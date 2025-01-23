Программное обеспечение для контент-аналитики - Самые популярные приложения - Руанда

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Программное обеспечение для контент-аналитики дает пользователям полное представление о том, как сотрудники и посетители взаимодействуют с опубликованным контентом, включая блоги, статьи и подкасты. Эта технология, называемая контент-аналитикой, позволяет пользователям получать ценную информацию, которая может служить основой для будущих стратегий в отношении контента. Решения для контент-аналитики предлагают различные показатели, такие как просмотры страниц, репосты, исходящие клики, рейтинг в поиске, среднее время, потраченное на отдельные публикации, а также финансовое влияние контента. Эти платформы также могут предоставлять дополнительные данные, такие как распределение просмотров между настольными и мобильными устройствами, понимание конкретных отраслей или демографии зрителей, а также анализ наиболее эффективных компонентов контента. Программы контент-аналитики часто интегрируются или имеют сходство с программным обеспечением для цифровой и социальной аналитики. Используя контент-аналитику, пользователи могут принимать решения на основе данных для оптимизации своей контент-стратегии и повышения взаимодействия со своей целевой аудиторией.
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Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — это платформа, которая поможет вам контролировать каждый аспект вашего присутствия в Интернете. Благодаря удобной платформе, которая не позволит вам запутаться среди 15 различных инструментов управления, мы упрощаем ваши задачи. Чтобы дать вам полную картину вашей работы, UrbiQuest объединяет всю необходимую информацию. Все анализируется и объясняется, будь то безопасность, социальные сети, управление сайтом или электронная почта. Кроме того, мы отправим вам подробный отчет о вашей еженедельной активности. Кроме того, мы также проводим индивидуальные тренировки, если вы хотите прогрессировать.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаимодействовать с вашим веб-сайтом, что способствует повышению эффективности бизнеса. . Ускорьте свою воронку продаж и доходы с помощью персонализации на основе атрибуции: - Предоставляйте каждому посетителю веб-сайта нужные сообщения и ресурсы, помогая им быстрее стать вашими клиентами. - Поймите, как ваши маркетинговые усилия влияют на бизнес-цели, и составьте карту пути вашего клиента от первого контакта до заключенных сделок. - Превращайте посетителей в клиентов, а не только в потенциальных клиентов!
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чтение в прямом эфире, рекламные акции с органическими упоминаниями). Veritone Attribute использует данные транслируемой рекламы и сопоставляет их с аналитикой веб-сайтов рекламодателей. С помощью Attribute средства массовой информации могут продемонстрировать свою цифровую ценность в вещательных кампаниях, что приведет к повышению удовлетворенности рекламодателей и увеличению доходов. Быстрая аналитика — собирайте и просматривайте подробные и надежные данные о кампании практически в режиме реального времени. Гибкая настройка — настраивается для каждого клиента, рекламодателя и кампании. Высокая наглядность — информационная панель обеспечивает простую и общедоступную визуализацию данных атрибуции. Дополнительную информацию можно найти на https://www.veritone. com/приложения/атрибут.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — это платформа контент-аналитики, которая помогает издателям и медиакомпаниям анализировать свой трафик, читателей и подписчиков. Платформа Marfeel помогает издателям обеспечивать взаимодействие и согласованность действий команд, принимая решения на основе данных, чтобы раскрыть весь потенциал своего контента и аудитории. В компании Marfeel, штаб-квартире которой находится в Барселоне, а также офисах в Нью-Йорке и Боготе, работает более 60 специалистов. Работая в сфере издательского дела и рекламных технологий с 2011 года, Марфил является сертифицированным партнером Google по публикации, официальным членом IAB и Prebid.org и продолжает разрабатывать новые технологии для издателей.
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — это комплексная аналитическая платформа, призванная помочь компаниям получить максимальную отдачу от инвестиций в цифровой маркетинг. Наша платформа позволяет компаниям любого размера видеть всю информацию о своей социальной, поисковой, платной и веб-производительности на единой, простой в использовании информационной панели, не покидая платформу. С помощью Digivizer маркетологи могут быстро принимать решения на основе данных о том, куда вложить свои деньги и энергию. Предлагая бесплатный план и множество других платных планов, включая более расширенные функции для отчетности влиятельных лиц, агентств и трансдисциплинарных команд, Digivizer может подойти всем компаниям любой формы и размера. Вы можете сравнить эти планы и включения в разделе цен ниже. Почему стоит выбрать Дигивайзер? Мы лидируем на рынке по доступности того, что предлагает наша платформа. Благодаря интеграции практически со всеми основными социальными сетями, менеджерами рекламы и веб-инструментами вы можете получить полное 360* представление о своей эффективности цифрового маркетинга. Team Digi — ваши личные защитники всего, что касается социального и цифрового маркетинга. Наши специалисты предлагают индивидуальную и групповую поддержку по деталям продукта, аналитическим сессиям, стратегии, отчетности; мы всегда готовы помочь вам получить максимальную отдачу от нашего продукта и вашей маркетинговой стратегии любым возможным способом.
Conductor
conductor.com
Conductor — ведущая в мире платформа для SEO и органического маркетинга. Корпоративная платформа SEO и контент-маркетинга от Conductor призвана помочь брендам обеспечить техническую оптимизацию их веб-сайтов для ранжирования в поисковых системах, улучшения существующих страниц и создания нового контента, который увеличивает органический веб-трафик. Conductor помогает маркетологам понять потребности клиентов и их поведение при поиске, позволяя межфункциональным командам принимать меры по их стратегии SEO. В отчете SoftwareReviews «Квадрант данных SEO за 2022 год» компания Conductor названа лидером среди SEO-решений и чемпионом в своем отчете «Эмоциональный след SEO за 2022 год». Conductor также получил высший балл в оценке The Forrester Wave: SEO Platform 2020 и получил высшие оценки в 9 из 11 категорий. В число дальновидных клиентов Conductor входят Citi, Siemens и Microsoft.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша аудитория, через данные. Благодаря 30 уникальным показателям внимания, отслеживанию подписчиков и сегментации аудитории создатели контента, аналитики, редакторы, маркетологи и специалисты по коммуникациям могут использовать Parse.ly, чтобы: - Развивать свой бизнес и улучшать ключевые показатели, такие как вовлеченность читателей, конверсии и удержание с помощью данных. -управляемые идеи. - Действуйте на основе немедленного понимания аудитории в режиме реального времени или анализируйте исторические данные, чтобы получить четкое представление о прошлом и планировать будущее. Благодаря встроенной платформе персонализации команды разработчиков могут использовать Parse.ly для создания динамического контента, основанного на данных и персонализированного пользователями на своем веб-сайте, а также в своих CMS или WCM. Благодаря нашей платформе конвейера данных ученые и инженеры, работающие с данными, могут использовать наши расширенные данные о посещениях, чтобы тратить меньше времени на инфраструктуру данных и больше времени на анализ данных и аналитику. Parse.ly работает с более чем 300 корпоративными компаниями, используя их надежную инфраструктуру данных: - Четвертая по распространенности веб-технология премиум-класса на сайтах с высоким трафиком (по данным BuildingWith). - Parse.ly используют ведущие медиа- и развлекательные компании, бренды DTC, компании из списка Fortune 500, компании B2B, а также все, кто верит, что контент может продвинуть их бизнес вперед.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan помогает ведущим мировым брендам облегчить процесс покупок в будущем. Все, что мы предлагаем, продумано, гибко и легко адаптируется к уникальным бизнес-процессам с высоко персонализированным опытом, который нравится людям и брендам. Наша миссия — помогать компаниям предоставлять фирменный опыт покупок, который будет интересным, персонализированным, ценным и поможет людям с уверенностью принимать лучшие решения. Инновационные компании, такие как Nike, Guess, Prudential и Starwood Hotels, доверяют Bigtincan, чтобы дать возможность командам, работающим с клиентами, разумно готовить, вовлекать, измерять и постоянно улучшать опыт покупок для своих клиентов.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
Revuze
revuze.it
Revuze — лидер в области генеративного ИИ-анализа онлайн-обзоров, производящий революцию в сфере потребительского анализа. Благодаря многолетнему опыту обучения LLM Revuze раскрывает весь потенциал информации от проверенных покупателей из нескольких источников электронной коммерции. Его передовые решения позволяют предприятиям беспрепятственно интегрировать аналитику обзоров в свои маркетинговые и продуктовые процессы, что позволяет принимать стратегические решения. Благодаря высококачественным данным, точным прогнозам и возможностям масштабирования по источникам и регионам он предлагает анализ в реальном времени с интуитивно понятными функциями, динамическими панелями мониторинга и подробными отчетами. Комплексные решения Revuze, от сбора данных до окончательной визуализации, гарантируют, что вы сможете ориентироваться в быстро меняющемся ландшафте ваших категорий и уверенно принимать ежедневные решения на основе данных. Откройте для себя возможности Revuze, GPT индустрии потребительского анализа, и получите более глубокое понимание своих клиентов и конкурентов.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
DISQO
disqo.com
DISQO — это платформа CX для понимания каждого опыта клиента. Компании доверяют DISQO в принятии более эффективных решений для каждого клиента, точки взаимодействия и результата. Измерения рекламы, отзывы клиентов и доступ к аудитории DISQO обеспечиваются миллионами потребителей на крупнейшей в отрасли платформе потребительских данных с возможностью подписки. DISQO включен в рейтинги Fast 500 по версии Deloitte и в список лучших мест для работы по версии Ad Age, а также получил награды за оценку рекламы от Digiday и Cynopsis media.
Event Registry
eventregistry.org
Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы превратить новостной контент в полезную информацию Event Registry — это ведущая в мире новостная аналитическая платформа, позволяющая организациям отслеживать мировые события и анализировать их влияние.
Momently
momently.com
Создавайте собственные отчеты для своих фирменных или спонсируемых кампаний за считанные секунды. Используйте контент-аналитику и API, чтобы привлечь читателей, предоставляя им релевантный контент.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — это не просто искусственный интеллект. Наши специализированные решения для издателей объединяют опыт и технологии для предоставления продуктов, которые оптимизируют бизнес-данные, предоставляют ценную информацию и оптимизируют доходы. Наш основной продукт сочетает в себе инновационные методы бизнес-аналитики, генерации естественного языка и опыт медиаиндустрии, чтобы предоставить передовое аналитическое решение для создателей контента. Spiny Trends — это медиа-подразделение Spiny.ai, предоставляющее новости и анализ в удобном для восприятия формате без предвзятости и мнений.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope — лучшая в своем классе платформа для SEO-оптимизации контента, которая привлекает поисковый трафик. Наши оптимизированные инструменты упрощают написание SEO, позволяя создавать первоклассный контент, который будет ранжироваться. Наш текстовый редактор прост в использовании, совместном использовании и обучении. В дополнение к нашему первоклассному текстовому редактору мы предоставляем: -- Отчеты о контенте на базе искусственного интеллекта с важными рекомендациями с использованием данных Google в реальном времени. -- Ежемесячная статистика объема поиска и поисковых намерений, которая поможет вам выбрать правильное ключевое слово. -- Простая для понимания шкала оценки контента для объективного измерения качества контента. Удобные для авторов идеи и примеры фраз, которые способствуют актуальному и всестороннему написанию. Интеграция Google Doc и WordPress, которая вводит Clearscope в ваш рабочий процесс с контентом. Мы гарантируем настройку каждого клиента. для успеха благодаря надежному предложению живых демонстраций, адаптации и практической поддержки клиентов со стороны нашей команды экспертов. Как Clearscope вписывается в ваш рабочий процесс? Запланируйте демо-версию здесь: https://www.clearscope.io/contact Еще не уверены? Чтобы узнать больше, отправьте нам электронное письмо в любое время по адресу [email protected].
NPAW
npaw.com
NPAW с гордостью представляет свой пакет аналитических решений. Мощная, интуитивно понятная платформа для анализа видео и приложений в режиме реального времени, которая призвана совершить революцию в индустрии видеоаналитики, позволяя OTT-компаниям, телекоммуникационным компаниям, медиа-компаниям и вещательным компаниям преобразовывать миллиарды данных в действенные бизнес-идеи, которые они смогут отслеживать, анализировать и и извлекать выгоду, пока их пользователи смотрят. В быстро развивающейся индустрии потокового вещания компании, предоставляющие контент пользователям, сталкиваются с серьезной проблемой: отсутствием прозрачности непомерно сложной цепочки доставки контента. Как они могут реагировать на разочарование пользователей, если не знают, что пошло не так? Как они могут реагировать на развивающиеся тенденции потребления по устройствам, если у них нет доступа к этим данным? NPAW Suite предоставляет поставщикам видео полный обзор потоковой передачи их конечных пользователей в режиме реального времени, интегрируясь с плеерами для получения важных необработанных данных и переводя их в настраиваемые и легко читаемые информационные панели, которые не только предоставляют компаниям все необходимые данные. может понадобиться, но также позволить им понять это и действовать в соответствии с этим осмысленным образом. Перед нами стояла задача разработать эволюцию нашего продукта, который мог бы преобразовывать чрезвычайно сложную информацию в систему визуального дизайна, достаточно интуитивно понятную, чтобы позволить клиентам идентифицировать, создавать и объединять свои собственные шаблоны ключевых показателей эффективности, показателей и измерений на основе данных для их индивидуальное обслуживание. Тесно сотрудничая с клиентами и постоянно работая над улучшением версии нашего продукта, мы смогли создать язык визуального дизайна, достаточно простой, чтобы позволить пользователям получить необходимую видимость данных.
Pressboard
pressboardmedia.com
Отмеченные наградами инструменты для создателей контента. Вы создаете невероятный контент, все остальное сделают наши инструменты. Pressboard предоставляет вам репортажи, которые не менее эффективны, чем ваш контент. Переходите от запуска контента к обмену отчетами в режиме реального времени за считанные минуты, а не дни. Pressboard Studio объединяет ваши самые важные данные в красивые, настраиваемые и доступные для совместного использования интерактивные отчеты. -Объедините все свои данные -Удивите своих клиентов отчетами, которыми можно поделиться -Управляйте сотнями кампаний одновременно, которым доверяют тысячи ведущих мировых издателей и влиятельных лиц, включая NBCUniversal, USA TODAY и The New York Times.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal предоставляет соединители данных и инструменты автоматизации, которые позволяют предприятиям масштабировать и автоматизировать операции с контентом по доступной цене.
Content Harmony
contentharmony.com
Рабочий процесс контент-маркетинга Content Harmony помогает вашей команде создавать подробные описания контент-маркетинга на 50–80 % быстрее, чем ручной процесс, который использует большинство команд. Мы помогаем вам быстро проанализировать цель поиска, профили ключевых слов и тем конкурентов, структуру документов, вопросы пользователей, авторитетные источники и требования к визуальному контенту для графики и видео. Затем вы сможете оптимизировать свой контент с помощью нашей тематической модели на основе искусственного интеллекта, быстро выявляя недостающие подтемы в вашем контенте. Наш рабочий процесс позволяет вашей команде отказаться от 20 вкладок браузера и часов копирования и вставки в Документы Google, чтобы вы могли сосредоточиться на создании более эффективных ресурсов контент-маркетинга.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial — это платформа контент-аналитики, которая помогает маркетологам измерять, продвигать и улучшать свой лучший контент. GetSocial работает с более чем 150 000 веб-сайтами по всему миру и имеет таких звездных клиентов, как Adobe, Sky и WWF. GetSocial разработал четыре А социальной структуры <> АКТИВИРОВАТЬ * GetSocial отслеживает 100% социальной активности вашего сайта. * GetSocial раскрывает трафик темных социальных сетей и личных сообщений. ✭ АНАЛИЗИРОВАТЬ * GetSocial анализирует каждое социальное взаимодействие на вашем сайте. * GetSocial оценивает виральность каждой вашей контент-истории. * GetSocial обнаруживает ваш самый вирусный контент. <> АВТОМАТИЗИРОВАТЬ * GetSocial предоставляет вам автоматические оповещения о вирусном контенте. * GetSocial поможет вам опубликовать нужную историю на нужном канале и в нужный момент, чтобы максимизировать охват. <> АТРИБУТ * GetSocial предоставляет вам обратную связь на основе аналитических данных, которая поможет вам продвигать ваш лучший контент.
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame от MNTN позволяет каждой организации конкурировать в нашем мире видео, изменяя способ создания оригинального видео. Наша платформа Global Video Hub™ максимизирует рентабельность инвестиций в видеоконтент, открывая доступ к видео на основе данных, которое эффективно создается для каждой платформы, цели кампании и стиля. В Global Video Hub было создано более 65 000 видеороликов для ведущих брендов, включая Colgate-Palmolive, Hasbro, Self и Ben Bridge Jewellers. QuickFrame является официальным партнером Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN и Roku.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, электронной почте, CRM, Интернете и аналитике. Решение обеспечивает интеграцию данных ETL на уровне предприятия, масштабируемое хранилище данных и визуализацию данных, ориентированную на бизнес, предназначенную для адаптации к любому сценарию бизнес-данных или клиентских данных, а также конфигурации внутренней/внешней отчетности. Наши партнеры могут быть спокойны благодаря выделенным менеджерам по работе с клиентами и экспертам по настройке BI по требованию, которые действуют как партнерское аналитическое расширение своей команды. Проще говоря, мы гарантируем постоянное достижение вашего идеального видения отчетности. Arena Calibrate доверяют такие бренды и агентства, как Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap и Fourth. Узнайте больше об Arena Calibrate ниже: - Комплексное комплексное программное обеспечение для бизнес-аналитики обеспечивает единый источник достоверных отчетов по онлайн- и офлайн-рекламе, маркетингу по электронной почте, аналитике веб-сайтов, формированию спроса, электронной коммерции, CRM/продажам и другим областям данных. - Масштабируемое хранилище данных для вашего бизнеса или клиентов. - Более 40 разъемов Plug & Play + автоматизированные конвейеры передачи данных. - Беспрепятственно интегрирует офлайн-данные или другие данные, для которых нет доступного соединителя. - Усовершенствованное межплатформенное смешивание и выравнивание данных, а также ценная очистка данных и поддержка гигиены для обеспечения точности отчетов. - Позволяет быстро понять общее состояние вашей маркетинговой воронки и повлиять на привлечение потенциальных клиентов, MQL, SQL, CAC и рентабельность инвестиций в рекламу. - Недорогие менеджеры по работе с клиентами и эксперты по настройке BI по требованию, которые работают как партнерское расширение BI для вашей команды или агентства. Посетите веб-сайт: https://www.калибровка.thearena.ai.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей по всему миру. * Решения по безопасности. Платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту от DDoS-атак и брандмауэры веб-приложений для защиты от онлайн-угроз. * Периферийные вычисления: Akamai использует периферийные вычисления для обработки данных ближе к пользователям, повышая производительность и сокращая задержки. * Масштабируемость. Компании могут легко масштабировать свои онлайн-операции с помощью гибких решений Akamai, адаптированных к различным потребностям.
Anyword
anyword.com
Anyword — это платформа Copy Intelligence и Gen AI на основе искусственного интеллекта, используемая более чем 1 миллионом маркетологов в таких компаниях, как Amazon, Greenhouse и IBM, которая позволяет маркетологам создавать масштабируемый фирменный контент, который конвертирует и стимулирует продажи. Anyword, обученный на миллиардах маркетинговых данных, предлагает маркетологам мощные возможности прогнозирования эффективности и аналитику по каналам для мониторинга и улучшения эффективности копирования в режиме реального времени. С помощью Anyword маркетологи экономят деньги на дорогостоящем A/B-тестировании и времени, создавая эффективные тексты и сообщения, которые лучше всего подходят вашей целевой аудитории и повышают производительность.
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть информации, передаваемая в Интернете, могла связываться с ключевой аудиторией и стимулировать действия. Универсальная платформа подключений Bitly позволяет более чем 5,7 миллионам активных пользователей в месяц и более 500 000 клиентов по всему миру — людям, влиятельным лицам, брендам и предприятиям любого размера — использовать фирменные ссылки, специальные QR-коды и решения для ссылок в биографии. как надежную платформу для привлечения аудитории и предоставления важных уведомлений, информации и опыта. Bitly гордится тем, что получил сертификат Great Place to Work®, мирового авторитета в области культуры рабочего места и опыта сотрудников, который доказал свою эффективность и обеспечивает лидирующие на рынке доходы, удержание сотрудников и рост инноваций.
BL.INK
bl.ink
BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенствовать каждое взаимодействие. Каждый член вашей команды может создавать идеальные данные для точного измерения каждого элемента маркетинговой атрибуции. Каждый клиент, посещающий вашу ссылку, каждый раз получает необходимую ему информацию без каких-либо неработающих ссылок. Нужно изменить ссылку после окончания конкурса или показать страницу на родном языке пользователя? С BL.INK это легко. Ни один другой инструмент сокращения URL-адресов или создатель QR-кода не интегрируется с вашими существующими инструментами, не помогает избежать неработающих ссылок, не обеспечивает нулевое время простоя при обновлении ссылок и не имеет платформы, построенной на основе того, как работают корпоративные компании. Только БЛ.ИНК. Нам доверяют требовательные мировые бренды с 2008 года.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время и снижайте риски с помощью приоритетных действий и оповещений, а также максимизируйте ресурсы за счет автоматизации важнейших задач SEO.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных организаций для отслеживания пользователей с целью монетизации показателей вовлеченности аудитории и лояльности, чтобы они могли принимать решения о контенте для публикации и продвижения на своих веб-сайтах. . В августе 2010 года компания была выделена из Betaworks в отдельное предприятие. Chartbeat хвалили и критиковали как альтернативу Google Analytics для получения данных в реальном времени.
Contently
contently.com
Contently помогает брендам рассказывать замечательные истории. Наша мощная платформа корпоративного контент-маркетинга, стратегические услуги на основе данных и сеть фрилансеров мирового класса предоставляют ведущим мировым брендам все необходимое для создания контента, который радует их аудиторию и приводит к результатам. В среднем контент, который наши клиенты создают с помощью Contently, приносит их бизнесу более 13 миллионов долларов в год — это шестикратная рентабельность инвестиций. Создавать отличный контент сложно, но Contently делает это намного проще. Наша мощная технология подскажет вам, какие истории создавать, и соединит вас с командой отмеченных наградами креативщиков, которые воплотят эти истории в жизнь. Интеллектуальные рабочие процессы и рекомендации на основе искусственного интеллекта экономят время и усилия вашей команды, а наш аналитический пакет мирового класса показывает, какой контент работает лучше всего, и подсказывает, что делать дальше. Мы даже сообщаем вам, какую ценность ваш контент для вашего бренда.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Foleon
foleon.com
Foleon — это платформа для создания контента, которая позволяет каждому легко создавать интерактивный контент, на 100% соответствующий бренду. Мы предоставляем компаниям B2B интуитивно понятный редактор перетаскивания и интерактивный формат Foleon Doc, который позволяет им создавать индивидуальный опыт цифрового контента, который будет интересным, интеллектуальным и масштабируемым. Большинство компаний по-прежнему тратят время, деньги и энергию на публикацию наиболее ценного контента в неэффективных устаревших форматах. PDF-файлы — это головная боль при создании, скучное чтение и полное отсутствие понимания читателя. Foleon, с другой стороны, предлагает современный формат, который легко создать, он очень увлекателен и полон интеллектуальных возможностей, которых вам не хватало. Компания Foleon, основанная в Амстердаме и имеющая филиалы в США и Европе, ставит перед собой задачу предоставить компаниям возможность создавать контент, который жаждет их аудитория.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Issuu
issuu.com
Issuu — крупнейшая в мире платформа для публикации и маркетинга контента, которая позволяет людям конвертировать, размещать и делиться интересным контентом в различных динамических форматах по всем цифровым каналам распространения. Имея более 60 миллионов публикаций, Issuu позволяет своим более чем 1 миллиону пользователей по всему миру легко преобразовать часть контента один раз и поделиться им повсюду. Issuu Story Cloud превращает один документ в уникальный захватывающий опыт чтения, преобразуя статические документы в маркетинговые активы, включая флипбуки для встраивания в веб-сайты и блоги, статьи, оптимизированные для мобильных устройств, анимированные истории для социальных сетей, GIF-файлы для электронной почты и многое другое. . Каждый день на Issuu загружается более 300 000 страниц контента, что дает читателям со всего мира доступ к большему количеству того, что им нравится, от журналов и газет до портфолио и каталогов. Как корпоративные маркетологи, так и отдельные авторы выбирают Issuu из-за удобной для пользователя платформы, которая ставит их сообщения в центр внимания, не требуя ни единой строки кода. Штаб-квартира Issuu находится в Пало-Альто, Калифорния, а глобальные офисы — в Копенгагене, Берлине и Браге.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — это ведущая на рынке платформа управления ссылками, которая позволяет пользователям брендировать и сокращать собственные URL-адреса. Ребрендинг помогает компаниям любого размера безопасно управлять и измерять взаимодействие со ссылками, повышать узнаваемость бренда, улучшать коэффициенты конверсии и отслеживать расширенную аналитику. Основана в 2015 году со штаб-квартирой в США и офисами в Риме и Дублине. Ребрендинг обслуживает миллионы пользователей и мировые бренды по всему миру, включая Versace, Toyota, PayPal и Zillow. Для опытных пользователей и индивидуальных проектов Rebrandly — это самая передовая и масштабируемая платформа управления ссылками на рынке. Ребрендинг предоставляет большой набор API и поддержку опытных инженеров для создания небольших и крупных проектов на основе ссылок (SMS, транзакционные сообщения, филиалы и влиятельные лица, единый вход, oAuth и т. д.). Другие важные функции: * UTM-строитель * Ретаргетинг ссылок * Мобильные глубокие ссылки. * Условная маршрутизация URL-адресов * Открытый графический контроль * Ребрендинг ИИ * Аналитика ссылок * Настраиваемые отчеты * Несколько рабочих мест, разрешение и управление рабочими пространствами * Управление несколькими доменными именами С помощью Rebrandly вы можете создавать фирменные ссылки и делиться ими непосредственно через расширение браузера во время работы в Интернете. Затем они сохраняют их на вашей информационной панели, где вы можете измерять результаты с помощью нашего лучшего в своем классе набора инструментов. Вы можете зарегистрировать новое доменное имя напрямую с помощью Rebrandly, выбирая среди более чем 2000 расширений — от .link до .shop и всего, что между ними. Они берут на себя всю настройку, позволяя вам начать делиться фирменными ссылками всего за несколько минут. Фирменная ссылка запоминается, легко произносится и полностью настраивается. Используя фирменную ссылку, компании повышают узнаваемость своего бренда, поскольку название бренда встроено в ссылку, даже если ею делятся другие. Они повышают доверие к ссылкам, и фактически фирменные ссылки могут помочь повысить рейтинг кликов до 39% по сравнению с обычными короткими URL-адресами.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые слова вашего конкурента, стратегии обратных ссылок и ключевые слова PPC - Создание ссылок: найдите самые сильные возможности обратных ссылок в вашей нише - Исследование ключевых слов: получите максимально релевантные идеи ключевых слов и узнайте, насколько сложно будет получить рейтинг. - Аудит веб-сайта: выясните, какие проблемы с SEO есть на вашем веб-сайте, и узнайте, как их исправить. - Исследование контента: найдите самый популярный контент по любой теме и найдите лучшие идеи для собственного контента. - Отслеживание рейтинга: Отслеживайте свой рейтинг в поиске вместе с рейтингом конкурентов. - Мониторинг упоминаний: получайте оповещения по электронной почте каждый раз, когда вы или ваш бренд упоминаются в Интернете. База данных Ahrefs содержит более 11 миллиардов ключевых слов и более 400 миллиардов проиндексированных страниц. Именно поэтому Ahrefs может предоставить своим пользователям максимальную точность данных.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически все аспекты вашего присутствия в Интернете, включая контент, доступность, маркетинг, мобильные устройства, скорость и соответствие законодательству. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть живую демонстрацию платформы.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
StoryChief
storychief.io
StoryChief — это комплексное решение для контент-маркетинга для вашей команды, созданное специально для B2B-маркетинговых команд и контент-агентств, позволяющее вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса посредством контент-маркетинга. Централизуйте и распространяйте свои статьи и контент в социальных сетях, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше потенциальных клиентов. С StoryChief вы получаете в 10 раз больше потенциальных клиентов за счет более эффективного освещения вашего многоканального подхода. Вы экономите 6 часов времени на совместной работе, утверждении и распространении вашего контента. И вы добьетесь на 80 % большей вовлеченности и мотивации своей команды для создания качественного контента.
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным поиском, исследования конкурентов и многого другого. Функции White Label Web CEO дают цифровым агентствам свободу настраивать отчеты и придавать им профессиональный вид.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — лучший инструмент на базе искусственного интеллекта для всех ваших маркетинговых кампаний. Получите аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный таргетинг и аудиторию для достижения максимальных результатов для ваших кампаний. С помощью Shakespeare.AI создавайте высококонверсионные текстовые, графические и видеообъявления, а также стратегии кампаний, как у маркетологов №1 в мире. Предоставление вам несправедливого преимущества перед конкурентами. * Уменьшите свой CAC на 33 %. * Улучшите коэффициент конверсии на 40 %. * Создавайте высокоэффективные объявления, которые конвертируют. * Получите оптимизацию и аналитику с помощью ИИ. Присоединяйтесь к более чем 1000+ людям, которые выбрали Shakespeare.Ai, чтобы помочь им достичь своих маркетинговых целей.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуальные микросайты, целевые страницы, центры ресурсов, интерактивный опыт). С помощью Paperflite отслеживайте свой контент на протяжении всего его пути, получайте более глубокое представление о том, что работает лучше всего, и знайте, как ваши потенциальные клиенты взаимодействуют с вашим контентом по нескольким каналам, чтобы вы могли мгновенно взаимодействовать с горячими лидами и развивать холодных. Благодаря аналитике взаимодействия Paperflite в режиме реального времени вы сможете понять, как конечные пользователи взаимодействуют с контентом, когда к вашему контенту обращаются, просматривают или делятся им, чтобы вы всегда точно знали, что делать дальше.
Readable
readable.com
Readable.io — это набор инструментов для чтения и письма, помогающих улучшить качество содержимого веб-сайтов и документов.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — это платформа контент-маркетинга на базе искусственного интеллекта с рынком талантов, возглавляемым экспертами. Используйте платформу для идей, создания, управления, распространения и измерения вашего контент-маркетинга под одной крышей.
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