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Инструменты безопасности контейнеров необходимы для защиты различных компонентов контейнерных приложений, их базовой инфраструктуры и подключенных сетей. Контейнеры, широко используемые командами DevOps, упрощают упаковку программных модулей для разработки. После разработки эти контейнеры оркестрируются, развертываются и подключаются, что делает безопасность критически важной на каждом этапе их жизненного цикла. Программное обеспечение для обеспечения безопасности контейнеров предоставляет важные функции для управления доступом, тестирования мер безопасности и защиты облачной инфраструктуры, в которой размещаются эти приложения. Эти инструменты помогают администраторам контролировать, кто может получать доступ к контейнерным данным и интегрироваться с приложениями. Они также предлагают возможности тестирования для разработки надежных политик безопасности, выявления уязвимостей нулевого дня и моделирования атак известных угроз.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — платформа для интеграции SaaS-приложений, предлагающая более 250 готовых интеграций через единственное API, облегчая управление интеграциями.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.
Intruder
intruder.io
Intruder - платформа для управления уязвимостями, помогающая организациям обнаруживать и устранять риски безопасности в сетях и приложениях.
Detectify
detectify.com
Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security помогает выявлять уязвимости в веб-приложениях и API, предоставляя рекомендации для их устранения и интеграцию с CI/CD.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — приложение для управления безопасностью разработки ПО, которое обнаруживает уязвимости, защищает компоненты и оптимизирует цепочки поставок.
Probely
probely.com
Probely — это веб-сканер уязвимостей, позволяющий тестировать безопасность веб-приложений и API, обнаруживать уязвимости и предоставлять рекомендации по их устранению.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.
Akto
akto.io
Akto — платформа для обеспечения безопасности API, предлагающая инструменты для их обнаружения, тестирования и защиты на всех этапах DevSecOps.
Cycode
cycode.com
Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.
Webscale
webscale.com
Webscale - облачная платформа для управления и оптимизации веб-инфраструктуры, обеспечивающая безопасность и масштабируемость для интернет-магазинов.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
Escape
escape.tech
Находите и исправляйте недостатки безопасности GraphQL в масштабе вашего процесса DevSecOps. Используйте DAST и ASM нового поколения для раннего обнаружения и устранения уязвимостей бизнес-логики в реальном времени в GraphQL, повышая безопасность на всех этапах — от разработки до развертывания.
Conviso
convisoappsec.com
Платформа Conviso охватывает весь конвейер безопасности, чтобы дать разработчикам возможность создавать безопасные приложения. Потому что безопасность не должна быть изолированной частью вашего конвейера разработки — это должна быть постоянная совместная деятельность всех команд. Теперь Conviso представляет пять продуктов на своей платформе, которые помогут вам в этой миссии.
Data Theorem
datatheorem.com
Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.
Bright Security
brightsec.com
Ориентированная на разработку платформа DAST от Bright Security предоставляет как разработчикам, так и специалистам AppSec возможности тестирования безопасности корпоративного уровня для веб-приложений, API, а также приложений GenAI и LLM. Брайт знает, как проводить правильные тесты в нужное время в SDLC, в инструментах и стеках AppSec для разработчиков по выбору с минимальным количеством ложных срабатываний и усталости от предупреждений.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — это стек безопасности с открытым исходным кодом, который обнаруживает агрессивное поведение и предотвращает доступ к вашим системам. Его удобный дизайн и простота интеграции в вашу текущую инфраструктуру безопасности обеспечивают низкий технический входной барьер и высокий уровень безопасности. Как только нежелательное поведение обнаружено, оно автоматически блокируется. Агрессивный IP-адрес, запущенный сценарий и временная метка отправляются на обработку, чтобы избежать отравления и ложных срабатываний. В случае проверки этот IP-адрес затем перераспределяется среди всех пользователей CrowdSec, работающих по тому же сценарию. Рассказывая об угрозе, с которой они столкнулись, все пользователи защищают друг друга.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix — это платформа безопасности на базе Ycombinator для вашего кода, облака, удостоверений и рабочих нагрузок. Cloudanix предоставляет решения для ваших мультисред, которые могут включать в себя несколько облаков, несколько учетных записей, несколько регионов, несколько сред выполнения и т. д. Cloudanix позволяет организациям из разных отраслей и географических регионов, от стартапов до предприятий, не только выявлять и смягчать, но и устранять риски. и угрозы. Регистрация занимает менее 30 минут и всего 1 клик.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, критические пути атак и ускорить восстановление, чтобы защитить ваши современные приложения на нескольких гибридных облачных платформах. Посетите https://www.panoptica.app Ключевые особенности: - Видимость и контекст: Panoptica предлагает четкую видимость и контекст, определяя пути атак и расставляя приоритеты рисков, помогая вам принимать обоснованные решения. - Целостное и полное покрытие: легко управляйте своими облачными средами с помощью интегрированной платформы безопасности Panoptica, сокращая пробелы, часто возникающие из-за использования отдельных разрозненных решений. - Расширенный анализ: используйте расширенные методы анализа путей атаки и первопричин, чтобы выявить потенциальные риски с точки зрения злоумышленника. - Сканирование без агентов. Безагентная технология Panoptica сканирует любую облачную среду — Azure, AWS, GCP, Kubernetes или их комбинацию. - Комплексная визуализация: сопоставьте активы и связи с расширенной графовой базой данных для полного визуального представления вашего облачного стека. Преимущества — Расширенный CNAPP: Panoptica расширяет возможности облачной платформы защиты приложений. - Соответствие требованиям нескольких облачных сред: обеспечьте соответствие требованиям различных облачных платформ. - Комплексная визуализация: получите представление обо всем стеке облачных приложений. - Динамическое исправление: используйте динамические методы для эффективного решения проблем. - Повышенная эффективность: оптимизируйте процессы обеспечения безопасности и сократите время реагирования. - Сокращение накладных расходов: минимизируйте затраты ресурсов при оптимизации безопасности.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
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