Программное обеспечение для контент-аналитики - Самые популярные приложения - Румыния

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly — это ведущая на рынке платформа управления ссылками, которая позволяет пользователям брендировать и сокращать собственные URL-адреса. Ребрендинг помогает компаниям любого размера безопасно управлять и измерять взаимодействие со ссылками, повышать узнаваемость бренда, улучшать коэффициенты конверсии и отслеживать расширенную аналитику. Основана в 2015 году со штаб-квартирой в США и офисами в Риме и Дублине. Ребрендинг обслуживает миллионы пользователей и мировые бренды по всему миру, включая Versace, Toyota, PayPal и Zillow. Для опытных пользователей и индивидуальных проектов Rebrandly — это самая передовая и масштабируемая платформа управления ссылками на рынке. Ребрендинг предоставляет большой набор API и поддержку опытных инженеров для создания небольших и крупных проектов на основе ссылок (SMS, транзакционные сообщения, филиалы и влиятельные лица, единый вход, oAuth и т. д.). Другие важные функции: * UTM-строитель * Ретаргетинг ссылок * Мобильные глубокие ссылки. * Условная маршрутизация URL-адресов * Открытый графический контроль * Ребрендинг ИИ * Аналитика ссылок * Настраиваемые отчеты * Несколько рабочих мест, разрешение и управление рабочими пространствами * Управление несколькими доменными именами С помощью Rebrandly вы можете создавать фирменные ссылки и делиться ими непосредственно через расширение браузера во время работы в Интернете. Затем они сохраняют их на вашей информационной панели, где вы можете измерять результаты с помощью нашего лучшего в своем классе набора инструментов. Вы можете зарегистрировать новое доменное имя напрямую с помощью Rebrandly, выбирая среди более чем 2000 расширений — от .link до .shop и всего, что между ними. Они берут на себя всю настройку, позволяя вам начать делиться фирменными ссылками всего за несколько минут. Фирменная ссылка запоминается, легко произносится и полностью настраивается. Используя фирменную ссылку, компании повышают узнаваемость своего бренда, поскольку название бренда встроено в ссылку, даже если ею делятся другие. Они повышают доверие к ссылкам, и фактически фирменные ссылки могут помочь повысить рейтинг кликов до 39% по сравнению с обычными короткими URL-адресами.