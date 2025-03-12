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Инструменты безопасности контейнеров
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Инструменты безопасности контейнеров - Самые популярные приложения

Инструменты безопасности контейнеров необходимы для защиты различных компонентов контейнерных приложений, их базовой инфраструктуры и подключенных сетей. Контейнеры, широко используемые командами DevOps, упрощают упаковку программных модулей для разработки. После разработки эти контейнеры оркестрируются, развертываются и подключаются, что делает безопасность критически важной на каждом этапе их жизненного цикла. Программное обеспечение для обеспечения безопасности контейнеров предоставляет важные функции для управления доступом, тестирования мер безопасности и защиты облачной инфраструктуры, в которой размещаются эти приложения. Эти инструменты помогают администраторам контролировать, кто может получать доступ к контейнерным данным и интегрироваться с приложениями. Они также предлагают возможности тестирования для разработки надежных политик безопасности, выявления уязвимостей нулевого дня и моделирования атак известных угроз.

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GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt — платформа для интеграции SaaS-приложений, предлагающая более 250 готовых интеграций через единственное API, облегчая управление интеграциями.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder - платформа для управления уязвимостями, помогающая организациям обнаруживать и устранять риски безопасности в сетях и приложениях.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security помогает выявлять уязвимости в веб-приложениях и API, предоставляя рекомендации для их устранения и интеграцию с CI/CD.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni — приложение для управления безопасностью разработки ПО, которое обнаруживает уязвимости, защищает компоненты и оптимизирует цепочки поставок.

Probely

Probely

probely.com

Probely — это веб-сканер уязвимостей, позволяющий тестировать безопасность веб-приложений и API, обнаруживать уязвимости и предоставлять рекомендации по их устранению.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.

Akto

Akto

akto.io

Akto — платформа для обеспечения безопасности API, предлагающая инструменты для их обнаружения, тестирования и защиты на всех этапах DevSecOps.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale - облачная платформа для управления и оптимизации веб-инфраструктуры, обеспечивающая безопасность и масштабируемость для интернет-магазинов.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.

Escape

Escape

escape.tech

Escape помогает находить и устранять уязвимости безопасности в GraphQL и веб-приложениях, автоматизируя тестирование и документирование API.

Conviso

Conviso

convisoappsec.com

Conviso — приложение для повышения безопасности приложений и облачных сред, обеспечивающее непрерывный мониторинг и защиту от угроз.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Приложение RamQuest предлагает интегрированные решения для закрытия сделок, учета эскроу, управления транзакциями и цифрового рынка.

Bright Security

Bright Security

brightsec.com

Приложение Bright Security предоставляет инструменты для тестирования безопасности веб-приложений и API, облегчая разработку и защиту программного обеспечения.

CrowdSec

CrowdSec

crowdsec.net

CrowdSec — это открытое решение для кибербезопасности, выявляющее и блокирующее агрессивное поведение в сети, делающее пользователей более защищёнными.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.

Cloudanix

Cloudanix

cloudanix.com

Cloudanix - платформа безопасности для кода, облаков и идентичностей, помогающая выявлять и устранять риски в многоклиентских средах.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.

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Инструменты безопасности контейнеров - Самые популярные приложения - WebCatalog