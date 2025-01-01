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Самые популярные Недавно добавленные Инструменты безопасности контейнеров - Самые популярные приложения

Инструменты безопасности контейнеров необходимы для защиты различных компонентов контейнерных приложений, их базовой инфраструктуры и подключенных сетей. Контейнеры, широко используемые командами DevOps, упрощают упаковку программных модулей для разработки. После разработки эти контейнеры оркестрируются, развертываются и подключаются, что делает безопасность критически важной на каждом этапе их жизненного цикла. Программное обеспечение для обеспечения безопасности контейнеров предоставляет важные функции для управления доступом, тестирования мер безопасности и защиты облачной инфраструктуры, в которой размещаются эти приложения. Эти инструменты помогают администраторам контролировать, кто может получать доступ к контейнерным данным и интегрироваться с приложениями. Они также предлагают возможности тестирования для разработки надежных политик безопасности, выявления уязвимостей нулевого дня и моделирования атак известных угроз.