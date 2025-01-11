Программное обеспечение для контент-аналитики - Самые популярные приложения - Пакистан

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша аудитория, через данные. Благодаря 30 уникальным показателям внимания, отслеживанию подписчиков и сегментации аудитории создатели контента, аналитики, редакторы, маркетологи и специалисты по коммуникациям могут использовать Parse.ly, чтобы: - Развивать свой бизнес и улучшать ключевые показатели, такие как вовлеченность читателей, конверсии и удержание с помощью данных. -управляемые идеи. - Действуйте на основе немедленного понимания аудитории в режиме реального времени или анализируйте исторические данные, чтобы получить четкое представление о прошлом и планировать будущее. Благодаря встроенной платформе персонализации команды разработчиков могут использовать Parse.ly для создания динамического контента, основанного на данных и персонализированного пользователями на своем веб-сайте, а также в своих CMS или WCM. Благодаря нашей платформе конвейера данных ученые и инженеры, работающие с данными, могут использовать наши расширенные данные о посещениях, чтобы тратить меньше времени на инфраструктуру данных и больше времени на анализ данных и аналитику. Parse.ly работает с более чем 300 корпоративными компаниями, используя их надежную инфраструктуру данных: - Четвертая по распространенности веб-технология премиум-класса на сайтах с высоким трафиком (по данным BuildingWith). - Parse.ly используют ведущие медиа- и развлекательные компании, бренды DTC, компании из списка Fortune 500, компании B2B, а также все, кто верит, что контент может продвинуть их бизнес вперед.