой, платной и веб-производительности на единой, простой в использовании информационной панели, не покидая платформу. С помощью Digivizer маркетологи могут быстро принимать решения на основе данных о том, куда вложить свои деньги и энергию. Предлагая бесплатный план и множество других платных планов, включая более расширенные функции для отчетности влиятельных лиц, агентств и трансдисциплинарных команд, Digivizer может подойти всем компаниям любой формы и размера. Вы можете сравнить эти планы и включения в разделе цен ниже. Почему стоит выбрать Дигивайзер? Мы лидируем на рынке по доступности того, что предлагает наша платформа. Благодаря интеграции практически со всеми основными социальными сетями, менеджерами рекламы и веб-инструментами вы можете получить полное 360* представление о своей эффективности цифрового маркетинга. Team Digi — ваши личные защитники всего, что касается социального и цифрового маркетинга. Наши специалисты предлагают индивидуальную и групповую поддержку по деталям продукта, аналитическим сессиям, стратегии, отчетности; мы всегда готовы помочь вам получить максимальную отдачу от нашего продукта и вашей маркетинговой стратегии любым возможным способом.
Conductor
conductor.com
Conductor — ведущая в мире платформа для SEO и органического маркетинга. Корпоративная платформа SEO и контент-маркетинга от Conductor призвана помочь брендам обеспечить техническую оптимизацию их веб-сайтов для ранжирования в поисковых системах, улучшения существующих страниц и создания нового контента, который увеличивает органический веб-трафик. Conductor помогает маркетологам понять потребности клиентов и их поведение при поиске, позволяя межфункциональным командам принимать меры по их стратегии SEO. В отчете SoftwareReviews «Квадрант данных SEO за 2022 год» компания Conductor названа лидером среди SEO-решений и чемпионом в своем отчете «Эмоциональный след SEO за 2022 год». Conductor также получил высший балл в оценке The Forrester Wave: SEO Platform 2020 и получил высшие оценки в 9 из 11 категорий. В число дальновидных клиентов Conductor входят Citi, Siemens и Microsoft.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша аудитория, через данные. Благодаря 30 уникальным показателям внимания, отслеживанию подписчиков и сегментации аудитории создатели контента, аналитики, редакторы, маркетологи и специалисты по коммуникациям могут использовать Parse.ly, чтобы: - Развивать свой бизнес и улучшать ключевые показатели, такие как вовлеченность читателей, конверсии и удержание с помощью данных. -управляемые идеи. - Действуйте на основе немедленного понимания аудитории в режиме реального времени или анализируйте исторические данные, чтобы получить четкое представление о прошлом и планировать будущее. Благодаря встроенной платформе персонализации команды разработчиков могут использовать Parse.ly для создания динамического контента, основанного на данных и персонализированного пользователями на своем веб-сайте, а также в своих CMS или WCM. Благодаря нашей платформе конвейера данных ученые и инженеры, работающие с данными, могут использовать наши расширенные данные о посещениях, чтобы тратить меньше времени на инфраструктуру данных и больше времени на анализ данных и аналитику. Parse.ly работает с более чем 300 корпоративными компаниями, используя их надежную инфраструктуру данных: - Четвертая по распространенности веб-технология премиум-класса на сайтах с высоким трафиком (по данным BuildingWith). - Parse.ly используют ведущие медиа- и развлекательные компании, бренды DTC, компании из списка Fortune 500, компании B2B, а также все, кто верит, что контент может продвинуть их бизнес вперед.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan помогает ведущим мировым брендам облегчить процесс покупок в будущем. Все, что мы предлагаем, продумано, гибко и легко адаптируется к уникальным бизнес-процессам с высоко персонализированным опытом, который нравится людям и брендам. Наша миссия — помогать компаниям предоставлять фирменный опыт покупок, который будет интересным, персонализированным, ценным и поможет людям с уверенностью принимать лучшие решения. Инновационные компании, такие как Nike, Guess, Prudential и Starwood Hotels, доверяют Bigtincan, чтобы дать возможность командам, работающим с клиентами, разумно готовить, вовлекать, измерять и постоянно улучшать опыт покупок для своих клиентов.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
Revuze
revuze.it
Revuze — лидер в области генеративного ИИ-анализа онлайн-обзоров, производящий революцию в сфере потребительского анализа. Благодаря многолетнему опыту обучения LLM Revuze раскрывает весь потенциал информации от проверенных покупателей из нескольких источников электронной коммерции. Его передовые решения позволяют предприятиям беспрепятственно интегрировать аналитику обзоров в свои маркетинговые и продуктовые процессы, что позволяет принимать стратегические решения. Благодаря высококачественным данным, точным прогнозам и возможностям масштабирования по источникам и регионам он предлагает анализ в реальном времени с интуитивно понятными функциями, динамическими панелями мониторинга и подробными отчетами. Комплексные решения Revuze, от сбора данных до окончательной визуализации, гарантируют, что вы сможете ориентироваться в быстро меняющемся ландшафте ваших категорий и уверенно принимать ежедневные решения на основе данных. Откройте для себя возможности Revuze, GPT индустрии потребительского анализа, и получите более глубокое понимание своих клиентов и конкурентов.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
DISQO
disqo.com
DISQO — это платформа CX для понимания каждого опыта клиента. Компании доверяют DISQO в принятии более эффективных решений для каждого клиента, точки взаимодействия и результата. Измерения рекламы, отзывы клиентов и доступ к аудитории DISQO обеспечиваются миллионами потребителей на крупнейшей в отрасли платформе потребительских данных с возможностью подписки. DISQO включен в рейтинги Fast 500 по версии Deloitte и в список лучших мест для работы по версии Ad Age, а также получил награды за оценку рекламы от Digiday и Cynopsis media.
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная аналитическая платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.
Momently
momently.com
Создавайте собственные отчеты для своих фирменных или спонсируемых кампаний за считанные секунды. Используйте контент-аналитику и API, чтобы привлечь читателей, предоставляя им релевантный контент.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — это не просто искусственный интеллект. Наши специализированные решения для издателей объединяют опыт и технологии для предоставления продуктов, которые оптимизируют бизнес-данные, предоставляют ценную информацию и оптимизируют доходы. Наш основной продукт сочетает в себе инновационные методы бизнес-аналитики, генерации естественного языка и опыт медиаиндустрии, чтобы предоставить передовое аналитическое решение для создателей контента. Spiny Trends — это медиа-подразделение Spiny.ai, предоставляющее новости и анализ в удобном для восприятия формате без предвзятости и мнений.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
Clearscope
clearscope.io
ClearScope — платформа для оптимизации контента с помощью AI, помогающая улучшать видимость и качество текста для поисковых систем.
NPAW
npaw.com
NPAW с гордостью представляет свой пакет аналитических решений. Мощная, интуитивно понятная платформа для анализа видео и приложений в режиме реального времени, которая призвана совершить революцию в индустрии видеоаналитики, позволяя OTT-компаниям, телекоммуникационным компаниям, медиа-компаниям и вещательным компаниям преобразовывать миллиарды данных в действенные бизнес-идеи, которые они смогут отслеживать, анализировать и и извлекать выгоду, пока их пользователи смотрят. В быстро развивающейся индустрии потокового вещания компании, предоставляющие контент пользователям, сталкиваются с серьезной проблемой: отсутствием прозрачности непомерно сложной цепочки доставки контента. Как они могут реагировать на разочарование пользователей, если не знают, что пошло не так? Как они могут реагировать на развивающиеся тенденции потребления по устройствам, если у них нет доступа к этим данным? NPAW Suite предоставляет поставщикам видео полный обзор потоковой передачи их конечных пользователей в режиме реального времени, интегрируясь с плеерами для получения важных необработанных данных и переводя их в настраиваемые и легко читаемые информационные панели, которые не только предоставляют компаниям все необходимые данные. может понадобиться, но также позволить им понять это и действовать в соответствии с этим осмысленным образом. Перед нами стояла задача разработать эволюцию нашего продукта, который мог бы преобразовывать чрезвычайно сложную информацию в систему визуального дизайна, достаточно интуитивно понятную, чтобы позволить клиентам идентифицировать, создавать и объединять свои собственные шаблоны ключевых показателей эффективности, показателей и измерений на основе данных для их индивидуальное обслуживание. Тесно сотрудничая с клиентами и постоянно работая над улучшением версии нашего продукта, мы смогли создать язык визуального дизайна, достаточно простой, чтобы позволить пользователям получить необходимую видимость данных.
Pressboard
pressboardmedia.com
Отмеченные наградами инструменты для создателей контента. Вы создаете невероятный контент, все остальное сделают наши инструменты. Pressboard предоставляет вам репортажи, которые не менее эффективны, чем ваш контент. Переходите от запуска контента к обмену отчетами в режиме реального времени за считанные минуты, а не дни. Pressboard Studio объединяет ваши самые важные данные в красивые, настраиваемые и доступные для совместного использования интерактивные отчеты. -Объедините все свои данные -Удивите своих клиентов отчетами, которыми можно поделиться -Управляйте сотнями кампаний одновременно, которым доверяют тысячи ведущих мировых издателей и влиятельных лиц, включая NBCUniversal, USA TODAY и The New York Times.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal предоставляет соединители данных и инструменты автоматизации, которые позволяют предприятиям масштабировать и автоматизировать операции с контентом по доступной цене.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony помогает ускорить создание контент-брифов, анализируя намерения поиска и ключевые слова, и оптимизирует контент для SEO.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — это платформа контент-аналитики, которая помогает маркетологам измерять, продвигать и улучшать свой лучший контент. GetSocial работает с более чем 150 000 веб-сайтами по всему миру и имеет таких звездных клиентов, как Adobe, Sky и WWF. GetSocial разработал четыре А социальной структуры <> АКТИВИРОВАТЬ * GetSocial отслеживает 100% социальной активности вашего сайта. * GetSocial раскрывает трафик темных социальных сетей и личных сообщений. ✭ АНАЛИЗИРОВАТЬ * GetSocial анализирует каждое социальное взаимодействие на вашем сайте. * GetSocial оценивает виральность каждой вашей контент-истории. * GetSocial обнаруживает ваш самый вирусный контент. <> АВТОМАТИЗИРОВАТЬ * GetSocial предоставляет вам автоматические оповещения о вирусном контенте. * GetSocial поможет вам опубликовать нужную историю на нужном канале и в нужный момент, чтобы максимизировать охват. <> АТРИБУТ * GetSocial предоставляет вам обратную связь на основе аналитических данных, которая поможет вам продвигать ваш лучший контент.
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame от MNTN позволяет каждой организации конкурировать в нашем мире видео, изменяя способ создания оригинального видео. Наша платформа Global Video Hub™ максимизирует рентабельность инвестиций в видеоконтент, открывая доступ к видео на основе данных, которое эффективно создается для каждой платформы, цели кампании и стиля. В Global Video Hub было создано более 65 000 видеороликов для ведущих брендов, включая Colgate-Palmolive, Hasbro, Self и Ben Bridge Jewellers. QuickFrame является официальным партнером Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN и Roku.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, электронной почте, CRM, Интернете и аналитике. Решение обеспечивает интеграцию данных ETL на уровне предприятия, масштабируемое хранилище данных и визуализацию данных, ориентированную на бизнес, предназначенную для адаптации к любому сценарию бизнес-данных или клиентских данных, а также конфигурации внутренней/внешней отчетности. Наши партнеры могут быть спокойны благодаря выделенным менеджерам по работе с клиентами и экспертам по настройке BI по требованию, которые действуют как партнерское аналитическое расширение своей команды. Проще говоря, мы гарантируем постоянное достижение вашего идеального видения отчетности. Arena Calibrate доверяют такие бренды и агентства, как Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap и Fourth. Узнайте больше об Arena Calibrate ниже: - Комплексное комплексное программное обеспечение для бизнес-аналитики обеспечивает единый источник достоверных отчетов по онлайн- и офлайн-рекламе, маркетингу по электронной почте, аналитике веб-сайтов, формированию спроса, электронной коммерции, CRM/продажам и другим областям данных. - Масштабируемое хранилище данных для вашего бизнеса или клиентов. - Более 40 разъемов Plug & Play + автоматизированные конвейеры передачи данных. - Беспрепятственно интегрирует офлайн-данные или другие данные, для которых нет доступного соединителя. - Усовершенствованное межплатформенное смешивание и выравнивание данных, а также ценная очистка данных и поддержка гигиены для обеспечения точности отчетов. - Позволяет быстро понять общее состояние вашей маркетинговой воронки и повлиять на привлечение потенциальных клиентов, MQL, SQL, CAC и рентабельность инвестиций в рекламу. - Недорогие менеджеры по работе с клиентами и эксперты по настройке BI по требованию, которые работают как партнерское расширение BI для вашей команды или агентства. Посетите веб-сайт: https://www.калибровка.thearena.ai.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
Anyword
anyword.com
Anyword - это AI-платформа для создания эффективного маркетингового контента, которая помогает пользователям оптимизировать копию и оценивать её производительность.
Bitly
bitly.com
Bitly — сервис для сокращения URL и управления ссылками, позволяющий пользователям создавать короткие ссылки, QR-коды и анализировать их эффективность.
BL.INK
bl.ink
BL.INK — платформа для сокращения URL и создания QR-кодов с возможностью отслеживания данных и интеграции с другими инструментами.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время и снижайте риски с помощью приоритетных действий и оповещений, а также максимизируйте ресурсы за счет автоматизации важнейших задач SEO.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.
Contently
contently.com
Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Foleon
foleon.com
Foleon - это платформа для создания интерактивного контента, позволяющая компаниям легко разрабатывать и управлять цифровыми медиаформатами.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Issuu
issuu.com
Issuu помогает пользователям преобразовывать статические PDF в интерактивные публикации, такие как Flipbooks и журналы, и делиться ими через различные цифровые каналы.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — платформа для управления ссылками, позволяющая пользователям сокращать и брендиировать URL-адреса, отслеживать взаимодействия и использовать аналитику.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Sniply
sniply.io
Sniply - это укоротитель ссылок, который добавляет призывы к действию к общим ссылкам, помогая повышать конверсии и взаимодействие с пользователями.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - это платформа для управления контентом, позволяющая командам координировать, публиковать и анализировать материал на различных каналах.
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
Shakespeare
shakespeare.ai
Приложение Shakespeare.Ai помогает оптимизировать маркетинговые кампании с помощью инструментов на базе AI, улучшая таргетинг и производительность рекламы.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
Readable
readable.com
Readable - инструмент для анализа и улучшения читаемости текста, поддерживающий различные форматы документов и обеспечивающий обратную связь в реальном времени.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.
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