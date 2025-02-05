Инструменты безопасности контейнеров - Самые популярные приложения - Джерси

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Инструменты безопасности контейнеров необходимы для защиты различных компонентов контейнерных приложений, их базовой инфраструктуры и подключенных сетей. Контейнеры, широко используемые командами DevOps, упрощают упаковку программных модулей для разработки. После разработки эти контейнеры оркестрируются, развертываются и подключаются, что делает безопасность критически важной на каждом этапе их жизненного цикла. Программное обеспечение для обеспечения безопасности контейнеров предоставляет важные функции для управления доступом, тестирования мер безопасности и защиты облачной инфраструктуры, в которой размещаются эти приложения. Эти инструменты помогают администраторам контролировать, кто может получать доступ к контейнерным данным и интегрироваться с приложениями. Они также предлагают возможности тестирования для разработки надежных политик безопасности, выявления уязвимостей нулевого дня и моделирования атак известных угроз.
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GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Дмитрием. Запорожец и Валерий Сизов. Первоначально код был написан на Ruby, некоторые части позже были переписаны на Go, первоначально как решение для управления исходным кодом для совместной работы внутри команды по разработке программного обеспечения. Позже оно превратилось в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем и весь жизненный цикл DevOps. Текущий стек технологий включает Go, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым ядром, где основные функции выпускаются под лицензией с открытым исходным кодом (MIT), а дополнительные функции — под частной лицензией.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — это встроенная платформа интеграции, обеспечивающая удобство подключения приложений SaaS. С помощью Cobalt SaaS-компании могут предлагать своим клиентам интеграцию в естественной и естественной форме. Благодаря быстро растущему каталогу, насчитывающему более 250+ готовых интеграций, Cobalt обеспечивает широкий охват множества приложений с помощью всего одного API. Это дает SaaS-компаниям возможность совершенствовать свои продукты, предлагая глубокую интеграцию в различных категориях, таких как HR, CRM и бухгалтерский учет, не перегружая при этом свои инженерные команды. Платформа Cobalt интуитивно понятна, что обеспечивает простоту использования и эффективное управление интеграцией.
Intruder
intruder.io
Intrumer — это платформа управления поверхностью атак, которая позволяет организациям обнаруживать, обнаруживать и устранять слабые места в любых уязвимых активах в своей сети. Он на постоянной основе предоставляет практические рекомендации по устранению проблем, настраивая результаты работы нескольких ведущих в отрасли сканеров с использованием экспертных рекомендаций нашей собственной команды безопасности.
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
Akto
akto.io
Akto — это надежная платформа для групп по безопасности приложений и продуктов, позволяющая создавать программы безопасности API корпоративного уровня на протяжении всего конвейера DevSecOps. Наш ведущий в отрасли пакет решений для обнаружения API, управления состоянием безопасности API, раскрытия конфиденциальных данных и тестирования безопасности API позволяет организациям получить представление о состоянии безопасности своих API. Более 1000 команд по обеспечению безопасности приложений по всему миру доверяют Akto в вопросах безопасности API. Варианты использования Akto: 1. Обнаружение API 2. Тестирование безопасности API в CI/CD 3. Управление состоянием безопасности API 4. Тестирование аутентификации и авторизации 5. Раскрытие конфиденциальных данных 6. Сдвиг влево в DevSecOps
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security помогает вам выявлять уязвимости в ваших веб-приложениях, API, GraphQL и устранять их с помощью практических данных, прежде чем хакеры каким-либо образом причинят вам вред. С помощью Beagle Security вы можете интегрировать автоматическое тестирование на проникновение в свой конвейер CI/CD, чтобы выявлять проблемы безопасности на более ранних этапах жизненного цикла разработки и поставлять более безопасные веб-приложения. Основные функции: - Проверяет ваши веб-приложения и API на наличие более 3000 тестовых случаев, чтобы найти лазейки в безопасности - Стандарты OWASP и SANS - Рекомендации по решению проблем безопасности - Тестирование безопасности сложных веб-приложений с входом в систему - Отчеты о соответствии (GDPR, HIPAA и PCI DSS) - Планирование тестирования - Интеграция DevSecOps - Интеграция API - Командный доступ - Интеграция с популярными инструментами, такими как Slack, Jira, Asana, Trello и более 100 другими инструментами.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решении для контейнерных сетей и безопасности.
Cycode
cycode.com
Cycode — единственное комплексное решение для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения (SSC), обеспечивающее прозрачность, безопасность и целостность на всех этапах SDLC. Cycode интегрируется со всеми вашими инструментами конвейера доставки программного обеспечения и поставщиками инфраструктуры, чтобы обеспечить полную прозрачность и усиленный уровень безопасности за счет согласованных политик управления и безопасности. Cycode еще больше снижает риск взломов с помощью ряда механизмов сканирования, которые ищут такие проблемы, как жестко запрограммированные секреты, неправильные настройки IAC, утечки кода и многое другое. Запатентованный график знаний Cycode отслеживает целостность кода, активность пользователей и события в SDLC, чтобы находить аномалии и предотвращать подделку кода.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — это стек безопасности с открытым исходным кодом, который обнаруживает агрессивное поведение и предотвращает доступ к вашим системам. Его удобный дизайн и простота интеграции в вашу текущую инфраструктуру безопасности обеспечивают низкий технический входной барьер и высокий уровень безопасности. Как только нежелательное поведение обнаружено, оно автоматически блокируется. Агрессивный IP-адрес, запущенный сценарий и временная метка отправляются на обработку, чтобы избежать отравления и ложных срабатываний. В случае проверки этот IP-адрес затем перераспределяется среди всех пользователей CrowdSec, работающих по тому же сценарию. Рассказывая об угрозе, с которой они столкнулись, все пользователи защищают друг друга.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com — это облачный набор инструментов для наступательного тестирования безопасности, ориентированный на веб-приложения и тестирование на проникновение в сеть.
Probely
probely.com
Probely — это сканер веб-уязвимостей, который позволяет клиентам легко проверять безопасность своих веб-приложений и API. Наша цель — сократить разрыв между разработкой, безопасностью и эксплуатацией, сделав безопасность неотъемлемой характеристикой жизненного цикла разработки веб-приложений и сообщая только о важных уязвимостях безопасности, без ложных срабатываний и с простыми инструкциями по их устранению. Probely позволяет командам безопасности эффективно масштабировать тестирование безопасности, передавая тестирование безопасности командам разработчиков или DevOps. Мы адаптируемся к внутренним процессам наших клиентов и интегрируем Probely в их стек. Пробное сканирование API-интерфейсов, веб-сайтов и сложных веб-приложений, включая насыщенные приложения Javascript, такие как одностраничные приложения (SPA). Он обнаруживает более 20 000 уязвимостей, включая SQL-инъекцию, межсайтовый скриптинг (XSS), Log4j, внедрение команд ОС и проблемы SSL/TLS.
Bright Security
brightsec.com
Ориентированная на разработку платформа DAST от Bright Security предоставляет как разработчикам, так и специалистам AppSec возможности тестирования безопасности корпоративного уровня для веб-приложений, API, а также приложений GenAI и LLM. Брайт знает, как проводить правильные тесты в нужное время в SDLC, в инструментах и стеках AppSec для разработчиков по выбору с минимальным количеством ложных срабатываний и усталости от предупреждений.
Data Theorem
datatheorem.com
Решения RamQuest включают наши полностью интегрированные решения для закрытия, условного депонирования, обработки изображений, управления транзакциями, проектирования и цифровых торговых площадок и доступны локально или в размещенной среде.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan обеспечивает круглосуточные оповещения и обнаружение уязвимостей безопасности. Сканирование уязвимостей с открытым исходным кодом, соответствующее отраслевым стандартам. Автоматические оповещения, когда что-то меняется. Управляйте целевым списком вручную или автоматически импортируйте его от поставщиков, таких как AWS, DigitalOcean и Linode, с доступом только для чтения. Управляйте рисками и проверяйте их с помощью информационных панелей и отчетов.
Conviso
convisoappsec.com
Платформа Conviso охватывает весь конвейер безопасности, чтобы дать разработчикам возможность создавать безопасные приложения. Потому что безопасность не должна быть изолированной частью вашего конвейера разработки — это должна быть постоянная совместная деятельность всех команд. Теперь Conviso представляет пять продуктов на своей платформе, которые помогут вам в этой миссии.
Xygeni
xygeni.io
Защитите свою разработку и доставку программного обеспечения! Xygeni Security специализируется на управлении состоянием безопасности приложений (ASPM), используя глубокую контекстуальную информацию для эффективного определения приоритетов и управления рисками безопасности, сводя к минимуму шум и чрезмерные оповещения. Наши инновационные технологии автоматически обнаруживают вредоносный код в режиме реального времени при публикации новых и обновленных компонентов, немедленно уведомляя клиентов и помещая затронутые компоненты в карантин для предотвращения потенциальных нарушений. Благодаря обширному покрытию, охватывающему всю цепочку поставок программного обеспечения, включая компоненты с открытым исходным кодом, процессы и инфраструктуру CI/CD, обнаружение аномалий, утечку секретов, инфраструктуру как код (IaC) и безопасность контейнеров, Xygeni обеспечивает надежную защиту ваших программных приложений. Доверьте Xygeni защиту ваших операций и расширение возможностей вашей команды для создания и реализации с соблюдением целостности и безопасности.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимости и уязвимости (CVE). С Aikido обеспечить безопасность вашего продукта становится проще, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего: написании кода.
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфраструктуры в мультиоблачных средах, включая Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Webscale обслуживает тысячи магазинов электронной коммерции B2C, B2B и B2E в двенадцати странах и восьми предприятиях из списка Fortune 1000, а также имеет офисы в Санта-Кларе, Калифорния, Боулдере, Колорадо, Сан-Антонио, Техас, Бангалоре, Индия и Лондоне, Великобритания.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему миру для создания более безопасных приложений, легко интегрируется в рабочий процесс разработчиков, незаметно сканирует код и показывает, как устранять проблемы безопасности на месте с помощью своевременного обучения. GuardRails обязуется поддерживать низкий уровень шума и сообщать только о серьезных уязвимостях, которые имеют отношение к вашей организации. GuardRails помогает организациям повсеместно менять безопасность и создавать надежный конвейер DevSecOps, чтобы они могли быстрее выходить на рынок, не рискуя безопасностью.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix — это платформа безопасности на базе Ycombinator для вашего кода, облака, удостоверений и рабочих нагрузок. Cloudanix предоставляет решения для ваших мультисред, которые могут включать в себя несколько облаков, несколько учетных записей, несколько регионов, несколько сред выполнения и т. д. Cloudanix позволяет организациям из разных отраслей и географических регионов, от стартапов до предприятий, не только выявлять и смягчать, но и устранять риски. и угрозы. Регистрация занимает менее 30 минут и всего 1 клик.
Detectify
detectify.com
Полное управление поверхностью внешних атак для команд AppSec и ProdSec, Начните охватывать поверхность внешних атак с помощью тщательного обнаружения, точной оценки уязвимостей с точностью 99,7 % и ускоренного устранения последствий с помощью практических рекомендаций — и все это на одной полной автономной платформе EASM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, критические пути атак и ускорить восстановление, чтобы защитить ваши современные приложения на нескольких гибридных облачных платформах. Посетите https://www.panoptica.app Ключевые особенности: - Видимость и контекст: Panoptica предлагает четкую видимость и контекст, определяя пути атак и расставляя приоритеты рисков, помогая вам принимать обоснованные решения. - Целостное и полное покрытие: легко управляйте своими облачными средами с помощью интегрированной платформы безопасности Panoptica, сокращая пробелы, часто возникающие из-за использования отдельных разрозненных решений. - Расширенный анализ: используйте расширенные методы анализа путей атаки и первопричин, чтобы выявить потенциальные риски с точки зрения злоумышленника. - Сканирование без агентов. Безагентная технология Panoptica сканирует любую облачную среду — Azure, AWS, GCP, Kubernetes или их комбинацию. - Комплексная визуализация: сопоставьте активы и связи с расширенной графовой базой данных для полного визуального представления вашего облачного стека. Преимущества — Расширенный CNAPP: Panoptica расширяет возможности облачной платформы защиты приложений. - Соответствие требованиям нескольких облачных сред: обеспечьте соответствие требованиям различных облачных платформ. - Комплексная визуализация: получите представление обо всем стеке облачных приложений. - Динамическое исправление: используйте динамические методы для эффективного решения проблем. - Повышенная эффективность: оптимизируйте процессы обеспечения безопасности и сократите время реагирования. - Сокращение накладных расходов: минимизируйте затраты ресурсов при оптимизации безопасности.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, имеющей гарантию Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США, которая гарантирует это. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.
Escape
escape.tech
Находите и исправляйте недостатки безопасности GraphQL в масштабе вашего процесса DevSecOps. Используйте DAST и ASM нового поколения для раннего обнаружения и устранения уязвимостей бизнес-логики в реальном времени в GraphQL, повышая безопасность на всех этапах — от разработки до развертывания.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop — это партнер по кибербезопасности, которому предприятия доверяют, чтобы выявлять киберриски и повышать устойчивость бизнеса. Платформа ExtraHop RevealX для обнаружения и реагирования сети, а также управления производительностью сети уникально обеспечивает мгновенную видимость и беспрецедентные возможности расшифровки, необходимые организациям для выявления киберрисков и проблем с производительностью, которые не могут быть обнаружены другими инструментами. Когда организации получают полную прозрачность сети с помощью ExtraHop, они могут проводить более разумные расследования, быстрее устранять угрозы и продолжать работу. RevealX развертывается локально или в облаке. Он предназначен для следующих случаев использования: - Программы-вымогатели - Нулевое доверие - Атаки на цепочку поставок программного обеспечения - Латеральное перемещение и связь C2 - Гигиена безопасности - Управление производительностью сети и приложений - IDS - Криминалистика и многое другое. Некоторые из наших отличий: Непрерывный PCAP и по требованию. : Полная обработка пакетов превосходит NetFlow и обеспечивает более высокое качество обнаружения. Стратегическое дешифрование по различным протоколам, включая SSL/TLS, MS-RPC, WinRM и SMBv3, дает вам лучшее представление об угрозах на ранней стадии, скрывающихся в зашифрованном трафике, когда они пытаются перемещаться по вашей сети. Покрытие протоколов: RevealX декодирует более 70 сетевых протоколов. Облачное машинное обучение: вместо того, чтобы полагаться на ограниченные возможности
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep — это легко настраиваемая платформа безопасности приложений, созданная для инженеров по безопасности и разработчиков. Semgrep сканирует собственный и сторонний код, чтобы найти проблемы безопасности, уникальные для организации, уделяя особое внимание молниеносному получению действенных, малошумных и удобных для разработчиков результатов. Ориентация Semgrep на рейтинг доверия и доступность означает, что команды безопасности могут чувствовать себя комфортно, привлекая разработчиков непосредственно к своим рабочим процессам (например, публикуя результаты в комментариях по связям с общественностью), а Semgrep легко интегрируется с инструментами CI и SCM для автоматизации этих политик. С помощью Semgrep команды безопасности могут смещаться влево и масштабировать свои программы без влияния на скорость разработки. Благодаря более чем 3400 готовым правилам и возможности легко создавать собственные правила, Semgrep ускоряет время, необходимое для внедрения и масштабирования лучшей в своем классе программы AppSec, и все это повышает ценность с первого дня.
Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
Synack
synack.com
Лучшая платформа для обеспечения безопасности по требованию. Тестирование на проникновение PTaaS как услуга. Наступательное тестирование безопасности, которое со временем улучшит вашу безопасность. Одна платформа — множество применений. Ожидайте стратегического тестирования на проникновение, которое обеспечит полный контроль и прозрачность, выявит закономерности и недостатки в вашей программе безопасности, позволит организациям улучшить общий уровень безопасности и предоставит отчеты на уровне руководителей для руководства и совета директоров. Интеллектуальная платформа тестирования безопасности Synack включает в себя усовершенствования в области автоматизации и расширенного интеллекта для более широкого охвата поверхностей атак, непрерывного тестирования и повышения эффективности, предоставляя более глубокое понимание проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Платформа обеспечивает оптимальное сочетание специалистов по тестированию и интеллектуального сканирования в режиме 24/7/365 — и все это под вашим контролем. Как всегда, Synack не только задействует элитную команду Synack Red Team (SRT) для тестирования вашего актива, но теперь одновременно развертывает SmartScan или интеграцию с прикладным инструментом сканирования вашей компании. Продукт Synack SmartScan использует Hydra, собственный сканер нашей платформы, для постоянного обнаружения предполагаемых уязвимостей для SRT, которые затем сортируют их для получения только лучших в своем классе результатов. Кроме того, мы обеспечиваем дополнительный уровень строгости тестирования посредством массовых тестов на проникновение, в ходе которых исследователи SRT активно ищут уязвимости и заполняют контрольные списки соответствия. Используя свои собственные инструменты и методы, они обеспечивают беспрецедентную человеческую креативность и строгость. Используя платформу Synack для выполнения высокоуровневых автоматизированных оценок всех приложений и стимулируя команду Synack Red Team к постоянному и творческому участию, Synack предлагает уникальное сочетание нашего человеческого и искусственного интеллекта, что приводит к наиболее эффективному и действенному краудсорсинговому проекту. тест на проникновение на рынок. Кроме того, теперь доступно на FedRAMP и Azure Marketplace: платформа Synack предоставляет тестирование на проникновение как услугу (PTaaS).
Snyk
snyk.io
Snyk (произносится как Snyk) — это платформа безопасности для разработчиков, предназначенная для защиты пользовательского кода, зависимостей с открытым исходным кодом, контейнеров и облачной инфраструктуры на одной платформе. Решения Snyk для обеспечения безопасности разработчиков позволяют безопасно создавать современные приложения, предоставляя разработчикам возможность владеть и обеспечивать безопасность всего приложения, от кода и открытого исходного кода до контейнеров и облачной инфраструктуры. Обеспечьте безопасность при написании кода в IDE: быстро находите проблемы с помощью сканера, легко устраняйте проблемы с помощью рекомендаций по исправлению, проверяйте обновленный код. Интегрируйте репозитории исходного кода для защиты приложений: интегрируйте репозиторий для поиска проблем, определения приоритетов с учетом контекста, исправления и объединения. Защитите свои контейнеры во время сборки на протяжении всего SDLC: начните исправлять контейнеры сразу после написания Dockerfile, постоянно отслеживайте образы контейнеров на протяжении всего их жизненного цикла и расставляйте приоритеты с учетом контекста. Безопасные конвейеры сборки и развертывания: встроенная интеграция с вашим инструментом CI/CD, настройка правил, поиск и устранение проблем в вашем приложении, а также мониторинг ваших приложений. Быстро защитите свои приложения с помощью сканирования уязвимостей и автоматических исправлений Snyk — попробуйте бесплатно!
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Это дает организациям беспрецедентную информацию об их риске и предлагает действенные шаги по снижению риска. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ-отделам общую платформу для совместной работы, а также возможность быстро согласовывать и автоматизировать рабочие процессы без написания кода для реагирования на угрозы с помощью автоматического исправления и интеграции с решениями ITSM, такими как ServiceNow.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
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